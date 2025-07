Google rend votre montre plus intelligente en lançant Gemini sur Wear OS

Google lance Gemini sur les montres Wear OS et remplace Google Assistant.

Google Gemini sur Wear OS // Source : 9to5google

Déjà dans les cartons depuis plusieurs jours, Google profite du lancement des Galaxy Watch 8 de Samsung pour déployer Gemini (qui a vocation de progressivement remplacer Google Assistant à terme) sur les montres Wear OS.

Gemini à votre poignet

Google veut définitivement mettre Gemini partout. C’est désormais aux montres connectées tournant sous le système d’exploitation de la firme de Mountain View d’y avoir droit.

Google Gemini sur Wear OS // Source : 9to5google

Vous pourrez lui demander de nombreuses requêtes, des conseils pour l’élaboration d’un recette, la météo, d’envoyer des messages… Bref, comme Google Assistant, mais en mieux. Vous pourrez également effectuer des demandes plus complexes, comme par exemple résumer un e-mail, créer une playlist pour une course à pied, etc.

Google Gemini sera prochainement déployé sur les montres connectées équipés de Wear OS. Présentés en grande pompe avec les Galaxy Watch 8 à l’occasion du Galaxy Unpacked de Samsung, la marque coréenne pourrait lancer cette fonctionnalité en avance par rapport aux autres marques.