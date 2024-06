Test de la JBL Clip 5 : la plus pratique des petites enceintes atteint maturité et excellence

AprĂšs un quatriĂšme millĂ©sime dĂ©jĂ trĂšs bon, JBL trouve le moyen d’amĂ©liorer les performances acoustiques de sa mini-enceinte Ă mousqueton. Nouveaux transducteurs, nouvel ampli, la JBL Clip 5 propose une signature sonore inĂ©dite, plus adaptĂ©e Ă l’utilisation en extĂ©rieur. Elle est aussi encore plus pratique.

La JBL Clip 5 n’est pas la plus petite enceinte nomade du fabricant amĂ©ricain — ce titre revient Ă la JBL Go 4 — mais elle est clairement la plus facile Ă suspendre. Son mousqueton permet de l’attacher Ă peu prĂšs n’importe oĂč, surtout lĂ oĂč une enceinte Ă simple dragonne serait recalĂ©e. Étanche et solide, la petite JBL Clip 5 est une enceinte baroudeuse par excellence, facile Ă emmener avec soi en toutes circonstances pour profiter d’un fond musical de qualitĂ©.

JBL Clip 5 Fiche technique

ModÚle JBL Clip 5 Nombre de haut-parleurs 1 Autonomie annoncée 12 h Microphone intégré Non Version du Bluetooth 5.3 Indice de protection IP67 Fiche produit

L’enceinte utilisĂ©e pour ce test a Ă©tĂ© prĂȘtĂ©e par le constructeur

JBL Clip 5 Plus grande et plus pratique

De prime abord, rien ne semble distinguer les JBL Clip 5 et 4. D’ailleurs, JBL communique des dimensions rigoureusement identiques. C’est une erreur, car la JBL Clip 5 est lĂ©gĂšrement plus imposante que sa devanciĂšre. Un bon centimĂštre en longueur, quelques millimĂštres en Ă©paisseur et surtout des lignes plus bombĂ©es lui confĂšrent un plus important volume interne, synonyme logiquement d’un son plus puissant.

Un examen plus attentif montre qu’à peu prĂšs tout a changĂ© dans cette Clip 5, Ă commencer par le mousqueton. Le nouveau est un peu plus haut, avec 3 cm d’espace vertical environ contre 2 cm Ă la Clip 4 ; cela peut faire la diffĂ©rence pour attacher l’enceinte Ă une branche par exemple. L’arceau n’est plus pĂ©rimĂ©trique, ce qui a permis Ă JBL d’installer les boutons de mise sous tension, d’appairage Bluetooth et de chaĂźnage Ă d’autres enceintes sur la tranche, ainsi que de centrer le port USB-C de charge sous l’enceinte. Au dos de l’enceinte, le piĂštement en silicone a Ă©tĂ© Ă©paissi, ce qui protĂšge davantage l’enceinte lorsqu’elle est posĂ©e et facilite Ă©galement la diffusion des sons graves.

Pour le reste, les boutons de volume et de lecture en silicone adhĂ©rent ont Ă©tĂ© reconduits. Ils sont facilement reconnaissables au toucher, grĂące Ă leur forme spĂ©cifique (-, +, triangle). Cela peut sembler anodin, mais Ă la plage en plein soleil, cela permet de contrĂŽler l’enceinte sans besoin d’ouvrir les yeux. Bref, la JBL Clip 5 est une enceinte pratique et remarquablement dessinĂ©e. Elle respire la qualitĂ©.

Enfin, la Clip 5 est certifiĂ©e IP67, ce qui signifie qu’elle est Ă©tanche Ă l’eau et Ă la poussiĂšre. Elle ne craint donc pas d’ĂȘtre douchĂ©e ou immergĂ©e totalement.

Design interne de la JBL Clip 5

Comme la Clip 4 ou la Go 4, l’enceinte JBL Clip 5 embarque un transducteur actif et un passif. Ce principe acoustique, dĂ©sormais trĂšs rĂ©pandu dans les enceintes nomades, permet de produire plus de basses frĂ©quences tout en conservant un petit gabarit. Le transducteur actif est dĂ©sormais un modĂšle de 45 mm de diamĂštre, contre 40 mm pour la Clip 4.

Il est « mieux motorisé », soit Ă©quipĂ© d’un plus gros aimant ce qui lui permet de jouer plus fort, notamment dans le bas du spectre sonore. La Clip 5 pĂšse ainsi 40 grammes de plus que sa devanciĂšre, ce qui est toujours bon signe en audio.

JBL Clip 5 Enfin une application de contrĂŽle

La JBL Clip 5 offre davantage de fonctionnalitĂ©s que la Clip 4. Outre ses boutons de contrĂŽle (lecture, changement de piste, volume), elle peut ĂȘtre pilotĂ©e par l’app JBL Portable ; ce n’était pas le cas de la Clip 4.

