Test de la Xiaomi Redmi Pad Pro : un iPad Pro à 300 euros ?

En 2022, la marque chinoise sortait la Xiaomi Redmi Pad, vendue à moins de 300 euros. Un bon rapport qualité/prix pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un iPad ou une tablette plus chère. Xiaomi récidive avec la Redmi Pad Pro, un modèle qui se veut plus poussé, notamment pour des usages bureautiques et/ou de productivité, avec un stylet et un clavier en option. La promesse d'un iPad Pro à moins de 500 euros tout équipé est belle, mais est-elle respectée ? La réponse dans notre test.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Fiche technique

Modèle Xiaomi Redmi Pad Pro Dimensions 181,85 cm x 280 mm DĂ©finition 2560 x 1600 pixels DensitĂ© de pixels 249 ppp Technologie de l’Ă©cran LCD Modèle du processeur Snapdragon 7s Gen 2 MĂ©moire vive (RAM) 6 Go, 8 Go MĂ©moire interne 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) 8 Mp Appareil photo (frontal) 8 Mp Enregistrement vidĂ©o 1080p @ 30 fps Wifi Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.2 NFC Non Étanche Non Poids 571 grammes Couleurs Bleu, Vert, Gris Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une Xiaomi Redmi Pad Pro en gris avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Elle est commercialisée à 329,99 euros.

Un design à la recette éprouvée et sobre

Le design de la Xiaomi Redmi Pad Pro est tout simple. Au dos, c’est un grand rectangle tout gris avec pour seule inscription le nom de la marque, Redmi. En haut Ă gauche (en mode portrait), il y a le flash et le capteur principal, placĂ©s tous deux dans deux cercles noirs, lĂ©gèrement surmontĂ©s. Le tout dans un plastique gris mat lĂ©gèrement brillant, du plus bel effet il faut l’avouer. Les tranches sont presque totalement plates, dans le mĂŞme cadre que le dos, et un petit peu cerclĂ©es par les bords de l’Ă©cran. Ce qui peut dĂ©ranger les plus tatillons, c’est que les ports USB-C et jack ne sont pas alignĂ©s sur le milieu de la tranche, ils dĂ©bordent presque sur l’un des cĂ´tĂ©s.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Sur la face avant, c’est l’Ă©cran qu’on voit, avec des bordures pas très fines, mais rien de scandaleux : la tablette est vendue Ă moins de 400 euros. Les pixels couvrent ainsi 83,6% de la surface totale. C’est au niveau de ce que proposent les iPad les plus chers, mais Ă©galement les tablettes Android les moins chères. EspĂ©rons tout de mĂŞme que les constructeurs dont Xiaomi feront mieux dans les prochaines annĂ©es, cela commence Ă faire un certain temps que les consommateurs n’ont pas eu droit Ă une Ă©volution des bordures.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Avec ses dimensions de 280 par 181,85 par 7,52, la tablette est plutĂ´t compacte, grâce Ă son format 16:10 qui n’offre pas une très grande largeur. L’Ă©paisseur est assez correcte : moins de 8 mm pour 10000 mAh. Le tout pour un poids de 571 grammes, ce qui est plutĂ´t lourd par rapport Ă la taille. Sur le volet de la soliditĂ©, on a droit Ă un verre Gorilla Glass 3 pour protĂ©ger l’Ă©cran : ce n’est pas le dernier verre qui existe, mais sur une tablette d’entrĂ©e de gamme, c’est une bonne chose de pouvoir en profiter.

La prise en main

Bien que le dos soit mat, cela ne l’empĂŞche pas d’accrocher un peu les traces de doigt ; rien de mĂ©chant en revanche. La taille et le format choisis sont assez bons pour pouvoir utiliser la tablette un peu partout, la tenir comme on le souhaite. D’ailleurs, le poids est bien rĂ©parti sur la totalitĂ© de la surface : on n’est jamais surpris quand la Redmi Pad Pro penche d’un cĂ´tĂ©. Lorsque la tablette est posĂ©e Ă plat sur une table, aucun problème pour taper du texte, peu importe de quel cĂ´tĂ© on appuie sur l’Ă©cran. Sur ce dernier, c’est un peu dommage qu’il prenne autant les traces de doigts : ici, Xiaomi a fait le choix d’un revĂŞtement brillant au dĂ©triment du mat.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour le dĂ©verrouillage, pas de capteur d’empreintes digitales, mais de la reconnaissance faciale en plus des traditionnels codes et schĂ©mas. Elle fonctionne vraiment bien pour une tablette pas chère, aucun problème Ă l’usage.

