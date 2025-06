TCL 60 SE NXTPAPER // Source : Xavier Regord – Frandroid

Ce nouveau smartphone du constructeur chinois TCL, plus connu pour ses télévisions, s’inscrit dans la continuité du TCL 50 Pro NXTPAPER 5G, que nous avons testé en fin d’année dernière, et qui — rappelons-le — avait l’originalité de proposer un écran LCD pouvant basculer dans un mode monochrome offrant un rendu très proche de celui délivré par l’encre électronique d’une liseuse, comme la Kindle d’Amazon.

Avec ce TCL 60 SE NXTPAPER, on retrouve donc cette technologie, appelée NXTPAPER, intégrée cette fois à un smartphone encore plus abordable : 249 € contre 350 € à son lancement pour le TCL 50 Pro NXTPAPER (ce dernier est désormais disponible pour 300 € environ). Conséquence inéluctable : l’équipement du TCL 60 SE NXTPAPER s’avère légèrement moins sophistiqué que celui de son prédécesseur.

Quelles sont les caractéristiques qui ont été revues à la baisse ? Ces modifications sont elles vraiment pénalisantes, ou le TCL 60 SE NXTPAPER 5G arrive-t-il à tenir tête aux autres smartphones d’entrée de gamme, très agressifs, comme le récent Nothing CMF Phone 2 Pro ? Voyons cela.

TCL 60 SE NXTPAPER // Source : Xavier Regord – Frandroid

Fiche technique

Modèle TCL 60 SE NXTPAPER 5G Dimensions 76,2 mm x 165,62 mm x 8,16 mm Interface constructeur TCL UI Taille de l’écran 6,8 pouces Définition 1600 x 720 pixels Densité de pixels 263 ppp Technologie LCD SoC Mediatek Dimensity 6300 Puce graphique Mali-G57 MC2 Stockage interne 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 5 Mp Capteur photo frontal 8 Mp Définition enregistrement vidéo 1080p @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes latéral Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5200 mAh Poids 190 g Couleurs Vert, Gris Fiche produit

Design

Le TCL 60 SE NXTPAPER a un format plutôt compact, à l’image des autres smartphones d’entrée de gamme lancés ces derniers mois. Ainsi, son poids et ses dimensions sont respectivement de 190 grammes et 16,5 x 7,6 x 0,8 cm.

Son design s’inscrit dans l’ère du temps, avec un dos, des bords et un écran plats. D’ailleurs, ce dernier arbore des bordures d’écran assez épaisses, pas très sexy. D’autre part, le gros bloc optique, excentré, a tendance à légèrement déstabiliser le smartphone, si on doit l’utiliser à une main lorsqu’il est posé sur une table.

TCL 60 SE NXTPAPER // Source : Xavier Regord – Frandroid

Le dos du smartphone est en majeure partie mat, doux au toucher, avec une texture qui ne retient pas les traces de doigts. Mais, le constructeur n’a pas pu s’empêcher de l’agrémenter d’une bande verticale plus brillante qui, elle, retient bien les traces de doigts. Dommage.

En outre, précisons que le TCL 60 SE NXTPAPER n’est pas étanche. En effet, le constructeur ne met en avant qu’une certification IP54 (on peut donc utiliser le smartphone sous la pluie tout au plus). Compte tenu de son prix, ce n’est pas vraiment étonnant, même si le Galaxy A26 de Samsung (vendu 299 € avec 128 Go de stockage) est certifié IP67, ce qui signifie qu’il est totalement résistant à l’eau et à la poussière.

Le lecteur d’empreintes digitales, placé sur la tranche droite du smartphone, est intégré au bouton de démarrage, lui-même placé sous le bouton du contrôle du volume. On a également la possibilité de déverrouiller le smartphone par reconnaissance faciale.

TCL 60 SE NXTPAPER // Source : Xavier Regord – Frandroid

Sous ces deux touches figure une troisième qui constitue la principale originalité du TCL 60 SE NXTPAPER. En effet, elle permet d’activer le mode Max Ink, qui transforme l’affichage LCD couleur « classique » en un affichage monochrome, dont le rendu visuel est très proche de celui d’une liseuse (voir plus bas).

TCL 60 SE NXTPAPER // Source : Xavier Regord – Frandroid

Affichage

Avec son écran de 6,7 pouces, soit 0,1 pouce de moins que le TCL 50 Pro NXTPAPER, le TCL 60 SE NXTPAPER offre un affichage dans la moyenne supérieure. Toutefois, contrairement à ses concurrents, sa dalle exploite la technologie LCD, et non pas OLED.

