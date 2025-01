Hisense Vidaa : rubriques, paramètres, fonctions… tout savoir sur le système pour TV et vidéoprojecteurs

La marque Hisense dispose de son propre système d’exploitation pour les téléviseurs et vidéoprojecteurs. Baptisé Vidaa, c’est une interface permettant d’accéder à une liste complète de plateformes de divertissement et de menus de réglages pour les appareils. Voici tous les détails de ce système.

Source : Hisense

Vidaa OS, le système d’exploitation développé par Hisense, propose une interface simple et des fonctionnalités pertinentes. Intégrée aux téléviseurs et vidéoprojecteurs de la marque, cette interface intuitive offre un accès rapide à vos contenus préférés tout en permettant une personnalisation avancée. Comme pour Google TV, Tizen OS, webOS et Fire TV, voici un article des plus exhaustifs au sein duquel, nous vous proposons de brosser toutes les rubriques, les paramètres et les fonctions disponibles au sein de Vidaa OS, pour vous aider à exploiter pleinement le potentiel de votre appareil Hisense. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur cette plateforme connectée.

Notez qu’outre les appareils de la marque Hisense, Vidaa anime également les TV de la marque Loewe ainsi que les vidéoprojecteurs Leica.

Hisense propose des mises à jour pendant 5 à 6 ans en moyenne.

Le système Vidaa a été testé à partir d’un téléviseur Hisense 55E7NQ Pro datant de 2024 en version V0000.08.50A.O0713. Il est possible qu’il y ait quelques différences avec celui que vous voyez sur votre téléviseur ou votre vidéoprojecteur mais le principe général reste le même.

La page d’accueil

À l’image des autres systèmes pour les TV et les vidéoprojecteurs fonctionnant sous Google TV, Fire TV, webOS et Tizen OS, la page d’accueil de Vidaa est immédiatement accessible en utilisant le bouton Maison de la télécommande.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Cette interface propose dans sa partie haute plusieurs contenus sponsorisés qui défilent et dépendent des opérations commerciales en cours avec la marque et de la périodicité.

Dessous, il y a un bandeau principal qui affiche plusieurs applications préinstallées sur le téléviseur ou le vidéoprojecteur. Dans notre cas, la liste était : Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV+, Canal+, Paramount+, TF1+, France.tv, M6+, SFR TV, Vidaa Kids, RMC Sport, Dazn, Max, YouTube, Molotov, Rakuten TV, Pluto TV, Vidaa TV, Utomik, Blacknut, Boosteroid, UEFA tv, Fifa+, Arte, France 24, Deezer, Media, Vidaa Art, Browser, App Store et e-manuel.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez la possibilité de modifier l’ordre des vignettes des applications (maintenez enfoncé le bouton OK de la télécommande).

Sous le bandeau des applications, il y a d’autres contenus proposés notamment certains qui sont affichés en fonction de la période de consultation (noël, pâques, vacances, etc.)

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Dessous, d’autres programmes sont suggérés comme par exemple : Les classiques de Nicole (Kidman) sur Prime Video ou encore Regarder maintenant sur Rakuten TV, Nouveaux films sur Prime Video, À ne pas rater sur TF1+, Chaînes en direct gratuites à regarder du Vidaa TV, etc. Il ne semble pas possible, à l’heure de l’écriture de ces lignes, de modifier l’organisation des différents bandeaux de suggestion.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Vidaa TV

De la même manière que les plateformes LG Channels, Samsung TV Plus, par exemple, Vidaa TV propose un très grand nombre de chaînes gratuites via IPTV. Les contenus sont accessibles facilement et classés par catégories : Film, Divertissement, Actualités et Opinions, Sport, Enfants et Musique. Étant donné que les contenus sont gratuits, ils sont entrecoupés de publicités, comme sur les autres plateformes.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Un guide électronique des programmes est disponible pour trouver plus facilement ceux qui peuvent vous intéresser. Il est possible de sélectionner 4 chaînes pour les enregistrer en tant que favorites. Notez également la possibilité d’enregistrer les contenus si vous connectez un support de stockage au téléviseur.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Vidaa Art

Comme les autres systèmes, Vidaa dispose d’une application qui permet d’afficher des images artistiques ou de simples photos sur le téléviseur ou depuis le vidéoprojecteur lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour diffuser des contenus vidéo. Il s’agit aussi d’une sorte d’écran de veille qui peut se déclencher à partir d’un certain temps d’inactivité de l’appareil.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

De nombreux contenus sont ainsi proposés gratuitement. On peut ainsi accéder à des tableaux avec, pour chacun, la possibilité de sélectionner des cadres virtuels (bois, dorée, blanc, modernes, etc.).

