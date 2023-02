Test des OnePlus Buds Pro 2 : des écouteurs à la qualité audio surprenante

Un an et demi après le lancement de ses premiers écouteurs sans fil haut de gamme, les OnePlus Buds Pro, la marque chinoise a dévoilé une nouvelle paire d’écouteurs true wireless premium, les OnePlus Buds Pro 2. Ces derniers profitent, sur le papier, de caractéristiques alléchantes, avec un système de double transducteurs, du Bluetooth multipoint, un mode audio spatial et un design tout aussi attrayant que la première génération. Après plus d’une semaine d’utilisation, voici notre avis complet sur les OnePlus Buds Pro 2.

OnePlus Buds Pro 2 Fiche technique

Modèle OnePlus Buds Pro 2 Format écouteurs intra-auriculaires Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Compatible Surround Dolby Atmos Autonomie annoncée 39 heures Version du Bluetooth 5.3 Réponse en fréquence minimum 10 Hz Réponse en fréquence maximum 40000 Hz Poids 9.8 grammes Prix 179 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs fournis par le constructeur.

OnePlus Buds Pro 2 Design

Si OnePlus propose déjà plusieurs gammes d’écouteurs sans fil aux looks bien différents — les OnePlus Nord Buds, OnePlus Buds Z2, OnePlus Buds Z ou OnePlus Buds — la marque a au moins le mérite d’être cohérente au sein d’une seule gamme. À l’instar des Buds Z2, très similaires aux Buds Z, les OnePlus Buds Pro 2 ressemblent à s’y méprendre aux premiers OnePlus Buds Pro.

On a ici droit à des écouteurs sans fil avec un format intra-auriculaire et des tiges orientés vers la bouche de l’utilisateur. Particularité de la gamme Buds Pro de OnePlus, le constructeur a opté pour un design à deux teintes. Ainsi, les écouteurs ont des tiges en plastique brillant tandis que le haut des OnePlus Buds Pro est en plastique mat — noir ou vert selon la couleur choisie.

Un choix de design qui permet aux écouteurs sans fil de se distinguer dans un marché toujours plus volumineux. À l’exception de cette séparation, on notera la présence de deux grilles de microphone sur chaque écouteur, une orientée vers l’extérieur et une vers l’intérieur de l’oreille.

Les OnePlus Buds Pro s’avèrent par ailleurs plutôt agréables à porter. Il faut dire que le format à tiges permet de les maintenir dans l’oreille. Surtout, les écouteurs sont plutôt légers, avec 4,9 grammes sur la balance. Du fait de leur format intra-auriculaire, ils assurent par ailleurs une bonne isolation passive.

À ce titre, OnePlus fournit par ailleurs trois paires d’embouts en silicone. Comme toujours, il est fortement conseillé d’essayer les différentes tailles afin de vous assurer non seulement un confort optimal, mais réduire également les fuites sonores pour l’isolation passive comme pour vous assurer que les basses fréquences ne s’échappent pas.

Le boîtier des OnePlus Buds Pro 2

Pour le boîtier également, OnePlus propose un format similaire à celui de la première version. On a droit ici à un petit boîtier de 60 x 49 x 24 mm, au format quasiment identique à la première version. Concrètement, cela lui permettra de se ranger facilement dans un sac à main ou une poche de veste, mais également une poche de jean voire une poche à gousset.

Le boîtier a également la particularité d’être certifié IPX4. Il est donc protégé contre les éclaboussures et la pluie, une rareté pour un boîtier d’écouteurs true wireless.

Pour les boutons et connectiques, OnePlus fait dans la sobriété. On va retrouver une seule LED RGB en façade, indiquant le niveau de charge du boîtier, une prise USB-C au dos et un bouton d’appairage situé à l’intérieur du boîtier. Notons par ailleurs que le boîtier des OnePlus Buds Pro 2 est compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Étanchéité et utilisation sportive des OnePlus Buds Pro 2

Si leur boîtier est certifié IPX4, les OnePlus Buds Pro 2 en eux-mêmes sont certifiés IP55. Ils sont donc résistants non seulement aux éclaboussures — et donc à la pluie ou la sueur — provenant de toutes les directions, mais également à la poussière.