D’autre part, sa définition est inférieure à celle du TCL 50 PRO NXTPAPER : 1600 x 720 pixels, au lieu de 2460 x 1080 pixels. Toutefois, cette baisse de la précision des images affichées n’est pas vraiment pénalisante dans le cadre d’une utilisation « classique » de tous les jours (mail, Web, réseaux sociaux, vidéos, photos, etc.).

Rappelons que l’originalité des smartphones TCL estampillés NXTPAPER réside dans la technologie LCD utilisée : en activant la touche NXTPAPER, l’affichage bascule dans un mode monochrome, qui – grâce au revêtement mate de la dalle – offre une rendu visuel assez proche de celui d’une liseuse, comme la Kindle d’Amazon.

Si le but de cette technologie est d’offrir un environnement propice à une lecture prolongée, sans fatigue visuelle, sur un smartphone, elle a également l’avantage d’être très économe en énergie, ce qui favorise l’autonomie potentielle.

A l’instar de son prédécesseur, la fréquence maximale supportée est de 120 Hz (si ce n’est pas vraiment indispensable sur ce type de smartphone, on ne peut pas dire que le TCL 60 SE NXTPAPER n’est pas à la hauteur de ses concurrents sur ce point). Comme toujours, on a le choix entre trois modes : 60 Hz, 120 Hz ou taux de rafraîchissement intelligent (variable, selon le type d’application utilisée).

Pour ce qui est des performances d’affichage, le constructeur ne met en avant qu’une luminosité maximale de 550 nits (pas de changement par rapport au TCL 50 Pro NXTPAPER).

Après vérification, ce niveau de luminosité est effectivement celui que nous avons mesuré à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. La luminosité grimpe même à 670 nits si l’on active l’option Luminosité adaptative. Celle-ci demeure donc limitée, à l’heure où il est courant de mesurer une luminosité supérieure à 1000 nits.

En revanche, le taux de contraste de la dalle LCD de 1984:1 est excellent. De plus, la fidélité des couleurs est quasiment respectée, car le Delta E moyen a été mesuré à 3,61 (il aurait fallu dans l’idéal que ce dernier soit inférieur à 3). La température des couleurs, quant à elle, est de 6823 K (avec un réglage Froid), tirant donc vers le bleu.

Enfin, la couverture colorimétrique de l’écran n’est pas extraordinaire. En effet, ce dernier est en mesure de reproduire seulement 65 % du gamut DCI-P3, ce qui est faible à l’heure actuelle (le Nothing CMF Phone 2 Pro couvre le gamut à 97 % !).

Logiciel

Le TCL 60 SE NXTPAPER fonctionne sous Android 15, avec — c’est toujours appréciable — un tout petit nombre de pourriciels.

On note que les fonctions « IA », pourtant très à la mode, ne sont pas vraiment mises en avant. Et pour cause, elles sont peu nombreuses. Ainsi, on peut accéder à un assistant qui va nous aider à rédiger divers documents, comme un mail, à partir de notes que l’on saisit.

Le champion de la photo à prix léger Un appareil photo de 200 mégapixels, une jolie dalle AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces, un Snapdragon 7s Gen 3 pensé pour l’IA : le Redmi Note 14 Pro+ 5G à tout plaire, même le prix.

Une autre fonction permet de traduire un texte (pas de souci pour l’anglais vers le français), que l’on a sélectionné sur un site Web par exemple, d’obtenir son résumé ou de le réécrire (avec un style plus décontracté, plus professionnel, etc.).

Il est également possible de demander à l’IA de TCL de fournir un résumé écrit d’une conversation enregistrée. Mais, comme on peut le voir sur les captures d’écran ci-dessous, cette fonction n’est pas gratuite et nécessite un abonnement après quelques essais gratuits (une heure de transcription vocale par semaine).

D’autre part, pour la retouche des photos, on dispose d’un outil pour corriger (autant que possible) les clichés flous et la désormais incontournable gomme magique.

Comme nous l’avons déjà indiqué, la principale originalité du TCL 60 SE NXTPAPER réside dans sa touche qui permet d’activer le mode de lecture, appelé Max Ink.

Dans ce mode, on a uniquement accès aux applications de base (appels, Messages et Contacts), ainsi qu’à 7 autres applications de notre choix. Les diverses notifications sont désactivées afin de ne pas être perturber pendant la lecture.

D’autre part, la consultation de ses e-book s’effectue par l’intermédiaire de Google Play Livres, par exemple, où on peut également en acheter de nouveaux.

Un autre intérêt de ce mode réside dans la très grande autonomie qu’il autorise : jusqu’à 7 jours selon le constructeur.

