Test Sony HT-AX7 : un home-cinéma entre barre de son et enceinte Bluetooth

Sony innove avec la HT-AX7, une enceinte nomade dotée de deux mini-enceintes sans-fil détachables pour créer une scène sonore enveloppante et immersive. Grâce à la technologie 360 Sound Mapping, l’enceinte peut produire un son surround à partir de n’importe quel film, série ou musique. Une solution intéressante pour écouter en solo ou à deux musiques et films.

Sony sort des sentiers battus et lance une enceinte unique en son genre, qui emprunte aux barres de son Dolby Atmos leurs satellites surround détachables et aux enceintes Bluetooth leur batterie pour être utilisée absolument n’importe où. À l’évidence, Sony a souhaité apporter une solution audio qualitative à celles et ceux qui consomment musique, films et séries sur un coin de chaise, de canapé ou au creux de leur lit, smartphone ou ordinateur portable sur les genoux. Et ce n’est pas idiot, tant les barres de son ont un fil à la patte et ne se déplacent pas sans mal du salon à la chambre ou à la cuisine, et que les petites enceintes nomades Bluetooth sont incapables de créer un son enveloppant. C’est exactement ce que permet la Sony HT-AX7 et elle le fait remarquablement bien.

Sony HT-AX7 Fiche technique

Modèle Sony HT-AX7 Dimensions 30,6 cm x 12,3 cm x 9,7 cm Autonomie annoncée 30 h Microphone intégré Non Version du Bluetooth 5.2 Poids 2000 grammes Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par le fabricant.

Sony HT-AX7 Des lignes élégantes

Le premier contact avec la Sony HT-AX7 produit un « effet waouh » tant ses lignes sont agréables et que le tissu gris souris qui recouvre l’enceinte et ses satellites est flatteur au toucher. Du bel ouvrage. Disons-le immédiatement, pas question d’emporter l’enceinte à la plage ou dehors par temps de pluie, elle n’est pas certifiée IP et pourrait se tacher. Pour autant, son utilisation à l’extérieur n’est pas à exclure.

La base de l’enceinte repose sur un socle en plastique (recyclé) adhérent, en léger retrait de l’enveloppe de tissu, qui lui donne un aspect flottant. On retrouve le même plastique agréable au toucher au sommet de l’enceinte, dans lequel sont incrustés les boutons de contrôle en silicone (mise sous tension, Bluetooth, volume, pause, prise d’appel et Sound Field).

Les deux mini-enceintes satellites sont fixées par aimantation, suffisamment bien pour que l’enceinte puisse être retournée sans qu’elles tombent, ni ne glissent. Il est très facile de les détacher et de les remettre en place, l’aimantation les centrant automatiquement sur les contacts de charge. Deux LED dissimulées par le tissu s’allument lorsque la recharge des satellites s’enclenche, puis s’éteignent ensuite.

Le port USB-C est quant à lui installé à l’arrière du piétement de l’enceinte (seul un câble de charge est fourni).

Design interne de la Sony HT-AX7

De peur d’abîmer l’enceinte en la démontant, je m’en suis remis aux photos fournies par Sony, suffisantes pour comprendre les solutions acoustiques mises en œuvre. La Sony HT-AX7 est équipé de deux transducteurs large-bande X-Balanced, très semblables à ceux qui équipaient les excellentes Sony SRS-XB23/33/43. Ça promet. La reproduction des sons graves, moyens et aigus est donc confiée à ces deux haut-parleurs installés sur la face avant et secondés par deux radiateurs passifs, logés eux sur les côtés.

Ce montage acoustique est très courant pour les enceintes nomades (Sony, JBL, Marshall…) et permet d’obtenir des sons graves puissants et profonds malgré un volume réduit. Chaque satellite intègre un petit transducteur, également large-bande, orienté vers le haut, sans radiateur passif. Ce serait inutile, les canaux surround ne contenant que des sons moyens et aigus. Aucun tweeter donc dans la HT-AX7, ce qui limite nécessairement la finesse des hautes fréquences.

