Test de la JBL Charge 5 Wi-Fi : un nouveau son et des fonctions multiroom

L’enceinte nomade JBL Charge 5 passe au Wi-Fi et gagne la compatibilité avec les protocoles de streaming audio AirPlay et Chromecast. Elle peut ainsi être intégrée à une installation domestique multiroom ou accompagner les longues soirées entre amis en pleine nature grâce à sa connexion Bluetooth. Son rapport taille/puissance est toujours aussi impressionnant et sa restitution gagne même en finesse grâce à un nouveau transducteur.

Best-seller selon JBL de sa gamme d’enceintes nomades, la Charge a connu depuis son lancement en 2014, de multiples itérations, et quelques changements esthétiques et acoustiques. En 2021, l’arrivée de la JBL Charge 5 a marqué un tournant important de ce point de vue, le fabricant renonçant à utiliser un unique transducteur large bande au profit d’un couple de haut-parleurs, dont un tweeter, afin d’améliorer la finesse de restitution. Si la Charge 5 proposait ainsi un son plus détaillé et précis, la nouvelle Charge 5 Wi-Fi pousse l’exploration sonore encore plus loin. L’expérience fonctionnelle y gagne aussi, puisque cette nouvelle mouture Wi-Fi est compatible AirPlay, Chromecast, Spotify Connect et Alexa Multi-Room Music. Il ne lui manque que le support du Dolby Atmos, exclusivité de la JBL Boombox 3 Wi-Fi.

JBL Charge 5 Wi-Fi Fiche technique

Modèle JBL Charge 5 Wi-Fi Dimensions 22,3 cm x 9,4 cm x 9,7 cm Puissance sonore 40 watts Autonomie annoncée 20 h Microphone intégré Oui Version du Bluetooth 5.3 Poids 1000 grammes Indice de protection IP67 Fiche produit

Ce test a été réalisé avec une enceinte prêtée par le fabricant.

JBL Charge 5 Wi-Fi Design

C’est peu de dire que la JBL Charge 5 Wi-Fi ressemble à la Charge 5 classique. Le design du modèle 2021 a été reconduit, à quelques petits détails près, au niveau du logo et des boutons de commande. Pour le reste, l’enceinte est en tous points conforme à la précédente et se présente donc sous la forme d’un cylindre bombé à la base galbée et aux flancs inclinés.

Elle est intégralement recouverte d’un tissu acoustique à large maille, désormais uniquement disponible en coloris noir charbon. La face avant accueille un large logo JBL en aluminium anthracite avec bords orangés, ainsi qu’une jauge de niveau batterie à LED blanches. Sur le dessus, les boutons en silicone adhérent changent quelque peu, celui dédié au couplage Bluetooth avec d’autres enceintes JBL disparaissant au profit d’un nouveau, en forme de cœur, pour lancer une playlist ou une radio de son choix (on y reviendra). Les boutons de lecture/pause et de volume ont la forme de leur fonction, ce qui simplifie le contrôle de l’enceinte, notamment lorsqu’on tâtonne en étant occupé ailleurs.

La face arrière abrite un connecteur USB-C pour recharger la batterie et, derrière un fermoir étanche, un port USB-A utile pour recharger un smartphone. C’est une bonne idée, car l’autonomie de l’enceinte est annoncée à 20 heures. La face inférieure est flanquée d’un piètement en silicone, qui assure une bonne stabilité à l’enceinte. De toute façon, sa structure renforcée et son étanchéité ne lui font pas craindre de rouler ou de chuter. Enfin, les bords de la Charge 5 Wi-Fi sont équipés d’épaisses couronnes en silicone pour protéger les radiateurs passifs, lesquels sont réalisés en aluminium et frappés d’un nouveau logo strié, qui rappelle que l’enceinte est désormais également Wi-Fi.

Curieusement, la JBL Charge 5 Wi-Fi reste la seule enceinte cylindrique du fabricant à ne pas intégrer de dispositif pour la porter. Ce n’est pas un reproche, car elle se saisit très facilement et son revêtement adhérent assure qu’elle ne glisse pas de la main, mais la Flip 6 possède une dragonne, l’Xtreme 3 une bandoulière à mousquetons et la BoomBox 3 une large poignée.