Deux autres modes peuvent être activés suite à la pression sur le touche NXTPAPER. Il s’agit des modes Papier à encre et Papier couleur. Le premier affiche l’environnement Android traditionnel, mais en monochrome, alors que le second procure un affichage en couleur, mais avec des couleurs pastel. Ces deux modes ne présente qu’un intérêt très limité, puisque le constructeur ne communique pas sur un gain d’autonomie lié à leur utilisation.

Enfin, côté mises à jour on est peu servi. TCL offre deux ans de suivi logiciel, tant pour les mises à jour de sécurité que mises à jour majeures d’Android. À quelques encablures de la nouvelle législation européenne sur le suivi logiciel qui définit un minimum de cinq ans, ça fait tache.

Performances

Pour assurer des performances acceptables, le TCL 60 SE NXTPAPER embarque le même processeur Mediatek Dimensity 6300 que son grand frère, avec 8 Go de mémoire. En revanche, la capacité de stockage a été revue à la baisse, puisque celle-ci n’est plus que de 256 Go (contre 512 Go pour le TCL 50 Pro NXTPAPER). Heureusement, il est toujours possible d’utiliser une carte microSD en cas de besoin.

Moyennes normalisées des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6

Sans surprise, cette puce Mediatek offre des performances très limitées, notamment par rapport à certains concurrents récents, comme le Nothing CMF Phone 2 Pro (qui intègre la puce Dimensity 7300 Pro). Cela n’empêche pas pour autant le smartphone d’offrir une réactivité satisfaisante lorsqu’il s’agit de naviguer dans les options d’Android, de retoucher ses photos ou d’utiliser la plupart des applications.

Seuls les jeux sophistiqués seront à la peine. Par exemple, si Fortnite fonctionne, il faut se contenter de 30 images par seconde au maximum. Cela s’avère suffisant pour se détendre occasionnellement, mais la réactivité n’est pas extraordinaire, ce qui n’est pas l’idéal pour prendre l’avantage sur les autres joueurs auxquels on est confrontés en ligne.

TCL 60 SE NXTPAPER // Source : Xavier Regord – Frandroid

Photo

Pour immortaliser ses souvenirs, le TCL 60 SE NXTPAPER offre le minimum syndical. En effet, on ne dispose que de deux objectifs dorsaux (l’objectif macro et son capteur de 2 mégapixels du TCL 50 Pro NXTPAPER a disparu), auxquels s’ajoute celui intégré dans l’écran, permettant de prendre des selfies. Les trois sont associés à des capteurs dont la définition est inférieure à celles des capteurs du TCL 50 Pro NXTPAPER.

TCL 60 SE NXTPAPER // Source : Xavier Regord – Frandroid

On se retrouve donc avec une configuration des plus basiques :

Objectif grand angle avec capteur de 50 mégapixels (26 mm, f/1,8).

Ultra grand angle avec capteur de 5 mégapixels.

Capteur selfie de 8 mégapixels.

La qualité des photos prises avec le capteur grand angle s’avère correcte, sans plus. En effet, même lorsque les conditions idéales d’éclairage sont idéales (en plein soleil), le piqué des images n’est pas extraordinaire et certains éléments manquent visiblement de précision.

TCL 60 SE NXTPAPER – Grand angle

De nuit, les résultats ne sont clairement pas à la hauteur, en l’absence de mode spécifique pour des conditions d’éclairage très limitées. En effet, le traditionnel mode Nuit est absent de l’interface photo. En revanche, lorsque la luminosité est un peu moins limitée, en intérieur par exemple, certaines images s’avèrent satisfaisantes.

TCL 60 SE NXTPAPER – Grand angle

TCL 60 SE NXTPAPER – Grand angle

L’interface du module photo ne propose que deux niveaux de zoom numérique : 2x et 4x. Et il n’est pas possible d’aller au-delà. Cela peut sembler peu ! C’est toutefois plutôt raisonnable, car si d’autres smartphones d’entrée de gamme proposent souvent un zoom numérique maximum de 10x, on sait très bien qu’au-delà de 5x les résultats sont la plupart du temps décevants.

En l’occurrence, si on se limite au zoom numérique 2x, on arrive généralement à capturer des images d’assez bonne qualité. Pas renversantes, mais correctes.

Mais, si on pousse le facteur de grossissement à 4x, la qualité des photos prises se dégrade. La perte de précision est assez flagrante, même si cela surtout visible sur un grand écran et un peu moins sur un smartphone.

De nuit, évitons le sujet. Disons juste qu’il est préférable de se contenter de prendre des photos zoomées de jour.

