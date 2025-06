Cette enceinte portable de soirée Teufel va faire trembler vos murs

Le fabricant allemand Teufel vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle enceinte Bluetooth portable Rockster Neo. Préparez-vous à du gros fond puisqu’elle est capable de délivrer jusqu’à 130 décibels.

Source : Teufel

Parmi toutes les enceintes de soirée qui sont de plus en plus présentes en rayon, la nouvelle Teufel Rockster One devra aussi trouver sa place et si possible dans les cœurs des utilisateurs. Elle se présente effectivement comme une solution polyvalente pour les événements festifs, la sonorisation musicale et les rassemblements en extérieur.

Pour cela, elle propose des performances acoustiques particulièrement remarquables et une certaine mobilité.

D’après la marque, la Rockster Neo représente l’enceinte portable la plus puissante jamais développée par Teufel. Avec ses 130 décibels de pression acoustique maximale, elle surpasse largement les modèles concurrents du marché des enceintes Bluetooth portables, qui plafonnent généralement entre 100 et 120 décibels. Pour arriver jusque-là, elle s’appuie sur un système de haut-parleurs coaxial innovant, combinant un imposant woofer de 300 millimètres avec un tweeter à compression équipé d’un guide d’ondes à directivité constante.

Teufel Rockster One // Source : Teufel

Cette architecture technique permet à l’enceinte de délivrer des graves profonds, même à volume élevé, tout en maintenant une large diffusion sonore et des aigus clairs et définis. Notez que grâce à la fonction Party Link aussi utilisée chez la concurrence notamment JBL, il est possible de connecter deux Rockster Neo pour un son stéréo sans fil, mais aussi d’en associer plusieurs entre elles soit par liaison radio ou par câble XLR. La marque communique sur un maximum de 100 enceintes connectées simultanément !!

Polyvalence et connectivité avancée

L’enceinte Rockster Neo peut utiliser le Bluetooth compatible avec le codec AAC et les fonctions Google Fast Pair et multipoint. Notez aussi qu’elle propose deux entrées analogiques configurables en XLR et jack 6,3 mm. On peut ainsi y connecter directement des instruments de musique ou des microphones, avec la possibilité de mixer librement ces trois sources audio.

Teufel Rockster One // Source : Teufel

Cette polyvalence technique ouvre de nombreuses possibilités d’utilisation : sessions de karaoké, concerts improvisés, sonorisation d’événements ou simple diffusion musicale. Les réglages de gain situés à l’arrière de l’enceinte assurent un mixage précis entre les différentes sources, une fonctionnalité rare sur le marché des enceintes portables grand public.

Pour contrôler les réglages sonores et les différents paramètres, l’enceinte est associée à une application, Teufel Go, qui se veut relativement complète.

Robustesse et du son jusqu’au bout de la nuit

Certifiée IP44, elle résiste aux éclaboussures et à la poussière, garantissant un fonctionnement même lors d’utilisation en extérieur par temps incertain.

Teufel Rockster One // Source : Teufel

Son boîtier rigide, renforcé par des coins en caoutchouc, protège efficacement les composants internes des chocs pendant le transport.

Malgré un poids conséquent d’environ 17 kg, l’enceinte reste transportable grâce à ses grandes poignées ergonomiques, permettant un portage aisé seul ou à deux personnes. Teufel s’est toujours démarqué en proposant des enceintes relativement lourdes par rapport à la concurrence, mais dans l’audio, on dit souvent que plus c’est lourd et meilleur c’est.

Teufel Rockster One // Source : Teufel

Côté autonomie, la marque communique sur une durée d’utilisation maximale de 35 heures à volume modéré. Contrairement à de nombreux concurrents, cette batterie est remplaçable, afin de prolonger significativement la durée de vie de l’appareil.

Teufel Rockster One // Source : Teufel

La protection contre la décharge profonde préserve la batterie, tandis que la possibilité de fonctionnement sur secteur sans batterie ajoute une flexibilité d’usage appréciable.

Comptez aussi pouvoir recharger votre appareil mobile, directement en le branchant sur le port USB-C, l’enceinte pouvant ainsi servir de batterie de secours, le cas échéant. Enfin, un système de montage sur pied de 35 mm pour les installations fixes est prévu.

Teufel Rockster One // Source : Teufel

Disponibilité et prix de l’enceinte Teufel Rockster Neo

La nouvelle enceinte de soirée Rockster Neo est disponible immédiatement au prix de 899,99 euros en vente directe sur le site du fabricant. Si vous cherchez une configuration stéréo, l’ensemble Rockster Neo Stereo, comprenant deux enceintes et un câble XLR de 10 mètres, est proposé à 1 799,99 euros.