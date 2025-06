Test du Valerion VisionMaster Pro 2 : un vidéoprojecteur triple laser qui illumine votre salon

Le Valerion VisionMaster Pro 2 est un vidéoprojecteur Ultra HD reposant sur la technologie DLP avec une puce DMD 0,47 pouce et une source lumineuse triple laser RVB. Ce modèle lifestyle compact et cubique s’appuie sur les mêmes fondations technologiques que le Hisense C2 Ultra, un projecteur déjà reconnu pour ses performances solides et son design pratique. Nous avions testé le Hisense C2 Pro.

Sa luminosité annoncée de 3000 Lumens ISO promet des images éclatantes, même dans des environnements bien éclairés, tandis que son contraste dynamique de 15 000:1 est soutenu par une fonction Enhanced Black Level qui a pour objectif d’approfondir les noirs pour des scènes sombres plus détaillées. Sa couverture colorimétrique voulue pour être particulièrement large et les nombreuses possibilités de réglage devraient en faire un modèle très abouti avec le souci d’offrir des couleurs précises dès la sortie de l’emballage.

Le VisionMaster Pro 2 utilise un système optique classique avec un zoom manuel offrant un ratio de projection allant de 0,9:1 à 1,5:1, ce qui le rend polyvalent en termes d’installation et de distance de projection. Il peut projeter des images de 40 à 300 pouces de diagonale, permettant une grande flexibilité d’utilisation dans différents espaces.

Proposé au moment de ce test à un prix de 2990 euros, il se place donc en concurrence directe avec des modèles comme le Hisense C2 Ultra et le Leica Cine Play One.

Valerion VisionMaster Pro 2 Fiche technique

Modèle Valerion VisionMaster Pro 2 Dimensions 260 mm x 185 mm x 216 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 300 pouces Compatible HDR HDR10+, Dolby Vision, HDR10 Ports HDMI 3 Compatible Surround DTS-X Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 24 watts Sortie audio Haut-parleurs Système d’exploitation (OS) Google TV Assistant vocal Amazon Alexa Fiche produit

Le vidéoprojecteur Valerion VisionMaster Pro 2 testé nous a été prêté par la marque. Il a été testé en association avec un écran Lumene Movie Palace UHD Platinum 300C, un modèle spécialement conçu pour les vidéoprojecteurs Home Cinéma. Les mesures ont été réalisées avec du matériel professionnel adapté et en face de l’écran afin de limiter les erreurs et de proposer des valeurs en accord avec ce que le spectateur peut réellement voir. Ce protocole est identique pour tous les tests de vidéoprojecteurs afin de pouvoir les comparer.

Valerion VisionMaster Pro 2 Design, un modèle compact cubique

Le Valerion VisionMaster Pro 2 adopte un design cubique compact et élégant, conçu pour s’intégrer harmonieusement dans un salon moderne. Sa silhouette sobre et épurée se distingue des projecteurs traditionnels plus imposants, tout en conservant une présence affirmée.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le boîtier robuste arbore une finition brillante qui lui confère un aspect premium, mais qui présente l’inconvénient d’attirer facilement les traces de doigts. Autre petit désagrément qui peut être constaté, la réflexion de certaines lumières sur ses rayures chromées, notamment sur la partie supérieure. Au sein de celle-ci, notez la présence d’un bouton-poussoir pour couper le microphone de l’appareil pour des raisons de confidentialité.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sinon, les lignes sont nettes et les angles bien définis, créant une belle esthétique qui s’accorde avec la plupart des intérieurs.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La face avant abrite l’objectif de projection, discrètement intégré dans le design global, tandis que les grilles d’aération sont judicieusement positionnées pour optimiser la dissipation thermique sans compromettre le design général de l’appareil.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Dessous, le projecteur repose sur deux pieds dévissables à l’arrière. Problème, il n’y a pas de butée, ce qui fait que, si on les dévisse trop, ils sortent du pas de vis. Sinon, il y a un autre pied, positionné vers l’avant, tout en largeur celui-ci, qui peut s’orienter selon différents degrés pour trouver le plus adéquat à votre installation sur laquelle nous reviendrons un peu plus bas.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Certains peuvent regretter, comme c’est le cas sur les Hisense C2, par exemple, l’absence d’un pied de type balancelle en série permettant d’offrir davantage de flexibilité dans le positionnement. Toutefois, l’appareil dispose d’un pas de vis universel centré, ce qui autorise sa fixation sur un support idoine, notamment pour l’installer la tête en bas. Ce pas de vis peut également être utilisé pour le fixer sur le support vendu en élément séparé par la marque. Il s’agit d’un trépied de très belle facture dont la tête est orientable (dans ces proportions raisonnables toutefois) et qui est disponible pour un prix de 300 euros environ.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Globalement, le VisionMaster Pro 2 dégage une impression de solidité et de qualité de fabrication, avec des finitions soignées et un assemblage précis. Notez qu’il est livré avec une valisette de transport pratique, un accessoire pratique qui facilite son déplacement tout en le protégeant. Il est aussi accompagné d’un bloc d’alimentation, relativement compact, du moins du même gabarit que ceux des ordinateurs portables.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Valerion VisionMaster Pro 2 Connectiques, il y a ce qu’il faut

