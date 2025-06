Test du Hisense U8Q : le champion de la luminosité pour tous les usages

Le Hisense U8Q 2025 promet de bouleverser le segment des téléviseurs Mini LED avec une luminosité record, une très haute fréquence d’affichage et une expérience audio des plus complètes. Ce modèle vise aussi bien les cinéphiles que les gamers exigeants. Voici notre verdict à son sujet.

Le nouveau Hisense U8Q se positionne comme le vaisseau amiral de la marque pour 2025. Il succède au U8NQ de 2024. Avec sa technologie Mini LED de dernière génération, il entend rivaliser avec les références du marché comme le Samsung QN90F, le TCL C8K ou encore le Sony Bravia 9. Disponible en 55, 65, 75, 85 et 100 pouces, il vise un public large, du salon familial à la salle home cinéma dédiée. Hisense mise sur une dalle Ultra HD à 165 Hz, une luminosité pouvant atteindre théoriquement 5000 cd/m² (sauf sur le 55 pouces : 4500 cd/m²) et un rétroéclairage composé de milliers de zones pour offrir un contraste saisissant.

Le U8Q se démarque aussi par l’intégration d’un port USB-C compatible DisplayPort 1.4, une première sur un téléviseur grand public, qui ouvre la porte à des usages professionnels et gaming poussés. Sur le plan audio, il est doté d’un système 4.1.2 canaux voulu pour être particulièrement immersif et compatible Dolby Atmos et DTS:X, pour une expérience sonore à la hauteur de l’image.

À noter que le son est optimisé par les ingénieurs de Devialet, ce qui n’est pas rien. Face à la concurrence, le U8Q affiche des arguments solides, notamment en termes de rapport équipement/prix, ce qui le rend particulièrement attractif pour ceux qui souhaitent accéder à la technologie Mini LED sans se ruiner. Nous avons pu essayer la version de 65 pouces de la série U8Q.

Fiche technique

Modèle Hisense 65U8Q Dimensions 1448 mm x 954 mm x 290 mm Définition maximale 3840 x 2160 pixels Taille de l’écran 65 pouces Compatible HDR HDR10, HDR10+, Dolby Vision Ports HDMI 3 Compatible Surround Dolby Atmos, DTS-X Nombre de haut-parleurs 7 Puissance des haut-parleurs 90 watts Sortie audio Casques, Haut-parleurs, Optique Système d’exploitation (OS) Vidaa U Assistant vocal Google Assistant, Amazon Alexa, Vidaa Voice Efficacité énergétique E Fiche produit

Le téléviseur Hisense 65U8Q testé a été prêté par la marque.

Hisense 65U8Q Design, un TV au pied central pas si fin

Le design du Hisense U8Q s’inscrit dans la lignée des téléviseurs Mini LED haut de gamme. Il est plus soigné que le précédent modèle U8NQ que nous avons pu tester.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’appareil affiche une silhouette robuste, marquée par une certaine épaisseur, conséquence directe de l’intégration du système audio et du rétroéclairage Mini LED très dense. Ce manque de finesse et ce châssis « plein » fait penser au TV haut de gamme OLED Panasonic Z95B mais avec un côté beaucoup moins raffiné que ce dernier. Ici, tout est en plastique contre un revêtement en tissu chez le fabricant japonais. Les côtés sont toutefois un peu travaillé avec un effet biseauté qui confère un aspect haut de gamme à cette série, à l’image des modèles Hisense UX, venant coiffer le segment de marché.