L’un des bons points de la Xiaomi Redmi Pad Pro, c’est l’emplacement de la camĂ©ra selfie. Elle est placĂ©e dans le sens de la longueur lorsqu’on tient la tablette Ă l’horizontale. Cela signifie que pour les visioconfĂ©rences, elle est dans le bon sens : notre visage n’est ainsi pas dĂ©calĂ©. Une erreur que peuvent commettre d’autres constructeurs (Apple avait dĂ©jĂ commis cette erreur sur un iPad Pro).

Le stylet Redmi Pad Pen

Vendu en option, le Redmi Pad Pen se veut ĂŞtre comme la Xiaomi Redmi Pad Pro avec l’iPad : une alternative Ă l’Apple Pencil bien plus abordable. Il possède 4096 niveaux de pression ainsi qu’un taux d’Ă©chantillonnage tactile de 240 Hz. Il pose quelques soucis de connexion parfois, mais rien de bien mĂ©chant.

Un superbe mouton signé Juliette et un magnifique chat signé Hugo (pas moi) // Source : Frandroid

Ă€ l’usage, le Redmi Pad Pen est assez confortable, les boutons fonctionnent bien. La prĂ©cision est correcte, mais rien de bien surprenant, surtout lorsqu’on a dĂ©jĂ goĂ»tĂ© Ă l’Apple Pencil ou au stylet de Samsung, le S Pen.

Le clavier Redmi Keyboard

Ce qu’on remarque immĂ©diatement, c’est qu’il n’y a pas de pavĂ© tactile sur cet accessoire : si vous aimez/avez besoin d’utiliser la souris, il faudrait vous procurer un souris (pourquoi pas un modèle Bluetooth). Au lieu de ça, on peut tout Ă fait utiliser l’Ă©cran, bien que cela soit bien moins pratique. Les touches sont plutĂ´t espacĂ©es et la course pas trop courte : de quoi taper du texte confortablement, sur un clavier dont la taille n’est pas si rĂ©duite que ça grâce Ă des bordures assez fines.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un bon clavier qui permet de taper du texte un peu partout, mĂŞme lorsqu’on n’a pas beaucoup de place, par exemple sur une tablette dans un bus ou dans un train. MĂŞme sur les genoux, le Redmi Keyboard s’utilise très bien. La connexion Bluetooth est très rapide, aucun problème lĂ -dessus, tout comme l’autonomie (le clavier se recharge en USB-C).

