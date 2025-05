Moins de 100 € pour un smartphone Xiaomi avec écran 120 Hz, c’est l’offre du jour sur Amazon

Vous souhaitez changer de smartphone, mais votre budget est limitĂ© Ă 100 euros ? Voici le Xiaomi Poco C75 : bien sĂ»r que les concessions sont nombreuses, mais acceptables pour le prix, surtout maintenant qu’il ne coĂ»te plus que 99 euros sur Amazon.

Certains smartphones proposĂ©s par Xiaomi ont beau ĂŞtre proposĂ©s Ă des prix très abordables, ils ne sont pas dĂ©nuĂ©s d’intĂ©rĂŞt pour autant dire. La preuve en est avec ce Poco C75 : un smartphone qui va l’essentiel et qui conviendra pour les petits budgets dĂ©sireux d’avoir un appareil fonctionnel au quotidien. DĂ©jĂ abordable, aujourd’hui, il tombe sous les 100 euros.

Les points forts du Xiaomi Poco C75

Un grand Ă©cran de 6,88 pouces qui monte Ă 120 Hz

La prĂ©sence d’un capteur photo principal de 50 Mpx avec mode HDR

Une grosse batterie de 5 160 mAh

Dans sa version 6 + 128 Go, le Xiaomi Poco C75 est de base commercialisé à 151,90 euros, mais grâce à cette offre sur Amazon, le téléphone est à seulement 99 euros. On trouve aussi la modèle 256 Go à 105 euros, toujours sur Amazon.

Un écran imposant et réactif, mais…

Le Xiaomi Poco C75 est un smartphone entrĂ©e de gamme qui mise sur les caractĂ©ristiques essentielles pour proposer un rapport qualitĂ©-prix des plus attractifs. Il est donc peu surprenant de trouver un Ă©cran LCD avec une dĂ©finition HD+ (1640 Ă— 720 pixels). On aurait apprĂ©ciĂ© une meilleure dĂ©finition, mais ce grand Ă©cran Ă l’avantage de proposer un taux de rafraĂ®chissement qui peut aller jusqu’à 120 Hz.

En main, on a plutôt un appareil imposant avec ses dimensions de 171,88 × 77,8 × 8,22 mm pour 204 g. Côté photo, il peut compter sur un capteur principal de 50 Mpx et pour les selfies, un capteur frontal de 13 mégapixels, compatible avec le mode nuit. Un anneau lumineux intégré permet d’améliorer la qualité des autoportraits en conditions de faible luminosité.

Une autonomie généreuse pour ne jamais être à court de batterie

Pour fonctionner, le Poco C75 est accompagnĂ© d’un processeur modeste, le MediaTek Helio G81 Ultra, que l’on retrouve Ă©galement dans le Redmi 14C. Dans l’ensemble, il fonctionne bien et offre une expĂ©rience fluide avec tout de mĂŞme des petits ralentissements ici ou là … Attention, ce n’est pas un foudre de guerre et ne pourra donc pas lancer des jeux gourmands.

Il a surtout l’avantage d’intégrer une batterie de 5 160 mAh. Un accumulateur suffisant pour utiliser votre téléphone pendant un bon moment. Par contre, la charge dite « rapide » est de seulement 18W, donc il faut compter sur plus d’une heure pour le recharger. À noter, il possède une prise casque 3,5 mm, ce qui est assez rare pour le faire remarquer.

