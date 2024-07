Pourquoi Gemini pourrait définitivement remplacer Google Assistant

L'inspection de la dernière version bêta de l'application Google révèle ce que préparerait la firme pour Gemini. Six extensions seraient prévues, dont Google Home. De quoi contrôler ses objets connectés avec le chatbot, qui remplacerait encore un petit peu plus Google Assistant.

Ce 13 août, lors de la conférence Made by Google, la star de la soirée, ce ne sera peut-être pas la série des Pixel 9, ni même Android 15. Non, puisque ça pourrait bien être Gemini. On sait que Google travaille d’arrache-pied pour améliorer son chatbot et y apporter de nouvelles fonctionnalités. Selon Android Authority, Google s’apprêterait à ajouter six extensions à Gemini.

Gemini se mettrait à Google Home : ce que cela changerait

Le média anglophone dit avoir découvert six extensions pour Gemini, dont trois n’ont pas encore été annoncées, le tout dans la dernière version bêta de l’application Google. La première et sans doute la plus attendue, c’est Google Home. Selon les morceaux de code trouvés, Gemini pourrait « contrôler vos appareils domestiques intelligents tels que les lumières et les interrupteurs » connectés à Google Home. En réalité, Gemini est déjà capable de le faire, mais de manière lente. Actuellement, lorsqu’on demande au chatbot d’allumer une lumière, il transmet la demande à Google Assistant, qui transmet ladite demande à Google Home. Supprimer cet intermédiaire devrait permettre d’accélérer le processus. On ignore cependant si Gemini pourra contrôler les actions automatiques de Google Home, notamment les routines.

Source : Android Authority Source : Android Authority Source : Android Authority

Autre extension qui serait au programme : les commandes téléphoniques. Là encore, Gemini pourrait se passer de Google Assistant, qu’il utilise aujourd’hui. On devrait pouvoir plus rapidement lui demander d’appeler un contact. Dernière extension nouvellement découverte par nos confrères : « Utilitaires », qui la décrivent comme « un moyen pour Gemini d’interagir directement avec les paramètres et les applications de votre téléphone ». Gemini serait ainsi capable de prendre des photos, ouvrir n’importe quelle application ou encore régler le volume. Ce serait quelque peu l’équivalent de la promesse de Copilot avec la gestion des paramètres de Windows.

Google poursuit le développement des extensions Gemini déjà annoncées

Enfin, les trois autres extensions découvertes, mais dont on avait entendu parler son Google Agenda, Google Keep et Google Tasks. On savait déjà qu’elles sont en préparation : cela ne vient que confirmer la volonté de Google de les développer. La question qui reste en suspens, c’est est-ce que ces extensions seront autonomes ou bien est-ce qu’elles seront disponibles seulement pour Workspace (qui est une extension regroupant les applications de la suite bureautique Google).

Le rendez-vous pour les prochaines réponses à toutes ces questions est donné pour le mardi 13 août. Ce sera le jour de la conférence Made by Google, comme évoqué plus haut.