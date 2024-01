Test de la JBL Party Box Ultimate : ambiance club et musicalité époustouflante

Avec la PartyBox Ultimate, JBL propose une immense enceinte pour faire la fête, au sens propre comme au figuré. Avec son caisson de basses intégré et son système d’éclairage dynamique, cette enceinte en met plein les yeux et les oreilles. Si son positionnement festif est incontestable, avec ses deux entrées microphones pour improviser un karaoké et son Pad DJ, la JBL PartyBox Ultimate est aussi une enceinte de premier choix pour écouter de la musique à faible volume, d’autant qu’elle est compatible Dolby Atmos via Wi-Fi.

Des six enceintes sono de soirées au catalogue de JBL, la PartyBox Ultimate est la plus évoluée, la plus puissante, mais aussi la plus haut de gamme. Taillée pour délivrer un son percutant du grave à l’aigu, dans un salon, sur une terrasse ou au jardin grâce à sa résistance aux éclaboussures IPX4, cette enceinte embarque un système d’éclairage dynamique personnalisable, à l’instar des JBL PartyBox nomades On-the-Go Essential ou Encore, ainsi que des modèles sédentaires PartyBox 110, 310 et 710.

Pour aller plus loin

Enceintes sono Bluetooth : les meilleures enceintes de soirée en 2024

L’Ultimate est celle qui embarque les plus grands transducteurs de basses fréquences pour faire trembler sol et murs et donner à la musique plus de réalisme. C’est aussi la seule à bénéficier d’une configuration à 3 voies pour produire un son plus précis et dynamique. La seule enfin à prendre en charge le Dolby Atmos pour immerger l’auditeur dans la musique. Une enceinte de soirée superlative donc, doublée d’une enceinte civilisée et hautement musicale. On vous dit tout.

JBL PartyBox Ultimate Fiche technique

Modèle JBL PartyBox Ultimate Dimensions 45,5 cm x 44 cm x 104,9 cm Puissance sonore 1100 watts Microphone intégré Oui Version du Bluetooth 5.3 Poids 39500 grammes Indice de protection IPX4 Fiche produit

L’enceinte utilisée pour ce test a été prêtée par le constructeur

JBL PartyBox Ultimate Un gabarit hors normes

Le gabarit de la JBL PartyBox Ultimate est intimidant. Plus d’un mètre de hauteur pour environ 45 cm de côté et presque 40 kg sur la balance. Il faut s’employer au moment de l’extirper de son emballage et mieux vaut prévoir deux paires de bras s’il faut franchir un escalier. L’enceinte dispose d’ailleurs d’une poignée supérieure et d’une gorge près de son piètement pour la soulever. En outre, la PartyBox est équipée de deux roues et peut donc être assez facilement déplacée : il suffit de la basculer puis de la tracter jusqu’à son emplacement sans trop d’effort. Dommage que le câble d’alimentation fourni ne mesure que 2 mètres, ce qui limite un peu la latitude de placement. Mais puisqu’il est détachable, il peut être remplacé par un modèle plus long.

En dépit de son aspect massif, façon bac de recyclage, la JBL PartyBox Ultimate bénéficie d’un look soigné et de finitions irréprochables. La grille acoustique en façade est réalisée en aluminium et galbée pour rejoindre les flancs sur lesquels se trouve le logo en forme de point d’exclamation de la marque, entouré cercles concentriques en relief. La qualité de fabrication semble excellente : pas un plastique ne craque, même lorsque l’enceinte joue fort.

L’importante taille de la PartyBox Ultimate a aussi des avantages : le panneau de contrôle au sommet est à hauteur idéale pour le piloter. S’y trouvent quatre petits potentiomètres d’ajustement du niveau des basses et hautes fréquences, du volume des microphones éventuellement branchés, ainsi que de la quantité d’écho que l’on peut ajouter à la voix. Juste en dessous se trouve un pavé rétroéclairé à trois touches. Grâce à lui, l’utilisateur peut diffuser un bruit de corne de brume, sampler la dernière mesure de musique jouée pour la répéter, ou bien ajouter de l’écho au son. D’autres possibilités sont offertes, notamment utiliser un bruit de scratch de disque vinyle ou des samples de la voix de la DJ australienne Tigerlily.

