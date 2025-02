Test du Hisense C2 Pro : un vidéoprojecteur ultra lumineux et précis, un must pour les contenus HDR

Le vidéoprojecteur Hisense C2 Pro est l’un des modèles phares de la marque chinoise qui promet une très belle image grâce à une technologie Triple Laser et une forte luminosité. Animé par le système Vidaa, il se veut être l’un des meilleurs dans sa catégorie. Nous avons pu le tester pendant un moment et en voici nos impressions complètes.

Hisense C2 Pro // Source : Hisense

Spécialiste des systèmes de vidéoprojection à ultra courte focale, la marque Hisense propose également des TV et vidéoprojecteurs à focale classique, à placer à côté de soi, voire en fond de salle. Le modèle C2 Pro fait partie d’une série, C2 qui compte aussi dans ses rangs le C2 et le C2 Ultra qui sont plus ou moins lumineux, mais tous embarquant la technologie Triple Laser pour une grande précision des couleurs. Le C2 Pro est donc le vidéoprojecteur qui semble offrir un excellent rapport qualité prix puisqu’actuellement proposé à un peu moins de 2000 euros face à des modèles que nous avons testés comme le Dangbei Mars Pro 2 (DBOX02) ou le JMGO N1S Ultra, BenQ GP520 ou le Nebula Cosmos 4K SE, par exemple. Il vient également concurrencer le Xgimi Horizon S Max.

Lancé en fin d’année 2024, le Hisense C2 Pro promet une luminosité maximale de 2600 Lumens avec une diagonale de 300 pouces et une définition Ultra HD (simulée). Il est compatible avec les contenus 3D et prend en charge les formats vidéo HDR10, HDR10+, IMAX Enhanced ainsi que le Dolby Vision.

Cela en fait un modèle extrêmement complet sur le papier d’autant il est animé par le système Vidaa, comme les TV de la marque, pour un maximum de divertissement via toutes les applications de streaming actuellement disponibles et une boutique d’applications à télécharger, le cas échéant.

N’oublions pas les haut-parleurs intégrés optimisés par JBL. D’un format relativement compact, il a la particularité d’être monté sur un système de type balancelle et une base pivotante pour offrir un maximum de flexibilité d’installation.

Hisense C2 Pro Fiche technique

Modèle Hisense C2 Pro Dimensions 247 mm x 286 mm x 247 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 300 pouces Compatible HDR HDR10, HDR10+, Dolby Vision Ports HDMI 2 Compatible Surround Dolby Atmos Nombre de haut-parleurs 2 Puissance des haut-parleurs 20 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Vidaa U Assistant vocal Google Assistant, Amazon Alexa, Vidaa Voice Fiche produit

Le vidéoprojecteur BenQ GP520 testé nous a été prêté par la marque. Il a été testé en association avec un écran Lumene Movie Palace UHD Platinum 300C, un modèle conçu pour les vidéoprojecteurs. Les mesures ont été réalisées avec du matériel professionnel adapté et en face de l’écran afin de limiter les erreurs et de proposer des valeurs en accord avec ce que le spectateur peut réellement voir.

Hisense C2 Pro Design, une boîte bien finie sur balancelle

Comme évoqué un peu plus haut, le vidéoprojecteur Hisense C2 Pro a la particularité d’être monté sur un support de type balancelle, exactement comme le JMGO N1S Ultra ou le Xgimi Horizon S Max, par exemple.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il est d’ailleurs à peu près du même gabarit que ces derniers avec des dimensions raisonnables de 247 x 247 x 286 mm pour un poids total de 5,7 kg.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Cette balancelle permet donc de trouver l’angle d’inclinaison idéal (sur 135 degrés). En outre, sachez également que l’on peut compter sur une base pivotante qui autorise une rotation sur 360 degrés. Il est possible de fixer l’appareil, sous sa base, avec un pas de vis universel. On peut donc l’installer sur un support idoine avec la tête en haut ou en bas. C’est très pratique et bien pensé.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les finitions du C2 Pro sont parfaites. L’appareil profite d’un revêtement en aluminium gris foncé ce qui permet de l’oublier totalement dans une pièce relativement sombre. Sur la partie supérieure, il y a un capteur de luminosité qui permet d’ajuster automatiquement, le cas échéant, les réglages de colorimétrie et de luminosité du faisceau. Notez tout de suite que l’on peut désactiver cette fonction, si nécessaire. Il n’y a aucun bouton sur le vidéoprojecteur à l’exception d’une touche, au niveau de la base qui permet de l’allumer ou de l’éteindre.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme les autres modèles de cette catégorie, à l’exception du Nebula Cosmos 4K SE, l’alimentation n’est pas intégrée et il faut donc faire avec un bloc externe qui est ici relativement encombrant.