Sony HT-AX7 Facile à vivre

La Sony HT-AX7 est une enceinte facile à vivre, très simple à utiliser. Lorsque les satellites restent arrimés à l’enceinte, ils ne fonctionnent pas et le son est uniquement diffusé par les transducteurs de la face avant. Pas de mode spatial dans cette configuration, mais un son en stéréo simple, pas bien large, mais conforme à ce que la plupart des enceintes compactes stéréo proposent.

Pour profiter d’un son immersif, il suffit de décrocher les satellites et de les poser près de soi, à gauche et à droite, ou bien en arrière. Assis à une table par exemple, on peut placer l’enceinte un mètre devant soi et les satellites sur les bords juste à côté de soi. Au lit, l’enceinte trouve idéalement sa place à nos pieds et les satellites de part et d’autre du ou des auditeurs.

Une app pour ajuster la spatialisation

L’app Sony Home Entertainment Center donne accès aux réglages avancés de la Sony HT-AX7. Lorsque les satellites sont détachés et en fonction, leur niveau est ajustable séparément du volume principal (-9 à +0). Un mode nuit est présent, pour comprimer la marge dynamique et réduire les basses fréquences, ainsi qu’un mode dialogue pour donner la priorité aux voix.

Dans les deux cas, ce sont surtout les basses fréquences qui sont atténuées et les voix, bien que plus audibles, en pâtissent un peu. Toutefois, on peut compenser cet aspect en augmentant justement le volume des basses fréquences dans l’app. Voilà pour les possibilités de réglages, limitées, mais suffisantes. Au moins ne s’y perd-on pas.

Connexion Bluetooth multipoint

L’enceinte peut mémoriser un grand nombre de sources Bluetooth et est compatible multipoint. On peut ainsi facilement en partager l’utilisation entre plusieurs appareils ou utilisateurs. La portée Bluetooth est classique, sans coupure jusqu’à 10 mètres. Les technologies de compression sonore sont limitées à l’AAC et au SBC, Sony ayant fait l’impasse sur son codec premium LDAC.

Clairement, cela ne semble pas grever les performances sonores de l’enceinte. Le seul petit reproche que l’on puisse adresser à la Sony HT-AX7 concerne la latence audio, perceptible avec les jeux vidéo. Le son arrive avec un retard évident sur l’image. Si vous vous contentez de regarder des vidéos, pas d’inquiétude, la synchronisation est alors toujours parfaite.

Sony HT-AX7 Un son vraiment enveloppant

Outre des transducteurs conçus en interne, Sony fabrique également les amplificateurs embarqués dans la HT-AX7. Il s’agit d’amplis numériques S-Master HX, intégrés à certains écouteurs et casques du fabricant, ou encore dans ses baladeurs et DACs haut de gamme. Ces amplis délivrent un son précis avec peu de distorsion, tout en consommant peu de courant. Ce n’est donc pas surprenant que l’enceinte fournisse un son propre et précis, avec des écarts dynamiques convenables. Ce qui lui manque en revanche — et c’est lié à son gabarit — c’est une assise plus solide dans le registre grave. Malgré la présence de radiateurs passifs, les sons graves manquent de profondeur et de mordant.

Si la courbe mesurée montre que la Sony HT-AX7 taquine les 60 Hz avec un niveau a priori suffisant pour donner un sentiment de profondeur, ce n’est vrai qu’à la condition de laisser les satellites arrimés à l’enceinte. Dès qu’ils entrent en action, ne produisant que des sons moyens et aigus et qui plus est, tout à côté de l’auditeur, la signature sonore manque alors de générosité dans le bas du spectre. Le registre des fréquences moyennes (200-2000 Hz) est accidenté, mais homogène dans ses variations de niveau, ce qui permet d’incarner proprement les voix et de ne les priver d’aucun détail.