Quatre petits boutons à cliquer donnent accès au Bluetooth, au chaînage sans fil de plusieurs enceintes PartyBox, au mode Bass Boost et à la fonction Moments (on y reviendra). Enfin, deux gros potentiomètres sont installés au bas de la console, pour gérer l’éclairage d’ambiance et ajuster le volume. Toutes ces commandes sont associées à un éclairage LED et se voient aisément dans l’obscurité.

Jeux de lumières personnalisables

La PartyBox Ultimate ne serait pas une enceinte pour faire la nouba sans des bardées de LED multicolores, qui s’éclairent au rythme de la musique. C’est simple, il y en a presque partout, même sous l’enceinte, sept zones au total, qu’on peut activer sélectivement et associer à la couleur de son choix par le biais de l’app JBL One.

On peut aussi faire confiance aux préréglages du fabricant et passer d’une ambiance à l’autre (Neon, Loop, Bounce, Trim…) en tournant le bouton d’éclairage sur l’enceinte. La lumière est puissante et peut aussi bien créer une ambiance lounge avec des jeux de lumière lents, que club avec des mouvements rapides et des clignotements. Bien évidemment, il est possible de désactiver l’éclairage.

Design interne de la PartyBox Ultimate

Pour délivrer un son façon club, JBL n’a pas lésiné. Pour autant, on le verra plus loin, on aurait tort de ramener la Party Box Ultimate à une enceinte purement festive, tant elle recèle des trésors de douceur et de précision, qui permettent de l’écouter à très faible volume dans des conditions hi-fi. La JBL Party Box Ultimate est une enceinte à 3 voies et six transducteurs. Ils fonctionnent par paire, pour reproduire séparément chaque registre de fréquences : grave, médium et aigu. Pour le grave, deux transducteurs de 24 cm de diamètre sont installés verticalement et dirigés vers le point d’écoute. Pour renforcer le rendement de ces deux « woofers », ils sont chargés par un très important volume d’air interne — d’où le gabarit de l’enceinte — et assistés par un tube à évent qui débouche dans la face arrière.

C’est la technique du bass-reflex, qui permet d’amplifier naturellement les fréquences infra-graves et d’économiser les ressources d’amplification. L’évent est très large, de façon à éliminer tout bruit parasite d’écoulement d’air à fort volume. JBL, sans doute soucieux qu’aucun objet ou animal domestique curieux ne puisse se retrouver prisonnier de l’enceinte, a installé une grille de protection dans le tube. Pour les sons moyens, deux transducteurs de 12 cm sont positionnés à l’horizontale, dans la partie haute de l’enceinte, séparés du volume dédié aux woofers. Enfin, deux grands tweeters de 7 cm sont installés tout en haut pour reproduire les sons aigus.

JBL PartyBox Ultimate Connectique de la PartyBox Ultimate

Bien que la JBL Party Box soit vouée à lire de la musique sans fil via Bluetooth ou Wi-Fi, elle dispose d’entrées physiques. Un connecteur mini-jack 3,5 mm permet de brancher une source auxiliaire analogique (baladeur, lecteur CD…) et un port USB-A d’associer un support de stockage (clé, disque…) contenant des fichiers MP3, WMA ou WAV. Ce port peut également être mis à contribution pour recharger un smartphone. On trouve également deux entrées jack 6,3 mm pour microphones pour qui voudrait pousser la chansonnette, avec ajustement du gain par micro-potentiomètre (tournevis nécessaire).

Un interrupteur permet de reconfigurer l’une des entrées pour brancher une guitare électrique, là encore avec ajustement du gain. Enfin, la JBL PartyBox Ultimate dispose d’un jeu d’entrée-sortie mini-jack 3,5 mm pour recevoir et transmettre par câble le signal audio à une autre enceinte.

Consommation électrique de la JBL PartyBox Ultimate

JBL annonce une puissance d’amplification cumulée pouvant atteindre jusqu’à 1100 W. De prime abord, cela peut sembler énorme, mais il n’en faut pas moins pour produire un son équilibré avec de solides basses fréquences à très fort volume. En pratique, la consommation électrique de la PartyBox Ultimate est très modérée. Tout d’abord, elle ne consomme que 0,9 W en veille réseau, là où bien des enceintes Wi-Fi plus petites absorbent le double.

La consommation passe à 36 W dès que l’enceinte est réveillée, éclairage actif ou non, et ne dépassera pas cette valeur jusqu’au quart du volume environ. À mi-puissance, la consommation atteint ponctuellement, selon la musique écoutée et les réglages de tonalité éventuellement appliqués (Bass Boost), plusieurs centaines de Watts.