Hisense C2 Pro Connectiques

Toutes les connectiques sont situées à l’arrière de l’appareil, en partie haute. Il y a un port Ethernet pour le réseau même si on peut également connecter le vidéoprojecteur avec du Wi-Fi 6E. On trouve aussi une sortie audio optique SPDIF ainsi que deux ports USB-A 3.0, une sortie audio analogique pour le branchement à un casque ou un petit système audio, le cas échéant. Il y a également deux ports HDMI 2.1 dont un supporte la technologie eARC pour le retour audio vers une barre de son ou un amplificateur Home Cinéma compatible.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez aussi la prise en charge du signal Bluetooth envoyer le son vers un casque ou une petite enceinte.

Le C2 Pro supporte la technologie AirPlay 2 pour envoyer du contenu sans fil depuis un appareil iOS.

La télécommande

D’une taille raisonnable et proposant un excellent équilibre en main avec un toucher agréable, la télécommande livrée avec le C2 Pro profite d’un système de rétroéclairage. C’est très utile pour ce type d’appareil qui a pour principale vocation à être utilisé dans l’obscurité voire le noir complet. Seules les touches de lancement des plateformes Netflix, YouTube, Prime Video et Disney+ ne sont pas rétroéclairées. Pour les autres, il y a tout le nécessaire pour parfaitement contrôler le projecteur. Notez que la télécommande est dotée d’un microphone pour les commandes vocales et fonctionne en Bluetooth.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il y a un bouton dédié à la mise au point. Une double touche permet de régler la luminosité et une autre sert à ajuster le volume. Ergonomique, la télécommande est pratique pour un usage au quotidien. Par rapport à celle du C1, dommage qu’on perde la touche d’accès direct au changement de modes d’image.

L’écran

Le vidéoprojecteur Hisense C2 Pro est livré sans écran. Cela laisse le choix pour l’écran, mais si votre le budget est limité, vous pouvez aussi être tenté de l’installer sans (en se servant d’un mur comme surface de projection) et donc perdre le bénéfice (important) d’avoir une surface optimisée pour la projection. Comptez entre 400 et 2700 € environ pour des écrans de différentes tailles dont la surface profite d’un traitement spécifique.

Hisense C2 Pro L’installation facilitée par de nombreuses fonctions d’optimisation

Aujourd’hui, les vidéoprojecteurs compacts tels que le C2 Pro embarquent toutes les fonctions nécessaires à la mise en œuvre d’une image nette et rectangulaire en quelques secondes. Pour ce faire, il est équipé de plusieurs capteurs frontaux permettant de faire automatiquement la mise au point et la correction du trapèze. Si les réglages automatiques n’étaient pas satisfaisants, il est possible d’ajuster les paramètres manuellement. À la différence du GP520 de BenQ, ce modèle n’intègre pas de fonction pour ajuster l’image en fonction de la couleur du mur.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les corrections automatiques peuvent être réalisées à chaque démarrage ou pas et dès qu’on bouge le projecteur.

À l’image des autres vidéoprojecteurs, il est possible d’activer une fonction de protection contre les éblouissements coupant automatiquement le faisceau si on passe devant. En outre, on peut également compter sur une fonction d’évitement des obstacles qui détecte la présence d’un tableau ou de tout autre élément dans le cadre initial de l’image et décale automatiquement celle-ci.

