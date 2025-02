Ce smartphone Android qui se transforme en liseuse devrait plaire aux passionnés de lecture, d’autant plus avec cette offre

Le TCL 50 Pro NXTPaper est un smartphone atypique qui peut se transformer en liseuse grâce à son écran mat en mode monochrome. De quoi séduire les passionnés de lecture, d’autant plus qu’il passe de 349 euros à 279 euros.

TCL 50 Pro NXTPaper // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Plus connu pour ses téléviseurs Qled et Mini Led au rapport qualité-prix imbattable, TCL fabrique aussi des smartphones. Loin de vouloir concurrencer les cadors du marché, le constructeur chinois se concentre sur l’entrée/milieu de gamme en proposant plusieurs modèles, dont un plus atypique : le 50 Pro NXTPaper. Ce dernier se distingue des autres par sa technologie Max Ink, qui le transforme en miniliseuse monochrome. Envie de tester ? Eh bien, sachez qu’il bénéficie de 70 euros de remise.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour le TCL 50 Pro NXTPaper

À la fois un smartphone et une liseuse

Un grand écran mat et bien calibré

L’autonomie longue durée grâce au mode Max Ink

Lancé à 349 euros, le smartphone TCL 50 Pro NXTPaper s’affiche à un prix plus bas sur le site E. Leclerc : on le trouve à 279,90 euros.

Un smartphone ou une liseuse ?

Le TCL 50 Pro NXTPaper est un smartphone entrée de gamme qui offre un aspect sophistiqué avec son dos mat marbré du plus bel effet. Et si la prise en main peut s’avérer délicate pour les petites mains, le bouton de déverrouillage reste facile d’accès. On apprécie la présence d’une prise casque et d’un lecteur de cartes microSD. Seul regret, aucune résistance à l’eau ou à la poussière n’est annoncée. Attention donc au plus maladroit.

TCL 50 Pro NXTPaper // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid TCL 50 Pro NXTPaper // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La principale originalité sur ce modèle réside dans son écran. En activant la touche NXTPAPER situé sur la tranche de l’appareil, l’écran bascule l’affichage en noir et blanc avec un rendu digne des liseuses Amazon ou Kobo liseuse. Un bon moyen pour les passionnés de lecture de se plonger dans sa bibliothèque de livres électroniques, le soir avant de s’endormir ou dans les transports, tout en préservant les yeux de la moindre fatigue oculaire. Il n’est plus nécessaire de s’encombrer d’un second appareil dans son sac lorsqu’on aime lire très régulièrement.

Autrement, il utilise une dalle LCD de 6,8 pouces avec une définition FHD+ (2460 × 1080 pixels), en 120 Hz. L’écran offre un affichage de bonne qualité (luminosité, taux de contraste, fidélité des couleurs, etc.). De plus, l’aspect mat, sans reflet, a de quoi séduire.

Un appareil qui propose l’essentiel

Le 50 Pro NXTPaper convient pour les utilisateurs qui ont des besoins basiques. Le constructeur n’utilise donc pas un processeur hyper véloce et choisit la puce Dimensity 6300 de MediaTek. Celle-ci suffit pour assurer une bonne réactivité dans le cadre d’une utilisation basique au quotidien. Pour lancer des jeux gourmands, il n’est pas fait pour ce type d’expérience. Il vaut mieux se limiter à des jeux 2D. On se console avec une belle capacité de stockage qui s’élève à 512 Go.

La photo n’est pas son domaine de prédilection, et pourtant, son capteur grand-angle de 108 Mpx délivre une bonne qualité de jour, même en faisant appel à un petit zoom numérique. Le mode portrait et les selfies sont plutôt bien exécutés, tout comme les clichés de nuit, sauf en ultra grand-angle. Quant au capteur macro, il est assez anecdotique.

Dernier point à aborder, l’autonomie. Avec une batterie d’une capacité de 5 010 mAh, le smartphone peut fonctionner une journée loin d’une prise électrique. Pas de charge rapide, mais le mode Max Ink permet d’accroître considérablement l’autonomie du smartphone : 7 jours, voire 26 jours en mode veille.

Découvrez plus de détails dans notre test sur le TCL 50 Pro NXTPaper.

