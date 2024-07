Test de la Ultimate Ears Wonderboom 4 : faut-il craquer pour cette nouvelle version ?

Copie quasi conforme de la Wonderboom 3, l’enceinte nomade Wonderboom 4 en reprend la base technique et propose un son à 360°. Compacte, solide et étanche, la Wonderboom 4 gagne un port USB-C et un nouveau profil d’égalisation. Elle est toujours aussi fun à utiliser, malgré quelques limitations techniques.

Comme tous les fabricants de périphériques mobiles, Ultimate Ears doit conformer ses produits à la législation européenne. Dès janvier 2025, il ne sera plus possible de fabriquer des enceintes nomades équipées de ports micro-USB, mais uniquement USB-C. Cette obligation, qui vise à réduire les déchets électroniques et à simplifier la vie des consommateurs, oblige donc UE à remplacer la Wonderboom 3. Cela aurait pu être l’occasion d’améliorer certains aspects techniques de l’enceinte, notamment acoustiques, mais le fabricant semble s’être reposé sur ses lauriers. L’UE Wonderboom 4 est donc une Wonderboom 3 avec un port USB-C. Seulement ? Réponse dans ce test.

Fiche technique

Modèle Ultimate Ears Wonderboom 4 Dimensions 9,53 cm x 9,53 cm x 10,4 cm Autonomie annoncée 14 h Microphone intégré Non Version du Bluetooth 5.2 Poids 420 grammes Indice de protection IP67 Fiche produit

L’enceinte utilisĂ©e pour ce test a Ă©tĂ© prĂŞtĂ©e par le constructeur

Ultimate Ears Wonderboom 4 Toute en rondeurs

L’UE Wonderboom 4 est la plus petite des enceintes nomades d’Ultimate Ears et certainement la plus réussie esthétiquement. Ses proportions sont bien senties, avec environ 10 cm de hauteur et de largeur. Le premier contact avec cette enceinte est assez inspirant ; elle a tout du jouet et l’on devine qu’elle ne craint guère les mauvais traitements. D’ailleurs, UE certifie qu’elle peut encaisser une chute d’1m50 et continuer à fonctionner.

À la plage, faute de balle, on peut ainsi sans risque s’amuser à se la lancer, d’autant qu’elle ne craint ni la poussière, ni l’immersion dans l’eau. Comme sa devancière, la Wonderboom 4 est certifiée IP67 ; elle est donc étanche et peut passer de longues minutes sous l’eau sans le moindre problème. Il est toutefois peu probable que cela arrive, car elle flotte. C’est l’un des atouts de cette enceinte, même si son fonctionnement acoustique dans l’eau n’est pas idéal, car l’un de ses deux transducteurs se trouve sous la ligne de flottaison ; on profite alors d’un son de qualité réduite. Reste que c’est toujours mieux que l’Everboom dont les deux transducteurs sont immergés et jouent pour la faune aquatique.

La robe de la Wonderboom 4 est bombée et largement recouverte de nylon maillé, façon tissu acoustique, sur lequel se trouvent deux énormes boutons de volume. Les faces supérieure et inférieure sont réalisées en silicone anti-dérapant. Les boutons de commande sont installés en partie haute (mise sous tension, appairage…), tandis que la face antérieure accueille le bouton d’égalisation (modes extérieur et podcast). Le port USB-C de charge est installé à l’arrière, derrière une trappe étanche.

Autre atout de cette enceinte, elle dispose d’une boucle en tissu extensible avec une section en silicone, aussi pratique pour transporter la Wonderboom 4 au bout du doigt, que pour la suspendre ou l’attacher.

Design interne de la Wonderboom 4

Elle a beau être toute petite, la Wonderboom 4 héberge quatre transducteurs, pour diffuser la musique dans toutes les directions. En pratique, seulement deux transducteurs sont actifs et diffusent l’ensemble des sons ; ils sont installés sur les côtés de l’enceinte. Les deux autres transducteurs sont passifs, placés devant et derrière.

Ces derniers produisent principalement les sons graves et sont entraînés par les actifs. Ce montage est classique et permet de produire un son plus puissant dans le registre grave.

Ultimate Ears Wonderboom 4 Quatre boutons et c’est tout

L’UE Wonderboom 4 est la seule enceinte du fabricant à ne pas fonctionner avec une application de contrôle. Il faut ainsi s’en remettre aux seules fonctions accessibles avec les boutons de l’enceinte. Par conséquent, on ne peut désactiver le fort son de démarrage de l’enceinte, comme c’est possible avec les UE Boom 4, Superboom 4, etc.

Les trois boutons sur le dessus de l’enceinte sont dessinés pour être identifiés simplement au toucher. C’est pratique pour contrôler l’enceinte dans le noir ou lorsqu’on somnole à la plage, par exemple. Le bouton de mise sous tension est petit et creux, celui de gestion de la lecture large et plat, tandis que le dernier, pour l’association Bluetooth, et petit et bombé.

