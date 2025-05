« Gemini a été l’ingrédient magique » sur Android XR

Le patron d’Android XR nous a livré sa vision pour la nouvelle plateforme de réalité mixte. Gemini y joue un rôle crucial.

Le segment Android XR à la Google I/O 2025 // Source : Frandroid

Alors que le cofondateur de Google, Sergey Brin a expliqué avoir fait beaucoup d’erreurs avec les Google Glass, le responsable d’Android XR nous explique pourquoi le nouveau projet de la firme pour les lunettes connectées ne connaîtra pas le même sort. Et Gemini y joue un rôle clé.

À la Google I/O 2025, nous avons pu croiser Juston Payne, directeur du Product Managment d’Android XR chez Google. Un moment opportun pour discuter de la vision qu’il compte mettre en place pour faire prospérer la plateforme.

Un contexte favorable pour Android XR

Nous commençons par revenir sur les paroles de Sergey Brin au sujet des Google Glass. Ce dernier a avoué, qu’à l’époque, il avait sous-estimé la complexité d’un tel projet.

« Il y a 13 ans, nous n’avions pas le produit ni la plateforme pour attirer les développeurs », complète Juston Payne qui se réjouit d’avoir « beaucoup appris » de l’échec des Google Glass.

Pour lui, Android XR profite d’un contexte très différent. Pour ce qui est du produit hardware, il rappelle que Google a bien assuré ses arrières avec le rachat de Raxium. Une entreprise capable de fabriquer de tous petits écran Micro-LED idéals pour l’intégration sur des lunettes.

Côté logiciel, Android XR est forcément plus attrayant. En effet, la plateforme donne accès aux applications Android classiques : si elles sont sur votre smartphone, elles peuvent être dans vos lunettes. Pour les développeurs, le travail est simplifié, pas besoin de redoubler d’efforts. Il suffit de travailler sur une seule version d’application pour qu’elle soit disponible sur les deux plateformes.

L’importance de Gemini

Et ajoutez à cela la bonne dose d’intelligence artificielle pour rendre le tout cohérent. « Gemini a été l’ingrédient magique » pour tout débloquer, raconte Juston Payne. Dans Android XR, l’IA de Google est incontournable pour le contrôle des applications à la voix.

Nous demandons d’ailleurs s’il faut forcément avoir un smartphone sur soi pour utiliser Android XR. Le porte-parole explique que malgré des usages possibles en standalone, Google estime judicieux de faire appel aux ressources du téléphone pour garder des lunettes dont la batterie ne fond pas comme neige au soleil et qui restent peu encombrantes. Gemini est donc important pour aller exploiter les apps installées sans avoir à utiliser vos mains.

« Pour faire de bonnes lunettes connectées, il faut d’abord faire de belles lunettes », professe-t-il. Des lunettes qu’on peut porter toute la journée. À cet égard, bon joueur, il salue la direction prise par les Ray-Ban Meta chez la concurrence.

Android XR le caméléon

Juston Payne nous fait aussi comprendre qu’Android XR a une grande force d’adaptation. Non seulement on peut retrouver la plateforme aussi bien sur des casques VR — comme le Samsung Project Moohan — et sur des lunettes connectées.

Or, sur les lunettes, Google ne s’enferme pas dans une voie. La firme a ainsi des prototypes Android XR avec un seul écran, d’autres avec deux écrans et même certains sans écrans et juste une caméra pour permettre à Gemini de voir le monde grâce aux fonctions du Project Astra (et un système audio évidemment pour discuter avec l’assistant).

Bref, Android XR est compatible avec toutes les approches.

NB. Notre journaliste Omar Belkaab est présent à Mountain View pour couvrir la Google I/O 2025 dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Google.