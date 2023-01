OnePlus lance de nouveaux écouteurs haut de gamme qui ont tout pour plaire

Doubles transducteurs, compatibilité Bluetooth LE Audio, audio spatial, charge sans fil, réduction de bruit... les nouveaux OnePlus Buds Pro 2 annoncés en Chine ont de nombreux atouts à faire valoir.

Il n’y a pas que le CES de Las Vegas qui se déroule en ce début de mois de janvier. En Chine, le constructeur OnePlus a profité de ce début d’année pour dévoiler officiellement son nouveau smartphone haut de gamme, le OnePlus 11. Celui-ci a été accompagné, comme pressenti, d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les OnePlus Buds Pro 2.

Il faut dire que la présentation des OnePlus Buds Pro 2 n’est pas une réelle surprise puisque le constructeur chinois avait déjà glissé quelques informations à leur sujet et qu’ils avaient fait l’objet de plusieurs fuites ces dernières semaines. Les écouteurs reprennent cependant en grande partie le design des premiers OnePlus Buds Pro avec un format à tige avec des extrémités brillantes et une partie haute en plastique mat. Les écouteurs sont par ailleurs au format intra-auriculaire avec des embouts qui viennent se glisser dans le conduit auditif pour proposer une isolation passive. Le constructeur fournit par ailleurs trois paires d’embouts dans la boîte de ses écouteurs. Enfin, on notera que le boîtier des OnePlus Buds Pro 2 est similaire à la version précédente avec un format carré et plat dont le couvercle s’ouvre vers le haut.

De l’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête

Pour la partie audio de ses écouteurs, OnePlus a fait appel à Dynaudio, déjà partenaire de sa marque sœur, Oppo, sur les écouteurs sans fil. Les OnePlus Buds Pro 2 embarquent par ailleurs un système de doubles transducteurs avec un transducteur dynamique de 11 mm de diamètre pour les basses et un transducteur de 6 mm de diamètre pour les aigus. Un système qui n’est pas sans rappeler l’approche de Samsung avec ses Galaxy Buds 2 Pro, de Huawei avec ses FreeBuds Pro 2 ou de Honor avec ses Earbuds 3 Pro.

Les écouteurs sont par ailleurs annoncés comme capables de retransmettre les fréquences de 10 à 40 000 Hz grâce à la certification Hi-Res Audio Wireless et au codec audio Bluetooth LHDC 5.0. OnePlus promet également une compatibilité avec le nouveau codec audio LC3 et donc avec le Bluetooth LE Audio. Les écouteurs profitent également d’une fonction d’audio 3D avec suivi des mouvements de la tête compatible avec Dolby Atrmos.

Une réduction de bruit pour filtrer les voix

Bien évidemment, la réduction de bruit active est également présente avec une réduction annoncée jusqu’à 48 dB et une plage effective de 4000 Hz pour réduire notamment le bruit des voix humaines grâce à l’intégration de trois microphones. On peut également noter une latence en Bluetooth annoncée à 54 ms grâce au Bluetooth LE Audio, une certification IP55 pour la résistance aux éclaboussures, un poids de 4,9 grammes et un boîtier compatible avec la charge sans fil.

Concernant l’autonomie, OnePlus annonce jusqu’à 6 heures d’utilisation avec réduction de bruit et 9 heures en mode classique. Avec le boîtier, cette autonomie peut monter jusqu’à 39 heures.

Pour l’heure, les OnePlus Buds Pro 2 n’ont été annoncés qu’en Chine où il seront commercialisés en vert ou noir au prix de 899 yuans, soit 123 euros HT. OnePlus France précise cependant que l’annonce de leur commercialisation en Europe pourrait avoir lieu dès le 7 février, à l’occasion du lancement du OnePlus 11 dans l’Hexagone.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.