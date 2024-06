Test de l’Ultimate Ears Everboom : une enceinte au son puissant à l’épreuve des éléments

Diffusion essentiellement latérale du son (et non à 360° comme annoncé)

Petite soeur de l’imposante Epicboom, l’UE Everboom combine puissance, robustesse et flottabilité. Taillée pour les virées nature et les (petites) fêtes improvisées où un son plus puissant est essentiel, cette enceinte nomade sait se faire entendre et s’avère endurante.

Ultimate Ears lance quatre nouvelles enceintes Bluetooth portables, étanches et résistantes aux chocs, pour écouter de la musique en toutes circonstances, au parc comme à la plage. Les UE Boom 4, UE Wonderboom 4 et UE MegaBoom 4 — dont les tests sont à venir — remplacent des modèles existants, tandis que l’UE Everboom est inédite et conçue pour jouer plus fort.

Ultimate Ears Everboom Fiche technique

Modèle Ultimate Ears Everboom Dimensions 11 cm x 8,5 cm x 20,5 cm Autonomie annoncée 20 h Microphone intégré Non Version du Bluetooth 5.1 Poids 960 grammes Indice de protection IP67 Fiche produit

Ultimate Ears Everboom Des lignes sobres

L’Ultimate Ears Everboom, copie miniature de l’UE Epicboom lancée en 2023, ressemble à un « cylindre aplati » et, comme toutes les enceintes UE, arbore deux énormes boutons de volume jaune-vert fluo, qui tranchent avec le ton uni de sa robe en tissu. Si la minuscule Wonderboom 4 est diablement séduisante avec ses formes bombées et ses couleurs pimpantes, l’Everboom est au contraire austère, tout du moins dans sa livrée noire (elle existe aussi en bleu), même si le sommet et la base de l’enceinte disposent d’une finition mouchetée façon terrazzo.

À l’instar des autres enceintes Ultimate Ears, l’Everboom respire la solidité et ne semble pas craindre les chocs, grâce à d’épais renforts en silicone à la base et au sommet. Sur ce point, le plastique utilisé est issu à 58 % du recyclage. L’enceinte est également certifiée IP67 et il est possible de l’utiliser en milieu aquatique. UE garantit d’ailleurs que l’Everboom peut flotter pendant 4 heures. J’ai vérifié et l’enceinte flotte bel et bien. Malheureusement, comme les transducteurs sont positionnés sur les flancs, ils se trouvent inévitablement immergés et l’on n’entend alors plus aucun son aigu.

Le panneau de commande supérieur dispose de quatre boutons, pour la mise sous tension, l’appairage Bluetooth, la gestion de la lecture et le renforcement des sons graves (on y revient plus loin). Plusieurs LED indiquent l’état de l’enceinte pendant son fonctionnement. Le port de charge USB-C est protégé par une petite trappe étanche et situé au bas du dos de l’enceinte. Par ailleurs, l’Everboom peut être suspendue facilement, grâce à sa petite boucle arrière et au mousqueton fourni par le fabricant.

Design interne de l’Ultimate Ears Everboom

Le gabarit de l’UE Everboom trahit ses prétentions acoustiques. Avec 20 cm de hauteur, 11 cm de largeur et 8,5 cm de profondeur pour un poids de 960 g, cette enceinte est clairement conçue pour produire plus qu’un fond musical pendant un pique-nique. Pour cet usage, il y a la Wonderboom 4 ou la Boom 4. Une enceinte portable d’un tel poids abrite nécessairement des transducteurs avec de lourds aimants et est conçue pour jouer fort, ou couvrir les brouhahas d’une plage l’été.

L’UE Everboom abrite deux transducteurs actifs (5,6 x 5,6 cm) et deux radiateurs passifs (5 x 8,7 cm). Pour rappel, les radiateurs passifs sont des transducteurs non alimentés dont la membrane vibre et amplifie les sons graves produits par les transducteurs actifs. Ce principe de charge est avantageux, car il permet de produire plus de basses fréquences, tout en limitant la taille d’une enceinte.

Dans le cas de l’Everboom, les deux transducteurs actifs sont installés sur les côtés et les radiateurs passifs sur la face avant. Par conséquent, pour bien entendre tous les sons de la musique, il faut écouter l’enceinte… de côté.

Ultimate Ears Everboom Un bouton de raccourci pour les playlists

Ultimate Ears a reconduit les fonctions avancées intégrées aux autres modèles de la gamme. On retrouve ainsi un profil d’égalisation optimisé pour l’extérieur, qui renforce les sons haut-grave et s’active directement depuis l’enceinte. Pour le reste, il faut s’en remettre à l’application UE Boom.

Avec elle, on peut modifier la signature sonore de l’enceinte avec des profils d’égalisation, ou changer soi-même sa tonalité avec un égaliseur à 5 bandes. La fonction de chaînage Party Up propose de grouper plusieurs enceintes UE (Everboom, Epicboom, Superboom, Megaboom et Boom) pour jouer plus fort ou créer une ambiance plus immersive. Autre fonction intéressante, « Ta playlist d’un clic » laisse associer d’une à quatre playlists musicales à l’enceinte, qu’il est possible d’écouter en appuyant longuement sur le bouton lecture de l’enceinte. Chaque nouvel appui long sur le bouton lecture lance la playlist suivante. Cependant, cette fonction n’est possible qu’avec Spotify, Amazon Music et Apple Music.