Le Valerion VisionMaster Pro 2 offre une connectique complète qui répond aux exigences des utilisateurs les plus exigeants. À l’arrière de l’appareil, on trouve deux entrées HDMI 2.1 permettant de profiter pleinement des contenus 4K à 60 Hz et même 120 Hz pour les jeux vidéo, ainsi qu’une entrée HDMI 2.0 compatible eARC pour le retour audio vers une barre de son ou un amplificateur.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le projecteur dispose également de deux ports USB (un USB-A 3.0 et un USB-A 2.0) pour la lecture de contenus multimédias ou la connexion de périphériques. Une sortie audio numérique optique S/PDIF et une prise mini-jack audio complètent les options de connexion audio, offrant une grande flexibilité pour l’intégration dans un système home-cinéma existant. On peut donc facilement y brancher un casque.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour la connectivité réseau, le VisionMaster Pro 2 est équipé d’un port Ethernet, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2, garantissant une large compatibilité. Ces options de connexion sans fil permettent également de profiter des fonctionnalités de streaming et de partage d’écran sans contraintes de câblage.

La disposition des connecteurs est bien pensée, avec un accès facile à l’ensemble des ports, ce qui facilite l’installation et les éventuelles modifications de configuration. Cette richesse de connectiques positionne le VisionMaster Pro 2 comme une solution polyvalente, capable de s’adapter à différents scénarios d’utilisation, du simple visionnage de films au gaming avancé.

La télécommande, semi-rétroéclairée

La télécommande fournie avec le Valerion VisionMaster Pro 2 se montre ergonomique et offrant différentes fonctionnalités pertinentes. Elle présente un design plutôt élégant et compact qui tient confortablement en main, avec une disposition intuitive des boutons qui facilite la navigation.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’atout majeur de cette télécommande c’est son rétroéclairage, qui permet une utilisation aisée dans l’obscurité d’une salle de projection. Cependant, tous les boutons ne bénéficient pas de cette fonctionnalité, ce qui peut parfois compliquer l’accès à certaines commandes dans le noir complet.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les touches principales offrent un accès direct aux fonctions essentielles du projecteur, comme le réglage du volume, la navigation dans les menus, ou encore le contrôle de la lecture. Des boutons dédiés permettent également d’accéder rapidement aux services de streaming préinstallés, tels que YouTube, Netflix, Prime Video et Disney+.

La télécommande intègre par ailleurs un microphone pour les commandes vocales via Google Assistant, ce qui simplifie encore davantage l’interaction avec le projecteur. Cette fonctionnalité s’avère particulièrement pratique pour rechercher du contenu ou ajuster les paramètres sans avoir à naviguer dans les menus.

La réactivité des commandes est excellente, sans latence perceptible entre la pression d’un bouton et l’exécution de l’action correspondante sur l’écran, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et agréable.