ConcrĂštement, cela signifie qu’il est possible de modifier la signature sonore de l’enceinte, puisque l’app dispose d’un Ă©galiseur Ă 5 bandes, avec des profils prĂ©Ă©tablis. Le mode Playtime Boost peut y ĂȘtre activĂ©, afin d’augmenter l’autonomie de 3 heures environ selon JBL, mais au prix d’une rĂ©duction des basses frĂ©quences. En outre, la Clip 5 est compatible AuraCast et peut donc ĂȘtre associĂ©e Ă d’autres enceintes supportant ce protocole Bluetooth, pour jouer en stĂ©rĂ©o ou crĂ©er un groupe plus large pour sonoriser plusieurs zones. Autre point positif, les (puissants) sons de dĂ©marrage et d’extinction peuvent ĂȘtre dĂ©sactivĂ©s par le biais de l’app.

Le contrĂŽleur Bluetooth intĂ©grĂ© gĂšre la double connexion, ce qui laisse la possibilitĂ© d’utiliser la Clip 5 avec deux smartphones, sans besoin de se dĂ©connecter manuellement de l’un pour l’autre. La connexion est stable jusqu’à 10 mĂštres, voire un peu au-delĂ Ă l’extĂ©rieur si aucune autre transmission ne vient perturber le signal. Comme pour toute diffusion audio Bluetooth, il y a de la latence et, si l’on se sert de l’enceinte pour les jeux vidĂ©o, le son arrive en retard sur l’image. Pas de dĂ©calage en revanche lors du visionnage de vidĂ©os (films, sĂ©ries
).

JBL Clip 5 Des performances audio améliorées

La JBL Clip 5 n’est pas une enceinte pour faire la fĂȘte Ă la plage, en Ă©tant Ă©coutĂ©e Ă 10 mĂštres de distance. Au contraire, on l’apprĂ©cie installĂ©e Ă quelques dizaines de centimĂštres de soi, oĂč elle fait preuve d’une musicalitĂ© vraiment sympa. Le son produit est clair et prĂ©cis, mais inĂ©vitablement dĂ©charnĂ© dans la partie basse du registre grave. Ce n’est pas ce qu’on lui demande et, pour cela, JBL propose des enceintes plus grandes et performantes (JBL Flip 6, JBL Charge 5, JBL Xtreme 4, JBL BoomBox 3
).

Cependant, la Clip 5 dĂ©livre presque deux fois plus de volume que la Clip 4 et c’est une amĂ©lioration considĂ©rable, due au nouveau transducteur et Ă une amplification dont la puissance est dĂ©sormais de 7 Watts (contre cinq pour la Clip 4).

Des trois courbes ci-dessus, la bleue est celle qui est la plus reprĂ©sentative de la balance tonale de la JBL Clip 5, car elle est mesurĂ©e Ă mi-volume environ. La courbe orange est celle obtenue Ă pleine puissance, tandis que la rose Ă tirets est celle de la JBL Clip 4 Ă pleine puissance Ă©galement. La courbe bleue montre un grave solide mais peu profond, toutefois Ă niveau du reste des autres autres frĂ©quences, avec Ă la clĂ© un Ă©quilibre plaisant Ă l’oreille. La bosse Ă 300 Hz sert les voix humaines, qui sont correctement incarnĂ©es. Le reste du registre mĂ©dium est en retrait pour ne pas abreuver l’oreille de sons trop clairs, tandis qu’un beau pic entre 8 et 10 kHz donne de la brillance aux sons les plus fins. Tout cela fait sens et semble savamment Ă©tudiĂ©.

À pleine puissance, l’enceinte ne produit pas plus de basses frĂ©quences, mais accentue fortement les voix et les percussions. Par comparaison, la courbe de la Clip 4 (rose Ă tirets) est en retrait de 6 dB environ, soit une division par deux de l’intensitĂ© sonore. Clairement, la Clip 5 est une bien meilleure enceinte.

Autre bonne nouvelle, cette signature sonore Ă©volue assez peu selon qu’on pose la Clip 5 sur le dos ou qu’on la suspend face Ă soi pour l’écouter.

JBL Clip 5 Une autonomie trĂšs variable

JBL annonce une autonomie de 12 heures environ, qui peut ĂȘtre augmentĂ©e de 3 heures en activant le mode Playtime Boost. Ce dernier n’est pas recommandĂ© pour l’écoute musicale car il rĂ©duit bien trop le volume des sons graves. Lors de ce test, Ă 50 % du volume et avec son profil sonore par dĂ©faut, la JBL Clip 5 a tenu 11h40. Il faut compter 3 heures pour recharger la batterie, avec un chargeur de 5 W.

JBL Clip 5 Prix et date de sortie

La JBL Clip 5 est disponible en coloris noir, camouflage, violet, blanc, rouge, bleu ou rose au prix de 69,99 euros, soit au mĂȘme prix que la Clip 4 qu’elle remplace.