Notez la disponibilité d’un zoom optique électronique qui réduit de 50% la diagonale de l’image, le cas échéant. Le rapport de projection peut ainsi varier entre 0,9 et 1,5:1. Concrètement, cela signifie que, pour avoir une image qui fait 100 pouces en diagonale, positionnez le vidéoprojecteur à 195 cm de l’écran ou du mur. Avec un recul de 1,5 m, vous obtenez une image d’un peu moins de 2 m de diagonale. Pour une image de 350 cm en diagonale, comptez sur un recul de 290 cm environ.

Hisense C2 Pro L’interface : Vidaa, le système complet et ultra réactif

À l’image des TV et autres vidéoprojecteurs de la marque, le C2 Pro est animé par le système Vidaa. Il a la particularité d’être extrêmement complet, aussi bien pour gérer les réglages que pour accéder aux plateformes de streaming parmi les plus populaires. Il est particulièrement réactif, plus que n’importe quel autre système y compris Google TV, TizenOS, webOS ou Fire TV.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’interface de Vidaa est conviviale avec la possibilité d’enregistrer plusieurs profils pour tous les membres de la famille afin que chacun et chacune dispose de ses propres contenus.

Si vous souhaitez tout savoir sur le système Vidaa, nous vous invitons à lire le dossier complet que lui avons consacré.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Comme les autres vidéoprojecteurs (ultra courte focale ou pas), un menu spécifiquement dédié aux réglages de l’appareil est disponible. C’est là qu’on peut ajuster l’image, le cas échéant.

Notez qu’outre les applications de streaming, le vidéoprojecteur peut se connecter aux dossiers partagés sur le réseau domestique et lire les vidéos, les images et la musique via un lecteur particulièrement performant. Il supporte de très nombreux formats de fichiers et assure une lecture parfaitement fluide.

Hisense C2 Pro L’image en mode subjectif

Le vidéoprojecteur Hisense C2 Pro utilise une source de lumière Triple Laser. Celle-ci est associée à une puce DMD de 0,47 pouce et un traitement XPR4 de Texas Instruments qui permet de simuler une image avec une définition Ultra HD depuis une matrice Full HD. Si on est placé à seulement quelques centimètres de l’écran ou du mur, on voit la différence avec une image produite par une vraie matrice Ultra HD, mais, avec le recul, l’illusion est excellente.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le vidéoprojecteur supporte les contenus HLG, HDR10 et HDR10+. Il peut se targuer d’être aussi compatible Dolby Vision et IMAX Enhanced, ce qui n’est pas si courant. Rappelons aussi que le C2 Pro prend en charge les contenus 3D, comme le GP520 de BenQ. Dans les menus de configuration, il est possible d’ajuster le niveau de luminosité. Notez aussi la présence d’un très grand nombre d’options pour optimiser l’image, le cas échéant.

Ensuite, en SDR, il y a le choix entre plusieurs modes d’image : Standard, Cinéma de jour, Cinéma de nuit, Dynamique, Sport et Filmmaker. Avec des contenus HDR, ce sont les mêmes modes d’images qui sont proposés avec, en plus, le mode IMAX Enhanced.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le vidéoprojecteur C2 Pro de Hisense propose une image d’une très grande qualité avec une précision des plus remarquables. Nous n’avons constaté aucun problème de netteté et les scènes les plus compliquées sont très bien traitées avec un haut niveau de détail. L’expérience est vraiment très agréable. Le piqué des images est aussi à souligner. Nous avons également beaucoup apprécié les textures et la colorimétrie générale, même si elle n’est pas optimale, par défaut (nous y reviendrons dans le chapitre consacré aux mesures) permet toutefois d’avoir un spectacle immersif de très bonne qualité.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La compensation des mouvements et la mise à l’échelle

Les séquences présentant des mouvements rapides sont agréables à l’œil. Le système MEMC joue ici parfaitement son rôle. On a droit à des effets de traveling tout à fait cohérents et fluides.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, la mise à l’échelle des contenus qui ne sont pas nativement Ultra HD est plutôt convaincante, de notre point de vue. La simulation est très bien réalisée.