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les contenus sont classés par recommandations et catégories avec, par exemple des albums de peinture Pivoines de fleurs et oiseaux, arts réalistes, peintures à l’huile, art contemporain, impressionnisme, art de la renaissance, art baroque, etc. Chaque œuvre dispose d’une fenêtre d’explication (en anglais) donnant des détails sur l’image ou le tableau affiché.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Notez également la possibilité d’afficher vos propres photos si vous avez configuré votre compte Vidaa.

Vidaa Media

L’application Media permet de lire des contenus disponibles sur une clé USB, un disque dur externe ou sur les dossiers partagés sur le réseau domestique. Les médias sont accessibles via une interface simple qu’il suffit de parcourir sous la forme d’une grille ou d’une liste. Il est possible de créer des listes de lecture afin de lire des contenus à la suite. Le lecteur est compatible avec un très grand nombre de formats de fichier évitant d’avoir à passer par une application tierce pour les lire.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’application Browser permet d’afficher les sites Internet sur le téléviseur ou depuis le vidéoprojecteur. L’interface est simplifiée et la navigation plutôt simple.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’app store

Si plusieurs applications sont préinstallées par la marque, notez qu’il est possible d’accéder à une plateforme pour en télécharger d’autres, comme sur les autres systèmes. Certaines applications sont ainsi mises en vedette comme TikTok, M6+, Move, Pluto TV, etc.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les autres sont classées par catégorie : Jeux, Enfants, Dernières applications, Films et Séries TV, Télévision Internet, Style de vie, Musique, Sports, Outils, Actualités et météo, Nature et Voyages, Divertissement et Tout. Les applications qui sont déjà installées sont marquées d’une encoche verte. Notez qu’un module de recherche est disponible dans le coin supérieur de l’interface. Un clavier virtuel est disponible pour faire la saisie.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le manuel numérique

Un manuel numérique est disponible en utilisant la vignette e-manuel tout au bout de la liste des applications sur la page d’accueil. Il y a plusieurs catégories de menus dont Première utilisation, Regarder la TV en direct, Profitez de votre TV connecté, Connexion à des périphériques externes, aperçu des réglages, Divertissement, Fonctionnalités d’accessibilité et Dépannage. Pour chacun, des instructions sont données à l’écran permettant d’utiliser correctement le téléviseur ou le vidéoprojecteur de la marque.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Celles-ci sont documentées avec du texte et parfois des images afin d’expliquer au mieux les différentes fonctionnalités.

Pour plus de facilité, le système propose un QR Code qu’il suffit de scanner avec un smartphone afin d’afficher le manuel sur l’écran de ce dernier. Un module de recherche est également disponible afin de trouver rapidement une fonction précise.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La barre de jeu

Comme sur les systèmes webOS, Tizen OS ou Fire OS, Vidaa propose une barre de jeu qu’il est possible d’activer lorsqu’on passe en mode Jeu, avec une console ou un PC Gaming. Celle-ci s’affiche en bas de l’écran et permet d’accéder rapidement à certains réglages spécifiques aux jeux vidéo.

Hisense 55E7NQ Pro // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

On peut ainsi consulter le nombre d’images par seconde et le format HDR du signal. Il est également possible de changer le mode d’image pour des types de jeux, en particulier. On peut aussi modifier le format d’écran ainsi que la position de celui-ci. Pour les jeux de tirs, une mire peut être affichée et, pour certains titres, il est possible d’afficher un zoom sur une carte.