Les bords de la dalle sont fins, ce qui valorise l’image, mais l’ensemble reste massif, surtout sur les grandes diagonales. Comptez sur un bord de 5 mm et une épaisseur générale 4,5 cm.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le pied central est identique à celui de la série précédente. Il est large et lourd. Il assure une excellente stabilité, même sur les meubles les plus fins. Il fait 29 cm de profondeur et 40 cm de large.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Il est composé de trois parties avec un socle en métal, un élément que l’on doit visser au dos du téléviseur et un cache en plastique qui vient fermer le tout avec la possibilité d’y faire passer les câbles. C’est bien pensé. En outre, pour que les câbles ne pendent pas sur la largeur de l’appareil, Hisense livre des petits éléments en plastique à positionner dans les trous prévus à cet effet permettent d’organiser la fuite des fils vers le centre. La gestion des câbles est donc efficace.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le téléviseur inspire confiance, tant par son poids que par la qualité des matériaux utilisés. Les dimensions imposantes sur les grands modèles nécessitent toutefois de prévoir un espace adapté, que ce soit pour une installation sur meuble ou en fixation murale. Globalement, les finitions sont soignées, avec un dos structuré. L’ensemble respire la qualité et l’assemblage est irréprochable, ce qui positionne le U8Q parmi les modèles les plus sérieux de sa catégorie.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Hisense 65U8Q Connectiques, tout est là

La connectique du Hisense U8Q est particulièrement riche et pensée pour tous les usages. On retrouve quatre ports HDMI 2.1, indispensables pour profiter de la 4K à 120 Hz, du VRR et de l’ALLM sur les consoles de dernière génération ou les PC gaming. L’ajout d’un port USB-C compatible DisplayPort 1.4, sur le côté gauche en regardant le TV est une première. Il permet de brancher directement un ordinateur portable ou un appareil mobile pour une utilisation en moniteur géant, sans adaptateur supplémentaire. Cette polyvalence est inédite sur le marché et séduira autant les gamers que les professionnels.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

À cela s’ajoutent deux ports USB classiques pour la lecture de contenus ou l’enregistrement, une sortie audio optique, une prise casque, une entrée audio-vidéo analogique, une entrée antenne et un port Ethernet. Le Wi-Fi et le Bluetooth sont bien entendu intégrés pour les connexions sans fil. L’agencement des ports, tous orientés latéralement, facilite le branchement même lorsque le téléviseur est fixé au mur.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Enfin, notez que comme il s’agit d’un modèle Mini LED, le U8Q n’est pas concerné par les risques de marquage ou de burn-in, un avantage certain pour ceux qui laissent des images fixes affichées longtemps ou qui utilisent le téléviseur comme écran PC.

La télécommande, grande, complète mais pas rétroéclairée

La télécommande fournie avec le Hisense U8Q est à la hauteur du positionnement premium du téléviseur. Elle est identique à celle des précédents modèles notamment du U8NQ. Elle adopte une forme légèrement incurvée, agréable en main, avec un revêtement mat qui limite les traces de doigts. Les boutons sont bien espacés, offrant une navigation intuitive et évitant les erreurs de manipulation.

On retrouve des touches d’accès direct aux principales plateformes de streaming, ce qui simplifie l’utilisation au quotidien. La présence d’un micro permet d’utiliser la commande vocale, pratique pour lancer une recherche ou contrôler certains paramètres sans avoir à naviguer dans les menus. La réactivité de la télécommande est satisfaisante, même à distance ou avec des obstacles.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Son design sobre et fonctionnel s’accorde bien avec l’esthétique générale du téléviseur, et la qualité de fabrication inspire confiance pour un usage intensif sur la durée. Elle fonctionne grâce à une batterie intégrée que l’on peut recharger depuis le port USB-C. Un petit panneau solaire permet, en outre, de maintenir la charge, le cas échant.

Si cette télécommande est plutôt ergonomique et pratique au quotidien, nous regrettons deux choses. La première est l’absence d’un système de rétroéclairage et la seconde est qu’il n’y a pas de touches dédiées à l’accès rapides aux modes d’image pour changer en deux clics les paramètres de celle-ci. On peut cependant y arriver assez rapidement en utilisant la touche portant une icône avec trois petits traits.