Valerion VisionMaster Pro 2 L’écran, le choix vous appartient

Le vidéoprojecteur Valerion VisionMaster Pro 2 est livré sans écran, ce qui laisse à l’utilisateur la liberté de choisir la surface de projection qui convient le mieux à son espace et à son budget. Cette approche offre une grande flexibilité, permettant d’utiliser le projecteur avec un écran dédié pour des performances optimales, ou simplement de projeter sur un mur blanc pour une installation plus économique.

Pour tirer pleinement parti des capacités du VisionMaster Pro 2, notamment sa luminosité élevée et son excellent contraste, l’utilisation d’un écran de qualité est recommandée. Un écran avec un gain adapté permettra d’optimiser la brillance et la fidélité des couleurs, tout en minimisant les phénomènes indésirables, comme le speckle (scintillement) parfois observé avec les projecteurs laser sur certaines surfaces. Avec l’écran blanc qui nous a servi pour le test, cet effet n’était pas vraiment présent. Par contre, il l’est nettement plus avec des écrans beaucoup plus haut de gamme.

La taille de l’écran peut varier de 40 à 300 pouces de diagonale, offrant une grande amplitude d’utilisation selon les besoins et les contraintes d’espace. Pour une expérience cinématographique immersive, une diagonale d’au moins 100 pouces est conseillée, ce qui correspond à la taille standard des écrans de projection domestiques.

Valerion VisionMaster Pro 2 Installation, évidente s’il est devant, moins s’il est derrière

L’installation du Valerion VisionMaster Pro 2 se révèle relativement simple et flexible grâce à plusieurs fonctionnalités bien pensées, surtout si l’appareil est placé devant vous (entre le canapé et le mur/écran. En effet, il intègre un système de zoom optique avec un ratio de projection allant de 0,9:1 à 1,5:1 offrant ainsi une grande souplesse dans le positionnement du projecteur par rapport à l’écran.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Concrètement, pour projeter une image de 100 pouces en diagonale, il faut placer l’appareil à environ 2 mètres de l’écran ou du mur. Lorsqu’il est installé à 1,5 mètre, on obtient une image de 190 cm de diagonale environ. Si vous optez pour une telle installation, cela signifie qu’il est placé devant vous. C’est le cas le plus facile. En effet, son offset est de 100%, ce qui signifie que le bas de l’image projetée s’aligne précisément avec la hauteur de l’objectif.

Cette configuration facilite le positionnement du projecteur sur un meuble standard sans nécessiter de réglages complexes de hauteur. Par contre, si vous décidez de l’installer derrière vous, c’est plus délicat, car il ne faut pas qu’il soit trop haut, sur un meuble, par exemple, car dans ce cas, il faut alors l’incliner fortement vers le bas. L’installation au plafond est bien entendu possible et demande, là aussi des ajustements. Avec un recul de 2,70 mètres environ, on obtient une image de 3 mètres de base.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’objectif motorisé est équipé d’un système d’autofocus qui ajuste automatiquement la netteté de l’image, éliminant ainsi les réglages manuels fastidieux. Le projecteur dispose également d’une correction géométrique automatique qui compense les distorsions trapézoïdales lorsque l’appareil n’est pas parfaitement perpendiculaire à la surface de projection. En outre, on peut également compter sur une fonction qui détecte les bords d’un écran (s’ils sont assez épais ou que le mur sur lequel il est accroché n’est pas blanc) avec une bonne réalisation de l’opération.

Notez que le VisionMaster Pro 2 intègre une fonction de protection oculaire qui coupe immédiatement le faisceau lumineux si quelqu’un passe devant, évitant ainsi tout risque d’exposition directe à la source laser.

Globalement, on peut dire que le VisionMaster Pro 2 s’adapte ainsi à différentes configurations de pièces et d’installations, qu’il s’agisse d’un usage occasionnel ou d’une installation permanente dans un home-cinéma dédié.

