Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL et Pro Fold : prix, dates, caractéristiques… Tout ce qu’on sait des prochains smartphones Google

Début octobre 2024 devraient être présentés les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL, voire un Pixel 9 Pro Fold. Quatre smartphones de Google qui arriveraient avec Android 15 et quelques autres nouveautés. Découvrez le programme que pourrait nous réserver Google avec ses prochains smartphones.

Il y a quelques semaines est sorti le Pixel 8a, dernier smartphone de Google : une version moins chère des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, avec quelques concessions techniques. Dans quelques mois, probablement début octobre, pourrait sortir la nouvelle série principale des modèles de Google. Trois seraient au programme : le Pixel 9, le Pixel 9 Pro et le Pixel 9 Pro XL. Des rumeurs font même état d’un quatrième modèle : le Pixel 9 Pro Fold. Tout ce qu’il y a à savoir des fuites et rumeurs est ici.

Combien de Pixel 9 nous réserve Google ?

Habituellement, on a droit à deux versions du nouveau Pixel. Mais en 2024, Google pourrait en préparer jusqu’à quatre, avec deux modèles Pro supplémentaires.

Y aura-t-il un Pixel 9 Pro XL ?

Retour aux sources pour Google : la firme préparerait un troisième modèle pour ses prochains smartphones. Il s’agirait du Pixel 9 Pro XL. La seule différence avec le Pixel 9 Pro : la taille de son écran, si l’on en croit les diverses rumeurs. De quoi proposer une version plus grande d’un Pixel 9 Pro qui serait relativement compact par rapport à la concurrence. Ce serait un renouveau pour Google, puisque le fabricant avait originellement des modèles XL, comme le Pixel XL, jusqu’au Pixel 4 XL, avant d’abandonner les grandes versions.

Le paradoxe, c’est que le Pixel 4 XL proposait une diagonale de 6,3 pouces, soit un petit peu plus que le Pixel 9 a priori. En quelques années, les écrans ont continué à grandir : les grands modèles d’hier sont devenus les compacts d’aujourd’hui.

Y aura-t-il un Pixel 9 Pro Fold ?

De son nom de code « Comet », le Pixel 9 Pro Fold serait en préparation : il s’agirait en fait d’un Pixel Fold 2, mais intégré à la série principale de Google.

Selon Android Authority, il serait lui aussi prévu pour cet automne et serait un vrai fleuron, mis au même rang que les autres. Il s’agirait d’un smartphone pliable au format livre, avec un grand écran interne.

Quelle date de sortie pour les Pixel 9 ?

Traditionnellement, les nouveaux Pixel sont présentés en même temps que la publication de la prochaine version d’Android, ou presque au même moment. Tout porte à croire que cette année sera comme les précédentes. De quoi entrevoir une annonce des Pixel 9 début octobre lors de l’événement Made by Google. Dans le même temps, Google parlera d’Android 15, mais l’on s’attend aussi à l’annonce d’une Pixel Watch 3 ainsi que des nouveautés concernant Gemini.

Design : il devrait y avoir du changement

Les dimensions du Pixel 9 seraient de 152,8 x 71,9 x 8,5 mm (12 mm avec le bloc photo). Pour le modèle Pro (pas le XL ni le Fold), il faudrait tabler sur 162,7 x 76,6 x 8,5 mm et jusqu’à 12 mm d’épaisseur avec le bloc photo. Un modèle Pro qui serait donc plus petit, principalement pour laisser de la place au modèle XL qui ferait son apparition. Et pour le Pixel 9 Pro XL, ce serait 162,7 x 76,6 x 8,5 mm.

Google Pixel 9 // Source : Rozetked Google Pixel 9 Pro // Source : Rozetked Google Pixel 9 Pro XL // Source : Rozetked

Les angles seraient encore plus arrondis que ceux des Pixel 8, qui l’étaient déjà bien davantage que les Pixel 7. À en croire les rumeurs, Google continuerait à arrondir les contours. Presque tous les contours : l’écran, le dos et les bords seraient plats, comme des iPhone. En parlant du dos, le Pixel 9 Pro aurait droit à du verre mat, qui serait alors moins sensible aux traces de doigts et qui glisserait moins. Quant au modèle de base, il aurait un dos brillant.

Google Pixel 9 Pro, iPhone 15 Pro // Source : Rozetked Google Pixel 9 Pro, iPhone 15 Pro // Source : Rozetked Google Pixel 9 Pro XL, iPhone 15 Pro Max // Source : Rozetked Google Pixel 9 Pro, iPhone 15 Pro

Un des changements les plus importants dans le design des prochains Pixel, ce serait le bloc photo. Il prendrait toute la largeur du smartphone : c’est un élément auquel tient Google, comme l’expliquait dans une interview son responsable du design. Désormais, ledit bloc photo serait toutefois en forme de pilule, c’est-à-dire raboté sur les côtés et aux angles très arrondis.

Les coloris disponibles

Une fuite révélée par Android Authority rapportait tout récemment les coloris possiblement disponibles pour les différents modèles. Par ailleurs, le modèle pliant serait lancé en deux teintes : obsidienne et porcelaine (aussi appelé « doré » en interne).

Pour le Pixel 9 :

Jade (vert)

Obsidienne (noir)

Pivoine (rose)

Porcelaine (blanc/doré)

Pour les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL :

Sauge (le gris-vert de Google)

Obsidienne

Porcelaine

Rose

Écran : qu’est-ce qui est réservé aux Pixel 9 ?