Hisense 65U8Q L’image, une qualité qui en met plein les yeux

Le téléviseur utilise une dalle LCD avec un système de rétroéclairage Mini LED et propose une définition Ultra HD.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Elle est capable d’atteindre la fréquence de 165 Hz (contre 144 Hz pour le précédent modèle U8NQ), épaulée par la technologie Smart Refresh (jusqu’à 288 Hz) qui délivre une fluidité remarquable, que ce soit sur des films d’action, des retransmissions sportives ou des jeux vidéo rapides. On peut compter sur l’intégration d’un panneau de Quantum Dots pour les couleurs.

Pour la gestion du contraste, le téléviseur propose de 1500 à 6000 zones de Mini LED réparties sur toute la surface de l’écran associées à la technologie d’optimisation Local Dimming pour la gestion des zones sombres et lumineuses. À titre de comparaison, le U8NQ de l’année dernière propose un peu plus de 1600 zones pour la même diagonale, 65 pouces. Concrètement, cela permet d’obtenir une bien meilleure gestion des objets lumineux sur des fonds sombres et de limiter particulièrement les effets de blooming.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’image du Hisense U8Q en usage subjectif impressionne dès les premières minutes. Le rétroéclairage, composé de milliers de zones de Local Dimming, permet vraiment d’obtenir des noirs profonds et un contraste saisissant. La luminosité extrêmement forte mais sans excès non plus assure une lisibilité parfaite même en plein jour et sublime les contenus HDR, qu’ils soient en Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive ou IMAX Enhanced. Au passage, on apprécie que tous les formats HDR soient pris en charge.

La palette de couleurs est large et naturelle, avec des dégradés subtils et une saturation maîtrisée. Les différents modes d’image, du cinéma calibré au mode jeu ultra-réactif, en passant par le mode Filmmaker permettent d’adapter le rendu à chaque usage. Ce dernier peut d’ailleurs être activé automatiquement lorsque du contenu est détecté.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Lors des tests avec des contenus variés, qu’il s’agisse de films sur Blu-ray, de séries en streaming ou de vidéos YouTube, l’image se montre toujours détaillée, précise et immersive.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les mouvements sont parfaitement gérés, sans saccade ni flou, et la gestion du bruit vidéo est efficace, même sur les sources compressées.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Globalement, le U8Q offre une expérience visuelle très convaincante, qui rivalise avec les meilleurs téléviseurs Mini LED du marché, tout en conservant une identité propre. Nous n’avons pas constaté d’effet de postérisation sur les extraits que nous avons visionnés.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les angles de vision sont satisfaisants, mais loin d’être aussi larges que ceux proposés par les TV OLED, imbattables dans ce domaine. Le revêtement de la dalle est traité anti-reflets, mais on est bien loin de l’exceptionnelle limitation autorisé par le Samsung S95F ou le S95D avant lui.

Hisense 65U8Q Les mesures, sondes à l’appui

Pour nos mesures, comme toujours, c’est le mode Filmmaker qui donne les meilleurs résultats, au plus proche du rendu cinéma. Ainsi, pour des contenus SDR, nous avons relevé une très bonne fidélité des couleurs, car le Delta E moyen est de 2,82, ce qui est en dessous du seuil de 3, sous lequel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et celle demandée par la source.

Le gamma moyen a été mesuré à 2,45 ce qui est extrêmement proche de la valeur moyenne attendue (2,4 pour un visionnage dans des conditions sombres), mais reste plutôt satisfaisant. La courbe est assez bien suivie même si les valeurs sont légèrement au dessus de ce qu’elles devraient être proposant, in situ des images un peu plus lumineux que la « normale ». La température moyenne des couleurs est de 6143 K, selon nos mesures, toujours en mode Filmmaker. C’est un très bon résultat lorsqu’on sait que la valeur attendue est de 6500 K. Les dérives chromatiques restent limitées.

Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Avec des contenus HDR, là aussi, on peut dire que le téléviseur est très bien calibré même si les plus exigeants peuvent trouver quelques optimisations. En mode Filmmaker, nous avons relevé un Delta E moyen de 2,46, donc inférieur à 3. Cela reste assez loin du calibrage parfait que nous avons mesuré sur la référence en la matière, le TV OLED LG G5 sur lequel nous avons relevé 0,51, le record absolu toutes technologies confondues. Le calibrage en sortie de carton est tout aussi satisfaisant pour le mode d’image Cinéma avec une mesure à 2,56 et 2,5 avec le mode IMAX Enhanced.

Hisense 65U8Q Mesures Delta E et pic de luminosité // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Concernant le pic de luminosité, à date, il s’agit du téléviseur le plus lumineux du marché (d’après nos mesures). En effet, en mode Filmmaker, nous avons relevé un pic à 3487 cd/m². À titre de comparaison, le précédent U8NQ avait été flashé à 2720 cd/m² pour une mire à 10% de la surface de l’écran (norme en vigueur pour une telle mesure). Toujours à titre de comparaison, le Sony Bravia 9 (Mini LED aussi) offre un pic de luminosité de 2698 cd/m² dans des conditions similaires.

Pour ne rien gâcher, cette forte luminosité est aussi impressionnante en mode Plein écran avec une mesure à 730 cd/m² figurant parmi les valeurs les plus hautes mesurées par nos soins. Le Samsung QN900F (863 cd/m²) et le Xiaomi TV S Mini LED 2025 (778 cd/m²), le TCL C89B (894 cd/m², la référence pour le moment sur ce point) et son prédécesseur, le Hisense U8NQ (768 cd/m²) font mieux sur ce point. Le Sony Bravia 9 avait été mesuré à 728 cd/m² dans les mêmes conditions.

Hisense 65U8Q mesure pic de luminosité Plein écran // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

En mode Cinéma, le TV Hisense conserve son impressionnant pic de luminosité avec une mesure à 3481 cd/m² alors qu’en mode IMAX Enhanced, nous avons mesuré 3409 cd/m² (toujours avec une mire à 10%).

Enfin, les espaces colorimétriques sont assez larges puisque nous avons mesuré 99,10% pour le rec709, 96,73% pour l’espace DCI-P3 et un excellent 79,70% pour le BT2020, le plus exigeant.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Hisense 65U8Q Gaming, un téléviseur parfaitement adapté

Le Hisense U8Q est particulièrement adapté au gaming, grâce à une dalle Ultra HD capable de monter jusqu’à 165 Hz et la technologie Smart Refresh qui pousse la fréquence jusqu’à 288 Hz. Cette fluidité hors norme est un atout pour les jeux rapides, offrant des mouvements nets et une réactivité exemplaire. Le support du VRR (Variable Refresh Rate) et de l’ALLM (Auto Low Latency Mode) garantit une expérience sans tearing ni lag, aussi bien sur console que sur PC.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Le port USB-C DisplayPort 1.4 ouvre de nouvelles possibilités pour les joueurs sur ordinateur portable, qui peuvent profiter d’une image ultra-fluide et d’un input lag réduit. À ce sujet, nous avons mesuré un temps de retard à l’affichage de 13,2 ms, ce qui reste en dessous de 16, signifiant moins d’une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur le bouton de la manette et où l’action se déroule à l’écran.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les tests sur des titres exigeants confirment la réactivité du téléviseur, avec un temps de latence très faible et une gestion parfaite des signaux Ultra HD à 120 Hz, y compris pour les jeux en Dolby Vision. En outre, notez la possibilité d’activer le mode Jeu et de garder des couleurs particulièrement fidèle, notamment en laissant le mode Filmmaker ou Cinéma.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Que ce soit pour du FPS compétitif ou des jeux narratifs, le U8Q s’impose comme un allié de choix pour les gamers exigeants, capable de rivaliser avec les moniteurs gaming haut de gamme tout en offrant la polyvalence d’un téléviseur.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Hisense 65U8Q Audio, une configuration intéressante

