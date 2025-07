À la Réunion, les habitants seront les premiers français à expérimenter les heures creuses solaires, de nouvelles plages horaires mieux adaptées à la production photovoltaïque. Des heures qui arriveront ensuite en métropole.

Centrale solaire de la Rivière des Gales, à la Réunion. // Source : EDF Renouvelables

Le mix électrique de l’île de la Réunion est actuellement composé à 10 % d’énergie solaire. La puissance des installations photovoltaïques atteint déjà 225 mégawatts, et devrait continuer à croître compte tenu des nombreux projets en cours et du fort potentiel solaire de l’île.

Tout comme en métropole, l’essor de cette source d’énergie incite à adapter les comportements de consommation à travers la modification des plages des heures creuses. Lors de la célébration de ses 50 ans sur l’île, EDF a ainsi annoncé que la Réunion serait le premier département d’outre-mer à expérimenter les nouvelles tranches horaires.

Désormais des heures creuses en journée

À la Réunion, les heures creuses actuelles sont disponibles uniquement la nuit, entre 22 heures à 6 heures du matin. L’idée est désormais d’en placer durant la journée entre 11 à 13 heures, moment où la production solaire est la plus élevée. Ce système proposera « un mélange entre un peu d’heures creuses de jour et un peu d’heures creuses de nuit », selon Dominique Charzat, directeur régional d’EDF, lors d’une interview.

Dans un premier temps, il ne s’agira que d’une expérimentation destinée à identifier précisément les créneaux horaires les plus pertinents pour les habitudes de consommation des Réunionnais ainsi que pour l’équilibre du réseau électrique. « On va tester plusieurs scénarios pour identifier les heures creuses les plus adaptées », a souligné Dominique Charzat. Le dispositif concernera d’abord uniquement quelques abonnés volontaires. Pour rappel, en métropole, la modification des heures creuses prendra effet d’ici novembre prochain.

Concernant les prix de l’électricité, ils évolueront également avec ces nouvelles plages horaires. Actuellement, le tarif est fixé à 0,21 euro par kilowattheure en heures pleines et à 0,17 euro en heures creuses. La Commission de régulation de l’énergie, et non EDF, décidera des futurs prix. Quoi qu’il en soit, Dominique Charzat a précisé : « les Réunionnais ont évidemment intérêt à consommer en heures creuses… aujourd’hui, l’électricité la moins chère est produite quand il y a du soleil, en journée ».

Investir dans le stockage pour mieux faire face à la montée de la puissance solaire

La mise en place des heures creuses solaires vise principalement à renforcer la stabilité du réseau électrique de l’île, particulièrement vulnérable car isolé. En effet, le département n’étant interconnecté à aucun réseau voisin, tout surplus d’énergie solaire ne peut être exporté ni actuellement stocké de manière significative.

Illustration d’une STEP // Source : EDF

Face à l’essor du solaire, la Réunion commence ainsi à investir dans le stockage à grande échelle. Elle développe actuellement une station de transfert d’énergie par pompage (STEP) marine de 50 mégawatts.

Ce système consiste à utiliser l’électricité excédentaire produite lors des pics de production pour pomper l’eau de mer vers un bassin artificiel en hauteur. Lors des périodes de forte demande, cette eau redescend par gravité et active des turbines qui génèrent de l’électricité, permettant ainsi de soutenir le réseau. Ce projet est le premier du genre à être développé par la France.