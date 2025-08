Mi-action cam, mi-gimbal, l’excellente DJI Osmo Pocket 3 perd 100 € de son prix

La DJI Osmo Pocket 3 est une caméra d’action stabilisée de poche que les créateurs de contenu peuvent clairement adopter. Actuellement, on la trouve à 439,30 euros au lieu de 539 euros chez AliExpress.

La DJI Osmo Pocket 3 // Source : DJI

Annoncée il y a deux ans, la DJI Osmo Pocket 3 est une action cam compacte qui s’adresse clairement aux vlogueurs. Stabilisation mécanique, Active Track 6.0, images tournées en 4K à 120 ips… Ce modèle bien complet permet de tourner des vidéos plus soignées, au rendu plus professionnel. Une petite caméra bien pratique pour le quotidien, qui bénéficie en plus d’une réduction de 100 euros.

Ce qu’offre la DJI Osmo Pocket 3

Un format poche pratique

Des vidéos jusqu’en 4K à 120 ips

Une stabilisation de qualité

Lancée à 539 euros en France, la DJI Osmo Pocket 3 est aujourd’hui proposée à 439,30 euros par AliExpress grâce à une réduction et au code promo FRCD40.

Une caméra ou un gimbal ?

Comme précisé plus haut (et c’est même l’un de ses principaux atouts), la DJI Osmo Pocket 3 est une action cam très compacte. Facile à tenir en main, elle ne pèse que 179 g. En plus, son design qui se rapproche de celui d’un stabilisateur, ou gimbal, est particulièrement pratique et améliore la prise en main. Toutefois, gardez en tête que son format compact la rend un peu plus fragile qu’une caméra d’action de sport. De plus, elle n’est pas étanche.

Cette Osmo Pocket 3 embarque par ailleurs un écran OLED de 2 pouces, qui a l’avantage de pivoter. L’Osmo Pocket 2, elle, se contentait d’une simple dalle fixe LCD de 1 pouce, au format horizontal, donc. Avec l’Osmo Pocket 3, vous pouvez passer de l’enregistrement de vidéos horizontales pour YouTube au format vertical pour TikTok ou Instagram, en ayant un retour bien plus précis.

Une bonne stabilisation pour des vidéos sans secousse

La DJI Osmo Pocket 3 renferme par ailleurs un capteur de 1 pouce, lequel permet d’enregistrer des vidéos jusqu’en 4K à 120 ips. Elle profite même du profil d’images D-log de DJI pour permettre un étalonnage plus précis en postproduction. La marque a également misé sur une stabilisation mécanique sur trois axes, et donc non logicielle, grâce à laquelle on évite les secousses et les tremblements pendant le tournage, y compris en mouvement.

Comme sa prédécesseure, l’Osmo Pocket 3 comporte aussi l’Active Track 6.0 (soit une fonction de suivi automatique d’un sujet), ainsi que des modes créatifs (SpinShot pour des mouvements de caméra à 180°, Motionlapse, Panorama…). Côté autonomie, la marque promet 2h46 de tournage en 1080p à 24 ips, mais tout dépendra des conditions d’utilisation. Et côté recharge, vous pouvez en théorie atteindre les 80 % en 16 minutes de charge seulement.

