Android Auto évolue en profondeur : arrivée de Gemini, nouvelles applications et clef numérique

Google dévoile Gemini pour Android Auto et les voitures sous Android Automotive. Au programme : beaucoup d’IA avec des fonctions très utiles. Mais aussi de nouvelles applications disponibles et une clef numérique très pratique.

La voiture connectée entre dans une nouvelle ère. Google annonce aujourd’hui l’arrivée de Gemini, son assistant dopé à l’intelligence artificielle, au sein d’Android Auto. Une évolution majeure pour l’écosystème automobile Android, qui vise à rendre l’expérience en voiture à la fois plus fluide, plus intelligente et plus pratique.

Depuis plus de dix ans, Android Auto fait le pont entre smartphone et tableau de bord. Il permet d’afficher le contenu du téléphone sur l’écran de la voiture.

Aujourd’hui présent dans plus de 250 millions de véhicules, le système de Google s’est imposé comme une référence du genre, avec une mission simple : rendre la conduite plus sûre et plus pratique. Mais avec Gemini, Google va encore plus loin. L’ambition : transformer la voiture en un véritable espace de productivité et d’assistance, sans jamais quitter la route des yeux ni les mains du volant.

Une IA qui comprend (vraiment) ce que vous voulez

Fini les commandes vocales rigides ou les phrases à mémoriser. Gemini permet d’interagir en langage naturel, avec des échanges plus contextuels, plus libres. Vous voulez envoyer un message à votre ami Joe en espagnol ? Dites simplement à Gemini de toujours écrire à Joe dans cette langue. Vous pourrez ensuite modifier, reformuler ou traduire le message, sans tout recommencer.

En intégrant les données issues de Google Maps, Gmail ou YouTube Music, Gemini peut aussi suggérer des restaurants sur votre itinéraire, répondre à des questions sur un commerce ou retrouver l’adresse d’un match de foot cachée dans vos mails. Autant de tâches désormais réalisables à la voix, sans manipuler l’écran.

Tesla prépare de son côté l’arrivée de Grok sur ses voitures électriques, mais ce n’est pas encore fait. Chez Volkswagen ou encore Stellantis, ChatGPT est de la partie, mais avec une intégration bien moins poussée.

Gemini Live : une IA pour réfléchir en roulant

Autre nouveauté : « Gemini Live », une expérience conversationnelle conçue pour accompagner les trajets du quotidien. L’idée ? Transformer les temps de conduite en moments utiles. Vous avez une réunion importante à préparer ? L’assistant peut vous aider à structurer votre discours, vous suggérer les bons moments pour aborder un sujet sensible, ou même discuter avec vous pour clarifier vos idées.

Et si vous préférez vous détendre, Gemini Live peut aussi vous résumer l’actualité du jour (en zappant les sports si vous le demandez), ou vous raconter la fin du roman que vous n’avez pas eu le temps de finir.

La R5 électrique dans la liste

Gemini sera déployé dans les prochains mois sur les véhicules compatibles Android Auto, et arrivera plus tard dans l’année sur les modèles équipés de Google built-in, aussi appelé Android Automotive. C’est le système qui permet de se passer totalement de smartphone, en étant directement intégré à la voiture, comme chez Renault par exemple.

Android Automotive sur la R5 électrique

Parmi les premiers véhicules cités : le nouveau Lincoln Nautilus, la Renault R5 E-Tech électrique et le Honda Passport.

Nouvelles applications et clef numérique

En parallèle, Google continue d’élargir l’univers Android Auto avec de nouvelles apps (jeux, vidéos, etc.) sans citer de nom, utiles notamment lors des pauses recharge selon la firme américaine. Google étend aussi la compatibilité des clés numériques à davantage de constructeurs comme Audi, Volvo ou Polestar. Pratique pour utiliser son smartphone comme clef de voiture.

Toutes ces nouveautés seront présentées en détail lors de la conférence Google I/O, prévue cette semaine.