Badge télépéage : quels sont les meilleurs abonnements proposés en 2025 ?

Pour les habitués des autoroutes, le péage regroupe tout un tas de frustrations allant de la file qui avance à deux à l’heure au temps qu’on perd à chercher la petite monnaie qui finit par rouler sous le siège. Le badge télépéage est la solution à une grande partie de ces problèmes. Vous ne savez lequel choisir ? Voici notre guide des meilleures offres du moment.

Dans un environnement aussi stressant que le réseau autoroutier, tout est bon à prendre pour améliorer le confort des conducteurs et les opérateurs télépéage l’ont bien compris. Avec leur simplicité d’utilisation, des prix agressifs, le plein de services pratiques, des offres pour tous les besoins et surtout la promesse de trajets plus rapides, les badges télépéage ont fini par s’imposer comme la norme autant chez les conducteurs occasionnels que quotidiens.

Le concept a effectivement séduit des millions d’automobilistes. Selon les derniers chiffres, 14,5 millions de badges télépéage sont enregistrés en France, ce système représente donc un peu plus de la moitié des transactions sur nos autoroutes, et ce chiffre est en constante augmentation depuis plusieurs années.

Actuellement, trois opérateurs se partagent le marché : Ulys qui est leader du secteur, Bip & Go et Fulli. Chacun avec ses propres offres, sa propre stratégie, mais à chaque fois compatible sur toutes les autoroutes de France et souvent d’ailleurs, mais aussi les parkings et les bornes de recharge électrique. Envie d’adopter le télépéage ou de changer d’abonnement ? Voici les meilleures offres disponibles en ce moment.

Ulys : le leader du télépéage

Opérateur n°1 du télépéage, Ulys revendique plus de six millions de clients en 2024, ce qui en fait le leader incontesté du secteur. Cette filiale de VINCI Autoroutes créée en 2019 afin de simplifier la mobilité sur le réseau autoroutier propose nombre de services et d’avantages pour les particuliers et les professionnels. Les principaux étant le télépéage sur tout le réseau autoroutier français et d’Europe du Sud, l’accès à un millier de parkings grâce au même badge et l’accès à 90 % des bornes de recharge publiques en France.

Voici les principales offres de l’opérateur, elles s’adressent aux véhicules de classe 1 (véhicules légers), de classe 2 (véhicules intermédiaires comme les utilitaires, camping-cars et pick-ups) et de classe 5 (motos). Chaque badge est associé à une seule plaque d’immatriculation.

Ulys Frequence Ulys Classic Ulys Premium Prix 1,70 €/mois



0 € de frais de mise en service 2 €/mois (0 € les mois non utilisés)



0 € de frais de mise en service 3,50 €/mois (0 € les mois non utilisés)



0 € de frais de mise en service Engagement NON NON NON Suivi conso OUI OUI OUI Parking 1 000 parkings (dont +500 en France) 1 000 parkings (dont +500 en France) 1 000 parkings (dont +500 en France) Couverture géographique France (Espagne, Portugal, Italie en option) France (Espagne, Portugal, Italie en option) France (Espagne, Portugal, Italie en option) Assurance NON NON 1 000 € en cas de panne mécanique

400 € en cas de crevaison

L’abonnement Ulys Frequence s’adresse aux conducteurs réguliers tandis que l’abonnement Ulys Classic s’adresse à ceux plus occasionnels étant donné que les mois où le badge n’est pas utilisé ne sont pas facturés. Ces deux formules proposent l’accès aux files réservées des péages et à plus de 500 parkings dans l’Hexagone. Il est possible de suivre sa consommation sur l’application d’Ulys, disponible sur Play Store et l’App Store, qui permet aussi de planifier ses itinéraires et de faire office de borne SOS.

La formule Premium propose quant à elle un service client VIP avec une ligne dédiée pour avoir un conseiller Ulys au bout du fil. Les pannes de véhicule sont aussi couvertes, de 400 euros pour la crevaison jusqu’à 1 000 euros pour la panne mécanique. Les frais d’hébergement et de transport pour aller au bout du trajet ou le retour au domicile sont également pris en charge.