Le capteur ultra grand angle, quant à lui, a une définition bien trop faible pour délivrer des images satisfaisantes, lorsqu’on visionne sur un grand écran. En effet, sur la plupart des photos que nous avons prises, de larges zones apparaissent floues. Toutefois, comme pour les photos prises avec le zoom numérique, les images arrivent à faire illusion sur un petit écran.

Malgré l’absence d’un objectif dédié à ce mode de prise de vue, il est possible de réaliser des plans très rapprochés, en mode macro, à l’aide du capteur principal, et même d’obtenir d’assez beaux clichés. Pour les passionnés du genre.

Enfin, les selfies capturés par l’objectif frontal bénéficient d’une précision variable, en fonction des conditions de luminosité ambiante. Encore une fois, la relative faible définition du capteur ne permet pas de bénéficier d’une précision folle.

Réseau et communication

Le TCL 60 SE NXTPAPER est en mesure de gérer deux cartes nano SIM 5G. Il est toutefois possible de n’en utiliser qu’une seule et d’utiliser le second emplacement pour installer une carte microSD.

Pour le reste, le smartphone s’avère des plus classiques, avec le support des technologies Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 et NFC.

TCL 60 SE NXTPAPER // Source : Xavier Regord – Frandroid

Autonomie

Bon point, la batterie de 5200 mAh du smartphone s’avère légèrement plus grosse que celle du TCL 50 Pro NXTPAPER (5010 mAh).

Ainsi équipé, le TCL 60 SE NXTPAPER est également mieux loti que certains smartphones récents, vendus un peu plus chers, comme le Samsung Galaxy A26 ou le Nothing Phone (3a). En effet, la batterie de ces derniers n’a qu’une capacité de 5000 mAh.

TCL 60 SE NXTPAPER // Source : Xavier Regord – Frandroid

Et cela a un impact sur l’autonomie du smartphone, lorsqu’il n’est pas utilisé en mode liseuse.

Ainsi, en utilisant le test d’autonomie intégré à l’application PC Mark, avec une luminosité d’affichage de 250 nits et un taux de rafraichissement Automatique (par défaut), le smartphone a fonctionné pendant légèrement plus de 13 heures.

Ce résultat est plutôt satisfaisant, car dans la moyenne. Il s’avère supérieur à celui que nous avions obtenu avec le TCL 50 Pro NXTPAPER (un peu plus de 11 heures).

Si on force la fréquence d’affichage en 60 Hz, on gagne une demi-heure supplémentaire (13 heures et 35 minutes). Il s’agit encore une fois d’un résultat honorable, même s’il demeure inférieur à celui obtenu avec le récent Honor 400 Lite (15 heures et 42 minutes), vendu — rappelons-le — 299 € (avec une batterie de 5230 mAh).

D’autre part, l’autonomie en streaming vidéo du TCL 60 SE NEXTPAPER (250 nits, 60 Hz) est d’environ 18 heures (la lecture en boucle d’un film de 2 heures en Wi-Fi a fait baisser le niveau de la batterie de 33 %). Encore une fois, ce résultat s’avère correct, puisque légèrement inférieur à la moyenne.

TCL 60 SE NXTPAPER // Source : Xavier Regord – Frandroid

Enfin, pour la recharge filaire, il est inutile d’utiliser un chargeur d’une puissance supérieure à 18 W, car c’est le maximum supporté par le smartphone. Ce n’est donc pas rapide du tout. Même le Galaxy A26 que Samsung a dévoilé il y a quelques mois est plus rapide (25 W). C’est dire !

Ainsi, en utilisant un adaptateur Sony de 30 W, la batterie a été regonflée à hauteur de 18 % au bout d’un quart d’heure. Puis, son niveau a atteint 38 % après une demi-heure de recharge, 56 % en 45 minutes, et 72 % en une heure. Il a fallu attendre une heure et demie pour que la batterie ne retrouve que 93 % de sa charge initiale.

Audio

Les deux haut-parleurs du TCL 60 SE NXTPAPER ne font pas preuve d’une grande efficacité. En effet, ils délivrent un son nasillard, avec un manque flagrant de basses. Autant utiliser un casque ou des écouteurs pour bénéficier d’un son de qualité.

D’autant que le TCL 60 SE NXTPAPER est équipé d’une prise casque, toujours pratique si on ne possède pas de casque Bluetooth.

TCL 60 SE NXTPAPER // Source : Xavier Regord – Frandroid

Annoncé au Mobile World Congress de Barcelone, début mai dernier, le TCL 60 SE NXTPAPER ne devrait finalement être en boutique que fin juillet.

Un seul modèle, équipé de 8 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage, sera proposé au prix de 249 €.

Il devrait être disponible en deux coloris : Space grey (modèle testé) ou Mint green (vert pâle).