Valerion VisionMaster Pro 2 L’image en mode subjectif

Le Valerion VisionMaster Pro 2 utilise une puce DMD 0,47 pouce développée par Texas Instrument avec une source de lumière triple laser (rouge, vert et bleu) et une matrice native Full HD. Il simule ainsi une image d’une définition Ultra HD grâce à la technologie XPR, également mise au point par Texas Instruments, qui consiste à projeter deux images Full HD légèrement décalées à une fréquence extrêmement élevée. Cette technique créée parfaitement l’illusion d’une image 4K, et il faut être un véritable expert pour déceler la différence avec une image nativement Ultra HD.

En outre l’affichage est optimisé via une option d’intelligence artificielle Super Résolution qui s’avère plutôt efficace même s’il faut avoir le nez collé sur l’écran pour voir une différence significative. Avec le recul, c’est un peu moins évident.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Plusieurs modes d’image sont proposés, notamment Dynamique, Standard, Sports, Filmmaker, PC/Jeu, Eco (nomie d’énergie) et Cinéma. Ces préréglages permettent d’adapter rapidement le rendu visuel en fonction du contenu visionné et des conditions d’éclairage ambiant.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En mode HDR, ajoutez le mode IMAX, ce qui n’est pas si courant bien que le Hisense directement concurrent le propose.

Le vidéoprojecteur supporte tous les formats HDR depuis des sources externes : HDR10, HDR10+ et Dolby Vision.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Étrangement, le format HDR10+ n’est pas au rendez-vous lorsque nous avons utilisé la plateforme Prime Video depuis l’application sous Google TV. Pas de souci avec le format Dolby Vision aussi bien depuis les services de streaming que les sources externes.

Au passage, notez également sa compatibilité avec les contenus 3D.

Lors de nos tests avec différents contenus, nous avons été impressionnés par la richesse et la justesse de l’image produite par le VisionMaster Pro 2. Sur les contenus 4K HDR, l’image présente une belle netteté et une précision très satisfaisante. Les teintes sont très flatteuses, avec une reproduction riche en couleurs grâce à la couverture étendue de l’espace colorimétrique (110% du Rec. 2020).

Le contraste est l’un des points forts de ce projecteur, avec des noirs profonds et des blancs éclatants qui donnent de la profondeur à l’image. La fonction Enhanced Black Level améliore encore davantage le rendu des scènes sombres, offrant un niveau de détail impressionnant pour un projecteur DLP. Toutefois, lorsque cette fonction est activée, les couleurs perdent leur naturel.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sur des films comme Top Gun: Maverick ou Pan en Blu-ray 4K HDR, nous avons apprécié le rendu cinématographique de l’image, avec des couleurs riches et plutôt naturelles, et surtout, une certaine douceur comparable à celle du Formovie Theater Premium, même si on n’est pas au niveau des modèles LCD ou SXRD sur ce point.

Même sur des contenus en Full HD SDR, le VisionMaster Pro 2 s’en sort très bien, offrant toujours une belle intensité des couleurs et un contraste qui donne de la profondeur à l’image.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La compensation des mouvements

Le Valerion VisionMaster Pro 2 offre une excellente compensation des mouvements grâce à sa technologie avancée de traitement d’image. Les scènes d’action rapides sont reproduites avec fluidité et précision, sans les saccades ou les flous de mouvement qui peuvent parfois affecter l’expérience visuelle sur des projecteurs moins performants.

Le projecteur utilise un système sophistiqué d’interpolation d’images qui analyse les trames successives pour créer des images intermédiaires, réduisant ainsi les effets de saccade dans les mouvements rapides. Cette technologie est particulièrement efficace lors du visionnage de contenus sportifs ou de films d’action, où les mouvements rapides peuvent mettre à l’épreuve les capacités de traitement d’un projecteur.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La qualité de la compensation des mouvements est également perceptible dans la netteté des objets en mouvement, qui conservent leurs détails même lors de déplacements rapides à l’écran. Cette performance est d’autant plus remarquable que le projecteur maintient un excellent niveau de détail et de définition, sans introduire d’artefacts visuels gênants.

Pour les puristes du cinéma, il est toutefois possible de désactiver cette fonction afin de préserver l’esthétique originale des films tournés à 24 images par seconde, avec le léger flou de mouvement caractéristique qui leur confère leur « look cinéma » traditionnel.