Le bandeau des options

Sur le côté gauche de l’interface principale, Vidaa propose une colonne avec différentes options.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il est ainsi possible d’accéder aux comptes enregistrés afin de configurer plusieurs profils, le cas échéant pour différents membres de la famille.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il y a également un module de recherche afin de trouver des contenus dans les différentes applications. À l’aide du clavier virtuel ou d’une commande vocale, recherchez par exemple le nom d’un acteur ou le titre d’un film ou d’une série.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’onglet Jeunesse permet d’accéder à une interface dédiée aux plus jeunes avec des programmes dédiés. Ils sont classés par catégorie. Le hic c’est qu’ils sont principalement disponibles en anglais.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’onglet Notifications permet de lire les notifications qui peuvent survenir lors de l’utilisation du téléviseur ou du vidéoprojecteur. Il est également possible d’y régler les paramètres afin de recevoir les notifications de publicités, les nouveautés, les avertissements et notifications légales ainsi que les messages du système.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’onglet Source permet de sélectionner les sources externes de l’appareil dont ceux qui sont branchés sur l’une des prises HDMI, AirPlay, le Partage d’écran, le partage de contenu (lecteur multimédia intégré) et de la musique.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, l’onglet Réglages permet de consulter les paramètres de configuration du téléviseur ou du vidéoprojecteur.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Les réglages

En appuyant sur le bouton de la télécommande qui portent une icône avec trois petits traits, on accède à un premier niveau de réglages de l’appareil qui s’affichent dans un bandeau en bas de l’écran. À l’extrémité gauche de celui-ci, il est possible d’afficher tous les paramètres. Ensuite, plusieurs options sont proposées, selon la source en cours de lecture. Par exemple, lorsqu’on regarde des programmes de la TNT ou ceux de Vidaa Channels, on peut lancer une recherche des chaînes, choisir 4 favorites, activer les sous-titres, voir la liste des enregistrements, la liste des chaînes ou afficher des informations sur les programmes en cours.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ensuite, toujours en bas de l’écran, on peut changer rapidement le mode d’image, le mode audio, la sortie audio, la durée avant la mise en veille ou désactiver l’écran (pour ne laisser que le son). Les options de Wi-Fi et de Bluetooth sont également disponibles.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Plusieurs options sont aussi disponibles dans le menu Modifier. Ce menu permet de personnaliser les vignettes proposées au sein du bandeau en ajoutant ou pas les options Mode karaoké, Volume casque, Format Image et Sortie audio numérique.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Tous les paramètres du téléviseur ou du vidéoprojecteur sont organisés par onglet, dans une colonne à gauche de l’écran : Image, Son, Connexion, Chaînes, Accessibilité, Système et Assistance.

Le menu Image

L’onglet Image permet de configurer les paramètres relatifs à l’image.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

C’est dans ce menu qu’on peut changer le mode d’image avec par exemple, les modes Standard, Filmmaker, Cinéma, Economie d’énergie, Dynamique et Sport. Le menu Paramètres Mode Image permet de modifier les réglages pour les différents modes avec différentes options comme les niveaux de rétroéclairage, de luminosité, de contraste, de saturation des couleurs et de la netteté.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il est également possible d’aller plus profondément dans les réglages de luminosité (local dimming, paramètres du capteur de luminosité, contraste adaptatif, plage dynamique HDMI, amélioration du détail des ombres, système d’amélioration HDR, réglage du ton (gamma) et calibration gamma), de couleur (température, colorimétrie, réglages couleur, balance des blancs et activation ou non du filtre de lumière bleue). C’est aussi dans ce menu qu’on peut modifier les réglages de la clarté (réduction du bruit numérique, dégradé de couleurs et activation ou non de la fonction Super Résolution). Enfin, la fonction de compensation de mouvement est aussi configurable, selon les contenus (Films, Nette, Standard, Homogène, Personnalisé ou Désactivé).

