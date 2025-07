Test Teufel Mynd : la hi-fi nomade, technique et sans compromise

Harman Kardon Go Plus Play 3

Dans l'univers foisonnant des enceintes portables, dominé par les géants américains et asiatiques, une marque européenne tire son épingle du jeu avec une approche résolument différente. Teufel, manufacturier berlinois fondé en 1979, propose avec la Mynd une vision alternative de l'audio nomade où la durabilité et la fidélité sonore priment sur le marketing tape-à-l'œil.

Lorsqu’on songe à s’équiper d’une enceinte nomade, JBL, Sony, Marshall ou Bose sont souvent les premiers noms qui viennent à l’esprit. Ces marques ont su conquérir le grand public avec des produits colorés, des basses puissantes et de solides campagnes marketing. Pourtant, le fabricant allemand Teufel, moins connu du grand public francophone, fabrique des enceintes hi-fi et festives depuis plus de quatre décennies. Leur expertise, forgée dans l’univers exigeant de la hi-fi domestique et du home-cinéma, se transpose aujourd’hui dans leurs produits nomades.

La petite Teufel Mynd incarne cette philosophie : endurante, étanche et réparable. Elle mérite qu’on s’y intéresse de près. Dans un marché saturé où l’obsolescence programmée est devenue la norme, Teufel propose avec la Mynd une enceinte à contre-courant des codes esthétiques et commerciaux. Fabriquée à partir de matériaux recyclables, facilement réparable et certifiée IP67, elle ne cherche pas à impressionner, mais à convaincre par des performances audio axées sur la neutralité acoustique et la longévité.

Cette approche « ingénieur » typiquement germanique se retrouve dans chaque aspect du produit : de la conception modulaire permettant le remplacement de la batterie à la signature sonore digne d’une enceinte de monitoring, tout respire le sérieux et la durabilité. Un positionnement qui tranche avec les produits jetables qui inondent le marché.

Teufel Mynd Spécifications techniques

Teufel Mynd Design : robuste et fonctionnel

L’approche de Teufel avec la Mynd est pragmatique : la fonction dicte la forme. Là où la concurrence multiplie les designs arrondis et les matériaux soft-touch, Teufel assume une esthétique industrielle qui ne fait aucune concession à la mode. L’enceinte adopte un format rectangulaire de 26 cm de large par 18 cm de haut et 10 cm de profondeur, ce qui lui confère une présence et une stabilité indéniables.

Le sable se loge dans les interstices de la grille frontale, mais la Teufel Mynd se nettoie en quelques secondes // Source : Tristan Jacquel

Le châssis en plastique dur, fabriqué à 50 % à partir de matériaux recyclés, témoigne de l’engagement environnemental de la marque. Cette coque est enveloppée d’une maille textile épaisse et d’une grille de protection métallique rigide qui protège efficacement les transducteurs.

Avec ses 2,4 kg, elle reste dense et son poids est rassurant ; on sent qu’elle est construite pour résister.

Une large dragonne en tissu tressé, solidement vissée au châssis par des inserts métalliques, permet de la transporter facilement. Le tissu utilisé est épais et confortable, pensé pour supporter le poids de l’enceinte. Il faut toutefois rester vigilant : du fait de son poids et de ses arêtes saillantes, mieux vaut éviter de la laisser se cogner contre soi en marchant.

Le panneau de commande supérieur est simple et efficace. Les gros boutons physiques en caoutchouc souple offrent un retour tactile satisfaisant et permettent de piloter les fonctions essentielles sans trop regarder, car chaque bouton est suffisamment espacé et possède une forme distinctive.

La connectique se compose d’un port USB-C, avec fonction de charge inversée, et d’une entrée auxiliaire jack 3,5 mm pour les sources analogiques. Le port USB peut être utilisé pour la lecture filaire avec un smartphone ou un ordinateur.