Les écouteurs tiennent par ailleurs bien dans les oreilles, même en mouvement. J’ai eu l’occasion de courir avec les OnePlus Buds Pro 2 arrimés à mes esgourdes pendant deux sessions d’une heure et l’expérience m’a paru suffisamment confortable pour ne pas me gêner. Je n’avais pas l’impression qu’ils cherchaient à glisser pour se faire la malle.

OnePlus Buds Pro 2 Usage et application

Les OnePlus Buds Pro 2 sont compatibles avec le protocole Fast Pair de Google. Dès lors, à la première ouverture du boîtier — ou simplement en gardant votre doigt appuyé sur le bouton d’appairage, à l’intérieur — vous découvrirez une petite pop-up affichée à l’écran vous invitant à connecter les écouteurs à votre smartphone Android. Si vous comptez utiliser les écouteurs avec un autre appareil, il vous faudra cependant vous rendre dans les paramètres Bluetooth de votre PC, tablette ou smartphone.

Les contrôles tactiles des OnePlus Buds Pro 2

On l’a vu un peu plus tôt, les OnePlus Buds Pro 2 sont dotés de surfaces tactiles. Il s’agit en fait de la partie brillante des tiges des écouteurs. Comme certains modèles concurrents — on pense notamment aux AirPods — les écouteurs peuvent se contrôler non pas à l’aide de simples appuis, mais avec un système de pincement.

Par défaut, on va ainsi retrouver ces contrôles :

Pincement simple : lecture/pause ;

Double pincement : piste suivante ;

Triple pincement : piste précédente ;

Pincement long : réduction de bruit.

Par défaut, on va donc avoir droit aux mêmes contrôles, quel que soit l’écouteur pincé, à gauche ou à droite. Dans son application HeyMelody, OnePlus permet cependant de gérer un peu plus finement les réglages. Si le pincement simple est nécessairement alloué à la lecture, le double ou triple pincement, à gauche ou à droite, peut être attribué au changement de piste, à l’assistant vocal ou au mode jeu pour réduire la latence.

L’appui long reste quant à lui alloué à la réduction de bruit avec la possibilité de choisir entre les modes parmi lesquels on navigue : réduction de bruit active, mode passif ou mode transparent.

Malheureusement, les écouteurs ne peuvent pas être utilisés pour contrôler directement le volume sonore. Il vous faudra donc nécessairement utiliser les boutons de votre smartphone pour cela.

L’application HeyMelody

Comme c’est toujours le cas avec les écouteurs OnePlus, les Buds Pro 2 peuvent être contrôlés nativement depuis les paramètres Bluetooth sur un smartphone de la marque, mais il est également possible de passer par l’application HeyMelody de Oppo et OnePlus si vous comptez les utiliser avec le smartphone d’un autre constructeur. Un choix qui permet aux écouteurs de ne pas se destiner uniquement aux utilisateurs des produits OnePlus et que l’on ne peut que saluer.

HeyMelody Télécharger HeyMelody gratuitement APK

Depuis l’application HeyMelody, on va retrouver tout ce qu’on est en droit d’attendre d’une application compagnon pour écouteurs connectés. L’application vous permet naturellement d’afficher le niveau de batterie des écouteurs — par tranche de 10 % — et même du boîtier s’ils sont rangés dedans. Vous allez également pouvoir modifier les contrôles tactiles, comme on l’a vu plus tôt, mais aussi basculer d’un mode de réduction de bruit à un autre — on y reviendra plus tard.