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Dans le menu Image, il est également possible d’activer le mode Jeu. Le téléviseur ou le vidéoprojecteur passe alors automatiquement en mode Jeu avec une faible latence afin d’optimiser l’expérience de gaming.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Si le téléviseur ou le vidéoprojecteur le permettent, il y a un menu Réglages mode intelligent. Dans celui-ci, on peut activer la fonction qui permet d’identifier automatiquement les scènes dans les contenus regardés et d’améliorer la qualité de rendu à l’écran en sélectionnant le bon mode d’image.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le menu Audio

C’est dans ce menu que l’on peut régler les paramètres audio du téléviseur ou du vidéoprojecteur. Plusieurs modes sont immédiatement accessibles : Standard, Cinéma, Musique, Voix, Mode Nuit et Sport, répondant, chacun à des préréglages réalisés en usine.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Si aucun ne trouve grâce à vos oreilles, il est possible de les modifier depuis le menu Paramètres mode son. On peut notamment y définir les réglages pour toutes les sources ou seulement la source actuellement en cours de lecture. Un égaliseur est disponible avec 7 bandes.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Si votre téléviseur est accroché au mur, il y a un paramètre activable afin de mieux répondre à cette installation spécifique. Une option de contrôle automatique du volume est également disponible permettant de lisser le son entre les programmes, les différentes sources et les publicités, par exemple.

Toujours dans le menu Audio, on peut sélectionner la sortie utilisée (haut-parleur, ARC, Enceinte Bluetooth et SPDIF). Notez aussi la possibilité de synchroniser l’audio avec la vidéo, le cas échéant, de régler le délai, d’activer la fonction HDMI eARC, de sélectionner le format audio Dolby Atmos et de changer le gain du canal pour booster le son.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le menu Connexion

C’est dans ce menu qu’on peut régler certains paramètres de l’appareil. Il est ainsi possible de lui attribuer un nom spécifique (TV du salon, TV de la chambre, etc.).

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La rubrique Réseau sert à configurer le réseau selon le type de connexion sans fil (Wi-Fi) ou filaire (Ethernet). Il est également possible d’y vérifier votre connexion, le cas échéant, d’activer les fonctions Wake-on-cast (pour réveiller l’appareil si on lui envoie du contenu depuis un appareil mobile), Wake-on-Wi-Fi et Wake-on-LAN.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le menu Connexion permet aussi de configurer les fonctions AirPlay et Home Kit en association avec un appareil Apple. C’est aussi dans ce menu qu’on peut décider d’activer les fonctions Partage de contenu et Partage d’écran, avec des appareils mobiles sous Android, par exemple.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Toujours dans le menu Connexion, la rubrique HDMI & CEC permet de configurer les prises HDMI afin d’exploiter leur plein potentiel, d’activer la fonction de contrôle CEC (pour allumer ou éteindre le téléviseur ou le vidéoprojecteur automatiquement lorsqu’on met en fonctionnement un périphérique tiers tel qu’une console de jeu ou un lecteur externe, par exemple).

La rubrique Bluetooth permet de configurer la liaison sans fil avec des dispositifs compatibles et de les associer au téléviseur ou au vidéoprojecteur.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, il est possible d’afficher un QR Code qui permet de télécharger l’application mobile Hisense afin de configurer plus facilement le téléviseur ou le vidéoprojecteur et d’en prendre le contrôle depuis un smartphone ou une tablette tactile.

Le menu Chaînes

Ce menu permet de configurer les chaînes de la TNT ou du câble. C’est ainsi qu’on peut lancer une recherche automatique, les éditer (enregistrer 4 chaînes favorites).

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ce menu sert aussi à paramétrer les options d’enregistrement des programmes (sur une clé USB ou un disque dur externe) en choisissant le délai de marge du début ainsi à la fin et d’activer la fonction de contrôle du direct (pour faire pause pendant la diffusion d’un programme).

Le menu Accessibilité

Afin de faciliter l’accès des menus aux personnes déficientes, le menu Accessibilité propose plusieurs options.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

On peut ainsi gérer les paramètres des sous-titres pour les afficher, sélectionner sa langue préférée, la langue des sous-titres secondaires et activer la fonction de stockage des sous-titres par chaîne.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il y a également un guide vocal qui peut être activé. Ainsi, Dès qu’on se déplace dans les menus, chaque élément sélectionné est indiqué vocalement.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

On peut aussi configurer la langue audio avec l’affichage d’audio description et le sous-titrage pour les malentendant. Le son peut aussi être adapté avec la partie principal au maximum, plus forte, égale, avec des voix plus fortes ou des voix à leur niveau maximum.