Le système audio du Hisense U8Q, développé ici, se compose d’une configuration 4.1.2 intégrant un subwoofer et des haut-parleurs verticaux. Cette architecture propose deux canaux de plus à l’avant que le modèle précédent et permet de profiter d’un son enveloppant, compatible Dolby Atmos et DTS:X, sans recourir à une barre de son externe.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les basses sont relativement profondes et bien contrôlées, les médiums clairs et les aigus précis, ce qui assure une excellente restitution des dialogues comme des effets d’ambiance. On n’est pas encore au niveau du haut de gamme TV de Panasonic Z95 avec son système audio intégré exceptionnel mais l’ensemble est très agréable à l’usage.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

La puissance totale suffit à sonoriser une grande pièce sans distorsion notable. Le son est optimisé « Tuned by Devialet ». Rappelons que la marque chinoise a récemment signé un partenariat avec la société française pour une collaboration sur le long terme. La mention « Tuned by Devialet » signifie que Devialet a travaillé spécifiquement sur la partie logicielle du système audio embarqué.

Lors des tests, le rendu audio se montre dynamique et équilibré, avec une belle largeur de scène et une immersion convaincante dans les films et les jeux vidéo. Même à volume élevé, le son reste propre et détaillé, ce qui en fait l’un des meilleurs systèmes audio intégrés du marché actuel.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Hisense 65U8Q Interface : Vidaa OS à la manœuvre avec une réactivité sans faille

L’interface du Hisense U8Q repose sur un système d’exploitation moderne, fluide et intuitif : Vidaa. Le menu d’accueil donne accès rapidement aux principales applications de streaming, aux sources connectées et aux réglages avancés. La navigation est rapide, sans latence, et la reconnaissance vocale facilite la recherche de contenus ou le contrôle du téléviseur.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les options de personnalisation sont nombreuses, permettant d’ajuster précisément l’image, le son ou les paramètres réseau selon ses préférences.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Les mises à jour logicielles sont régulières, garantissant la compatibilité avec les dernières applications et normes. La gestion des sources HDMI, USB ou USB-C est simple et efficace, avec une détection automatique des appareils connectés.

Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid Hisense 65U8Q // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

L’interface propose aussi un mode jeu dédié, qui optimise automatiquement les réglages pour réduire l’input lag et améliorer la fluidité. En usage quotidien, l’expérience utilisateur est agréable, que ce soit pour regarder la télévision, naviguer sur Internet ou lancer une application de streaming.

Notez la compatibilité avec le standard AirPlay ainsi que le partage d’écran possible via un appareil mobile, le cas échéant. Le partage de musique est aussi possible, via Bluetooth. Pour les personnes qui souhaitent afficher d’autres contenus, lorsque le téléviseur n’est pas occupé, on peut afficher des images et des œuvres d’art via Vidaa Art.

Hisense 65U8Q Consommation, cela reste raisonnable

En termes de consommation électrique, nous avons mesuré ce que consommait le téléviseur pendant la diffusion d’une série, « les 100 » sur Netflix (HD 5.1) pendant 4 heures avec les paramètres de l’image réglée sur Filmmaker. Dans ces conditions reproduites pour chaque téléviseur testé, nous avons obtenu une consommation moyenne de 53 Wh ce qui est extrêmement raisonnable.

Avec du contenu HDR (Dolby Vision sombre), le téléviseur consommait 154 Wh en moyenne, soit 10Wh de moins que le précédent modèle alors que ce nouveau modèle est beaucoup plus lumineux. Une belle prouesse.

Le Hisense U8Q sera commercialisé à partir du troisième trimestre 2025, fin juillet plus précisément. Les prix débutent à 1 399 euros pour la version 55 pouces et 1 999 euros pour le 65 pouces. Les versions 75, 85 et 100 pouces seront également disponibles, avec des tarifs respectifs de 2499 euros, 3999 euros et 4999 euros pour le plus grand de tous.