L’application HeyMelody va également donner accès à quelques presets d’égalisation, à une fonction de test d’audition durant lequel l’application va jouer plusieurs fréquences à gauche, puis à droite, en vous demandant à quel volume vous ne les entendez plus pour faire correspondre la signature sonore des Buds Pro 2 à votre profil d’écoute. Bien évidemment, on va aussi retrouver la possibilité de mettre à jour le firmware des écouteurs ainsi que le mode jeu, promettant une latence réduite en Bluetooth, ainsi qu’un test d’ajustement des écouteurs.

Plus original, le mode Zen Mode Air va vous permettre de diffuser un son apaisant dans les écouteurs pour vous permettre de vous concentrer ou de vous détendre. Cinq choix sont proposés d’emblée : lever de soleil chaud, Islande, nuit au camping, littoral en été et méditation.

Si vous utilisez les OnePlus Buds Pro 2 avec un smartphone du même constructeur, vous aurez tout de même droit à une fonction supplémentaire, à savoir l’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête. J’ai eu l’occasion de tester cette fonction avec le Google Pixel 6 Pro — puisque OnePlus utilise ici une technologie de Google — mais également avec le OnePlus 11, testé par mon collègue Grégoire.

Sur le Pixel 6 Pro, le résultat est plutôt convaincant, mais il est à noter que l’audio spatial ne fonctionne que sur quelques applications compatibles, à savoir YouTube, Netflix, Google TV et HBO Max. Par ailleurs, il vous faudra écouter des films, séries ou vidéo encodés dans un format surround — Dolby Atmos ou Dolby Surround — pour profiter de l’effet audio spatial, les écouteurs ne proposant pas de virtualisation à partir d’une piste stéréo.

Enfin, on pourra regretter que les services de musique compatibles avec le Dolby Atmos ou Sony 360 Reality Audio — Tidal, Apple Music, Amazon Music — ne fonctionnent pas avec l’audio spatial des écouteurs.

Les paramètres des OnePlus Buds Pro 2 sur le OnePlus 11

Sur un smartphone OnePlus en revanche — comme le OnePlus 11 — la compatibilité avec l’audio spatial est repérée, quel que soit l’application utilisée. Néanmoins, le suivi des mouvements de la tête, s’il peut être activé en écoutant un fichier Dolby Atmos sur Tidal par exemple, n’apporte aucune différence par rapport à l’audio spatial classique. En revanche, en utilisant une application vidéo compatible Dolby Atmos — sur YouTube ou Netflix par exemple — vous aurez effectivement un rendu similaire à celui de l’audio spatial des AirPods. C’est assez gadget, mais c’est toujours bon à prendre.

OnePlus communique par ailleurs sur une mesure de l’activité et de la posture grâce aux capteurs intégrés dans les Buds Pro 2. Néanmoins, cette fonctionnalité n’est pas disponible au lancement et n’arrivera que dans le courant de l’année 2023.

La connexion Bluetooth des OnePlus Buds Pro 2

Les OnePlus Buds Pro 2 sont compatibles non seulement avec le Bluetooth 5.3, mais également avec le Bluetooth LE Audio. Malheureusement, malgré cette connectivité très à jour, les écouteurs peinent parfois à garder la stabilité du signal. À plusieurs reprises, connectés à un Vivo X80 Pro en SBC, les écouteurs ont perdu la connexion pendant une à deux secondes. Un désagrément qui m’est arrivé à plusieurs reprises en courant avec les écouteurs, avec le smartphone dans un brassard, mais également avec le téléphone dans la poche.

Les écouteurs sont cependant compatibles avec le Bluetooth multipoint et peuvent donc être connectés simultanément à deux appareils. Si cette fonction existe depuis plusieurs années chez des constructeurs concurrents — on pense à Jabra — on ne peut qu’apprécier le fait qu’elle se popularise à d’autres marques.

