Le Bluetooth Auracast arrive : qu’est ce que ça va changer pour nos écouteurs et casques

Le Bluetooth Auracast fait partie des nouvelles fonctionnalités prévues avec le Blutooth LE Audio. Il devrait considérablement améliorer les possibilités de connexion à un appareil en multipoint, y compris dans un espace public.

Imaginez entrer dans un musée et pouvoir connecter vos écouteurs sans fil à une visite audio sans rien demander à personne. C’est la petite révolution que les casques sans fil et écouteurs Bluetooth sont probablement en passe de connaître. Android Police nous apprend que l’organisme derrière la norme Bluetooth, le SIG (Special Interest Group), travaille à l’intégration de nouvelles fonctionnalités, rassemblées sous le nom d’Auracast, ancien « Audio Sharing ».

L’Auracast, c’est quoi ?

L’Auracast fait partie de Bluetooth LE (Low Energy), un ensemble de fonctionnalités peu énergivores déjà déployé sur de nombreux appareils. Le SIG prépare en ce moment un ensemble de nouvelles fonctionnalités du Bluetooth LE, dont Auracast fait parti.

Le premier ajout intéressant d’Auracast est qu’il permet une utilisation de plusieurs casques — ou écouteurs, enceintes, etc. — en même temps de manière plus simple. Il devrait permettre de diffuser des sons à une multitude d’appareils, un peu comme une mini radio qui serait capable de diffuser des sons tout autour d’elle. Attention cependant, quand on parle de Bluetooth multipoint, c’est l’inverse : un même casque peut se connecter à plusieurs sources. Là, plusieurs casques pourront se connecter à une même source.

Android Police cite par exemple des proches ou des amis qui pourraient se connecter plus simplement sur le même appareil. On peut aussi imaginer un téléviseur dans une salle d’attente auquel n’importe quelle personne pourrait se connecter facilement. L’exemple d’une visite audio d’un musée peut aussi être envisagé.

L’accessibilité facilitée

L’autre intérêt demeure dans les options d’accessibilité que ce nouveau protocole ouvre. Le Bluetooth SIG écrit ainsi que « en visitant un lieu public tel qu’un centre de transit, un cinéma, un centre de conférence ou un lieu de culte, les visiteurs pourront recevoir les émissions audio du système de sonorisation directement dans leurs oreillettes Bluetooth ou leur appareil auditif compatible Auracast. » De quoi considérablement améliorer les options pour les personnes malentendantes.

Ne vous attendez cependant pas à voir ces fonctionnalités arriver tout de suite sur vos appareils. Le Bluetooth LE audio devrait être déployé dans les mois à venir et il faudra ensuite attendre que la technologie soit implémentée par les marques et leurs développeurs.

