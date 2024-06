Ce précurseur des enceintes Bluetooth lance quatre modèles pour toutes les tailles

Ultimate Ears a annoncé quatre nouvelles enceintes Bluetooth, l'UE Boom 4, l'UE Wonderboom 4, l'UE Megaboom 4 et l'UE Everboom.

Présent depuis une dizaine d’années sur le marché des enceintes Bluetooth nomades, Ultimate Ears a dévoilé ce mercredi ses nouvelles enceintes de références. Sans trop de surprise, la marque du groupe Logitech a renouvelé ses enceintes de références, avec l’UE Boom 4, l’UE Megaboom 4 et l’UE Wonderboom 4, mais a également présenté son nouveau fleuron avec l’Ultimate Ears UE Everboom.

Trois enceintes dans la continuité

La nouvelle gamme d’Ultimate Ears vient logiquement succéder aux UE Boom 3, UE Megaboom 3 et UE Wonderboom 3 avec les forts bien nommées UE Boom 4, UE Megaboom 4 et UE Wonderbom 4.

Pour ces trois modèles, la marque américaine se contente d’évolutions à la marge en conservant la recette des précédentes enceintes. On va ainsi retrouver la signature sonore d’Ultimate Ears, avec un son à 360 degrés grâce à des transducteurs positionnés de part et d’autre de l’enceinte. Les trois modèles intègrent par ailleurs une nouvelle connectique USB-C pour la recharge en lieu et place du micro-USB des précédentes générations. Autre innovation, l’intégration de plastique recyclé au moins à hauteur de 55 % pour tous les modèles, et à 100 % pour le nylon recouvrant la surface extérieure.

Pour la petite enceinte Wonderboom 4, Ultimate Ears annonce une étanchéité IP67, une autonomie de 14 heures, une compatibilité Google Fast Pair et une annonce visuelle de la batterie par LED ou vocale en appuyant sur les deux boutons de volume en même temps. L’enceinte ne se connecte pas à une application mobile, mais deux modèles peuvent être connectés en même temps via un mode stéréo « DoubleUp ». Ultimate Ears a également intégré un bouton « Outdoor Boost » qui réduit les basses et augmente les médiums, ainsi qu’une signature sonore mettant encore davantage les voix en avant, pour les podcasts, en appuyant deux fois sur ce bouton.

Du côté de l’UE Boom 4, Ultimate Ears communique cette fois sur 15 heures d’autonomie et sur un nouveau radiateur passif, plus souple, pour restituer plus de graves. Certifiée IP67, l’enceinte est en outre flottante. Elle intègre quant à elle deux haut-parleurs et deux radiateurs passifs, avec une portée de 45 mètres. Enfin, contrairement à la Wonderboom 4, la Boom 4 peut être contrôlée à l’aide d’une application mobile, par exemple pour modifier l’égaliseur.

Logiquement, la Megaboom 4 reprend le même principe que la Boom 4, mais dans un format plus volumineux lui assurant un volume plus élevé et une autonomie annoncée à 20 heures.

Une UE Everboom plus haute en gamme

La principale nouveauté de cette nouvelle gamme réside dans l’enceinte Ultimate Everboom, sans chiffre. Logique, puisqu’il s’agit ici du premier modèle d’Ultimate Ears sous ce nom. Dotée d’un format qui n’est pas sans rappeler celui de l’Epicboom — mais en plus petite — l’enceinte vient se positionner juste en dessous dans la gamme du constructeur.

L’enceinte propose elle aussi deux haut-parleurs dynamiques et deux radiateurs passifs. Elle intègre logiquement le bouton Outdoor Boost, la compatibilité avec l’application mobile, mais aussi une certification IP67 et une flottabilité garantie pendant quatre heures. L’enceinte est également dotée d’une puce NFC pour un appairage rapide. Enfin, elle est dotée d’une petite sangle avec un mousqueton fourni pour la fixer facilement n’importe où.

Concernant l’autonomie, l’Ultimate Everboom peut fonctionner pendant vingt heures d’après les dires du constructeur.

Prix et disponibilité des enceintes Ultimate Ears

Les nouvelles enceintes Ultimate Ears sont disponibles dès à présent. L’UE Wonderboom 4 est affichée à 99,99 euros, la Boom 4 à 149,99 euros, la Megaboom 4 à 199,99 euros et l’Everboom à 269,99 euros.