Un Ă©cran qui fait le travail, rien de plus

La fiche technique de l’Ă©cran paraĂ®t sur le papier plutĂ´t convaincante : une dalle IPS LCD (pas d’Oled en revanche, donc un rapport de contraste 1500:1) de 12,1 pouces avec une dĂ©finition de 2,5K (2560 par 1600 pixels) et un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz (adaptatif, changeant entre 30, 48, 50, 60, 90 et 120 Hz), le tout au format 16:10. Ce qui donne par ailleurs une rĂ©solution de 249 ppp, ce qui n’est pas excellent. Xiaomi annonce une luminositĂ© maximale de 500 cd/m² et jusqu’Ă 600 cd/m² en pic HDR : cela ne paraĂ®t pas Ă©norme, mais pour une tablette Ă moins de 400 euros, c’est assez classique. Ă€ noter que ce modèle est compatible Dolby Vision.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Comme pour toutes les tablettes testĂ©es par nos soins, la Redmi Pad Pro est passĂ©e sous notre sonde Ă l’aide du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. Nous avons mesurĂ© une tempĂ©rature de couleur de 7086 K en mode « Intense », proposĂ© par dĂ©faut. On peut se rapprocher des 6 500 K idĂ©aux grâce au mode « Standard » et ses 6 662 K mesurĂ©s. Quant Ă la couverture colorimĂ©trique, nous avons mesurĂ© 103% du sRGB, 69% du DCI-P3 et 46% du BT.2020 en mode « Intense ». LĂ encore, ce n’est pas pharamineux, loin de lĂ : ce n’est pas avec cette tablette qu’on peut profiter au mieux de ses films. Mais ça fait le travail, au moins le sRGB est entièrement couvert. Quant Ă la fidĂ©litĂ© des couleurs, le delta E moyen mesurĂ© (en mode « Intense ») est de 3,66. C’est très bon si l’on considère qu’en dessous de 3, notre oeil est incapable de discerner la diffĂ©rence entre ce que l’Ă©cran est censĂ© afficher et ce qu’il affiche.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Enfin cĂ´tĂ© luminositĂ© maximale, on peut monter Ă 575 cd/m² en mode « SaturĂ© » (un petit peu moins dans les autres modes). C’est peu, mais dĂ©passer les 500 cd/m² pour 300 euros, c’est correct.

Logiciel : HyperOS 1.0 se montre basique et pratique

C’est bel et bien HyperOS qui est installĂ© sur la Xiaomi Redmi Pad Pro et non pas MIUI : Xiaomi passe enfin Ă son nouveau système d’exploitation sur presque tous ses appareils Android. Une interface remaniĂ©e qui est basĂ©e sur Android 14 sur cette tablette. Contrairement Ă bon nombre de produits Xiaomi, il n’y a pas beaucoup d’applications publicitaires prĂ©installĂ©es ici : seulement Booking et Netflix. On aimerait qu’il n’y en ait pas du tout, mais c’est une bonne surprise.

Quant aux mises Ă jour, c’est le minimum : deux ans de mises Ă jour Android et trois ans de patchs de sĂ©curitĂ©.

Sur cette tablette, le volet des notifications et celui des paramètres rapides sont sĂ©parĂ©s. Impossible de les rĂ©unir toutefois. Quant aux options de personnalisation, Xiaomi n’a pas fait dans le strict minimum, mais pas beaucoup plus.

Pour l’Ă©cran de verrouillage, on a droit Ă quelques widgets (principalement des horloges et de la mĂ©tĂ©o), ainsi qu’une belle sĂ©lection de fonds d’Ă©cran. Les widgets de l’Ă©cran d’accueil sont assez complets, et on peut changer la couleur des icĂ´nes (sans qu’elle s’adapte aux couleurs du fond d’Ă©cran).

Le mode multitâche

Mais ce que j’ai surtout apprĂ©ciĂ© avec HyperOS, c’est le mode multitâche, qui fonctionne très bien. Les contrĂ´les sont assez faciles Ă trouver et Ă apprĂ©hender, grâce Ă des icĂ´nes, des glissements faciles Ă faire et pas d’options inutiles. On peut donc ouvrir une fenĂŞtre flottante ou bien deux applications simultanĂ©ment (et mĂŞme une fenĂŞtre flottante et deux applications).

Avec le clavier, la philosophie de la Xiaomi Redmi Pad Pro se rĂ©alise : un outil de productivitĂ©, moins puissant, mais plus mobile qu’un ordinateur portable. Un petit compagnon avec lequel on ne peut pas tout faire, mais avec qui on peut quand mĂŞme travailler.

De bonnes performances pour le prix

Xiaomi a fait le choix logique du Snapdragon 7s Gen 2 pour sa Redmi Pad Pro, gravĂ© en 4 nm. Il s’agit d’un SoC de Qualcomm dĂ©diĂ© aux appareils pas très chers, qu’on trouve par exemple sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G. Une puce couplĂ©e Ă 6 ou 8 Go de RAM (selon la version) en LPDDR4X. Une mĂ©moire vive Ă laquelle Xiaomi rajoute 2 Go de mĂ©moire vive virtuelle.