C’est aussi dans le menu Accessibilité qu’on peut gérer l’amélioration des dialogues en activant la fonction correspondante. Il est aussi possible d’activer l’affichage d’un contraste élevé pour les menus, de définir la transparence de ceux-ci, d’afficher le guide avec de gros caractères et d’autoriser les téléspectateurs malvoyants à agrandir une zone de l’écran.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le menu Système

Le menu Système dans les paramètres permet de régler l’heure, la minuterie, la langue et le pays d’utilisation de l’appareil.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

C’est aussi dans ce menu que l’on activer l’un des assistants vocaux : Amazon Alexa ou Vidaa Voice.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Tous les téléviseurs et les vidéoprojecteurs disposent d’une fonction de contrôle parental qui, via un code, permet de bloquer certaines contenus non adaptés aux plus jeunes. Le menu Système sert également à faire le ménage dans les fichiers notamment en supprimant la mémoire cache du système ainsi que les cookies. C’est aussi dans cette rubrique qu’on peut demander aux sites Internet de ne pas suivre la navigation des utilisateurs. Il y a aussi une section consacrée à Prime Video et à Netflix pour retirer l’appareil du compte correspondant et éventuellement demander la fermeture forcée en cas de dysfonctionnement.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Dans les paramètres avancés du menu Système, on peut demander au téléviseur ou au vidéoprojecteur de démarrer automatiquement en arrière-plan lorsque l’alimentation secteur est branchée, activer la fonction de démarrage rapide et choisir le principe de fonctionnement du mode « Marche » entre les options Mise en marche, Veille ou Rappel. C’est aussi dans cette rubrique qu’on peut décider d’allumer ou d’éteindre le témoin d’alimentation et choisir la page de démarrage de l’appareil (dernière page consultée ou Accueil).

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Lorsque le téléviseur ou le vidéoprojecteur passe en veille, l’écran peut se fermer sous la forme d’un rideau. Dans le menu Système, il est possible de configurer le délai de fermeture de celui-ci entre les options Désactivé, 1s à 5s.

La détection du mode Sport peut être activée depuis ce menu. On peut également choisir le mode d’utilisation entre Domicile (vivement conseillé) ou Magasin (destiné à la démonstration du produit en magasin).

Dans les paramètres avancés du menu Système, on peut choisir d’activer ou de désactiver plusieurs options relatives à reconnaissance automatique de certaines fonctions : reconnaissance du contenu, contrôle automatique de la qualité d’image, recommandation de contenu et personnalisation des annonces. Enfin, ce menu permet également de gérer les annonces personnalisées ce qui permet de recevoir ou non plus d’annonces qui sont pertinentes pour les utilisateurs.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le menu Assistance

Ce menu propose plusieurs sections. La première est intitulée À propos et permet de consulter les informations techniques et de version de l’appareil.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La section Mise à jour du système permet d’activer les mises à jour automatiques et de vérifier de leur disponibilité. On peut également passer par ce menu pour consulter le manuel électronique de l’appareil.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La rubrique Auto-diagnostic permet de lancer plusieurs tests pour l’image, le son et la connexion Internet. Il est ainsi possible d’afficher une image de test sur le téléviseur, de jouer un son pendant quelques secondes et de vérifier l’état de connexion du réseau. Un test de débit peut également être lancé depuis le site speedtest.net. Un test de la connexion de source est aussi disponible. On peut aussi consulter la durée d’utilisation totale depuis le premier démarrage de l’appareil et voir les informations sur le signal utilisé.

Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid Vidaa // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Une section intitulée Prise en main à distance est également disponible. Activée, il est ainsi possible, pour les équipes du service après-vente de contrôler l’appareil et de voir comment régler un problème.

La section Politique de confidentialité permet de consulter les détails de la clause du contrat de licence utilisateur.

Enfin, l’option Restaurer les paramètres usine par défaut permet de revenir à une configuration originale. Dans ce cas, tous les réglages et les profils sont réinitialisés.