Une pression sur le bouton principal met la lecture en pause, ou la reprend. Une double pression lance la piste suivante. C’est également ce bouton qui sert à appairer deux enceintes UE Wonderboom 4, pour écouter en stéréo. Pour cela, il faut presser longuement sur le bouton principal de chaque enceinte pour qu’elles s’associent.

Le bouton sous la Wonderboom 4 donne accès à deux profils d’égalisation, l’un optimisé pour l’écoute en extérieur et l’autre pour les podcasts. Le profil audio pour l’extérieur réduit la quantité de basses fréquences et permet à l’enceinte de jouer un peu plus longtemps ; il n’est pas très agréable à écouter. Le profil optimisé pour les podcast augmente la quantité de sons moyens pour que les voix soient plus audibles.

En somme, l’enceinte s’utilise très facilement, pour peu qu’on prenne soin de bien presser au centre des boutons de volume.

Une portée Bluetooth améliorée

Le contrôleur Bluetooth intégré à la Wonderboom 4 est compatible avec la connexion multipoint. Autrement dit, on peut associer l’enceinte à deux smartphones et écouter l’un puis l’autre sans besoin de se déconnecter manuellement. Comme pour la Wonderboom 3, Ultimate Ears a équipé son enceinte d’une liaison radio plus puissante que la normale, avec une couverture jusqu’à 40 mètres. Toutefois, la quasi totalité des smartphones offrent une couverture limitée à 10 mètres et seuls quelques clés USB Bluetooth pour ordinateur sont capables d’émettre au-delà de cette distance. Il faut donc relativiser l’atout mis en avant par le fabricant. En pratique, la connexion est parfaitement stable jusqu’à 10 mètres, même lorsque des cloisons minces sont intercalées entre le smartphone et la Wonderboom 4.

Comme avec toutes les enceintes, il y a un peu de latence et celle-ci se ressent dans les jeux vidéo, où le son arrive avec un léger retard sur l’image. Ce phénomène est parfaitement compensé en lecture vidéo. On peut donc se servir de cette enceinte pour regarder un film ou une série.

Ultimate Ears Wonderboom 4 Un son multidirectionnel

L’UE Wonderboom 4 étant une toute petite enceinte, il faut modérer ses attentes quant à ses performances acoustiques. Son gabarit la confine surtout à une écoute de proximité, jusqu’à 2 mètres au maximum si l’on tient à profiter du plus de détails possible dans les titres écoutés. Malgré tout, son rapport volume/taille est intéressant. Autre point positif, la diffusion sur quatre axes du son permet de l’écouter à plusieurs, même si les parties avant et arrière de l’enceinte ne produisent pas de sons aigus.

Les transducteurs actifs de 4 cm constituent la principale limitation de la Wonderboom 4. Outre qu’ils ne sont pas très puissants et produisent un son moyennement dynamique, ils peinent à reproduire précisément les plus hautes fréquences. Dommage qu’Ultimate Ears n’ait pas jugé bon d’intégrer un tweeter, car les bénéfices en terme de précision et de détails auraient certainement été appréciables.

La courbe de réponse de la Wonderboom 4 montre les limitations de l’enceinte dans le registre grave, qui s’effondre sous 80 Hz. Rien d’anormal ici, aucune concurrente ne fait mieux, mais cela prive la restitution de profondeur. On observe un pic de niveau vers 300-400 Hz, qui souligne les voix. La courbe est ensuite descendante, avec une remontée tardive dans l’extrême aigu, pour donner un peu de brillance à l’ensemble. C’est une courbe bien pensée et plaisante à l’oreille. Notez qu’à pleine puissance (courbe rose), le niveau de grave ne suit pas le reste des fréquences et que le son perd alors son équilibre.

Comportement dynamique et scène sonore

La marge dynamique de la Wonderboom 4 est limitée, mais si on l’écoute d’assez près, elle délivre un son clair, même à faible volume. En poussant le volume, la dynamique se tasse et il ne faudra pas compter sur cette enceinte pour improviser une fête.

Côté scène sonore, ça tire dans tous les sens et on ne sait trop comment se positionner pour écouter la Wonderboom 4. Le plus simple est sans doute de ne pas s’en préoccuper et de profiter du son agréable qu’elle produit.

Ultimate Ears Wonderboom 4 Une autonomie valable

Comme la Wonderboom 3, la Wonderboom 4 est dotée d’une autonomie élevée, annoncée à 14 heures. Le compte y est presque et à 50 % du volume, l’enceinte a rendu l’âme un peu au-delà de 13h30. Transducteurs et amplificateurs ont donc un appétit d’oiseau, ce qui assure de passer la journée en musique, loin de toute prise secteur. Il faut compter environ 2h pour recharger totalement l’enceinte.

Ultimate Ears Wonderboom 4 Prix et date de sortie

L’Ultimate Ears Wonderboom 3 est disponible en coloris noir, bleu, rose ou gris clair au prix de 99 euros. Sa concurrente la plus directe, quoique de format différent, reste la JBL Flip 6, proposée désormais aux environs de 120 euros, plus puissante et raffinée grâce à son tweeter.