Modèle Xiaomi Redmi Pad Pro Xiaomi Pad 6 AnTuTu 10 617971 850445 AnTuTu CPU 198631 216680 AnTuTu GPU 130672 285704 AnTuTu MEM 131884 142253 AnTuTu UX 156784 205808 PC Mark 3.0 11401 13099 3DMark Slingshot Extreme 4742 N/C 3DMark Slingshot Extreme Graphics 4704 N/C 3DMark Slingshot Extreme Physics 4880 N/C 3DMark Wild Life 2971 N/C 3DMark Wild Life framerate moyen 17.79 FPS 25.40 FPS 3DMark Wild Life Extreme 796 1155 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 4.77 FPS 6.90 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 12 / 14 FPS 17 / 24 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 15 / 29 FPS 24 / 58 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 42 / 71 FPS 57 / 134 FPS Geekbench 6 Single-core 1032 1299 Geekbench 6 Multi-core 2926 3231 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 2314 2690 Lecture / écriture séquentielle 694.12 / 435.82 Mo/s 1653.92 / 768.09 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C 70791.71 / 62700.79 IOPS Voir plus de benchmarks

Au regard des benchmarks, non la Xiaomi Redmi Pad Pro n’est pas la meilleure tablette du marchĂ©, assurĂ©ment. Mais pour son tarif, c’est un très bon rapport performances/prix : Xiaomi est sans doute le seul constructeur prĂ©sent en France Ă le proposer. Dans la pratique, la tablette se montre suffisamment vĂ©loce sur la plupart des usages. On sent bien que parfois, le passage d’une application Ă une autre ou l’ouverture d’une application est un peu lent, mais rien de frustrant.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

On peut mĂŞme s’amuser Ă la pousser dans ses retranchements avec des jeux vidĂ©o en 3D gourmands et c’est ce que nous avons fait. Par exemple, sur Genshin Impact, on peut jouer Ă 30 FPS en « faible » sans vrais ralentissements. Et sur Fortnite, en « faible » aussi (et sans les textures HD), on peut monter Ă 40 FPS maximum, mais cette fois-ci avec quelques ralentissements dans les phases de combat Ă plusieurs joueurs. Avec le mode de performance, on peut monter Ă 60 FPS sur Fortnite dans les phases de jeu les plus calmes (mais toujours en faible). En bref, bien sĂ»r que la Redmi Pad Pro n’est pas une tablette pour des jeux qui demandent de la puissance. Mais nous pensons Ă des jeux comme PokĂ©mon Unite, en 2D, qui eux peuvent tourner très bien.

CĂ´tĂ© stockage, comptez sur 128 ou 256 Go en UFS 2.2. Pour ceux qui ont besoin de davantage de place, il y a un port microSD pour Ă©tendre le stockage (jusqu’Ă 1,5 To supplĂ©mentaire).

Une tablette passable en photo

La Xiaomi Redmi Pad Pro est équipée de deux capteurs photo :

Un capteur arrière de 8 Mpx, 1/4″, f/2, 1,12 ÎĽm ;

Un capteur selfie de 8 Mpx, 1/4″, f/2.28, 1,12 ÎĽm.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le capteur principal

Comme on pouvait s’y attendre, la camĂ©ra n’est pas si exploitable que ça, y compris en plein jour. Les clichĂ©s sont globalement trop sombres, assez verdâtres et manquent cruellement de dĂ©tails.

Pour nuancer tout cela, il faut prĂ©ciser que la photo sur une tablette, c’est rarement ce que l’on recherche. D’autant plus sur une tablette qui se veut dĂ©diĂ©e Ă la productivitĂ© : on n’en aura pas forcĂ©ment l’utilitĂ©. C’est mauvais, mais c’est normal. Le plus important ici, c’est le capteur selfie, et justement, parlons-en.

Le capteur selfie

Rien de bien surprenant dans le bon sens du terme ici non plus. Ce capteur selfie manque de piquĂ© et de luminositĂ©. En plein jour, c’est tout Ă fait exploitable et on a quelques dĂ©tails agrĂ©ables.

