Fatigue oculaire ? Découvrez comment ce smartphone transforme votre expérience de lecture

Un smartphone qui devient liseuse ? On a pu voir ça au MWC.

Au MWC, nous avons vu un sùart^hp,e qui passe d’un écran couleur éclatant à un mode noir et blanc façon liseuse, tout en restant ultra-abordable.

TCL vient de dévoiler sa gamme TCL 60. Avec des prix démarrant à 149 € et une technologie innovante appelée NXTPAPER, ces smartphones promettent de créer un pont entre les smartphones classiques et les liseuses.

Une technologie qui repose vos yeux

La technologie E Ink sur smartphone, ça n’est pas nouveau. Il a existé des smartphones équipés d’un second écran à encre électronique, tandis qu’il existe des smartphones qui n’ont que l’écran à encre électronique (avec les compromis que ça impose).

Voilà, TCL utilise depuis des années sa technologie NXTPAPER. Si vous passez des heures à scroller ou à lire sur votre téléphone, vous savez que vos yeux finissent par supplier une pause.

Couleur Noir et blanc

NXTPAPER, c’est la réponse de TCL à ce problème. Cet écran LCD spécial réduit la lumière bleue – vous savez, cette lueur qui fatigue et perturbe le sommeil – tout en imitant la texture du papier.

Résultat ? Une expérience de lecture plus douce, presque comme sur une liseuse type Kindle, mais avec un twist : vous pouvez basculer en mode couleur quand vous voulez grâce à un slider sur le côté droit de l’appareil.

Mais ce n’est pas juste une question de confort. Avec un stylet, l’écran donne l’impression d’écrire sur une feuille. Et pour les fans de minimalisme, le mode monochrome (noir et blanc) transforme votre téléphone en une liseuse ultra-portable. D’ailleurs, l’anti-reflet nous a semblé très efficace.

Par contre, ce n’est pas un écran E Ink, de ce fait, elle consomme beaucoup plus. De plus, l’anti-reflet ne sera pas aussi performant qu’un écran à encre électronique, comme celui des liseuses dédiées à la lecture.

J’ai pu en discuter avec quelques personnes surplace, ce sont des écrans LCD optimisés qui utilisent une matrice de pixels spécialement conçue pour réduire les reflets et améliorer la lisibilité. Cette matrice aide à simuler l’apparence du papier. L’anti-reflet provient d’un filtre spécial. Enfin, il y a une technologie de gradation DC qui aide à améliorer la netteté des images et à réduire le scintillement.

Des caractéristiques correctes pour des prix mini

Quelles sont les performances ? Il y a toute une gamme de TCL 60, et les prix sont bons. TCL a fait des compromis sur les performances.

Prenons le TCL 60 SE NXTPAPER 5G, par exemple. Pour 249 €, vous avez un écran de 6,78 pouces en Full HD+, un processeur MediaTek MT6835V (pas un monstre, mais suffisant pour le quotidien), 8 Go de RAM et un appareil photo de 50 mégapixels. Ajoutez une batterie de 5 200 mAh avec charge rapide 33 W, et vous avez un appareil qui tient la route.

Si vous voulez économiser encore plus, le TCL 605 à 149 € (ou 179 € pour la version 256 Go) est une option intéressante. Avec son écran HD+ de 6,67 pouces, 4 Go de RAM et une caméra correcte de 50 MP, il fait le job pour les appels, les réseaux sociaux et un peu de lecture. Le TCL 60R 5G, à 179 €, ajoute la 5G et une caméra frontale améliorée à 8 MP. Vous l’aurez compris : chez TCL, on mise sur le rapport qualité-prix.

Et pour ceux qui veulent un peu plus de punch, le TCL 60 NXTPAPER (199 €) offre un capteur photo de 108 MP et un processeur MediaTek G92.

Ces appareils ne vont pas concurrencer un iPhone ou un Galaxy haut de gamme, mais pour le prix, ils misent sur la technologie d’écran unique. TCL ne fait pas autant de bruit que les géants comme Samsung ou Apple, mais ils jouent dans une catégorie à part : l’accessible et l’ingénieux. L’usage reste basique, avec quelques outils d’IA intégrés qui semblent prometteur.

Leur gamme TCL 60, dévoilée au MWC 2025, est disponible un peu partout – Europe (France), Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient – et les prix sont compétitifs.