L’effet Arc-en-ciel

S’agissant d’une technologie de projection DLP, l’effet d’arc-en-ciel est ici présent, mais avoue-le, il reste très limité. Sensibles à ce phénomène, nous avons été peu gênés. Rappelons que la visibilité de cet effet dépend de la sensibilité du spectateur. Concrètement, cela signifie que l’on peut voir de manière très brève de petits arcs-en-ciel (rouge/vert/bleu) sur les contours des objets lumineux sur des fonds sombres, ainsi qu’à l’affichage de sous-titres, par exemple.

Hisense C2 Pro L’image mesurée, très lumineuse, mais peut être optimisée

Pour nos mesures, nous avons utilisé le mode Filmmaker. Dans ces conditions et une totale obscurité dans la pièce, nous avons mesuré un taux de contraste natif assez élevé puisque de 1234:1. C’est bien plus que sur le Cosmos 4K SE de Nebula ou le BenQ GP520, par exemple. Lorsqu’on active la fonction Contraste haute dynamique, on atteint presque les 4000:1 !

Le gamma moyen a été mesuré à 2,18, ce qui est légèrement en dessous de la valeur attendue (2,4 pour des conditions sombres de visionnage). Toutefois, on peut observer que la courbe des différentes valeurs sur l’échelle de gris est extrêmement bien suivie, et ce, malgré une petite cassure à la fin.

Concernant la température moyenne des couleurs, celle-ci a été mesurée, en moyenne à 7089 K, et donc au-dessus de la valeur idéale, qui est de 6500 K. Les dérives chromatiques sont particulièrement légères pour le bleu et le vert, mais plus importantes pour le rouge.

Pour ce qui est de la fidélité des couleurs, nous avons relevé un Delta E moyen de 4,37, ce qui est nettement supérieur au fameux seuil de 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle affichée. Quelques optimisations peuvent être trouvées, via les réglages des paramètres.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec des contenus HDR, nous avons sélectionné le mode Filmmaker qui permet de produire l’image la plus proche du rendu cinéma. Pour la fidélité des couleurs, nous avons mesuré un Delta E moyen de 6,39, donc encore une fois supérieur au seuil de 3, signifiant que le vidéoprojecteur n’est pas calibré de manière optimale. Là aussi, pour les plus exigeants, il y a quelques réglages à faire. Avec le mode HDR Cinéma Nuit, toujours sans prendre en compte les conditions d’éclairage de la pièce, nous avons relevé un Delta E moyen de 6,66 et de 5,62 pour le mode IMAX Enhanced, donc toujours au-dessus du seuil conseillé.

Concernant la luminosité maximale, c’est là où le C2 Pro joue ses atouts. En effet, pour une image faisant 100 pouces en diagonale, nous avons mesuré un pic de 257 cd/m² alors que nous avons mesuré 173 cd/m² sur le BenQ GP520 et que le Cosmos 4K SE de Nebula avait été flashé à 160 cd/m². Toujours à titre de comparaison, dans les mêmes conditions, le Dangbei Mars 2 Pro a permis de relever 157 cd/m² alors que le Xgimi Horizon Ultra nous a donné 150 cd/m² et 190 cd/m² pour le JMGO N1S Ultra. Pour le Hisense C2 Pro, le mode Filmmaker correspond à une luminosité de 2211 Lumens donc inférieur à la mesure annoncée par la marque (2600 Lumens), mais qui doit correspondre à un autre mode. Au-delà des chiffres, cela signifie que le C2 Pro est capable de produire une image correcte même si la pièce est éclairée. Étonnement, avec le mode Cinéma Nuit, nous avons mesuré une luminosité plus faible, de 195 cd/m².

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez que le C2 propose, officiellement une luminosité de alors que pour le C2 Ultra, Hisense communique sur une luminosité maximale de 3000 Lumens. Sinon, ils ont exactement les mêmes caractéristiques. Si vous avez besoin de plus de luminosité, privilégiez donc ce modèle.