JBL PartyBox Ultimate Des réglages de tonalité bien pratiques

Grâce à ses contrôleurs Bluetooth et Wi-Fi, la JBL PartyBox Ultimate peut lire de la musique sans fil. La liaison Bluetooth fonctionne dans un rayon de 10 mètres au maximum et peut s’avérer utile lorsque l’enceinte est utilisée à un endroit sans couverture Wi-Fi (terrasse, jardin…). Pour autant, la transmission audio Bluetooth étant par nature compressée, on a tout à gagner à utiliser l’enceinte au travers d’un réseau Wi-Fi, avec un son de qualité CD à la clé, et, moyennant un abonnement à Tidal, au son en Dolby Atmos.

Plusieurs protocoles de streaming ainsi sont supportés : AirPlay, Chromecast, Spotify Connect et Tidal Connect. De même, l’enceinte peut fonctionner au sein d’une installation multiroom composée d’enceintes JBL ou d’autres marques, pourvu qu’elles supportent AirPlay, Chromecast ou Amazon Multiroom. Un mode groupé avec plusieurs enceintes JBL PartyBox Ultimate est possible, pour une écoute en stéréo ou en audio immersif avec des titres en Dolby Atmos.

Compatibilité Dolby Atmos via Tidal Connect

Pour rappel, le Dolby Atmos est un format multicanal immersif, qui permet de profiter d’une scène sonore plus vaste et plus riche. Apple Music, Tidal et Amazon Music disposent d’un large catalogue musical en Dolby Atmos, qui s’enrichit chaque semaine de nouveaux titres, récents et anciens. La diffusion du Dolby Atmos reste néanmoins un défi pour la plupart des enceintes, car le format est initialement prévu pour être diffusé par un minimum de 7 enceintes distinctes. Avec une seule, JBL a dû ruser et changer le sens de propagation de certains sons pour « tromper » l’oreille sur leur provenance. Cela fonctionne très bien, nous y reviendrons.

Pour activer la prise en charge du Dolby Atmos, il faut utiliser l’app JBL One et y enregistrer son compte Tidal, sans quoi les titres en Atmos seraient transmis par l’app Tidal en stéréo simple. D’autres applications de streaming peuvent être ajoutées à l’app, de manière à configurer la fonction Moments. Cette dernière permet de lancer la lecture d’une playlist en appuyant simplement sur le bouton en forme de cœur sur le panneau de contrôle de l’enceinte.

Calibration automatique et Bass Boost

La JBL PartyBox Ultimate dispose de microphones qui évaluent le comportement acoustique de la pièce où se trouve l’enceinte et adaptent automatiquement son fonctionnement. C’est difficilement vérifiable, mais il faut reconnaître que cette PartyBox sonne toujours de la même manière et semble peu influencée par son environnement.

La présence de deux réglages de tonalité sur l’enceinte et d’un égaliseur dans l’application JBL One permettent en outre d’ajuster finement sa signature sonore, bien que celle par défaut soit remarquablement équilibrée. Enfin, le bouton Bass Boost renforce considérablement le registre des fréquences basses.

La JBL PartyBox Ultimate est facile à utiliser, grâce à sa console ergonomique et son application bien ficelée.

JBL PartyBox Ultimate Une qualité audio harmonieuse

La JBL PartyBox Ultimate est bien la puissante enceinte que vous imaginez, capable de faire trembler parquet et vitrages sur les musiques les plus énergiques. Elle peut jouer fort, très fort, jusqu’à plus de 100 dB à un mètre de distance, tout en restant équilibrée et musicale. C’est à l’évidence une enceinte idéale pour faire la fête, avec un son club. En intérieur, la PartyBox Ultimate semble pouvoir sonoriser efficacement des pièces de vie ou des garages jusqu’à 100 m² environ. Au-delà, ou si l’on souhaite un volume sonore assourdissant, il faudra peut-être songer à en utiliser une seconde. En extérieur (terrasse, jardin…) où la pression acoustique est moindre qu’en intérieur, l’activation du Bass Boost rétablit l’équilibre tonal.

