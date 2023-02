OnePlus Pad officialisée : un vent de fraîcheur souffle sur les tablettes Android

OnePlus annonce ce jour une flopée de nouveaux produits, dont le tant attendu OnePlus 11. Mais aux côtés d'écouteurs sans fil et d'un clavier mécanique, la marque présente aussi sa première tablette tactile, la OnePlus Pad qui se démarque grâce à plusieurs caractéristiques (écran 144 Hz, emplacement du bloc photo, stylet...).

Aujourd’hui s’est tenue la conférence Cloud 11, en amont du MWC de Barcelone. La marque a officiellement présenté son OnePlus 11 que nous avons testé, mais aussi les OnePlus Buds Pro 2 ainsi que son clavier mécanique. Avec cela, elle a levé le voile sur la OnePlus Pad, sa première tablette tactile. OnePlus promet de grandes choses, notamment du côté de la productivité : suffisamment pour en faire une vraie alternative sous Android à l’iPad Pro d’Apple ?

Un design fin avec un bloc photo placé au milieu

La OnePlus Pad se différencie pas mal de ses concurrentes avec des bordures non pas tranchantes, mais au contraire arrondies. Les bordures autour de la dalle sont relativement fines pour le marché (6,54 mm), ce qui permet à l’écran de couvrir 88 % de la surface avant. Un seul coloris sera disponible, à savoir le vert.

On voit sur les images officielles que la caméra frontale est située sur la tranche supérieure lorsque la tablette est positionnée au format paysage. De quoi avoir un cadre plus naturel pour les appels vidéo, ce qui se démocratise de plus en plus sur ce type de produit. Cependant, l’originalité du design de la OnePlus Pad réside dans le bloc photo arrière. Là où tous les autres concurrents ont tendance à l’ostraciser dans un coin, OnePlus n’a pas fait ce choix. Le bloc photo de la Pad à l’arrière est centré et invite donc à prendre des clichés en tenant la tablette à l’horizontale.

Concernant l’écran, on a droit à une dalle de 11,61 pouces qui prend en charge la technologie Dolby Vision. Mais là où la marque fait fort, c’est sur le taux de rafraîchissement : 144 Hz. De quoi profiter de ses jeux vidéo à fond, mais aussi du cloud gaming qui prend de plus en plus en popularité.

De la RAM et de la charge rapide pour la OnePlus Pad

Côté hardware, la OnePlus Pad est plutôt bien dotée, puisqu’elle est équipée du SoC Dimenstity 9000 de MediaTek, intégrant un cœur Cortex-X2 cadencé à 3,05 MHz. La mémoire vive n’est pas en reste avec pas moins de 12 Go de RAM. Le tout permettra d’utiliser le système d’exploitation Android avec l’interface OxygenOS. Le grand challenge de la marque va être de proposer une bonne expérience logicielle avec des options de personnalisation nombreuses, ce qui peut manquer chez les concurrents aujourd’hui. Pour parler d’audio, on trouve du Dolby Atmos, ce qui est assez classique.

Sur l’autonomie, OnePlus annonce 14,5 heures de lecture vidéo et jusqu’à un mois d’endurance en veille. Cela est rendu possible grâce à une grosse batterie de 9510 mAh. Cette dernière peut être rechargée à une puissance maximale de 67 W grâce à la technologie constructeur SuperVOOC. Selon le fabricant, cela permettrait de recharger entièrement la OnePlus Pad en 80 minutes, ce qui serait très bon au vu de ce qui se fait sur le marché des tablettes Android.

Quel prix et quelle date de sortie pour la OnePlus Pad ?

Il faut savoir que la OnePlus Pad sera livrée avec le stylet Stylo ainsi qu’un clavier magnétique. Pour le moment, on ne sait pas quand est-ce que la première tablette OnePlus sera disponible ni à quel prix. Réponses « dans les semaines à venir. » On imagine cependant un positionnement tarifaire haut de gamme au vu des spécifications techniques indiquées.

