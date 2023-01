OnePlus 11 officialisé : QHD+, Snapdragon 8 Gen 2, téléobjectif X2… il a tous les atours d’un Pro

OnePlus dévoile son nouveau flagship, le OnePlus 11. Celui-ci mise sur une performance sans compromis, un écran QHD+, un design premium et une configuration photo intégrant un téléobjectif X2 spécialisé dans les portraits.

OnePlus ouvre le bal des smartphones haut de gamme pour 2023 avec son OnePlus 11 annoncé aux côtés des OnePlus Buds Pro 2. On le savait déjà grâce à la communication du groupe chinois sur ses réseaux sociaux, ce smartphone 5G n’est pas accompagné d’une version Pro.

Le OnePlus 10 en mieux fini

Sans vouloir invoquer un poncif trop usité, le OnePlus 11 opère vraiment un changement dans la continuité. Il conserve une grande partie du design des OnePlus 10 et 10 Pro avec ce bloc photo comme coupé sur la tranche haute et qui vient s’agripper sur le flanc du téléphone et coule jusqu’au cadre, en une seule pièce. Au passage tout de même, OnePlus réalise un petit affinage. Les modules photos, au lieu d’être « posés » simplement sur le bloc, se logent ce coup-ci dans un cercle légèrement surnommé « Black Hole » (trou noir en français). Ce dernier adopte une finition chromée sur de l’acier inoxydable.

Pour le reste, il s’agit de votre smartphone Android haut de gamme classique avec un écran bords à bords, un poinçon en haut à gauche de l’écran et un dos en verre (sans gorilla glass). Petite originalité propre à la marque, l’alert slider, logé dans le cadre au niveau du bloc photo, continue sa route après avoir été enlevé du OnePlus 10T. Pour rappel, il s’agit d’un bouton coulissant avec trois options : son activé, vibreur, silencieux. Pratique pour les amoureux-ses de l’analogique.

Sur la performance, pas de mauvaise surprise

OnePlus a toujours su se positionner comme une marque mettant en avant la performance de ses appareils. Pour eux, passe encore que la photo ne soit pas la plus belle du marché, mais leurs appareils doivent toujours tourner comme un charme.

Ce devrait être le cas pour ce OnePlus 11 puisqu’il intègre, sans grande surprise, le Snapdragon 8 Gen 2. Dans les grandes lignes, celui offre un grain en performances de 35% pour le CPU et 25% pour le GPU. Il est accompagné de jusqu’à 16 Go de RAM, tout de même.

L’écran Oled est du même acabit. Définition 2K (comprendre QHD+) avec rafraichissement de 120 Hz. Le LTPO 3.0 est de la partie, ce qui devrait aider à économiser un peu d’autonomie. Le tout pour une taille de 6,7 pouces ce qui devrait être largement suffisant pour profiter à fond de toutes ces qualités.

Pour terminer sur ce qu’il y a sous le capot, ajoutons qu’on retrouve à nouveau une batterie de 5000 mAh et que la charge Supervooc passe à 100 W.

La touche Hasselblad

Alors que toute la concurrence passe sur des capteurs de type un pouce, ou à du 200 mégapixels, OnePlus se la joue sobre et dégaine un IMX 890 en 50 mégapixels de type 1/1,56 pour son appareil photo principal.

L’appareil intègre deux autres modules, un ultra grand angle (IMX 581 en 48 mégapixels) et un téléobjectif X2 dédié aux portraits (IMX 709 32 mégapixels). Ce dernier bénéficie d’une technologie « d’identification multispectrale » à 13 canaux, censé l’aider à « couvrir tous les scénarios photographiques ». Comme c’est le cas depuis le OnePlus 9, Hasselblad anime le tout.

Sortie en février

Après son annonce en Chine, le OnePlus 11 sera disponible sur le marché français le 7 février 2023. Il devrait donc s’aligner sur la sortie des Samsung Galaxy S23.

