La récente sonnette connectée de Xiaomi, qui filme en 2K, est de retour en promotion pendant les soldes (-20 %)

La sonnette connectée Xiaomi Smart Doorbell 3S est un modèle bien plus abouti que sa prédécesseure, la Smart Doorbell 3. Elle est évidemment bourrée de fonctionnalités rassurantes, et en ce moment, elle est affichée à 79,99 euros au lieu de 99,99 euros sur le site officiel de la marque.

La Xiaomi Smart Doorbell 3S est une récente sonnette connectée qui a pris la suite de la Smart Doorbell 3, un modèle déjà complet, mais auquel il manquait toutefois quelques petites options pour être vraiment optimale. Étanchéité, zone de surveillance personnalisable, ajustement de la vision nocturne… La Smart Doorbell 3S en fait bien plus que sa prédécesseure. Si elle vous intéresse, sachez qu’elle bénéficie, pendant les soldes d’hiver, d’une réduction de 20 euros.

Ce qu’offre la Xiaomi Smart Doorbell 3S

Une certification IP65

Un carillon inclus

Des images en 2K

La détection de mouvements, la personnalisable de la zone de surveillance

Lancée à 99,99 euros, la Xiaomi Smart Doorbell 3S est en ce moment disponible en promotion à 79,99 euros sur le site de Xiaomi.

Une sonnette enfin étanche

La sonnette connectée Xiaomi Smart Doorbell 3S est tout d’abord aussi facile à installer que la Smart Doorbell 3 qui l’a précédée. Il suffit de scanner le QR code à l’arrière de l’appareil avec l’application Mi Home pour l’associer, avant de coller le socle de montage près de votre porte grâce à un adhésif puissant, puis d’y emboîter la sonnette. Et si vous pensez que la sonnette peut être facilement subtilisée sans que vous le sachiez, le support étant simplement « collé », détrompez-vous : une alarme retentit en cas de démontage forcé et vous recevrez instantanément une notification sur votre smartphone.

Si la Smart Doorbell 3S s’installe comme la Smart Doorbell 3, les deux diffèrent tout de même sur plusieurs points. D’abord, contrairement à la Smart Doorbell 3, la Smart Doorbell 3S est certifiée IP65, et peut donc résister à l’eau. Elle n’est donc pas réservée, comme sa prédécesseure, à celles et ceux qui vivent en appartement, mais elle peut aussi être installée dehors, sans craindre la pluie. De plus, alors que la Smart Doorbell 3 était uniquement alimentée par batterie, la Smart Doorbell 3S peut non seulement compter sur une batterie rechargeable de 5 200 mAh, mais elle peut aussi bénéficier d’une alimentation filaire. Si vous optez pour le mode sur batterie, sachez que la marque indique qu’il faudra la recharger 3 fois par an, via son port USB-C.

Des images bien nettes et des fonctionnalités rassurantes

La Xiaomi Smart Doorbell 3S s’accompagne par ailleurs d’un carillon d’intérieur, qui a la particularité de sonner même lorsqu’il est déconnecté d’Internet. Dès que quelqu’un sonnera et se présentera à votre porte, vous pourrez retrouver le flux vidéo en direct sur votre application et ainsi voir vos visiteurs grâce à la caméra. Une caméra qui est d’ailleurs capable de filmer en 2K, une définition qui promet des images nettes et bien détaillées. Vous bénéficierez également d’une vue bien large puisque la Smart Doorbell 3S peut filmer en diagonale à 180° ainsi que sur un angle vertical à 107° ; en d’autres termes, si la sonnette est installée à une hauteur de 1,5 mètre, vous pourrez voir le corps entier des visiteurs à 1 mètre de distance. Sachez aussi que grâce au Wi-Fi 6, la transmission vidéo sera des plus rapides et stables.

Les autres fonctionnalités proposées par la Smart Doorbell 3S sont en outre un peu plus nombreuses que celles assurées par la Smart Doorbell 3. Si les deux embarquent l’audio bidirectionnel, la détection de mouvements, la technologie de reconnaissance faciale par l’IA ou encore donnent la possibilité d’enregistrer un message personnalisé diffusé dès qu’un visiteur appuie sur la sonnette, la Smart Doorbell 3S offre en plus la personnalisation de la zone de surveillance (pour ne recevoir que les notifications qui nous importent), mais aussi la possibilité d’ajuster la sensibilité de la vision nocturne, pour que les images soient toujours suffisamment claires. Enfin, la sonnette connectée est compatible avec les assistants Alexa et Google Assistant et propose un stockage gratuit des vidéos enregistrées dans le cloud pendant 72h uniquement.

À lire aussi :

Guide d’achat : les meilleures sonnettes connectées pour 2025