De fait, en activant le mode « connexion double » sur l’application Heymelody, vous pourrez connecter les Buds Pro 2 non seulement à votre smartphone, mais également à un deuxième appareil, comme un ordinateur. Dès lors, vous pourrez facilement participer à une réunion en visio sur votre PC et répondre à un appel à la volée depuis votre téléphone, tout en gardant les écouteurs aux oreilles.

Du côté de la latence Bluetooth, j’ai pu mesurer, depuis un Google Pixel 6 Pro, une latence de 219 ms en passant par le codec AAC, et de 222 ms en utilisant le codec SBC. Si OnePlus communique sur un mode « ultra faible latence » — activable grâce au « mode jeu » dans l’application — je n’ai pu mesurer, malgré cette fonction, qu’une latence de 220 ms, sans différence donc avec le mode par défaut. Il en va de même avec un OnePlus 11, avec une latence là encore de l’ordre de 200 ms.

OnePlus Buds Pro 2 Réduction de bruit

Comme la première génération, les OnePlus Buds Pro 2 sont dotés de plusieurs microphones pour offrir une réduction active des bruits ambiants. D’après le constructeur chinois, les écouteurs seraient ainsi capables de réduire les sons jusqu’à -48 dB. Néanmoins, comme c’est souvent le cas sur ce type de données, OnePlus ne communique pas sur l’ensemble des fréquences réduites, mais uniquement sur la réduction de bruit la plus forte observée dans un cadre bien contrôlé.

Au sein de son application — ou des paramètres Bluetooth pour un smartphone OnePlus — il va être possible de régler le niveau de réduction de bruit active entre quatre modes : intelligent, max, modéré et doux.

Logiquement, le mode intelligent va permettre de naviguer entre les trois autres modes en fonction des bruits environnants. Néanmoins, même avec le mode max, censé être le plus efficace pour réduire les nuisances sonores, le résultat peine à convaincre.

À l’usage, les OnePlus Buds Pro 2 parviennent bien à réduire les sons les plus sourds et les plus constants, comme les bruits d’un ventilateur ou le ronronnement de la circulation au loin. Néanmoins, les écouteurs ont bien plus de mal avec les sons plus ponctuels et les moyennes fréquences, comme les voix humaines. Ils ne parviendront donc pas à réduire suffisamment les sons des conversations dans un open space bruyant. C’est correct, mais loin d’être au niveau de ce que proposent les cadors du genre, qu’il s’agisse des Sony WF-1000XM4, des Bose QC Earbuds II ou des Apple AirPods Pro 2.

Notons par ailleurs que OnePlus propose un mode « annulation de bruit personnalisée » qui va diffuser quelques sons dans vos oreilles afin d’analyser la forme de votre conduit auditif. Cependant, je dois bien avouer que, même après avoir effectué cette opération, je n’ai pas discerné de différence notable.

Le mode transparence

Qui dit réduction de bruit dit mode transparence. Bien évidemment, cette fonction est également proposée par les Buds Pro 2. Cependant, contrairement à certains modèles concurrents, aucun filtre ou fonction supplémentaire n’est proposée. Pas de mode adaptatif permettant de réduire les sons les plus élevés — comme sur les modèles de Bose et d’Apple — pas plus que de fonction pour mettre l’accent sur les médiums et donc les voix humaines.

Le mode transparence des OnePlus Buds Pro 2 s’avère cependant suffisamment convaincant et va vous permettre d’entendre mieux qu’avec l’isolation passive, notamment en augmentant le volume des hautes et basses fréquences. Si le rendu est légèrement étouffé, c’est cependant largement suffisant pour converser rapidement au bureau ou être sûr de ne pas louper une annonce vocale en gare en attendant son train.

OnePlus Buds Pro 2 Audio

Les OnePlus Buds Pro 2 sont chacun dotés de deux transducteurs dynamiques conçus en partenariat avec la marque d’enceintes danoise Dynaudio. On a ainsi droit à un transducteur principal, pour les basses fréquences, de 11 mm de diamètre, et à un transducteur secondaire, qui va se charger de transmettre les aigus, de 6 mm de diamètre.