Lorsque le vidéoprojecteur est placé à seulement 1,5 m de l’écran, on passe à un pic de luminosité de 394 cd/m², avec une courbe qui est bien suivie. Pour une image qui fait 3 m de base, le projecteur propose une luminosité de 125 cd/m², ce qui reste relativement lumineux pour une telle taille.

Enfin, concernant les couvertures des espaces colorimétriques DCI-P3 et BT2020, nous avons obtenu des valeurs respectives de 99,44 % et 95,08 %, ce qui est vraiment excellent.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Hisense C2 Pro Le gaming, un bon compagnon pour les jeux

Il y a un mode Jeu à activer dans les paramètres de l’appareil. Ce qui est agréable, c’est qu’on peut ensuite choisir l’un des modes d’images proposés dans la liste. Cela permet notamment d’utiliser le mode Filmmaker pour des couleurs relativement fidèles, par exemple. Il ne faut pas oublier, comme sur les téléviseurs, d’ouvrir les ports HDMI et placer le paramètre sur « HDMI Amélioré » pour exploiter pleinement la connexion au détriment d’avoir un signal dégradé.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Avec le mode Jeu activé, nous avons mesuré un temps de retard à l’affichage de 53,9 ms, ce qui est correct, mais sans plus. L’appareil dispose toutefois d’un mode « DLP Turbo » qui permet de descendre à 38,2 ms. C’est mieux, mais pas encore optimal face à la concurrence, notamment sur le BenQ GP520 qui propose 17,8 ms dans les mêmes conditions. À noter qu’avec ce mode activé, la correction trapézoïdale n’est plus effective.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Officiellement, le vidéoprojecteur est certifié « fonctionne parfaitement avec la Xbox ». Sous cette certification, il y a peu de détails concrets. Cela veut dire que l’appareil a été testé par les équipes de Microsoft et qu’il promet a priori un temps de retard à l’affichage de 12 ms… Or, finalement, mesures faites, on en est assez loin.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En termes de luminosité, nous avons relevé un pic à 259 cd/m² pour une diagonale de 100 pouces. Le projecteur peut supporter la fréquence à 120 Hz avec une définition Ultra HD et même 240 Hz en Full HD.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez la présence d’une barre de jeu qui permet de régler certains paramètres rapidement.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Hisense C2 Pro L’audio, c’est équilibré

Le projecteur est équipé de deux haut-parleurs de 10W chacun. C’est le même système audio que l’on trouve au sein du C2 tandis que le C2 Ultra a la particularité d’embarquer, dans sa base, un caisson de basses. Le C2 Pro, pour sa part, offre, d’après nos écoutes, un son relativement équilibré. On apprécie une certaine précision et une tonalité satisfaisante.

Hisense C2 Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le son est assez clair avec des dialogues cohérents. Le tout manque un peu de basses, ce qui est normal vu la configuration. Nul doute que la version Ultra propose un son plus rond et plus chaleureux. Si cela ne suffit pas, on peut interfacer avec une enceinte, voire mieux, un amplificateur Home Cinéma via la liaison HDMI.

Hisense C2 Pro Consommation et nuisance sonore

En mode Filmmaker, le vidéoprojecteur Hisense C2 Pro consomme 235 watts, ce qui est relativement élevé, mais cohérent au regard de sa forte luminosité. Cette mesure a été réalisée de manière instantanée avec une mire blanche à 100% et le niveau de luminosité standard.

Pour la nuisance sonore, nous avons mesuré un bruit de 35,3 dB en moyenne à proximité de l’appareil. On peut donc dire qu’il s’agit d’un vidéoprojecteur relativement discret et qui ne nuit pas à la séance, même nocturne.

Hisense C2 Pro Prix et disponibilité du vidéoprojecteur Hisense C2 Pro

Le vidéoprojecteur Hisense C2 Pro est disponible pour un prix de 1990 euros environ.