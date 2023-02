Prise en main de la OnePlus Tab : la première tablette de la marque fait déjà fort

OnePlus expose sa première tablette au MWC 2023. Nous avons pu la prendre en main.

OnePlus a dévoilé sa première tablette au début du mois de février. À l’occasion du Mobile World Congress, la marque permet à la presse de prendre en main le produit et de se faire une idée. Malheureusement, la marque ne communique toujours pas de prix et se contente d’annoncer une sortie estimée vers le mois d’avril.

Une excellente tablette Android ?

Disons-le, ce n’est pas avec cette tablette que le fabricant va proposer une révolution en termes de design. On est sur un produit tout à fait classique. C’est une bonne nouvelle, la marque n’est pas aller inventer un gadget à vendre et nous propose ici un concept très maitrisé.

On a ainsi une tablette de 550 grammes avec un très bel écran 11,6 pouces 2800 x 2000 pixels à 144 Hz et des bordures plutôt fines. OnePlus promet une calibration en usine pour un DeltaE inférieur à deux, autrement dit une tablette qui devrait en mettre plein les yeux.

Côté performance, on a rappel le droit à une puce MediaTek Dimensity 9000 avec 8 Go de LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1

La tablette est présentée avec les accessoires classiques : un clavier physique permettant à la tablette de se tenir au format paysage, et un stylet pour la prise de note.

Dans l’ensemble, rien à redire sur ce qui a été présenté. OnePlus connait son sujet et propose ici une tablette avec d’excellentes finitions.

Et OxygenOS en chef d’orchestre

Naturellement, OnePlus propose ici une tablette sous Android avec l’interface OxygenOS 13.1. Nous sommes plutôt convaincus de ce que propose la marque sur smartphone et elle reprend ici dans l’essentiel la même interface.

Heureusement, il y a tout de même quelques optimisations pour le format tablette, notamment la possibilité d’afficher côte à côte plusieurs applications. OnePlus nous a également évoqué une synchronisation facilitée avec les smartphones et accessoires de la marque.

On ne sait pas encore si elle pourra détrôner l’iPad comme recommandation de tablette par défaut, mais on ressort de ce premier essai avec l’idée d’un produit assez prometteur. Reste à découvrir le prix.

Notre journaliste Cassim Ketfi est à Barcelone pour couvrir le MWC 2023 dans sa globalité, mais il y est présent dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm.