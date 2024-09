Test de la UE MiniRoll : le son Ultimate Ears en format poche

Version miniature de la cĂ©lĂšbre Roll, l’UE MiniRoll entend bien sĂ©duire les utilisateurs nomades en quĂȘte d’un son entraĂźnant et d’une robustesse Ă toute Ă©preuve. Étanche, rĂ©sistante aux chutes, Ă©quipĂ©e d’un bandeau de fixation Ă©lastique, la MiniRoll se glisse dans une poche ou s’attache partout. Une sĂ©rieuse concurrente de la JBL Clip 5.

L’enceinte nomade Ultimate Ears MiniRoll // Source : Tristan Jacquel

Ultimate Ears semble avoir entamĂ© une vĂ©ritable offensive cette annĂ©e. En 2024, pas moins de quatre nouvelles enceintes ont dĂ©jĂ rejoint le catalogue du constructeur, filiale de Logitech : les UE Everboom, UE Megaboom 4, UE Boom 4 et UE Wonderboom 4. Le fabricant s’est toutefois un peu endormi sur ses lauriers, se contentant de proposer de simples rafraĂźchissements ou des variations d’enceintes existantes, au point de rendre son offre peu lisible. Le positionnement de la MiniRoll est toutefois clair, puisqu’elle comble un vide sur le segment de l’entrĂ©e de gamme et s’avĂšre la seule enceinte nomade UE que l’on peut glisser dans une poche. Elle remplace ainsi la vieille Roll (sortie en 2015 mais plus commercialisĂ©e), dont elle se distingue Ă bien des Ă©gards. On vous explique tout.

Fiche technique

Ce test a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© avec des Ă©couteurs prĂȘtĂ©s par Ultimate Ears.

Look minimaliste, accroche maximale

L’Ultimate Ears MiniRoll est donc une enceinte de type galet de 10 cm de diamĂštre environ et 280 g, plus petite donc que l’ancienne Roll (12,5 cm) lancĂ©e en 2015 et disparue depuis. Elle prĂ©sente la particularitĂ© d’ĂȘtre Ă©quipĂ©e d’une bande d’attache en silicone fixĂ©e au dos, laquelle sert aussi Ă stabiliser l’enceinte et Ă Ă©viter qu’elle ne transmette des vibrations au sol ou au meuble sur lequel elle est posĂ©e.

L’Ultimate Ears MiniRoll mesure un peu plus de 10 cm de diamĂštre // Source : Tristan Jacquel

L’enceinte est pour sa moitiĂ© supĂ©rieure habillĂ©e d’un tissu acoustique bi-teinte, et pour l’autre recouverte de silicone adhĂ©rent. On retrouve sur le dessus les classiques Ă©normes boutons de volume plus et moins, Ă priori pratique, mais qui nĂ©cessitent en rĂ©alitĂ© d’appuyer prĂ©cisĂ©ment en leur centre.

Les boutons de commande sont logés sur le flanc gauche // Source : Tristan Jacquel

Le flanc gauche de l’enceinte accueille un bouton de mise sous tension et d’appairage Bluetooth rĂ©tro-Ă©clairĂ©, ainsi qu’un autre permettant le contrĂŽle de la lecture (pause, piste suivante/prĂ©cĂ©dente). Le port USB-C de charge est logĂ© sur le flanc droit.

L’attache Ă©lastique de l’Ultimate Ears MiniRoll // Source : Tristan Jacquel

L’UE MiniRoll est certifiĂ©e IP67 et ne craint donc pas d’ĂȘtre immergĂ©e. Un bon point pour qui voudrait Ă©couter de la musique sous la douche ou dans son bain. Bonne nouvelle, elle flotte et ses transducteurs ne sont pas gĂȘnĂ©s par l’eau dans leur fonctionnement.

La Roll se transporte facilement // Source : Tristan Jacquel

La robe rose avec teintes menthe de notre exemplaire de test est vraiment trĂšs belle. Notez qu’elle est Ă©galement proposĂ©e en noir, bleu ou gris. La qualitĂ© de fabrication est au dessus de tout soupçon.

Design interne de l’UE MiniRoll

La solution acoustique retenue par Ultimate Ears est classique, avec un transducteur actif large-bande de 4,5 cm de diamĂštre environ. Il est assistĂ© pour la reproduction des basses frĂ©quences par un transducteur passif de 6,5 x 3,7 cm. Cela devrait permettre Ă l’enceinte d’offrir une signature Ă©quilibrĂ©e du grave Ă l’aigu, mais certainement pas de produire des basses frĂ©quences profondes. Ce type d’enceinte n’est clairement pas conçu dans cette optique, mais davantage pour diffuser un son clair en toutes circonstances et particuliĂšrement en extĂ©rieur.Â

Pas d’app, mais un mode PartyUp

Il est trĂšs facile de se saisir de l’UE MiniRoll et de la transporter au creux de la main. Le tissu et le silicone adhĂ©rent Ă©vitent qu’elle ne glisse des doigts, ce qui ne serait pas bien grave dans la mesure oĂč l’enceinte est censĂ©e rĂ©sister Ă des chutes d’1m20. Autre option de transport : glisser un doigt derriĂšre la sangle Ă©lastique au dos ou bien fixer la MiniRoll Ă un porte-bagage, cadre de vĂ©lo ou tout autre bretelle ou tige disponible.

Elle grimpe aux arbres, Ă©videmment // Source : Tristan Jacquel

Comme la Wonderboom 4, la MiniRoll n’est pas compatible avec l’app UE Boom. On ne pourra donc pas dĂ©sactiver ses sons de dĂ©marrage et d’extinction — peu gĂȘnants — ni Ă©galiser le son.

