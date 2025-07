J’ai pris en main le Samsung Galaxy Z Flip 7 : un changement remarqué pour avoir plus la classe

Voici mes premières impressions sur le Samsung Galaxy Z Flip 7. Le smartphone pliable se fait remarquer spécialement pour son écran externe agrandi.

Le Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Frandroid

Que vaut le Samsung Galaxy Z Flip 7 tout récemment officialisé ? Il faudra évidemment un test complet pour construire un avis vraiment pertinent sur le nouveau smartphone pliable. Toutefois, voici mes premières impressions suite à ma prise en main.

La fin de la bizarrerie

Comment pourrions-nous parler du Samsung Galaxy Z Flip 7 sans commencer par l’évolution la plus évidente ? L’écran externe en termine avec son format étrange avec une sorte d’encoche en bas.

L’ancien format à gauche comparé au Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

La dalle devient non seulement rectangulaire mais aussi plus grande en passant à 4,1 pouces (1048 x 948 pixels) pour occuper toute sa surface (soit la moitié du smartphone). Cela donne un peu plus de style au Galaxy Z Flip 7. Ça attire plus les yeux et le rendu est plus immersif notamment parce que les bordures bien affinées, sans être inexistantes, s’oublient très vite. Notez d’ailleurs comment l’écran semble passer en dessous des deux caméras arrière.

Qu’on ne s’y trompe pas, le Galaxy Z Flip 7 n’invente rien ici. Motorola et ses Razr ont pris ce parti bien plus tôt. Je peux simplement attester que Samsung a fait du bon travail en termes d’intégration. C’est soigné et propre pour une évolution bienvenue par rapport aux précédentes générations. Tout simplement moins bizarre.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

D’autant plus que cet écran externe goûte à plus de modernité en proposant un mode 120 Hz pour une meilleure fluidité qui flatte la rétine. Le taux de rafraîchissement n’est cependant pas adaptatif. En outre, vous pouvez toujours repasser à du 60 Hz si vous le souhaitez.

Malgré ce nouvel écran en façade, Samsung maintient sa vision quant aux usages qu’il imagine pour cet écran externe. Le constructeur ne pense clairement pas qu’il est pertinent de donner un plein accès au Galaxy Z Flip 7 quand il est fermé.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Widgets, paramètres rapides, appareil photo et quelques fonctions spécifiques (horloge, appel, etc.). Voici ce qui vous attend par défaut sur l’écran externe du Galaxy Z Flip 7. Pour profiter de l’intégralité de vos applications favorites depuis cette dalle, il faudra passer par l’application Good Lock. C’est une solution officiellement proposée par Samsung, mais jamais mise en avant. Comprenez donc que la marque ne garantit pas un fonctionnement parfait de vos apps avec cette petite bidouille.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

En comparaison, sur un Motorola Razr 60 Ultra vous pouvez faire ce que vous voulez depuis l’écran externe tant que vous acceptez de tout voir en plus petit et dans un format bien moins pratique que l’écran interne.

Pour en revenir au Galaxy Z Flip 7, le feeling de l’écran externe tire profit de la nouvelle interface Samsung One UI 8 (Android 16) pour soigner les animations et les interactions avec les widgets. Ça marche bien dans l’ensemble, malgré un ou deux ralentissements observés pendant la prise en main. Rien d’inquiétant nonobstant.

6,9 pouces qui passent crème

Pour le reste, le Samsung Galaxy Z Flip 7 soigne le confort d’utilisation ici et là, par touche. Le smartphone est un peu plus fin que son prédécesseur, 13,7 mm quand il est fermé et 6,5 mm quand il est ouvert, tandis que les fintions font leur petit effet. La finiton mate et le cadre en aluminium aux bords plats procurent de bonnes sensations dans le creux de la main.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

En ouvrant le smartphone, on découvre le très beau écran interne de 6,9 pouces au ratio 21:9 (FHD+, 2520 x 1080 pixels, 1 à 120 Hz, Oled). Malgré une très grande diagonale, je n’ai pas eu l’impression d’avoir un smartphone géant entre les mains. Il y a, par contre, un côté très satisfaisant à disposer d’un affichage aussi grand prenant si peu de place dans la poche.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

C’est un grand écran de poche en quelque sorte. La pliure au milieu est par ailleurs bien atténuée : on peut toujours la voir par jeu de reflets, mais elle n’est pas marquée du tout sous le doigt.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

C’est donc un avis plutôt positif que je ressens en découvrant ce Samsung Galazy Z Flip 7. Je pense toutefois que je serai toujours frustré par le manque de polyvalence photo. Sur les Flip, difficile pour un fabricant de caser trois caméras à l’arrière.

On se retrouve donc sans téléobjectif ce qui est toujours difficile à digérer à plus de 1000 euros. La marque a beau promettre un zoom x2 sans perte de qualité, ça reste frustrant de ne pas avoir un vrai grossissement optique.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Le Galaxy Z Flip 7 reste un smartphone très rigolo à utiliser pour des selfies de groupe. Il suffit de lancer l’appareil photo depuis l’écran externe et de poser le téléphone en position assise pour le stabiliser comme s’il était sur un trépied. On s’éloigne et la fonction Zoom automatique détecte si vous êtes plusieurs pour adapter son crop. Il ne reste plus qu’à déclencher la photo à distance en ouvrant la main.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Au-delà de ça, deux choses seront particulièrement scrutés pendant les tests. D’une part, on a l’Exynos 2500 dont s’équipe le Galaxy Z Flip 7 (c’est le premier). La puce est gravée en 3 nm et s’invite à la place d’un Snapdragon 8 Elite que d’aucuns s’attendaient sans doute à trouver. Espérons qu’il fasse ses preuves. Sachez en tout cas qu’il est présent sur tous les modèles à travers la planète, l’Europe n’est pas la seule cette fois-ci à être sur de l’Exynos.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

D’autre part, la batterie de 4300 mAh est plus grosse de 300 mAh par rapport à l’année dernière. Avec du silicium carbone, Samsung aurait sans doute pu aller encore plus loin en termes de capacité, mais on peut croiser les doigts pour que l’autonomie continue de progresser. Hélas, la charge limitée à 25 W en filaire continue d’agacer.

Prix et date de sortie

Le Galaxy Z Flip 7 va être commercialisé le 25 juillet et se décline en deux configurations mémoire/stockage :

1199 euros pour la version 12/256 Go.

1319€ pour le modèle 12/512 Go.

Samsung Galaxy Z Flip 7 // Source : Frandroid

Autrement dit, les prix ne bougent pas par rapport à l’année dernière. Vous trouverez le Galaxy Z Flip 7 en bleu nuit, noir absolu ou corail. Un coloris vert d’eau est en vente exclusivement sur le site Samsung.