Plus de 50 m de couverture radio, seulement si…

Ultimate Ears a équipé l’UE Everboom d’un contrôleur Bluetooth 5.1 dont la couverture radio maximale atteint 55 mètres. De prime abord, cela peut sembler un atout, mais il faut le relativiser, car les smartphones sont équipés de puces Bluetooth de classe 2, limitées à une transmission jusqu’à 10 mètres. Pour exploiter la couverture de 55 mètres, il faudra utiliser un ordinateur et l’équiper d’un émetteur Bluetooth USB de classe 1. L’Everboom est également compatible NFC pour un appairage facilité avec un smartphone.

Tout au long de ce test, la connexion avec mon iPhone a toujours été très stable jusqu’à 10 mètres et même un petit peu au-delà. Autre point, l’enceinte est compatible avec la connexion multipoint : on peut aisément passer d’une source à une autre sans devoir se déconnecter manuellement. Si vous envisagez d’utiliser l’UE Everboom pour les jeux vidéo, sachez que la latence de transmission est perceptible et que le son arrive avec du retard sur l’image. Aucun problème de ce type en visionnage vidéo en revanche.

Ultimate Ears Everboom Des performances audio améliorées

Ultimate Ears est l’un des rares fabricants d’enceintes nomades à opter, à ce niveau de gamme pour un système audio à une seule voie. UE utilise donc un transducteur large-bande pour produire tous les sons, ce qui présente certes l’avantage d’une cohérence tonale, mais limite nécessairement la résolution du son. JBL, Sony ou Marshall équipent eux leurs enceintes équivalentes de systèmes acoustiques à deux voies et intègrent un transducteur supplémentaire (un tweeter) pour jouer les sons aigus et améliorer ainsi le dynamisme et la précision du son. Dommage qu’Ultimate Ears n’y ait pas encore pensé, car cela permettrait de davantage creuser l’écart en termes de précision sonore entre cette Everboom et une modeste Boom 4.

Pour autant, le son de l’Everboom est plaisant et n’hérisse jamais le poil avec des défauts manifestes. C’est propre et bien organisé et, si l’on pousse franchement le volume, l’enceinte surprend par son coffre. La signature de cette enceinte est totalement adaptée à une utilisation à l’extérieur, particulièrement en environnement bruyant, où elle s’entend bien et délivre un son équilibré.

La courbe de réponse de l’UE Everboom n’impressionne pas sa reproduction des très basses fréquences, mais il semble que ce soit un parti pris d’Ultimate Ears, qui a réglé l’Everboom pour qu’elle « cogne » dans le haut grave. D’ailleurs, lorsqu’on active le mode extérieur en appuyant sur le « bouton sapin », c’est précisément le haut grave qui est renforcé pour que les impacts de percussions s’entendent mieux. La courbe montre aussi un pic de présence vers 300-400 Hz, qui met l’accent sur les voix. La courbe s’infléchit ensuite dans le médium pour regagner de l’intensité dans l’extrême aigu. En somme, l’UE Everboom possède une courbe en V afin de booster les fréquences auxquelles notre oreille est peu sensible et délivre ainsi un son plein et généreux.

Contrairement à bien des enceintes, l’UE Everboom ne réduit pas la quantité de basses fréquences à mesure qu’on pousse le volume. Les courbes bleue (volume moyen) et rose (volume max) sont ainsi très similaires, ce qui signifie qu’à pleine puissance, l’Everboom garde son équilibre tonal. C’est clairement un atout.

Comportement dynamique et scène sonore de l’UE Everboom

L’UE Everboom n’est pas la championne du microdétail, mais son comportement dynamique est correct. On ne frissonne pas en l’écoutant, mais elle reste toujours agréable. Elle n’est pas trop directive, dès lors que le son provient de trois faces différentes. Pour autant, parler de son à 360° est exagéré, car seules deux faces diffusent tous les sons alors qu’il en faudrait quatre.

Ultimate Ears Everboom Une excellente autonomie

Ultimate Ears annonce jusqu’à 20 heures d’autonomie pour l’Everboom. À mi-volume, l’enceinte a tenu 19 h 30 environ avec le profil d’égalisation par défaut et une playlist de titres rock, pop et jazz. Le contrat est donc rempli.

Attention toutefois aux usages intenses, auxquels le format et la puissance de cette enceinte incitent : à plein volume, il ne faudra sans doute compter que sur 3 ou 4 heures. Dans ces conditions, emmener avec soi une batterie USB peut être utile, d’autant que l’Everboom fonctionne lorsqu’elle est en charge. Cette dernière s’effectue en 3 heures environ, avec un chargeur ou une batterie pouvant délivrer 15 W.

Ultimate Ears Everboom Prix et date de sortie

L’enceinte Ultimate Ears Everboom est proposée en coloris noir ou bleu au prix de 269,99 euros. À ce tarif, elle entre en concurrence notamment avec la Marshall Middleton, davantage précise dans sa restitution, plus expressive dans le grave et avec un son véritablement à 360°. Les JBL Charge 5 et JBL Charge 5 WiFi sont également des alternatives valables pour qui se contenterait d’un angle de diffusion moins large — d’autant que la première est commercialisée à 100 euros de moins.