L’effet arc-en-ciel

Comme tous les projecteurs utilisant la technologie DLP à roue chromatique, le Valerion VisionMaster Pro 2 peut présenter l’effet arc-en-ciel, un phénomène où des artefacts colorés apparaissent brièvement sur les contours d’objets lumineux sur fond sombre ou lors de mouvements rapides de l’œil.

Sur le VisionMaster Pro 2, nous avons constaté la présence de cet effet, perceptible sur certaines séquences très contrastées ou en mouvement rapide. Cependant, l’intensité de ce phénomène reste limitée comparativement à d’autres projecteurs DLP, probablement grâce à l’utilisation d’une source lumineuse triple laser qui contribue à réduire cet effet indésirable.

Notez que la perception de l’effet arc-en-ciel varie considérablement d’un individu à l’autre, certaines personnes y étant particulièrement sensibles tandis que d’autres ne le remarquent pratiquement jamais.

Valerion VisionMaster Pro 2 L’image mesurée, sondes à l’appui

À ce prix, nous nous attendions à un calibrage optimisé et nous n’avons pas été déçus. Toutes les mesures ont été réalisées avec les paramètres par défaut y compris la fonction d’optimisation des noirs désactivée. Concernant la fidélité des couleurs avec des contenus SDR, nous avons obtenu un Delta E moyen de 2,38, en mode Filmmaker, ce qui est inférieur au seuil de 3 en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle qui est affichée. C’est donc tout à fait correct.

Pour ce qui est de la température de couleurs moyenne, les réglages d’usine sont bien faits puisque nous avons mesuré 6581 K donc extrêmement proche de la valeur cible qui est de 6500 K. Les couleurs dérivent assez peu. Le gamma est aussi bien géré sur toute l’échelle de gris malgré une petite cassure à la fin avec une valeur moyenne de 2,26, relativement proche de la cible (2,4).

Valerion VisionMaster Pro 2 mesures HDR // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le point fort de ce vidéoprojecteur, c’est son contraste que nous avons relevé à 3761:1.

Avec des contenus HDR, nous avons aussi sélectionné le mode Filmmaker qui permet de produire l’image la plus proche du rendu cinéma. Pour la fidélité des couleurs, nous avons mesuré un Delta E moyen de 1,75, donc encore une fois inférieur au seuil de 3. Les autres modes d’image donnent 1,69 pour le mode Cinéma et 1,77 pour l’IMAX. À titre de comparaison, le Hisense C2 Pro n’avait pas proposé des valeurs en dessous de 3, pour aucun mode d’image, demandant des optimisations depuis les différents paramètres proposés.

Valerion VisionMaster Pro 2 mesures HDR // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Concernant la luminosité maximale, les mesures confirment nos impressions subjectives avec un pic de luminosité relevé à 265 cd/m² pour une image faisant 100 pouces en diagonale. Le Hisense avait été mesuré à 257 cd/m² dans les mêmes conditions (même recul) alors que nous avons mesuré 173 cd/m² sur le BenQ GP520 et que le Cosmos 4K SE de Nebula avait été flashé à 160 cd/m².

Le mode Filmmaker correspond donc à une luminosité de 2280 Lumens donc inférieure à la mesure annoncée par la marque (3000 Lumens, sans précision des conditions). Au-delà des chiffres, cela signifie que le VisionMaster Pro est tout à fait capable de produire une image correcte même si la pièce est éclairée.

Valerion VisionMaster Pro 2 mesures luminosité Plein écran // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Lorsque le vidéoprojecteur est placé à seulement 1,5 m de l’écran, on passe à un pic de luminosité de 469 cd/m², avec une courbe qui est bien suivie contre 394 cd/m² pour le Hisense C2 Pro. Enfin, pour une image qui fait 3 mètres de base, le projecteur propose une luminosité de 120 cd/m², ce qui reste relativement lumineux pour une telle taille.