En intĂ©rieur, c’est plus compliquĂ©. Pour les visioconfĂ©rences, cela passe tout Ă fait et ça reste dans les clous pour une tablette Ă 330 euros.

Vidéo

Les deux capteurs sont capables de filmer en 1080p Ă 30 FPS.

Le son est bon, enfin à peu près

On a droit Ă quatre haut-parleurs sur cette tablette, qui sont compatibles Dolby Atmos et Hi-Res Audio, afin d’offrir une bonne expĂ©rience lorsqu’on regarde des films et sĂ©rie en SVoD. En pratique, la qualitĂ© audio n’est pas très bonne : en fait le son manque cruellement de profondeur, trop axĂ© sur les mĂ©diums sans doute. Cela permet de bien distinguer les voix, mais c’est tout. Les basses sont clinquantes mĂŞme Ă faible volume et quasiment inexistantes. Les aigus sont comme les basses : trop discrets, et avec trop de distorsions. Dire que c’est rĂ©ellement une dĂ©ception ce serait aller trop loin, mais lĂ oĂą Xiaomi fait des concessions pour avoir des petits prix, c’est aussi sur l’audio.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour la lecture en sans-fil, il y a du Bluetooth 5.2. Quant aux codecs disponibles, il y a l’AAC, le LDAC, le SBC, l’aptX, l’aptx-HD et l’aptX-adaptative.

Grosse autonomie, bonne charge

Pour la batterie, Xiaomi a sorti ce qu’il fallait : une capacitĂ© de 10000 mAh, rien que ça. Avec cet accumulateur, le constructeur promet jusqu’Ă 12 heures de lecture vidĂ©o ou 33,9 jours d’autonomie en veille. MĂŞme si l’on met de cĂ´tĂ© les promesses de la marque, la Redmi Pad Pro offre une bonne endurance en pratique. Les promesses, notamment celle de lecture vidĂ©o, sont respectĂ©es. On peut tout Ă fait l’utiliser sans vraiment penser Ă la charger.

La Xiaomi Redmi Pad Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Et mĂŞme lorsqu’on pousse la puce, l’appareil ne flanche pas. En 20 minutes de Genshin Impact (avec la luminositĂ© Ă 50%), on ne perd que 3% de batterie. Quant Ă Fortnite et dans les mĂŞmes conditions, on perd 7% de batterie. Bien sĂ»r, si l’on active le mode performances, la perte de batterie sera plus consĂ©quente. De plus, la luminositĂ© de la tablette n’Ă©tant pas très Ă©levĂ©e, on peut ĂŞtre amenĂ© Ă jouer avec un Ă©cran plus lumineux (et donc qui consomme davantage).

Recharge

Malheureusement, pas de chargeur fourni dans la boĂ®te avec cette tablette, seulement le câble USB-C vers USB-A. La puissance de charge maximale supportĂ©e par cette dernière est de 33 W : ce n’est pas très rapide, d’autant plus avec 10000 mAh Ă recharger. NĂ©anmoins, ça reste dans ce qu’on voit pour des modèles Ă moins de 350 euros. Voici ce que donne un test de charge en partant de 10% de batterie restante, Ă l’aide d’un chargeur Xiaomi :

10 minutes : 38% ;

20 minutes : 60% ;

30 minutes : 82% ;

40 minutes : 82% ;

50 minutes : 96% ;

60 minutes : 100%.

Soit une belle vitesse de charge pour une tablette tactile : souvent, il faut jusqu’Ă deux heures pour complètement remplir la batterie d’une tablette.

La Xiaomi Redmi Pad Pro est proposée en trois coloris : bleu, gris (modèle testé) et vert. Deux versions sont disponibles :

L’une avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage Ă 329,99 euros ;

L’autre avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage Ă 379,99 euros.

Quant aux accessoires, le clavier est vendu à 99,99 euros, le Redmi Pad Pen à 69,99 euros tandis que le Flip Cover est commercialisé à 29,99 euros.