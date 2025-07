La part des énergies renouvelables dans le mix électrique ne cesse d’augmenter, et cette transformation a un impact le réseau électrique et sur le marché de l’électricité. L’un des principaux changements est le passage plus fréquent du prix de l’électricité en territoire négatif. En France, on a déjà enregistré plus de 368 heures de prix négatifs en mi-juillet — du jamais vu.

Source : EcoFlow

Deux phénomènes perturbent de plus en plus la stabilité du réseau électrique. D’un côté, il y a l’essor des renouvelables, dont la production augmente et varie en fonction de la météo, et de l’autre, il y a la demande qui diminue à certaines périodes.

Ces deux facteurs conduisent à une offre excédentaire d’électricité qui fait plonger les prix sur le marché de gros, jusqu’à devenir négatifs. Pour schématiser, c’est comme si les clients étaient payés pour consommer de l’électricité.

Ces épisodes de prix en dessous de zéro sont le signe d’un déséquilibre du marché et du réseau, et force est de constater qu’elles reviennent plus souvent qu’auparavant.

Jusqu’à 700 d’heures de prix négatifs en 2025 ?

La France vient de battre un nouveau record. À peine le deuxième semestre entamé, le pays comptabilise déjà 368 heures de prix négatifs sur le marché de l’électricité (selon les données du 13 juillet dernier). L’année 2024 en avait totalisé 352 sur douze mois entiers. Évidemment, ce chiffre sera largement dépassé d’ici la fin de l’année. Certains analystes, d’après Collectif énergie, estiment même qu’il pourrait grimper à 700 heures.

Ces périodes de prix négatifs de 2025, selon Seletra, se concentrent surtout durant les après-midi du printemps, ce qui permet de conclure que la source d’énergie solaire en est principalement la cause. La production du photovoltaïque monte effectivement en flèche. En 2024, elle avait atteint les 24,8 térawattheures (TWh) d’électricité, contre seulement 5,9 TWh dix ans plus tôt.

Evolution de la production solaire en France, les chiffres de 2025 ne sont pas complets. // Source : RTE

Pourquoi les Français ne peuvent-ils pas bénéficier des prix négatifs ?

Cette chute occasionnelle des prix n’affecte pas directement les ménages français. Mais dans d’autres pays d’Europe, des offres de tarification dynamique suivant les prix du marché permettent déjà aux consommateurs de profiter des prix négatifs.

La France, elle, préfère privilégier la stabilité tarifaire afin de protéger les consommateurs contre les factures imprévisibles. Rappelons que si les prix peuvent parfois chuter, ils peuvent aussi grimper en flèche.

Cela dit, certaines offres comme l’option Heures creuses / Heures pleines pourront bientôt mieux refléter cette nouvelle réalité du marché. D’ici l’automne, celle-ci sera notamment ajustée pour être mieux adaptée aux heures de forte production solaire, où les prix sur le marché de gros tendent à baisser, voire à devenir négatifs.

Des solutions pour réduire le nombre d’heures de prix négatifs

Les prix négatifs surviennent quand l’offre dépasse largement la demande — autrement dit, quand les centrales continuent de tourner et d’injecter de l’électricité alors que la demande des consommateurs est faible. Mais pourquoi celles-ci continuent-elles de produire ?

C’est parce que plusieurs de ces centrales renouvelables bénéficient de contrats d’achat fixe. Elles sont par conséquent insensibles aux variations du marché, et continuent, à leur avantage, de produire à tout prix. Mais ce mécanisme est coûteux pour les finances publiques, puisque le différentiel est pris en charge par l’État (et donc par le contribuable). En plus, il fragilise davantage le réseau.

Source : Pixabay

Face à cela, le Gouvernement entend prendre les mesures nécessaires. Pour commencer, les centrales éoliennes en mer en France sont désormais incitées à arrêter ou à diminuer leur production quand les prix deviennent négatifs.

En contrepartie, elles reçoivent un complément de rémunération équivalent au prix de l’électricité qui aurait été produite si elle tournait. Ce nouveau système pourrait être appliqué aux nouvelles centrales renouvelables afin de mieux préserver le réseau.