Le panneau de commandes de la Teufel Mynd // Source : Tristan Jacquel

Teufel Mynd Architecture interne : une conception acoustique sérieuse

L’un des atouts techniques majeurs de la Mynd réside dans son architecture à deux voies, une configuration typique de la hi-fi domestique. L’intérêt est de spécialiser chaque haut-parleur pour une tâche précise afin d’obtenir une meilleure clarté et une distorsion réduite. Cette approche, plus coûteuse à mettre en œuvre qu’un simple transducteur large-bande, montre l’ambition acoustique du produit.

La Mynd embarque ainsi cinq transducteurs sur sa face avant, une configuration généreuse pour le format. Un woofer central de 9×9 cm, doté d’une membrane en composite léger, diffuse les graves et les médiums. Il est secondé par deux tweeters de 20 mm à dôme en tissu pour les hautes fréquences, avec amorces de pavillons de manière à assurer une séparation stéréo optimale malgré le format compact. Le cœur du système de basses repose sur deux radiateurs passifs de 80×80 mm positionnés également sur la face avant.

Les transducteurs de l’enceinte Teufel Mynd // Source : Tristan Jacquel

Le fonctionnement de cette charge passive mérite qu’on s’y attarde : lorsque le woofer principal bouge, il créé une surpression d’air à l’intérieur de l’enceinte fermée. Cette pression pousse les membranes des radiateurs passifs vers l’extérieur. Ces derniers déplacent un volume d’air important et génèrent ainsi des basses fréquences profondes et propres, chose impossible traditionnellement dans un si faible volume.

Teufel Mynd La praticité avant tout

Au quotidien, la Mynd se montre pratique. Outre ses gros boutons, on peut la régler finement avec son app mobile Teufel GO. Celle-ci donne accès à un égaliseur paramétrique simple mais efficace, pour ajuster manuellement les basses et les aigus, ainsi qu’à plusieurs préréglages adaptés à différents genres musicaux. Elle permet également de gérer la connexion multipoint, le Party Link, et même de localiser l’enceinte si on l’a égarée grâce à une fonction « Find My Speaker ».

La connexion Bluetooth 5.3 est stable et offre une portée d’environ 10 mètres en champ libre, avec le support des codecs SBC, AAC et aptX pour une qualité optimale selon la source. Le protocole multipoint permet de connecter simultanément deux appareils, pratique pour basculer entre téléphone et ordinateur sans devoir reconnecter.

La connectique de la Teufel Mynd // Source : Tristan Jacquel

Comme pour toute enceinte sans fil, on note une légère latence qui peut être gênante pour les jeux vidéo très réactifs ou le montage vidéo. Teufel a heureusement pensé à tout : l’entrée ligne de 3,5 mm permet de contourner cet écueil avec une latence nulle.

Teufel Mynd Le concept de la modularité

Selon le fabricant, il s’agit de la première enceinte du marché conçue dès l’origine pour être facilement réparée par l’utilisateur. Grâce à une conception modulaire, l’ensemble des composants peut être démonté et remplacé à l’aide d’une simple clé Allen. On peut donc facilement remplacer la batterie, une opération souvent complexe sur les modèles concurrents.

Teufel Mynd // Source : Teufel

Pour aider et ainsi rendre la maintenance accessible à tous, un QR code est placé à l’arrière de l’appareil renvoyant vers des tutoriaux détaillés.

En outre, Teufel met à disposition en open source l’intégralité des schémas techniques, plans 3D, guides de réparation, liste des composants et même le firmware. La communauté peut ainsi modifier ou améliorer le produit. Il s’agit clairement là d’une démarche inédite dans l’industrie audio.

Teufel Mynd La rigueur allemande s’entend

La Teufel Mynd délivre un son neutre et équilibré qui ne sacrifie aucun registre de fréquences. Il y a du grave, plutôt profond et solide pour le gabarit, un médium quasi organique et un aigu fin et discret.

À la plage, malgré le ressac de l’océan et le faible volume choisi pour ne pas déranger, le son produit est équilibré, et une multitude de détails ressortent. C’est propre, organisé, sans projection sonore pénible qui donne l’illusion d’une précision factice. Il y a aussi une belle énergie ; on n’est jamais frustré par la dynamique déployée.