Cette technologie de double transducteurs est de plus en plus répandue sur les écouteurs sans fil, puisqu’on la retrouve également sur les Honor Earbuds 3 Pro, les Huawei FreeBuds Pro 2 ou les Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Sur le papier, elle propose un intérêt de taille, avec plus de détails dans chaque plage de fréquences, puisqu’on a des transducteurs spécialement dédiés à certaines fréquences sonores.

Les écouteurs de OnePlus sont par ailleurs compatibles avec les codecs AAC et SBC, mais aussi avec le codec LHDC 4.0. À ce titre, les OnePlus Buds Pro 2 sont certifiés Hi-Res Audio Wireless, puisqu’ils peuvent générer des fréquences de 10 à 40 000 Hz. Néanmoins, rappelons que tous les smartphones ne sont pas compatibles avec le codec LHDC et que, pour en profiter, il vous faudra nécessairement un smartphone Xiaomi, OnePlus, Oppo ou Huawei.

Pour tester la qualité sonore des OnePlus Buds Pro 2, je les ai connectés à un Oppo Reno 8 Pro en passant par le codec LHDC 4.0. J’ai ensuite écouté des titres sur Spotify en qualité « très élevée », c’est-à-dire en ogg vorbis à 320 kbps, mais également sur Tidal Hi-Fi en 24 bits à 192 kHz.

D’emblée, les OnePlus Buds Pro 2 frappent par leur bonne dynamique sonore avec un accent mis sur les basses fréquences pour apporter de la profondeur, mais également sur les médiums pour distinguer assez nettement les voix. Sur Bad Guy de Billie Eilish, les écouteurs parviennent à reproduire efficacement les percussions et la voix de la chanteuse américaine, tout en enrobant le tout d’une nappe de basses légèrement en retrait, mais bel et bien notable.

Il en résulte un son qui ne met aucune plage de fréquences de côté, comme on peut le voir avec la courbe de réponse en fréquences ci-dessous. Après tout, c’est logique, compte tenu du système de double transducteurs des écouteurs. Si les hauts médiums et les aigus sont légèrement en retrait entre 4000 et 1000 Hz, on a droit à une petite remontée autour de 13 à 20 000 Hz, suffisamment efficace pour permettre de gagner en clarté et en précision dans le haut du spectre.

Par ailleurs, si le pic autour de 2000 Hz pourrait avoir tendance à provoquer une fatigue auditive tant l’oreille humaine est sensible à cette plage de fréquence, il n’en est rien. Grâce à la signature en W et à l’accent également mis sur les basses fréquences, les OnePlus Buds Pro 2 parviennent à fournir une assise suffisamment confortable pour ne pas s’avérer désagréables, même sur le long terme.

Si cette signature sonore n’est pas suffisamment à votre goût, OnePlus a pensé à des alternatives. En plus de l’égaliseur par défaut, qualifié de « équilibré », l’application HeyMelody vous permet de choisir entre un preset « vif » (renforcement des aigus), « sérénade » (renforcement des médiums) et « basses » (renforcement des graves).

L’application vous permet également de créer votre propre égaliseur grâce à six bandes (62, 250, 1000, 4000, 8000 et 16 000 Hz) ajustables de -6 à +6 dB. OnePlus indique également avoir travaillé avec le compositeur Hans Zimmer (Interstellar, Gladiator, Dune, The Dark Knight) sur un profil d’égalisation « Soundscape », mais je n’ai pas pu le tester, celui-ci n’étant pas proposé avant la commercialisation des écouteurs.

Comme on l’a vu plus tôt, les écouteurs sont compatibles avec l’audio spatial de deux manières. Si vous utilisez un smartphone OnePlus ou Google compatible avec l’audio spatial de Google, vous pourrez alors profiter du Dolby Atmos sur les applications vidéo compatibles. De quoi vous permettre une plus grande immersion avec une spatialisation plus poussée.

