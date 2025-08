Moins de 140 € pour ce smartphone compatible 5G avec écran 120 Hz, c’est le super deal du jour

En savoir plus

Il n’y a pas que des tĂ©lĂ©viseurs chez TCL… On trouve aussi des smartphones qui s’adressent aux petits budgets, et dont la fiche technique est plutĂ´t intĂ©ressante. C’est le cas du TCL 60R 5G qui passe de 179 euros Ă 139 euros seulement chez E. Leclerc.

Plus connu pour ses tĂ©lĂ©viseurs QLED et Mini LED, TCL est aussi prĂ©sent sur le marchĂ© des smartphones. Loin d’atteindre la popularitĂ© des Redmi de Xiaomi, la marque s’est rĂ©cemment fait remarquer lors du MWC 2025 avec son tĂ©lĂ©phone qui devient liseuse, mais aussi avec sa nouvelle sĂ©rie entrĂ©e de gamme oĂą l’on trouve le TCL 60R 5G. Il s’agit d’un appareil pas cher qui arrive Ă proposer la 5G, un Ă©cran Ă 120 Hz et une bonne longĂ©vitĂ© logicielle, pour seulement 139 euros grâce Ă cette promotion.

Lancé à 179 euros, le smartphone TCL 60R 5G se négocie actuellement en promotion à 139,90 euros sur le site E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le TCL 60R 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Au vu de son tarif, il n’est pas surprenant de voir que le plastique domine sur le TCL 60R 5G. En main, on a plutôt un appareil imposant avec ses dimensions de 165,62 × 76,2 × 8,16 mm pour 190 g, mais qui tient bien en main. Il a l’avantage d’être certifié IP54 lui conférant une meilleure résistance à l’eau et aux poussières.

L’écran du smartphone TCL est une dalle LCD assez grande de 6,7 pouces qui affiche une simple dĂ©finition HD+ (720 × 1 600 pixels). Difficile de vanter ses mĂ©rites sur ce point, mais il offre tout mĂŞme un taux de rafraĂ®chissement de 120 Hz pour apporter plus de fluiditĂ© dans l’interface.

Dans ses entrailles, c’est un processeur MediaTek Dimensity 6300 qui est aux commandes, apportant au passage la connectivitĂ© 5G. Dans l’ensemble, on a un tĂ©lĂ©phone fonctionnel avec une expĂ©rience fluide avec tout de mĂŞme des petits ralentissements ici ou là … Attention, aux jeux gourmands, il n’est pas adaptĂ© pour ce type d’expĂ©rience.

Son vĂ©ritable point fort est de tourner sous Android 15 avec l’interface du constructeur, TCL UI, avec une petite touche d’IA pour le traitement de l’image. En plus, ce smartphone tiendra un bon moment, puisqu’il profite de 5 ans de mise Ă jour logicielle et vous emmène jusqu’Ă Android 20.

CĂ´tĂ© photo, rien d’exceptionnel, on retrouve une camĂ©ra grand angle de 50 MP qui assure de bons clichĂ©s de jour, mais aussi une camĂ©ra selfie de 8 MP.  Enfin, avec une batterie de 5 200 mAh, cet appareil profite d’une bonne endurance, mais souffre d’une charge filaire trop lente de 10W.

Si vous recherchez un bon smartphone et que votre budget est inférieur à 200 euros, vous pouvez consulter les modèles présents dans notre guide d’achat dédié.

