Ultra complet et ultra cher : le nouvel abonnement de Google donne accès à la crème de l’IA et plus

Google lance un nouvel abonnement très cher baptisé Google AI Ultra. Il propose le meilleur de Gemini partout et même 30 To de stockage en plus de YouTube Premium.

Gemini // Source : Google

L’IA est au centre de toutes les attentions pendant la Google I/O 2025. Gemini a droit à tout un tas d’évolutions pour devenir plus rapide, plus intelligent, plus pertinent. Pour marquer le coup, Google dégaine un nouvel abonnement à destination de celles et ceux qui veulent tout ce que Google sait faire de mieux. Voici le nouveau forfait Google AI Ultra.

Google AI Ultra donne accès à tous les outils IA de Google et à chaque fois au maximum de leur capacité en exploitant les meilleurs modèles de langage (LLM).

Un prix faramineux pour Google AI Ultra

Ce nouvel abonnement vient rejoindre les autres sur Google One. À cet égard, il propose donc aussi un espace de stockage dans le cloud et il est plus que bien fourni puisque nous parlons ici de 30 To. Et en petite cerise sur le gâteau, vous avez aussi droit à YouTube Premium.

Mais qu’en est-il du prix de Google AI Ultra ? Accrochez-vous bien : 249,99 dollars par mois ! C’est donc encore plus onéreux que le forfait ChatGPT Pro chez OpenAI facturé à 200 dollars par mois.

Ce que contient l’abonnement Google AI Ultra (comparé au forfait Pro) // Source : Google

Dès ce mardi 20 mai, l’offre Google AI Ultra sera disponible aux États-Unis, mais il arrivera ensuite aussi dans 70 autres pays « bientôt ».

Ce que contient Google AI Ultra

Voici la liste officielle de ce que propose l’abonnement Google AI Ultra.

Gemini 2.5 Pro Deep Think et Veo 3 dans l’application Gemini.

L’accès à Flow avec Veo 3.

Whisk dans ses capacités maximales.

NotebookLM dans ses capacités maximales.

Gemini dans Gmail, Docs, Vids, etc.

Gemini dans le navigateur Chrome.

Accès au Project Mariner.

YouTube Premium.

30 To de stockage dans le cloud.