Concernant les couvertures des espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020, nous avons obtenu des valeurs respectives de 99,7 % et 94,77 %, ce qui est vraiment excellent. Cela signifie que l’appareil a un réel potentiel.

Valerion VisionMaster Pro 2 mesures des espaces colorimétriques // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Valerion VisionMaster Pro 2 Gaming, un bon allié pour les jeux vidéo

Le Valerion VisionMaster Pro 2 est un excellent choix pour les joueurs exigeants grâce à ses performances gaming assez impressionnantes. Le projecteur offre un input lag (temps de retard à l’affichage) remarquablement bas, mesuré à seulement 17,6 ms en Ultra à 60 Hz.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Toutefois, il convient de noter que ce temps de retard à l’affichage n’est accessible qu’en mode Turbo DLP signifiant que toutes les fonctions de correction de l’image (notamment du trapèze) sont désactivées. Or, comme expliqué un peu plus haut dans la partie dédiée à l’installation, il faut donc que le vidéoprojecteur soit placé en face et surtout devant vous pour ne pas (ou presque) pas voir la différence. S’il est installé derrière, un peu en hauteur ou accroché au plafond, les corrections sont obligatoires donc cela devient injouable. Sans le mode Turbo DLP, le projecteur propose un temps de retard à l’affichage de 35 ms environ, ce qui reste supportable pour la plupart.

Sinon, le VisionMaster Pro 2 prend en charge l’ALLM (Auto Low Latency Mode), qui bascule automatiquement en mode jeu lorsqu’une console est détectée, optimisant ainsi les paramètres pour réduire la latence sans intervention manuelle de l’utilisateur.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Pour améliorer l’expérience de jeu, le projecteur propose des modes gaming spécifiques incluant un réticule à l’écran pour les jeux de tir et une vision nocturne améliorée qui éclaircit les zones sombres, offrant un avantage tactique dans les environnements peu éclairés. Une barre de jeu, similaire à celles disponibles sur la plupart des téléviseurs, peut être affichée, le cas échéant.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les deux entrées HDMI 2.1 permettent de connecter simultanément plusieurs consoles ou un PC gaming tout en profitant des dernières technologies, comme le 4K à 60 Hz ou le 1080p à 120/240 Hz. Cette polyvalence fait du VisionMaster Pro 2 une solution idéale pour les joueurs qui alternent entre différentes plateformes ou qui souhaitent partager leur expérience de jeu sur grand écran.

La qualité d’image en mode jeu offre des couleurs vives, un contraste marqué et une netteté préservée, même avec les paramètres de faible latence activés. Les jeux bénéficient pleinement de la luminosité élevée du projecteur, qui fait ressortir les détails même dans les scènes les plus sombres ou les plus lumineuses.

Valerion VisionMaster Pro 2 Audio, cohérent pour son gabarit

Le Valerion VisionMaster Pro 2 est équipé d’un système audio composé de deux haut-parleurs alimentés par une amplification de 2 x 12 watts. Ces haut-parleurs prennent en charge les formats Dolby Audio et DTS:X, et mettent en œuvre la technologie DTS Virtual:X pour spatialiser le son.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Lors de nos tests, nous avons constaté que le système audio du VisionMaster Pro 2 délivre un son plutôt ample et clair, avec une bonne séparation stéréo qui créée une scène sonore relativement large pour un projecteur intégré. Les dialogues sont particulièrement bien restitués, avec une intelligibilité remarquable, même dans les scènes d’action bruyantes.

La technologie DTS Virtual:X apporte une dimension supplémentaire au son en simulant des effets de hauteur et de profondeur, créant ainsi une plus grande impression d’immersion. Cette spatialisation virtuelle fonctionne étonnamment bien pour un système intégré, même si elle ne remplace évidemment pas l’expérience d’un véritable système audio multicanal.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Plusieurs préréglages d’égalisation sont disponibles dans les paramètres, permettant d’adapter le rendu sonore au type de contenu visionné. Le mode Cinéma, en particulier, offre un équilibre tonal agréable pour le visionnage de films.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Malgré ces qualités, le système audio présente quelques limitations inhérentes à sa conception compacte. Les basses fréquences manquent naturellement d’impact et d’extension, ce qui peut réduire l’impact des effets spéciaux dans les films d’action ou des passages musicaux riches en graves.

