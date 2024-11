Xiaomi brade déjà sa nouvelle sonnette connectée qui filme en 2K durant le pré-Black Friday

La Xiaomi Doorbell 3S est une sonnette connectée avec vidéo qui permet de voir et de parler avec vos visiteurs à la porte. Vous la retrouvez sur le site de la marque en promo à 89,99 euros pour le Black Friday.

Xiaomi Smart Doorbell 3S // Source : Frandroid

Pour compléter ou commencer votre installation de maison connectée, en plus des classiques caméras de sécurité intérieures et extérieures, pensez à la sonnette connectée. Elle permet de filmer vos visiteurs et interagir avec eux même si vous n’êtes pas chez vous, pour les avertir de votre absence ou donner des instructions à un livreur, par exemple. En plus, elle bénéficie d’une belle petite réduction de 10 euros sur le site de Xiaomi pendant le Black Friday.

Les points forts de la Xiaomi Smart Doorbell 3S

Une résolution 2K pour bien voir vos visiteurs

L’audio bidirectionnel, pour entendre et parler

Prise en charge de deux méthodes d’alim : batterie ou filaire

La Xiaomi Smart Doorbell 3S coûte 99,99 euros et passe à 89,99 euros. Alors oui, ce n’est « que » 10 euros de réduction, mais il s’agit du dernier modèle, et si vous êtes nouveau client sur le site, vous avez un coupon de 15 euros à utiliser.

Choisissez d’ouvrir la porte, ou non

La Xiaomi Smart Doorbell 3S est une sonnette connectée qui se fixe simplement à côté de votre porte d’entrée. En plus, comme on l’a mentionné plus haut, vous pouvez choisir de l’alimenter en filaire, si jamais les fils passent là où vous la poser. Ou utiliser une batterie rechargeable qui peut tenir environ 4 mois, d’une capacité de 5 200 mAh.

Ça, c’est dehors. Pour l’intérieur, vous avez un petit boitier connecté équipé d’un haut-parleur qui fait raisonner une petite mélodie lorsque quelqu’un sonne, puisqu’après tout, c’est le principe même de la sonnette. Vous pouvez d’ailleurs choisir quelle mélodie vous souhaitez entendre quand ça sonne. Mais le plus intéressant, c’est toute la partie connectée.

Découvrez le visage de vos visiteurs en 2K

Quand une personne sonne chez vous, ça sonne sur le boitier donc. Mais ce n’est pas tout. Puisque vous aurez paramétré la Smart Doorbell 3S sur votre smartphone (et tout autre objet connecté), quand ça va sonner, vous allez recevoir comme un appel visio sur votre smartphone. En décrochant, un lien s’établit avec la caméra 2K et vous voyez en direct vos visiteurs.

L’audio bidirectionnel permet de discuter avec la personne, lui expliquer que vous arrivez bientôt, que vous êtes absent, etc. Et si jamais vous ratez l’appel, une photo est prise, que vous retrouvez dans l’historique des appels sur votre smartphone. C’est vraiment super pratique, par contre, vous n’avez que 72h de stockage cloud gratuit en continu. Sinon, il faut souscrire un abonnement, car il n’y a pas de carte microSD.

Pour découvrir d’autres modèles du même genre, n’hésitez pas à consulter notre guide d’achat sur les meilleures sonnettes connectées du moment.

