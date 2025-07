Nos 3 téléviseurs favoris testés en juillet 2025

Les téléviseurs sont toujours plus nombreux sur le marché, les marques rivalisant de modèles et de technologies. Chez Frandroid, on en teste beaucoup : voici donc quels sont les modèles que nous avons préférés ce mois-ci.

OLED, QLED, mini LED, LCD… nombreuses sont les technologies d’affichage. Notre journaliste spécialiste teste des téléviseurs tous les mois et donne son avis éclairé sur les modèles qui arrivent sur les étals — et dans nos salons. Avant que les vacances ne commencent, voici les trois meilleurs TV qui ont retenu notre attention lors des tests.

Hisense 65U8Q Le mini LED hyper lumineux

Le Hisense U8Q s’impose comme un téléviseur Mini LED particulièrement lumineux : il est en effet capable d’atteindre jusqu’à 5000 cd/m². Sa dalle Ultra HD affiche un taux de rafraichissement record de 165 Hz et le rétroéclairage permet d’assurer un excellent contraste et une gestion efficace du blooming. Il faut tout de même parler du design, plus massif et moins raffiné que certains concurrents, mais il reste efficace. On salue la connectique très complète incluant quatre HDMI 2.1 et un port USB-C DisplayPort inédit. La qualité d’image est au rendez-vous et la calibration est soignée dès la sortie de carton, tandis que l’expérience gaming est optimale grâce à la fréquence élevée et au faible input lag. Pour assurer son volet sonore en 4.1.2, Hisense a fait appel à Devialet, pour un résultat très immersif. Le téléviseur est proposé à un tarif attractif, le 55 pouces démarre à 1299 euros et le 65 pouces à 1599 euros. À noter que pendant les soldes, vous pouvez trouver le 65 pouces à 1199 euros, ce qui rend son rapport qualité/prix d’autant plus intéressant.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Sony Bravia 8 II 65XR8M2 Le QD-OLED haut de gamme

Fidélité colorimétrique exceptionnelle Technologie Acoustic Surface Audio+ immersive

Technologie Acoustic Surface Audio+ immersive Design élégant, matériaux recyclés

Sony frappe fort sur le segment des téléviseurs OLED haut de gamme avec son Bravia 8 II 65XR8M2 et sa dalle QD-OLED de dernière génération, identique à celle du Samsung S95F. Le design est minimaliste et fait mouche. La qualité d’image est quant à elle excellente, les couleurs sont fidèles et le contraste remarquable. Le tout est soutenu par le processeur XR épaulé par l’IA qui optimise le tout en temps réel. Belle réussite également sur le volet son qui est immersif grâce à l’Acoustic Surface Audio+ qui transforme l’écran en haut-parleur. L’interface Google TV est un classique efficace et réactif, toujours agréable à utiliser. On regrettera néanmoins la fréquence de rafraîchissement limitée à 120 Hz et l’absence de support HDR10+. En 55 pouces, la Sony Bravia II est disponible à 2 499 euros et en 65 pouces (K65XR8M2) à 3 199 euros.

Sony Bravia 8 II // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Xiaomi TV A Pro 55 2026 Le QLED à la portée de toutes les bourses

Le Xiaomi TV A Pro 2026 se positionne comme un téléviseur QLED abordable (à partir de 449 euros en 55 pouces). À ce prix, vous profitez d’une technologie d’affichage haut de gamme, d’une définition en 4K UHD et de la compatibilité HDR10+. L’image offre des couleurs éclatantes et un mode Filmmaker appréciable. Malheureusement la luminosité reste limitée (288 cd/m²) et les noirs manquent parfois de profondeur. Néanmoins, à ce prix-là, rien de choquant. Pour le jeu, l’input lag très bas et le mode Game Boost sont de vrais atouts, malgré l’absence de VRR et de 120 Hz natif en 4K. L’interface Google TV est un vrai plus. Le téléviseur de Xiaomi reste bien polyvalent et pourra intéresser de nombreuses personnes à la recherche d’un petit prix.

Xiaomi TV A Pro 55 2026 // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

