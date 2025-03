La plus imposante version du Rice Cooker de Xiaomi est enfin en promotion, pour cuire beaucoup de riz à la perfection

Si la mode est aux Air Fryer, ce robot cuiseur de riz Xiaomi devrait vous plaire. Disponible depuis peu en France, cet appareil permet d’obtenir une cuisson parfaite du riz et dont la version 4L se trouve actuellement en promotion à moins de 50 euros.

Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4L // Source : mi.com

Xiaomi est connu pour ses innombrables produits connectés, mais arrive encore à nous surprendre, comme avec ce robot cuiseur de riz, le Multifunctional Rice Cooker 4L. Facile à utiliser, il suffit de sélectionner le mode de cuisson souhaité et de laisser l’appareil faire le reste. Intéressé ? Sachez qu’en ce moment, il coûte 10 euros de moins, et tombe sous les 50 euros.

Le Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4L, c’est quoi ?

Une machine soignée et compact

Une capacité de 4L avec huit modes de cuisson

Programmation à l’avance et contrôle à distance depuis l’app

De base à 59,99 euros, le Xiaomi Multifunctional Rice Cooker 4L est en ce moment remisé à 49,99 euros sur le site de la marque. Il existe aussi une version aux dimensions plus réduites, en promotion à 39,99 euros.

Une cuisson « al dente » pour votre riz

Une installation complète et abordable Lancez-vous facilement dans la récupération d’énergie solaire avec le SolarFlow 800 et ses panneaux solaires !

Le Xiaomi Multifunctional Rice Cooker est un appareil qui cuit le riz à la perfection, avec en prime, toutes sortes de fonctionnalités connectées.

Il s’occupe de tout : il faut juste verser la bonne quantité de riz et d’eau dans l’appareil (grâce au verre gradué fourni), de sélectionner le mode de cuisson souhaité (selon le type de riz et la texture désirée), et de laisser l’appareil faire le reste.

Concernant l’esthétique de l’appareil, Xiaomi choisit un revêtement blanc et un aspect minimaliste. Ses dimensions sont raissonables pour prôner dans votre espace de cuisine. Ici, il s’agit du modèle 4L, une grande capacité donc, qui permet d’après le constructeur de préparer jusqu’à 16 bols de riz. Parfait, pour les repas en famille et entre amis. Il est compact et peu encombrant tout en offrant une grande capacité. Sur le dessus, on trouve des boutons de commande tactiles pratiques et les informations de cuisson sur l’écran facilitent l’utilisation de l’appareil.

Programmation à distance pour faciliter votre quotidien

Pour avoir un riz parfaitement cuit, il diffuse une chaleur uniforme et grâce à sa puissance, la cuisson dure moins longtemps. L’appareil intelligent peut même garder le riz au chaud pendant 12 heures et permet de programmer la cuisson jusqu’à 24 heures à l’avance.

Depuis l’application de la marque, vous pouvez suivre en temps réel l’avancement de la cuisson, programmer la cuisson à l’avance, recevoir des notifications lorsque le riz est prêt. Un vrai plus. On y trouve également plus de 3 000 recettes pour exploiter tout le potentiel de l’appareil. Enfin, avec ses différents modes de cuisson, il va pouvoir s’adapter à une variété de recettes, qu’il s’agisse de riz blanc ou brun, voire gluant, mais aussi de plats mijotés ou encore de soupe.

Si vous êtes plutôt intéressés par les Air Fryer, n’hésitez pas à lire notre article complet.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.