Design acoustique de la JBL Charge 5 Wi-Fi

Comme les autres enceintes nomades du fabricant, la JBL Charge 5 Wi-Fi utilise une charge acoustique à radiateurs passifs, afin d’améliorer la restitution des basses fréquences, en extension et en volume. Ces radiateurs sont entraînés par un nouveau transducteur de 93 x 53 mm, solidement motorisé. Il est associé à un tweeter à dôme textile de 20 mm de diamètre et en charge exclusivement des sons aigus. Avec ces deux transducteurs actifs, la JBL Charge 5 Wi-Fi est donc une enceinte 2 voies, mais à diffusion mono (comme la Flip 6).

Un rapide examen des entrailles de la Charge 5 Wi-Fi montre le sérieux de l’assemblage, avec l’usage de mousses et résines amortissantes un peu partout, pour éviter les vibrations. Tout dans cette enceinte est profondément customisé et optimisé ; contrairement à d’autres marques, JBL conçoit à l’évidence ses transducteurs. Notez la forme du saladier du haut-parleur principal, galbée pour épouser le support du piètement et maximiser la surface émissive.

JBL Charge 5 Wi-Fi Usage et application

La connexion Wi-Fi de la charge 5 Wi-Fi n’est exploitable que dans le cadre d’un réseau domestique. Impossible d’utiliser le Wi-Fi à la plage, par exemple, pour agrandir la couverture radio ; ce n’est pas un cas de figure prévu. Ainsi, l’enceinte a besoin d’une box ou d’un routeur pour fonctionner.

Lors de sa première mise sous tension, il faut télécharger l’app JBL One qui va guider l’utilisateur dans la configuration. Rien de sorcier, il suffit d’indiquer à quel réseau Wi-Fi l’enceinte doit se connecter. Dès lors, la lecture musicale est possible via AirPlay, Chromecast Spotify Connect et Alexa Multi-Room Music, depuis un iPhone, un smartphone Android ou tout appareil supportant ces protocoles. La Charge 5 Wi-Fi est également compatible avec les assistants vocaux Google Assistant et Alexa ; on peut donc demander à un smartphone, par exemple, la lecture d’un titre sur l’enceinte.

C’est désormais l’app JBL One qu’il faut utiliser. On y trouve un égaliseur. Et la nouvelle fonction Moment.

L’app JBL One remplace JBL Portable et propose un égaliseur à 3 bandes (grave, médium, aigu) ainsi qu’une fonction inédite appelée Moment. Celle-ci permet d’enregistrer un service de musique en ligne (Spotify, Deezer, Tidal…) et d’en sélectionner une playlist ou une radio, qui sera automatiquement lue en appuyant sur le bouton en forme de cœur de l’enceinte. Attention, cela ne fonctionne qu’en Wi-Fi et avec une connexion à Internet. Enfin, le groupage de plusieurs enceintes JBL Charge 5 Wi-Fi et/ou JBL Boombox 3 Wi-Fi est possible dans l’app. Évidemment, depuis un appareil Apple, la lecture simultanée sur plusieurs enceintes AirPlay permet de piloter simultanément plusieurs JBL Charge 5 ou Boombox 3 Wi-Fi, à des volumes de diffusion éventuellement différents.

Bluetooth multipoint au programme

Le contrôleur Bluetooth de la JBL Charge 5 Wi-Fi possède une couverture d’une dizaine de mètres environ en plein air. Tout au long de mes tests, je n’ai rencontré aucun problème de connexion, même en mode multipoint. Tout au plus faut-il appuyer sur le bouton Bluetooth de l’enceinte pour qu’elle se reconnecte en Bluetooth, après avoir été utilisée en Wi-Fi.

