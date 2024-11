Black Friday Week : les offres immanquables sur les iPad et les tablettes Android, c’est par ici

Les tablettes tactiles se vendent de moins en moins, certes, mais certains leur trouvent encore une utilité, que ce soit pour un usage familial ou dans un cadre professionnel. Pendant cette Black Week, des modèles premium comme le dernier iPad Pro profitent de réductions intéressantes.

La Black Week a officiellement commencé, ce qui signifie que ce n’est plus qu’une question de jours avant d’entrer dans le cœur même du Black Friday. Pendant ce compte-à-rebours, on peut trouver des promotions à la pelle, comme s’il en neigeait. Même sur les tablettes tactiles, pourtant moins populaires qu’autrefois, participent à la fête !

Les meilleures offres tablettes tactiles de la Black Friday Week

Si cette sélection ne vous convient pas, vous pouvez toujours jeter un œil sur nos guides d’achat sur les tablettes tactiles. Nous en avons un sur les meilleurs modèles testés par notre rédaction ainsi qu’un autre sur les meilleurs modèles pas chers du moment.

Apple iPad Pro M4 11′

Si le marché des tablettes tactiles est largement dominé par Apple, ce n’est pas pour rien. Il n’y a qu’à jeter un œil à la toute dernière version de l’iPad Pro avec la puce M4 pour s’en rendre compte. Cette tablette cache sous sa fine carapace une puissance monstrueuse, rajoutez à cela une belle autonomie et un écran de qualité. Dommage qu’iPadOS ne soit pas assez correctement optimisé, ce qui la bride légèrement.

Les points forts de l’Apple iPad Pro M4 11′

Tablette fine très bien finie

Un écran OLED époustouflant

Les performances hallucinantes de la puce M4

Au lieu de 1 219 euros, l’Apple iPad Pro M4 11′ (Wi-Fi – 256 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 959,99 euros sur Rakuten.

Samsung Galaxy Tab S9

Ce sont certes les iPad qui dominent le marché des tablettes tactiles, mais les Samsung Galaxy Tab sont elles aussi en bonne place sur le segment du haut de gamme. Quand bien même les Galaxy Tab S10 sont déjà sorties, les Tab S9 restent des modèles intéressants avec leur processeur puissant et leur écran AMOLED. Cerise sur le gâteau, Galaxy AI est désormais disponible sur cette tablette !

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S9

Un écran AMOLED de 11 pouces rafraîchi à 120 Hz

Elle carbure avec un Snapdragon 8 Gen 2

Une belle autonomie avec sa batterie de 8 400 mAh

Au lieu de 899,99 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S9 avec la tablette de 128 Go, un étui de protection et un chargeur 45 W est aujourd’hui disponible en promotion à 649,99 euros sur la Fnac.

Trop cher ? Sachez que la Samsung Galaxy Tab A9+ sortie la même année est elle aussi en promotion lors de cette Black Friday Week. Au lieu de 259,99 euros, sa version de 64 Go est disponible en promotion à 156,99 euros chez Cdiscount.

Huawei MatePad 11.5″S

Dévoilée en même temps que l’iPad Pro M4 d’Apple, la dernière Huawei MatePad se pose clairement en rivale du fer de lance de la firme de Cupertino. Cette tablette coûte deux fois moins cher mais se veut être tout aussi productive, d’autant plus que le clavier fourni en fait un vrai petit laptop.

Les points forts de la Huawei MatePad 11.5″S

Son écran OLED de 11,5 pouces de 2.8K et 144 Hz

La technologie PaperMatte qui rend l’écran anti-reflets

Une autonomie supérieure à 20 heures

Au lieu de 499,99 euros, la Huawei MatePad 11.5″S est aujourd’hui disponible en promotion à 449,99 euros en boutique officielle.

Google Pixel Tablet

Dans la foulée de la Pixel Watch et du Pixel Fold, Google a lancé sa première tablette sous Pixel Experience. La Google Pixel Tablet parvient à faire ses preuves garce à sa surcouche logicielle ainsi que son dock ouvert à de nombreux usages. En plus de servir de base de recharge, il fait également office d’enceinte connectée pour booster l’audio et tout simplement de support pour ne pas l’avoir tout le temps entre les mains.

Les points forts de la Google Pixel Tablet

Un écran de bonne qualité pour regarder du contenu

Une interface fluide avec Pixel Experience

Le dock de recharge, une bonne idée

Au lieu de 499,99 euros, la Google Pixel Tablet est aujourd’hui disponible en promotion à 349,99 euros sur la Fnac.

Xiaomi Pad 6

La Pad 6 est une tablette 11 pouces qui profite d’un design élégant et compact. Elle sera idéale à emporter partout, et offre d’ailleurs une belle autonomie et une recharge rapide, le bloc secteur de 33W étant d’ailleurs livré avec. Un très bon rapport qualité/prix.

Les points forts de la Xiaomi Pad 6

Un processeur Snapdragon 870 pour les performances

Écran LCD 2.8K avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Une grosse autonomie avec sa batterie de 8 840 mAh

Au lieu de 400,20 euros, la Xiaomi Pad 6 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 280,20 euros en boutique officielle.

Apple iPad 10

Pas besoin de se ruiner pour mettre la main sur un iPad. Les derniers modèles avec la puce M4 affichent un prix indécent, mais les iPad d’entrée de gamme restent une alternative intéressante si on cherche une tablette tactile bien finie avec une expérience utilisateur irréprochable.

Les points forts de l’Apple iPad 10

Un écran lumineux et bien calibré

Une bonne expérience utilisateur avec iPadOS

Une excellente qualité de fabrication

Au lieu de 589 euros à son lancement, et de 409 euros actuellement, l’Apple iPad 10e génération (64 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 359 euros sur la Fnac.

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7

On passe ici sur un mini format avec la petite Xiaomi Pad SE de 8,7 pouces. Elle fera le job en tant que tablette d’appoint et sera parfaite pour lire un peu en vacances, pour regarder une série ou plus globalement pour un usage familial. À un peu plus de 100 euros, vous faites une affaire !

Les points forts de la Xiaomi Redmi Pad SE 8.7

MediaTek Helio G85 pour des performances correctes

Une batterie de 6650 mAh

Un écran LCD 90 Hz avec luminosité jusqu’à 600 cd/m²

Au lieu de 150,20 euros, la Xiaomi Redmi Pad SE de 8,7 pouces (64 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 114,99 euros sur Cdiscount.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui préède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.