Si vous avez un smartphone OnePlus, vous aurez droit, en plus, à l’audio spatial sur n’importe quelle application, avec la possibilité d’activer le suivi des mouvements de la tête. Néanmoins, contrairement à ce que propose Apple avec ses AirPods Pro 2, on n’a pas affaire ici à un suivi par instrument, avec des voix toujours centrées en face de soi, mais simplement à un effet où la scène sonore reste sur un point fixe, même si vous bougez la tête.

L’effet est donc moins saisissant, même s’il reste efficace. Cette fonction a surtout pour intérêt d’être compatible avec les applications de streaming audio.

OnePlus Buds Pro 2 Micro

Chacun des deux écouteurs est doté de trois microphones. Bien évidemment, ils sont mis à profit pour la réduction de bruit active et le mode transparence, mais servent également pour capter votre voix et réduire la pollution sonore durant les appels vocaux.

Concrètement, durant les appels vocaux, les OnePlus Buds Pro 2 parviennent effectivement à bien capturer la voix de l’utilisateur, sans trop l’altérer, y compris dans des conditions acoustiques difficiles. Sur un boulevard avec beaucoup de trafic, mon interlocuteur a pu comprendre tout ce que j’avais à lui dire et, même si la qualité de ma voix n’était pas optimale et qu’il aurait difficilement tenu pendant 30 minutes, c’était tout à fait correct pour des écouteurs sans fil.

Notons cependant que les micros peuvent être sensibles aux rafales de vent qui vont être retransmises à votre interlocuteur. Comme les écouteurs vont réduire les sons graves extérieurs, ils vont également avoir tendance à mettre en exergue les aigus, avec une voix sifflante. Dans un environnement plus calme, les Buds Pro 2 s’en sortent bien, même si, là aussi, la compression de la voix reste notable.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Comme vous pouvez l’entendre dans la vidéo ci-dessus, les écouteurs s’en tirent plutôt bien pour réduire les sons ambiants.

OnePlus Buds Pro 2 Autonomie

Pour assurer l’autonomie de ses Buds Pro 2, OnePlus a intégré une batterie de 60 mAh dans chacun de ses écouteurs et un accumulateur de 520 mAh dans le boîtier. De quoi assurer, d’après le fabricant, jusqu’à 6 heures d’autonomie avec les écouteurs en mode réduction de bruit — 25 heures en comptant le boîtier — et 9 heures sans réduction de bruit (39 heures avec le boîtier).

De mon côté, en lançant une playlist avec la réduction de bruit activée et avec un volume à 60 %, j’ai pu mesurer une autonomie de l’ordre de 4 heures et 37 minutes sur l’écouteur gauche et de 6 heures et 17 minutes sur l’écouteur droit. Une différence notable à laquelle je ne trouve pas d’explication, le test ayant été lancé avec les deux écouteurs à 100 %.

Pour la recharge, une fois dans leur boîtier, les OnePlus Buds Pro 2 récupèrent 60 % de leur batterie en à peine 10 minutes. Néanmoins, il faudra patienter 1 heure et 24 minutes pour une charge complète. Rassurez-vous, les derniers points de batterie sont les plus lents à récupérer et, en 32 minutes, les deux écouteurs avaient recouvré 90 % de leur autonomie.

Le boîtier des OnePlus Buds Pro 2 peut se recharger soit à l’aide d’un câble USB-C — OnePlus fournit un court câble USB-A vers USB-C –, soit à l’aide d’une base de charge par induction compatible avec le protocole de charge sans fil Qi.

OnePlus Buds Pro 2 Prix et date de sortie

Les OnePlus Buds Pro 2 sont d’ores et déjà disponibles en deux coloris : noir ou vert. Ils sont proposés en France au prix de 179 euros. À titre de comparaison, les premiers OnePlus Buds Pro avaient quant à eux été lancés à 149 euros.