L’enceinte possède une latence perceptible, qui décale image et son, mais uniquement dans les jeux car en lecture vidéo son et image sont synchrones. Dommage que le mode Party Boost, qui permet de faire jouer la même musique à plusieurs enceintes en Bluetooth, ait disparu. Il aurait pu être utile pour augmenter le volume sonore en extérieur.

JBL Charge 5 Wi-Fi Audio

J’ai écouté la JBL Charge 5 Wi-Fi dans différentes configurations. En extérieur, bien entendu, au parc et même à la plage avec un iPhone 13 Pro Max, mais aussi chez moi, dans un bureau ou encore pour quelques séances home-cinéma couplée à une Apple TV 4K (2022) en AirPlay.

Signature sonore de la Charge 5 Wi-Fi

JBL a clairement amélioré le rendu sonore de cette version Wi-Fi, comparativement au modèle Bluetooth. À la différence de la Charge 5, qui s’emballait un peu lorsqu’on la poussait dans ses retranchements, la version Wi-Fi reste civilisée en toutes circonstances.

Entre Wi-Fi lossless et Bluetooth, les différences sont ténues ; il faut tendre l’oreille pour percevoir plus de finesse et de punch en Wi-Fi qu’en Bluetooth. Comme les deux amplis de 30 W (transducteur principal) et 10 W (tweeter) ont été reconduits, le volume sonore reste comparable à celui de l’ancienne Charge 5 et l’enceinte parvient à délivrer au maximum environ 90 dB à 1 mètre. C’est énorme au regard de son petit format et suffisant pour ambiancer un repas sur l’herbe ou à la plage.

La courbe révèle que l’enceinte descend sans mal jusqu’à 60 Hz et délivre ainsi des sons graves généreux et d’une profondeur valable. Le comportement dans les registres médium et aigu est étonnamment linéaire, avec très peu d’accidents dans la zone d’ hypersensibilité de l’oreille (vers 2 kHz) — c’est une différence notable avec l’ancienne Charge 5. Autre bonne surprise, la courbe montante dans l’extrême aigu (> 10 kHz), révélatrice d’un tweeter de qualité et qui apporte du dynamisme au son (sans le colorer). Ce bel équilibre est maintenu jusqu’à 50 % du volume environ (courbe rose). Au-delà, le son devient plus sec, mais reste de qualité.

Grave : ça cogne avec discernement et l’extension jusqu’à 60 Hz donne une profondeur valable

Médium : un petit pic vers 300 Hz pour la présence des voix et une linéarité assez dingue au-delà de 1 kHz, sans la moindre dureté

Aigu : très linéaire également, avec une pointe de volume vers 16 kHz, aux limites de l’audible donc, mais avec des bienfaits en terme de dynamique sur l’ensemble du spectre

Marge dynamique et scène sonore

Le punch est ce qui différencie la JBL Charge 5 Wi-Fi de ses concurrentes. JBL a réussi à maintenir une marge dynamique importante du grave à l’aigu, ce qui permet à l’enceinte de distiller beaucoup de nuances, même à faible niveau.

De fait, la scène sonore est aérée dans l’axe frontal, avec une profondeur convenable pour une enceinte mono. En revanche, faute de stéréo, la diffusion est plutôt étroite.

JBL Charge 5 Wi-Fi Autonomie

JBL a installé une batterie d’une capacité de 14 100 mAh pour une autonomie annoncée de 20 heures. Le temps de charge de la batterie est d’environ 6 heures avec un chargeur de 15 W. Bien entendu, cette autonomie dépend du volume et du contenu joué et j’ai mesuré au tiers du volume (c’est déjà fort) 21 heures, avec une playlist mêlant musiques jazz et pop en Bluetooth. On peut prolonger l’autonomie de l’enceinte en la branchant à une batterie externe, car elle accepte de fonctionner dans ces conditions.

JBL Charge 5 Wi-Fi Prix et date de sortie

La JBL Charge 5 Wi-Fi est disponible en coloris noir au prix de 249 € TTC. Un tarif un peu élevé au regard des 269 € demandés actuellement pour la JBL Xtreme 3 ou même des 149 € du modèle Bluetooth.