L’aigu est partiellement en retrait de 5 à 10 kHz, ce qui correspond aux sons les plus brillants… mais c’est parce que cette plage-là est largement confiée aux satellites (qui n’entrent pas dans le champ de mon microphone de mesure). En pratique, le son est très homogène du grave à l’aigu, mais manque de coffre dans la première octave. De fait, les explosions et autres tremblements des films d’action n’impressionnent pas vraiment.

Autre aspect, la HT-AX7 donne le meilleur d’elle-même de 50 cm à 2 m de distance environ de l’auditeur. Au-delà, elle manque de présence. C’est donc une enceinte de proximité et pas une barre de son, conçue pour faire porter plus loin le son. Dernier point, la signature sonore reste stable à mesure qu’on pousse le volume, sans écroulement des basses fréquences. Il faut vraiment pousser l’enceinte au maximum pour qu’elle réduise un peu son extension dans le bas du spectre.

Grave : présence convenable dans la partie haute du registre, léger manque d’extension vers l’infra-grave

Médium : équilibré et plein d’informations

Aigu : doux et précis

Spatialisation et scène surround au top

Le point fort de la Sony HT-AX7, c’est indéniablement la bulle sonore dans laquelle elle vous plonge, pour peu que vous ayez pris soin d’installer l’enceinte principale à moins de 2 mètres de vous et les satellites près de vous. Le son n’est jamais aussi bon que lorsqu’on écoute à faible volume, un nombre inhabituel de détails parviennent alors aux oreilles. Certains morceaux de musique impressionnent, comme Sexual Healing de Marvin Gaye, qui a fait l’objet d’un remixage en Dolby Atmos. Dès l’intro, les « get-up, get-up… wake-up, wake-up » se déplacent derrière l’auditeur, preuve que le découpage surround fonctionne bien.

Mais au-delà des sons spécifiquement mixés pour être placés derrière le point d’écoute, tous les instruments venant de l’avant trouvent un soutien par le biais des satellites et ils sont donc plus audibles. C’est vraiment sympa, on baigne dans la musique. Les films et séries sont encore plus démonstratifs des capacités de la HT-AX7. La technologie 360 Sound Mapping est performante et positionne toujours les dialogues bien au centre devant soi, les seuls sons diffusés par les satellites étant ceux d’ambiance. On est fréquemment saisi par des bruitages tout près de soi ou derrière, à la manière d’un vrai système de home cinéma (barre de son, ampli avec enceintes).

Sony HT-AX7 La fonction mains-libres, le petit plus

Bonne nouvelle, l’enceinte est équipée d’un système mains-libres pour passer des appels téléphoniques. La qualité de restitution des voix est très bonne, mais le microphone embarqué peine à capter convenablement celle de l’utilisateur lorsqu’il n’est pas à proximité immédiate. Les bruits parasites sont également mal gérés et lorsque les algorithmes d’atténuation se mettent en action, la voix de l’utilisateur perd en clarté. Pour des appels occasionnels et au calme, la fonction mains-libres de l’enceinte est tout de même bienvenue.

Sony HT-AX7 Une excellente autonomie

Sony annonce jusqu’à 30 heures d’autonomie pour la HT-AX7, à condition de ne pas modifier les paramètres audio par défaut. En forçant un peu les basses fréquences et le volume des satellites, l’autonomie est nécessairement moindre et j’ai mesuré 27 heures à 50 % du volume. C’est excellent et amplement suffisant pour les soirées cinéma qui se prolongent. Le temps de charge est de 4 heures environ avec un chargeur Power Delivery de 30 W. Notez que Sony ne fournit qu’un câble USB-C et aucun chargeur.

Sony HT-AX7 Prix et date de sortie

L’enceinte Sony HT-AX7 est proposée en coloris gris clair au prix de 489 euros.