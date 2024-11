3 modèles d’Air Fryer pour le Black Friday : c’est LE moment d’y passer (et voici pourquoi)

Fini les frites molles et les plats trop gras : l’Airfryer promet une cuisine plus saine sans sacrifier le goût. On vous présente 3 modèles vraiment intéressants en promo.

La technologie des Air fryers a fait un bond énorme ces deux dernières années. Fini les appareils bruyants qui cuisent mal : on a maintenant des machines puissantes, intelligentes et vraiment efficaces. Les prix ont aussi considérablement baissé, notamment grâce à l’arrivée de nouveaux acteurs (chinois) sur le marché.

Autre point crucial : l’explosion des prix de l’énergie. Un Airfryer consomme jusqu’à 70 % d’électricité en moins qu’un four traditionnel. À l’usage, vous rentabilisez donc l’investissement (en plus du temps gagné, puisqu’il préchauffe en 3 min seulement).

👉 Consultez notre guide complet du Black Friday 2024



👉 Suivez notre live des meilleures offres sur Amazon

👉 Suivez notre TOP 40 meilleures offres du Black Friday

Parlons franchement : non, l’Air Fryer ne remplacera pas votre four traditionnel. Mais il va devenir votre meilleur allié du quotidien. J’ai testé, et je peux vous dire que c’est devenu mon appareil le plus utilisé en cuisine, juste après la bouilloire.

Le principe est simple : une résistance chauffe l’air jusqu’à 200°C, et un ventilateur le fait circuler à très haute vitesse. Cette circulation crée le même effet qu’une friture, mais sans huile. Le résultat ? Des aliments croustillants à l’extérieur et moelleux à l’intérieur. Et croyez-moi, la différence avec un four traditionnel est flagrante.

Pour les repas du quotidien, c’est un game-changer. Vos frites surgelées deviennent croustillantes en 15 minutes sans préchauffer le four. Les légumes rôtis sont prêts en un quart d’heure, avec juste un filet d’huile. Même les restes de pizza retrouvent une seconde jeunesse, bien loin du ramollissement au micro-ondes.

Ce qui m’a le plus surpris, c’est la polyvalence. On imagine souvent l’Airfryer comme une simple friteuse sans huile, mais c’est bien plus que ça. Les viandes restent juteuses (enfin, j’imagine, car je n’en mange pas), le poisson cuit parfaitement, et même les viennoiseries du petit-déjeuner retrouvent leur croustillant comme à la boulangerie.

Côté pratique, c’est du velours. Le nettoyage est simple si vous prenez un modèle avec panier compatible lave-vaisselle. Un coup d’éponge après chaque utilisation, et un nettoyage plus poussé tous les 15 jours suffisent. La durée de vie moyenne est de 4-5 ans avec un bon entretien, ce qui reste bien pour un appareil utilisé quotidiennement.

Enfin, l’aspect santé est souvent mis en avant, et c’est vrai que vous utilisez beaucoup moins d’huile. Les études montrent une réduction de 80 % des graisses par rapport à une friture traditionnelle. Mais, un nugget reste un nugget, qu’il soit frit ou cuit à l’air chaud. L’Airfryer ne transformera pas miraculeusement la malbouffe en healthy food.

L’Airfryer ne révolutionnera pas votre vie, mais il va sérieusement la simplifier. Il vous fera économiser un peu, environ 20 centimes par utilisation (vs le four), et surtout, il va vous faire gagner beaucoup de temps.

Les promos Air Fryer !

Ninja Foodi MAX Dual Zone Air Fryer

Le Ninja Foodi MAX Dual Zone Air Fryer utilise une technologie de double zone permettant de cuire simultanément deux plats différents. Avec ses 9,5 L de capacité totale (deux bacs de 4,75 L), il peut accueillir jusqu’à 1,4 kg de frites par tiroir (c’est un des plus gros). L’appareil propose 6 modes de cuisson : Air Fry (friture à l’air), Max Crisp (croustillant maximal), rôtir, cuire, réchauffer et déshydrater. Sa puissance est de 2470 W.

Amazon propose actuellement cet appareil à 179,99 € au lieu de 239,99 €, soit une réduction de 24 %. C’est le prix le plus bas observé ces 30 derniers jours, le tarif minimal précédent étant de 237,20 €. L’offre comprend l’appareil, des pinces en silicone, deux tiroirs antiadhésifs compatibles lave-vaisselle et une plaque croustillante.

Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L

La friteuse Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L (c’est celle que j’ai) se distingue par sa capacité très correcte et ses fonctionnalités connectées.

Dotée d’une puissance de 1600 W, elle permet une cuisson rapide jusqu’à 220°C. Son système de pales assure une circulation optimale de l’air chaud, tandis que sa large fenêtre transparente de 6,8″ est très cool pour voir les plats cuire. Elle dispose également d’un mode dégraissage spécial, et propose 12 programmes de cuisson prédéfinis, de la décongélation (40°C) au rôtissage (220°C).

Cette friteuse est actuellement proposée à 59 € au lieu de 89 € sur le site de Xiaomi France, soit une réduction de 30 € (-34%). L’offre comprend l’appareil principal avec son panier antiadhésif de 5,5 L résistant à 10 000 lavages.

Les fonctionnalités connectées via l’application Xiaomi Home (plus de 100 recettes exclusives) et la compatibilité avec Google Assistant en font un choix particulièrement intéressant à ce prix. La commande tactile intuitive et la programmation sur 24h avec maintien au chaud automatique de 30 minutes complètent les atouts de ce modèle.

Ninja Foodi AF300EU

Le Air Fryer Ninja Foodi AF300EU double compartiment a une capacité de 7,6 L répartie en deux tiroirs indépendants de 3,8 L chacun. Sa puissance de 2470W permet une cuisson jusqu’à 75% plus rapide qu’un four traditionnel. Elle propose 6 modes de cuisson (Air Fry, Max Crisp, rôtir, cuire, réchauffer et déshydrater) avec la possibilité de synchroniser deux cuissons différentes. Le design intègre deux plaques de cuisson antiadhésives et un système de circulation d’air optimisé, permettant de réduire l’utilisation de matières grasses jusqu’à 75 % comparé à une friture traditionnelle.

Boulanger propose actuellement cette friteuse à 109,99 € au lieu de 139,99 € avec le code BOULANGER30 sur Rakuten (vendu Boulanger), soit une réduction de 21%. L’offre inclut les deux plaques de cuisson, tous compatibles lave-vaisselle. À noter le bonus de 2,60€ en Rakuten Points pour les membres du Club R.

Moulinex Easy Fry Max EZ245B20

La friteuse Moulinex Easy Fry Max EZ245B20 est un modèle de 5 L avec une puissance de 1500 W. Elle propose 10 programmes automatiques (frites, poulet, steak, poisson, desserts, pizza, nuggets, légumes, crevettes, bacon) et une plage de température de 80 à 200°C. Son panneau de commande digital tactile facilite l’utilisation, tandis que son panier antiadhésif compatible lave-vaisselle simplifie le nettoyage.

Darty propose actuellement cette friteuse à 69,99 € au lieu de 139,99 €, soit une réduction de 50 %. L’offre comprend l’appareil et l’accès à un livre de recettes digital via QR code. Le produit est garanti 2 ans et réparable pendant 15 ans grâce au réseau de réparateurs Moulinex.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Le Black November touche bientôt à sa fin, mais ce n’est pas encore fini pour le Black Friday ! Les e-commerçants continuent de proposer des offres tout le long du week-end, et ce, jusqu’au lundi inclus, avec le Cyber Monday.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.