Pour le reste, il faudra s’en remettre aux boutons de contrĂŽle, qui sont programmĂ©s comme suit :



Bouton de mise sous tension Bouton de lecture Une pression courte Allumage / extinction Pause / lecture Une pression longue Appairage Bluetooth Mode PartyUp Deux pressions – Piste suivante Trois pressions – Piste prĂ©cĂ©dente

Comme les autres enceintes de la marque, me mode PartyUp permet d’en associer pour les faire jouer de concert. Cela peut ĂȘtre pratique pour mieux rĂ©partir le son dans un grand espace, comme en extĂ©rieur.

Une connexion sans fil au-delĂ des standards

C’est dĂ©sormais la rĂšgle chez Ultimate Ears, la portĂ©e radio du contrĂŽleur Bluetooth embarquĂ© est de 40 mĂštres, soit quatre fois supĂ©rieure Ă la plupart des modĂšles concurrents. Il y a un mais. Pour profiter de cette couverture Ă©tendue, il faut impĂ©rativement utiliser une source avec contrĂŽleur Bluetooth de classe 1. Or, la quasi totalitĂ© des smartphones embarquent une puce de classe 2, limitĂ©e Ă 10 mĂštres. La seule option pour profiter de cette portĂ©e amĂ©liorĂ©e consiste Ă utiliser un ordinateur avec un Ă©metteur Bluetooth USB de classe 1.

Le port USB-C de l’UE MiniRoll // Source : Tristan Jacquel

J’ai testĂ© la MiniRoll chez moi et la connexion avec mon smartphone est restĂ©e stable jusqu’à 10 mĂštres et mĂȘme au travers de cloisons minces. CĂŽtĂ© compression audio, c’est le codec universel SBC qui est supportĂ©, sans plus. Comme toujours, la latence audio (retard du son sur l’image) est perceptible avec les jeux vidĂ©o, mais pas lorsqu’on visionne une vidĂ©o. Son et image sont alors parfaitement synchronisĂ©s.

Il faut presser bien au centre des boutons de volume // Source : Tristan Jacquel

Enfin, la MiniRoll est compatible avec la connexion Bluetooth multipoint, ce qui Ă©vite d’avoir Ă se dĂ©connecter manuellement d’un smartphone pour utiliser l’enceinte avec une tablette, par exemple.

L’Ă©quilibre sonore au rendez-vous, malgrĂ© un gabarit mini

Pour profiter au mieux des performances de l’Ultimate Ears MiniRoll et d’un son Ă©quilibrĂ©, il faut la garder tout prĂšs de soi. Contrairement Ă ce que l’on pourrait penser, pas besoin de l’incliner pour mieux entendre. Elle est rĂ©glĂ©e pour ĂȘtre positionnĂ©e Ă plat. Globalement, le son est de qualitĂ©, directement comparable Ă ce que propose JBL avec la Clip 5.

L’UE MiniRoll se fixe facilement // Source : Tristan Jacquel

Les basses frĂ©quences sont trĂšs limitĂ©es dans leur extension, plus que la Wonderboom 4 dont vous pouvez lire notre test complet. Il ne faut pas imaginer pouvoir faire une mini-fĂȘte Ă la plage avec la MiniRoll. Le reste des frĂ©quences est convenablement organisĂ©, le mĂ©dium doux et l’aigu assez fin. Il n’y a donc aucun dĂ©faut rĂ©dhibitoire et tout cela respire le travail bien fait.

Les courbes de rĂ©ponse Ă volume modĂ©rĂ© (bleue) et maximum (rose) de l’UE MiniRoll // Source : Tristan Jacquel

J’ai mesurĂ© l’UE MiniRoll Ă deux volumes de fonctionnement diffĂ©rents : modĂ©rĂ© (courbe bleue) et maximum (courbe rose). On observe sans surprise que le grave est court, avec une chute de rendement flagrante sous 100 Hz — qui empĂȘche toute profondeur — qu’un pic de prĂ©sence vers 300 Hz est prĂ©sent (zone des voix) et que malgrĂ© une multitudes de variations ensuite, la montĂ©e dans l’aigu est plutĂŽt homogĂšne.

À pleine puissance, les basses frĂ©quences sont automatiquement mises en retrait pour Ă©viter de saturer l’amplification et le transducteur. Classique. Le volume maximum atteint 85 dB (Ă 1 m), tout comme la plupart des petites enceintes de ce gabarit. C’est bien suffisant pour entendre l’enceinte en toutes circonstances.

Marge dynamique et scĂšne sonore de l’UE MiniRoll

La MiniRoll n’est pas une championne des Ă©carts de niveau, ni de la restitution des micro-dĂ©tails. Cela tient Ă son trĂšs petit transducteur. Pour autant, le message sonore est prĂ©cis et articulĂ©. En revanche, la scĂšne sonore est Ă©triquĂ©e — ce qui est lĂ aussi courant, sinon normal pour une minuscule enceinte.

Batterie : l’atout longue durĂ©e de la MiniRoll

Ultimate Ears annonce jusqu’à 12 heures d’autonomie, une valeur standard pour ce type d’enceinte.

L’UE MiniRoll ne craint pas les chutes, ni la poussiĂšre // Source : Tristan Jacquel

D’aprĂšs nos mesures, la MiniRoll tient un peu plus de 12 heures Ă 50 % du volume. Notez que la charge nĂ©cessite environ 2 heures et qu’aucun cĂąble USB n’est fourni.

L’Ultimate Ears MiniRoll est disponible en coloris noir, bleu, gris et rose au prix de 79 euros. Sa principale concurrente est la JBL Clip 5, proposĂ©e Ă 69 euros.