Google rend gratuites des fonctions très pratiques et prometteuses de Gemini

Les fonctions de Google permettant à Gemini Live de voir l’écran du smartphone et au travers de la caméra deviennent gratuites.

Les fonctions Project Astra permettent à Gemini Live de voir à travers la caméra et ce qu’il y a sur l’écran du téléphone. // Source : Google

Pendant la Google I/O 2025, le patron du géant aux quatre couleurs, Sundar Pichai, a affirmé que « plus d’intelligence [artificielle] est disponible, pour tout le monde, partout ».

Si l’abonnement Google AI Ultra à 250 dollars par mois n’est pas vraiment synonyme d’accessibilité pour le grand public, une autre initiative de la firme pour l’application Gemini s’inscrit plus dans cette déclaration.

Une belle fonction de Gemini devient gratuite

À partir de ce mardi 20 mai 2025, « nous mettons Gemini Live avec caméra et partage d’écran gratuitement à disposition de tout le monde sur Android et iOS ».

Qu’est-ce que cela veut dire ? Rappelez-vous du Project Astra de Google ? Celui-ci promettait à Gemini Live de voir à travers la caméra du smartphone, mais aussi de voir ce qui s’affiche à l’écran. Le but étant évidemment de mieux comprendre le monde qui l’entoure et d’être plus utile au quotidien.

Ces fonctions ont été officiellement déployées sur Gemini Live un peu plus tôt cette année, mais elles étaient réservées aux abonnés payants du service.

Vous allez donc pouvoir demander plus de choses à Gemini via votre smartphone. Attention toutefois, Google prévient que la compatibilité et la disponibilité peuvent varier selon plusieurs critères. On imagine qu’il est question du modèle du smartphone et du pays où l’on se trouve.

Sachez aussi que Google précise que le déploiement sur iOS prendra plusieurs semaines. Contrairement à Android, les fonctions n’y étaient pas disponibles, même en version payante.