Pour une expérience cinématographique complète, nous recommandons vivement l’utilisation d’un système audio externe reste recommandée, ce que facilite la présence d’une sortie HDMI eARC, d’une sortie optique S/PDIF et d’une prise mini-jack audio. Le projecteur peut également se connecter à des enceintes Bluetooth pour une installation sans fil plus discrète.

Valerion VisionMaster Pro 2 L’interface, du Google TV à bord

Le Valerion VisionMaster Pro 2 est animé par Google TV, une interface moderne et intuitive qui offre une expérience utilisateur fluide et complète. Cette plateforme donne accès à un vaste écosystème d’applications et de services, avec un support natif pour les principales plateformes de streaming en 4K comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ et Apple TV+ et bien d’autres.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’interface Google TV est réactive sur ce projecteur. La navigation entre les menus, le lancement des applications et le chargement des contenus s’effectuent sans latence perceptible, offrant une expérience comparable à celle d’un téléviseur haut de gamme.

Comme sur ces derniers, la page d’accueil propose une organisation claire et personnalisée, avec des recommandations de contenus qui s’affinent au fil du temps en fonction des habitudes de visionnage. Rappelons qu’il est possible de créer plusieurs profils, chaque membre de la famille bénéficiant de suggestions adaptées à ses préférences.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le contrôle vocal via Google Assistant simplifie considérablement l’interaction avec le projecteur, permettant de rechercher du contenu, d’ajuster les paramètres ou de contrôler d’autres appareils connectés à l’écosystème Google Home par de simples commandes vocales.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les paramètres du projecteur sont accessibles via un menu dédié, offrant de nombreuses options de personnalisation pour la configuration de l’image, les réglages de celle-ci, le son et les fonctionnalités système.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le VisionMaster Pro 2 prend également en charge les protocoles de partage d’écran sans fil comme AirPlay 2, Chromecast et Miracast, permettant de diffuser facilement du contenu depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Le Bouton AI de la télécommande permet d’accéder à un menu spécifique dédiée aux optimisations d’intelligence artificielle non seulement concernant l’image (détection de scène, activation des détails dans les zones sombres et Super Résolution) mais aussi à ChatGPT et Gemini.

Les deux interfaces conversationnelles d’OpenAI et de Google sont ainsi disponibles prêtes à répondre à n’importe quelle question.

Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Valerion VisionMaster Pro 2 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Valerion VisionMaster Pro 2 Consommation et nuisance sonore

Le Valerion VisionMaster Pro 2 se distingue par son fonctionnement particulièrement silencieux, avec un niveau sonore mesuré à seulement 35 dB environ. Cette discrétion acoustique est remarquable pour un projecteur aussi lumineux et c’est un atout majeur pour l’immersion cinématographique, permettant d’apprécier pleinement les passages calmes des films sans être perturbé par le bruit du ventilateur.

Le système de refroidissement efficace maintient non seulement un niveau sonore bas, mais assure également une température de fonctionnement modérée. Même après plusieurs heures d’utilisation continue, le projecteur reste étonnamment frais, indiquant une conception thermique bien pensée.

En termes de consommation électrique, le VisionMaster Pro 2 se montre relativement économe pour un projecteur de cette catégorie. En mode instantanée, ce que nous produisons pour tous les vidéoprojecteurs testés, nous avons relevé 135 Watts.

Le projecteur dispose également d’un mode économie d’énergie qui réduit la luminosité et la consommation électrique lorsqu’une luminosité maximale n’est pas nécessaire.

Valerion VisionMaster Pro 2 Prix et disponibilité

Le vidéoprojecteur Valerion VisionMaster Pro 2 est disponible sur le marché depuis début 2025, après une campagne de crowdfunding réussie qui a contribué à son lancement. Il est commercialisé au prix de 2990 euros, ce qui le place dans le segment haut de gamme des projecteurs laser grand public.