Les mesures montrent que la JBL PartyBox Ultimate est globalement linéaire et reproduit les trois registres de fréquences avec une intensité comparable. Surtout, il n’y a pas d’excès de rendement dans le registre médium, ce qui se traduit par une absence totale d’acidité ou de dureté. L’exploration de l’infra-grave est excellente, avec une réponse valable jusqu’à 30 Hz et, par conséquent, une sensation de profondeur appréciable et un impact physique à fort volume. La montée en fréquence est sous contrôle, avec une pointe de rendement dans l’aigu, qui rend le son soyeux.

La PartyBox Ultimate délivre un son autoritaire et généreux, qui remplit l’espace et déploie une large scène sonore. La surface émissive de ses six grands transducteurs n’est pas étrangère à cette performance. Surprise, pas besoin de forcer le volume pour bien entendre, même au murmure, la PartyBox est présente et équilibrée.

Les capacités dynamiques de l’enceinte sont tout bonnement excellentes, tout particulièrement les écarts micro-dynamiques. La somme de petits détails est assez ahurissante, preuve que l’amplification est très bien adaptée aux transducteurs. Le son produit est très nuancé : tous les instruments et voix s’entendent sans forcer l’attention. Ils sont en outre bien timbrés et donc réalistes, avec un respect évident de l’œuvre écoutée. C’est tout à fait surprenant pour une enceinte estampillée bamboche. La PartyBox Ultimate se joue de tous les mixages difficiles, qu’elle délivre avec maîtrise et sans une once d’agressivité. Psyché Rock de Pierre Henry, Dragula de Rob Zombie ou Rock is Dead de Marylin Manson, par exemple, sont restitués avec un niveau de détail et un équilibre surprenant. Tout passe avec facilité.

Le Dolby Atmos, cerise sur le gâteau

L’expérience Dolby Atmos est étonnante et pour tout dire fantastique lorsqu’on se place face à l’enceinte. La scène sonore est immense ! À la différence des titres en stéréo qui comptent deux canaux (gauche et droit), ceux en Dolby Atmos en contiennent de 5 à 7 et une piste de basses fréquences (.1). Il y a donc bien plus d’éléments sonores dans les titres en Dolby Atmos, et tous incluent de surcroît des métadonnées de positionnement spatial. Par expérience, je savais JBL à la pointe de la prise en charge du Dolby Atmos depuis le test de la BoomBox 3 WiFi, mais je ne m’attendais pas à pareille performance ; certainement pas à ce qu’une unique enceinte puisse me faire si souvent écarquiller les yeux. C’est bien simple, il n’y a pas un titre écouté avec la PartyBox Ultimate que ne j’ai trouvé fantastique.

Et pas besoin d’écouter fort, ni de sélectionner des musiques récentes, la magie opère même à faible volume, installé à 1,5 m de l’enceinte en écoutant Sinatra, Nina Simone, Gainsbourg ou Georges Harrison. Soit dit en passant, les ingénieurs du son qui remixent toutes ces perles du passé en Dolby Atmos ont un immense talent. Ce qui saisit immédiatement, c’est la richesse du son, notamment des voix qui s’extirpent bien mieux qu’en stéréo, ainsi que l’aération saisissante entre les différents instruments. On suit absolument tous les éléments du mixage avec une facilité déconcertante et on redécouvre pratiquement chaque titre qu’on connaissait en stéréo — on y passe d’ailleurs volontiers des heures et des heures. La scène sonore dépasse largement les dimensions de la Party Box Ultimate, qui positionne des sons à 2 mètres au moins à gauche et à droite, même lorsqu’on est tout près d’elle. Effet de surprise garanti.

Bad Habits d’Ed Sheeran est une expérience auditive saisissante. Outre que la batterie et la basse font mouche, les effets d’écho sur la voix de l’artiste semblent s’envoler et flotter dans l’espace, avec à la clé de beaux écarts de volume. Même constat avec Sugar de Maroon Five ou Lean On de Major Lazer, qui se déploient dans l’espace comme jamais. Surprise, de vieux tubes prennent une dimension tout à fait inattendue. Sur Don’t let me Misunderstood de Nina Simone, la voix de l’artiste est incarnée et riche de micro-détails, débarrassée de l’orchestration décalée à droite (percussions, basse, guitare). C’est bien simple, les titres en Dolby Atmos joués par la JBL PartyBox Ultimate ne sont que de belles surprises.

JBL PartyBox Ultimate Prix et date de sortie

L’enceinte JBL PartyBox Ultimate est proposée au prix de 1419 euros.