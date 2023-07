Test de la LG XBOOM Go XO3 : une enceinte qui veut surtout flatter vos yeux

Poids élevé et dragonne non fournie malgré l’attache présente

LG navigue à contre courant de la concurrence et propose une enceinte Bluetooth aux lignes décalées, avec un système d’éclairage par LED entièrement paramétrable. Le fabricant a retenu une solution acoustique à trois voies, pour une meilleure séparation des sons, ainsi qu’une diffusion à 360° et même jusqu’à 24 heures d’autonomie. La LG XBOOM Go XO3 promet donc une expérience autant visuelle qu’acoustique. Mais il y a quelques soucis…

Auréolée d’un prix du design Red Dot 2022 et d’un prix d’innovation du CES 2023, l’enceinte Bluetooth LG XBOOM Go XO3 est une jolie enceinte, qui semble avoir davantage sa place au salon qu’au jardin, malgré une résistance certifiée à la pluie et la poussière. Robe en tissu, bloc LED en forme de goutte d’eau, contrôles tactiles, à n’en pas douter LG vise une clientèle sensible aux critères esthétiques.

LG XBOOM Go XO3 Fiche technique

Modèle LG XBOOM Go XO3 Dimensions 16,5 cm x 16,5 cm x 32,7 cm Puissance sonore 50 watts Autonomie annoncée 24 h Microphone intégré Oui Version du Bluetooth 5.1 Poids 3200 grammes Indice de protection IP54 Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par le fabricant.

LG XBOOM Go XO3 Design

La LG XBOOM Go XO3 est une enceinte verticale largement recouverte de tissu, à mi-chemin entre le cylindre et le cône ; large à la base et étroite au sommet. Elle présente la particularité d’intégrer un système d’éclairage d’ambiance dans sa partie supérieure, qui diffuse à 360° une douce lumière de couleur variable et ajustable.

Malgré une certification IP54 qui la rend résistante aux projections d’eau et à la poussière, elle semble davantage destinée à une utilisation résidentielle que nomade, en raison des multiples recoins où eau et poussière peuvent facilement stagner ; notamment au sommet, où l’un des transducteurs est dissimulé par une grille inamovible.

Ces particularités incitent donc davantage à poser l’enceinte sur un meuble ou au sol, dans un endroit propre et sec. Deux dispositifs d’attache sont présents, pour la suspendre éventuellement avec une cordelette par exemple. La LG XBOOM Go XO3 dispose d’une zone tactile au sommet, pour ajuster volume d’écoute, piloter la lecture ou modifier l’ambiance d’éclairage. Le bouton de mise sous tension se trouve quant à lui dans la base de l’enceinte, dissimulé par une trappe en silicone. Bonne idée, LG a ajouté une entrée mini-jack 3,5 mm pour connecter une source analogique (radio, platine CD…).

Design interne de la XOOMB Go X3

LG a opté pour un système acoustique à 3 voies pour sa XBOOM Go X3, qui présente la particularité de diffuser le son de manière indirecte et à 360°. Un premier transducteur de 10 cm est installé dans le pied de l’enceinte, orienté vers le bas, pour diffuser les basses fréquences. Il est épaulé pour cela par deux radiateurs passifs verticaux de 20×5 cm environ, logés sur les flancs et cachés par la robe en tissu de l’enceinte. Pour rappel, cette technique de « charge passive » permet théoriquement de descendre bas en fréquence sans augmenter le gabarit de l’enceinte de façon excessive.

Le second transducteur, de 5 cm et dédié aux fréquences moyennes, est installé dans la partie haute de l’enceinte, orienté vers le haut. Le son qu’il produit est réfléchi par le déflecteur lumineux tout autour de l’enceinte. Enfin, un tweeter de 2 cm est installé sur la face supérieure, dissimulé par une fine grille en aluminium. Sur le papier, cette configuration acoustique est très intéressante, car chaque registre de fréquences (grave/médium/aigu) est reproduit par un transducteur spécialisé, a priori donc avec une précision supérieure. En outre, le grand gabarit de l’enceinte (33×16 cm) laisse supposer que le grave sera généreux et son extension importante.

LG XBOOM Go XO3 Usage et application

L’atout de la LG XBOOM Go XO3, c’est évidemment son système d’éclairage d’ambiance. Installé au sommet de l’enceinte, le déflecteur acoustique abrite plusieurs LEDs qui produisent une lumière tamisée. En plus du bouton tactile qui permet de changer les couleurs rapidement, l’app LG XBOOM donne accès à plusieurs profils lumineux personnalisables, ainsi qu’à un variateur d’intensité.

On a ainsi le choix entre des lueurs aux nuances chaudes et apaisantes, ou des clignotements plus dynamiques en fonction de la musique jouée. Trois profils sont accessibles (Party, Nature et Ambiant), chacun avec trois sous-profils et un mode entièrement manuel, avec choix des couleurs directement dans un nuancier RVB. Le mode Bonne nuit modifie automatiquement les couleurs afin de favoriser l’endormissement, selon un minuteur défini par l’utilisateur (jusqu’à 120 minutes), avant que l’enceinte ne s’éteigne automatiquement. Il y a même une option « Party Strobe » qui exploite le flash du smartphone utilisé pour créer des effets stroboscopiques. Bref, LG a poussé très loin le concept de l’enceinte lumineuse.