Si l’on met de côté le modèle Fold, il y aurait trois tailles d’écrans pour les différents Pixel 9 :

6,1 pouces pour le 9 (une autre rumeur mentionne un écran de 6,03 pouces) ;

6,34 pouces pour le 9 Pro (ou 6,1 pouces) ;

6,73 pouces pour le 9 Pro XL (ou 6,5 pouces).

0,1 pouce de différence entre les deux modèles, pour des appareils qui resteraient plutôt compacts au vu de la concurrence sur Android. Tous les modèles devraient proposer de l’Oled et du 120 Hz, comme c’est actuellement le cas.

Des fonds d’écran déjà dans la nature

Google intègre chaque année des fonds d’écran inédits sur ses smartphones : les Pixel 9 ne sont pas en reste. Une autre fuite nous a permis de voir quels étaient les fonds d’écran à venir, décrits soi-disant par Google comme « une représentation tourbillonnante de fleurs abstraites ». Des fonds d’écran légèrement différents selon les modèles : voici ceux du Pixel 9 de base.

Les fonds d’écran du Pixel 9

Performances : l’IA s’intègrerait encore un peu plus

Le nom du SoC que choisirait Google serait tout à fait logique : il s’agit du Tensor G4, successeur du Tensor G3 que l’on trouve sur tous les Pixel 8. Cette nouvelle puce serait même fabriquée par Samsung. Elle serait toujours gravée en 4 nm grâce au procédé du fondeur, le SF4P. Ce qui n’engendrerait pas une forte augmentation des performances cette année. De quoi laisser les Pixel un cran derrière le reste des modèles Android. Côté mémoire vive, tous les modèles ne disposeraient pas de la même quantité :

Pixel 9 (Tokay) – 12 Go de RAM, 128 Go de ROM ;

Pixel 9 Pro (Caïman) – 16 Go de RAM, 128 Go de ROM ;

Pixel 9 Pro XL (Komodo) – 16 Go de RAM, 128 Go de ROM.

Plus de RAM : on passerait de 8 à 12 Go sur le modèle de base. De quoi apporter plus de puissance pour faire fonctionner des IA génératives en local comme c’est le projet de Google. Le média Rozetked avance qu’il n’y aurait que 128 Go de stockage, peu importe le modèle. Ce qui est étrange, puisque tous les autres smartphones de la marque proposent une version avec 256 Go de stockage également.

Quelles nouveautés logicielles avec la Pixel Experience et Android 15 ?

Les Pixel 9 devraient sortir sous Android 15, avec l’interface de Google, la Pixel Experience. En plus de ça, ils devraient être mis à jour pendant au moins sept ans (comme c’est le cas sur les Pixel 8). Ce qui signifie qu’ils devraient profiter d’Android 22 en 2031.

Vers la connexion satellitaire

On s’attend à ce que les Pixel 9 Pro disposent d’un modem Samsung Exynos 5400 : il permet la connexion satellitaire. D’ailleurs, on trouve le support de la fonctionnalité dans la Developer Preview 2 d’Android 15 : elle permettrait d’envoyer « des messages à n’importe qui, y compris aux services d’urgence ». Le tout dans la dernière version bêta de Google Maps. On devrait pouvoir actualiser sa position toutes les 15 minutes, à une limite de cinq fois par jour.

Par ailleurs, on trouverait un service de SOS par satellite, comme ce qui existe sur les iPhone. Il y aurait même un tutoriel pour se connecter à un satellite depuis son smartphone. Google pourrait lancer dans un premier temps la connexion satellitaire des smartphones sous Android 15 avec ses propres modèles.

Des protections contre le vol

Google prépare plusieurs nouveautés contre le vol pour Android 15 et les Pixel 9 pourraient profiter de fonctionnalités exclusives. La fonction Pixel Power-off Finder arriverait sur les prochains modèles, mais pas que. Elle permettrait de retrouver son smartphone à l’aide du réseau Find My Device, même lorsqu’il est éteint.

Un toucher adaptatif : plus pratique pour utiliser son téléphone sous la pluie

Google pourrait prochainement ajouter un paramètre « Adaptative Touch », que l’on pourrait traduire en « toucher adaptatif » dans les paramètres d’affichage d’Android. La description de la fonction révélée par Mishaal Rahman est celle-ci : « la sensibilité tactile s’adaptera automatiquement à votre environnement, à vos activités et à votre protecteur d’écran. » De quoi utiliser plus facilement son smartphone lorsqu’on a les doigts mouillés ou lorsqu’il pleut, comme sur les OnePlus 12 par exemple. Il semblerait que cela n’arrive dans un premier temps que sur les Pixel 9.

Photo : c’est le challenge de Google, comme chaque année

Sur tous les modèles, on aurait droit à deux capteurs photo similaires :

Un capteur principal de 50 Mpx, un Samsung ISOCELL GNV ;

Un capteur ultra-grand-angle de 50 Mpx.

Néanmoins, le téléobjectif x5 (50 Mpx) serait toujours réservé aux modèles Pro. C’est une des manières pour Google de segmenter sa gamme.

Prix des Pixel 9 et 9 Pro : c’est encore trop tôt pour le dire

Pour l’instant, il est trop tôt pour se prononcer sur les tarifs des futurs Pixel. Néanmoins, la tendance semble rester à la hausse des prix : longtemps, Google ne les avait pas augmentés, avant de le faire avec les Pixel 8. Les Pixel 9 pourraient rester au même prix. Pour rappel, voici les prix de lancement des Pixel 8 :

Pixel 8 : 799 euros ;

Pixel 8 Pro : 1099 euros.

On peut s’attendre à un Pixel 8 Pro XL encore plus cher et un Pixel 9 Pro Fold qui dépasse les 1500 euros.