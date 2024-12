Google Gemini se prépare à intégrer les applications de Samsung dans les mois à venir

Les prochaines extensions majeures pour Gemini devraient concerner certaines applications développées par Samsung. Dans un premier temps, l’IA de Google devrait prendre en charge Horloge, Rappels, Calendrier ou encore Notes.

Progressivement, Gemini se dote de nouvelles fonctionnalités le rendant (enfin ?) vraiment utile aux utilisateurs Android. Pour y parvenir, Google a mis en place un système d’extensions permettant aux développeurs de rendre leurs différents services utilisables avec le remplaçant du vénérable Google Assistant. Si WhatsApp et Spotify sont parmi les premières applications à bénéficier de cette compatibilité, celles de Samsung devraient bientôt suivre le pas.

En effet, repérées par Android Authority, des lignes de code dans la bêta v15.49.40 de l’application Google affirment que l’IA sera en mesure de « faire plus avec les applications Samsung ». Plus précisément, il est écrit que Gemini pourra « accéder à des services et des applications populaires tels que Samsung Rappels, afin de vous permettre de vous connecter plus rapidement aux fonctionnalités auxquelles vous êtes attaché ».

Google et Samsung devraient proposer des fonctionnalités semblables à celles déjà disponibles pour les applications du géant américain. On pourra donc demander à Gemini d’ajouter des rappels, enregistrer des tâches ou créer des listes directement dans Rappels. Le son de cloche devrait être analogue pour Horloge, Calendrier et Notes.

C’est un bon point pour celles et ceux qui utilisent les services du fabricant sud-coréen au quotidien, et on peut y voir la bonne volonté de Google pour ouvrir toujours plus son IA à la concurrence en règle générale.

Un lancement qui pourrait attendre la sortie d’Android 16

Ces extensions ne sont pour le moment pas disponible, et il est difficile de savoir quand on pourra mettre la main dessus. Le lancement officiel de One UI 7 pourrait amorcer le processus, d’autant que Gemini est annoncé comme grand remplacement de Bixby, l’assistant vocal de la firme sud-coréenne.

Toutefois, il se pourrait qu’il faille attendre la sortie d’Android 16 pour avoir un réel bond en avant dans cette nouvelle collaboration. En effet, toujours selon Android Authority, l’intégration des services de Samsung devrait grandement s’appuyer sur l’API App Functions de la prochaine mouture de l’OS de Google. Celle-ci permettra à Gemini de manipuler des applications à la place des utilisateurs, lui offrant nettement plus de contrôles et de fonctionnalités, tout en facilitant (normalement) le travail des développeurs d’applications tierces.

Rendez-vous donc en début d’année prochaine pour en savoir plus, avec le lancement en version stable de One UI 7, et la sortie des versions bêtas d’Android 16.