L’app propose également trois profils d’égalisation, l’un standard correspond à la signature sonore par défaut, le second Sound Boost amplifie globalement le son (et, selon LG, les basses), tandis que le troisième propose un égaliseur à 6 bandes (100, 250, 500, 1000, 4000 et 10 000 Hz). Nous y reviendrons, mais les possibilités de personnalisation sont en réalité limitées et peu convaincantes. Enfin, l’app propose d’accéder directement à la bibliothèque de l’utilisateur, au cas où celui-ci souhaiterait ne pas utiliser l’app officielle dudit service.

La page d’accueil de l’app LG XBOOM Plusieurs ambiances lumineuses sont proposées. Selon le mode choisi, d’une à trois couleurs peuvent être choisies.

À l’usage, la LG XBOOM Go XO3 est agréable à utiliser, le seul bémol reposant sur son poids et l’obligation de la saisir par son chapeau pour la transporter d’une seule main. Dommage qu’aucune dragonne ne soit fournie, mais seulement proposée en option. Notez qu’il est possible, grâce à l’app, d’associer deux enceintes LG XBOOM Go XO3 pour une écoute en stéréo.

Connexion Bluetooth multipoint très stable

La connexion Bluetooth est multipoint avec support des codecs SBC et AAC. Tout au long de ce test, j’ai obtenu une connexion très stable même au travers des cloisons fines ou du plancher de mon domicile. Aucun problème en extérieur non plus, à condition de rester à une distance maximale de 10 mètres de l’enceinte.

LG XBOOM Go XO3 Audio

La LG XBOOM Go XO3 sait flatter les yeux, mais moins les oreilles. Malgré sa configuration à 3 voies, ses performances sonores sont en net retrait des standards de la concurrence. Commençons par évoquer ce qui peut plaire. Cette enceinte semble disposer d’un post-traitement audio avec mise en exergue de certains sons, ce qui lui confère une séparation des plans sonores assez singulière. Ainsi, le son possède une profondeur souvent palpable. En revanche, la dynamique et les timbres sont plus que discutables, à cause de colorations marquées du grave à l’aigu.

Les mesures confirment les impressions d’écoute : les basses fréquences manquent cruellement d’extension, avec une atténuation très marquée sous 100 Hz, qui prive la restitution de toute profondeur, malgré la présence de deux gros radiateurs passifs. Il semble qu’ils soient étouffés par la coque en tissu, ou bien que le transducteur actif ne soit pas assez costaud pour les entraîner, voire que l’amplification soit anémique — ou mélange de tout cela. Ainsi, en collant l’oreille sur l’enceinte on n’entend quasiment rien du jeu des radiateurs passifs, ce qui est tout à fait anormal. Pour ne rien arranger, l’égaliseur de l’app n’est d’aucun secours, avec une première clé bien trop haute en fréquence pour corriger quoique ce soit.

Dans le registre des sons moyens, ce n’est guère mieux et ça accroche pas mal. Idem dans l’aigu. Un examen des courbes de réponse montre d’ailleurs beaucoup d’irrégularités. Le volume des basses fréquences ne diminue que très légèrement avec la montée en volume, contrairement à la très grande majorité des enceintes concurrentes. L’enceinte ne parvient par ailleurs pas à descendre sous les 100 Hz. Il n’y a donc aucune gestion dynamique des sons graves.

Grave : extension bien trop limitée et restitution binaire (tout ou rien)

Médium : bien placé en volume, dégradé par des colorations trop perceptibles

Aigu : des suintements audibles, parfois des sifflantes aux voix, ce n’est pas assez fluide

Marge dynamique et scène sonore

Malgré la présence de deux amplificateurs de 25 W — ce qui est assez important pour une enceinte Bluetooth — la XBOOM Go XO3 peine à s’exprimer et semble poussive dès qu’on augmente franchement le volume. Pour une écoute à proximité (1 m environ), ce n’est pas idéal et propice à agresser les oreilles. La scène sonore, bien que l’enceinte soit mono, est plutôt aérée et profonde. Dommage que ce soit la seule véritable qualité acoustique de cette enceinte !

LG XBOOM Go XO3 Autonomie

LG annonce jusqu’à 24 heures à mi-volume et sans éclairage LED, avec la batterie intégrée de 3900 mAh. J’ai mesuré 19 h avec un iPhone à mi-volume et LED allumées (mode ambiant), avec une playlist mêlant pop et jazz. Le temps de charge est en 5 heures environ, ce qui est excessivement long au regard de la capacité de la batterie. Une charge rapide aurait été bienvenue.

LG XBOOM Go XO3 Prix et date de sortie

L’enceinte LG XBOOM Go XO3 est proposée en coloris gris anthracite et beige au prix de 149 €.