La courbe de réponse de la Teufel Mynd, en bleu à volume modéré, en rose à pleine puissance // Source : Tristan Jacquel

L’analyse de la courbe de réponse montre des choix techniques judicieux. Le grave faiblit logiquement sous 100 Hz, mais on observe un petit regain de rendement bien pensé vers 60 Hz, qui donne de la rondeur et de la profondeur au son sans le rendre lourd. En remontant la courbe, on observe que le bas-médium est mis en exergue vers 400 Hz, exactement sur la plage de fréquences des voix, ce qui leur assure une bonne clarté. Le rendement chute ensuite, avec un creux franc à 2 kHz, précisément là où notre oreille est la plus sensible. Cela évite toute fatigue auditive. La courbe remonte enfin dans l’aigu pour donner du relief et du détail, avant de s’atténuer dans l’extrême aigu.

Important : à pleine puissance — 90 dB à 1 m, c’est beaucoup — l’enceinte conserve pratiquement son équilibre et réduit assez peu son volume de basses fréquences. C’est plutôt rare pour être souligné.

Dynamique et scène sonore

Bien que la Mynd fonctionne en stéréo, le faible écartement entre les tweeters ne permet pas de créer une image large et immersive. Il ne faut donc pas s’attendre à un son qui enveloppe l’auditeur. Malgré tout, l’étagement des plans sonores est très correct : les instruments se distinguent sans mal et les voix s’extraient de l’ensemble avec une grande facilité.

La Teufel Mynd s’installe à peu près n’importe où // Source : Tristan Jacquel

Cette signature à tendance hi-fi, sans aigu excessivement exposé, s’écoute ainsi autant au salon au calme sur du jazz par exemple, que dans le tumulte d’un parc ou d’une plage bondée, sur des titres pop, dance ou rap.

Impressions d’écoute

À l’écoute, cette signature se traduit par une polyvalence remarquable. Sur Blinding Lights de The Weeknd, l’enceinte démontre un contrôle bienvenu. Les synthétiseurs sont vifs, leur texture est riche, mais ils ne deviennent pas agressifs ou criards. La ligne de basse est rapide, percutante, mais elle reste à sa place et ne vient jamais masquer la voix claire de l’artiste qui se détache sans effort.

Le rock plus lourd est aussi à l’honneur. Avec Do I Wanna Know? des Arctic Monkeys, le riff de guitare principal est massif et granuleux. La Mynd respecte sa texture saturée sans tomber dans la confusion ou la bouillie sonore. Chaque coup de batterie est sec et précis, et la voix d’Alex Turner s’impose avec une autorité naturelle au centre de ce mur du son.

Teufel Mynd Autonomie : au niveau des meilleures

Teufel annonce jusqu’à 39 heures d’autonomie à volume modéré en mode éco (soit avec moins de basses fréquences). Nos tests confirment une excellente endurance : l’enceinte a tenu pas moins de 33 heures à un volume confortable de 50-60 % et un renforcement des graves. C’est plus qu’il n’en faut pour passer un long week-end avec une ambiance sonore agréable.

La Teufel Mynd peut tenir 30 heures à condition de ne pas écouteur à pleine puissance // Source : Tristan Jacquel

De plus, elle est compatible avec la charge rapide Power Delivery (PD), ce qui permet de réduire considérablement le temps de recharge.

Teufel Mynd Prix et disponibilité

La Teufel Mynd est disponiblie en coloris noir, vert, blanc et rose et proposée à 229 euros. Ce tarif, qui peut sembler élevé, se justifie par plusieurs facteurs. D’abord, la fabrication européenne avec des standards environnementaux stricts. Ensuite, la qualité des composants : transducteurs conçus en interne, amplification et possibilité de connection filaire et lossless USB. Enfin, la politique de support sur le long terme avec disponibilité des pièces détachées.

Face à une JBL Charge 6 ou une Sony ULT-3, produits incontournables dans cette gamme de prix, la Mynd fait sans aucun problème jeu égal en termes de performances sonores.