Ulys propose aussi le télépéage en Espagne, Portugal ou Italie en option payante. Pour l’Espagne et le Portugal, il faut payer un supplément de 2 €/mois circulé, pour l’Italie, cela grimpe à 2,40 €/mois circulé.

Ulys Liber-t Vacances et Ulys 30

En plus des trois formules d’abonnement citées plus haut, Ulys en propose deux autres qui méritent le coup d’œil : Ulys Liber-t Vacances et Ulys 30.

Le premier est réservé aux personnes qui ont un compte Chèques-Vacances Connect et permet de payer le télépéage avec ses chèques-vacances. Chaque année, l’abonné peut créditer jusqu’à 250 € de chèques vacances sur son compte Ulys et les montants non consommés sur une année sont reportés à la suivante. En dehors de cette particularité, la formule Liber-t Vacances propose les mêmes avantages qu’Ulys Classic. Si le crédit de chèques-vacances est à sec, l’abonné se retrouve à payer 2 €/mois circulé.

La formule Ulys 30 s’adresse quant à elle aux conducteurs plus réguliers. Facturé 3 €/mois, cet abonnement a la particularité d’appliquer une remise de 30 % sur les trajets réguliers. Par « trajet régulier », l’opérateur entend 20 trajets identiques par mois. En revanche, il s’agit du seul abonnement pour lequel les options Espagne-Portugal et Italie ne sont pas disponibles.

Enfin, Ulys propose une multitude d’offres localisées pour les conducteurs de huit régions : Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire, Grand Est, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Pour vous donner quelques exemples, les Franciliens peuvent souscrire à la formule Dourdan qui leur permet d’avoir 32,5 % de réduction sur tous les passages au péage de Dourdan. Dans le sud-ouest, les conducteurs peuvent économiser 30 % sur leurs trajets sur l’A63 entre Saint-Geours-de-Maremne et Biriatou pour 3 €/mois.

Ulys Electric, le pass de recharge pour les véhicules électriques

Conducteurs de véhicule électrique, Ulys pense aussi à vous. Le Pass Ulys Electric permet de profiter de plus de 30 000 bornes de recharge publiques en France, soit 90 % du parc. Ce pass n’est pas proposé par abonnement, on peut l’acheter pour 19,90 euros pour l’utiliser autant de fois qu’on le souhaite.

Grâce à l’application d’Ulys, les conducteurs peuvent repérer les bornes disponibles à proximité, suivre leur consommation et recevoir leur facture tous les mois.

Et pour ces conducteurs de véhicule électrique, Ulys propose une sixième formule d’abonnement : Ulys e-Drive. Pour 0,90 €/mois utilisé pendant un an et 2,90 €/mois utilisé ensuite, cette formule propose aussi le télépéage et l’accès à un millier de parkings. Le pass de recharge n’est pas inclus, en revanche, les abonnés peuvent bénéficier d’une assistance dépannage 24/7 en cas de panne de la batterie électrique.

Bip&Go : l’opérateur historique de télépéage

Opérateur historique, car présent depuis 2012, des trois acteurs du marché du télépéage, Bip&Go est le plus ancien. Filiale du groupe Sanef qui possède les autoroutes du nord et de l’est de la France, il revendique aujourd’hui plus de 2 millions de clients et propose aussi des badges compatibles sur toutes les autoroutes du pays et d’Europe du Sud et l’accès à plus de 1 300 parkings. Petite particularité, les badges Bip&Go fonctionnent également avec certains « ouvrages d’art autoroutier » tels que le viaduc de Millau ou le pont de Tancarville.

Les offres Bip&Go s’adressent aux véhicules de classe 1, 2 et 5. Voici les offres les plus populaires de l’opérateur :

Bip&Go Au forfait Bip&Go À la carte Bip&Go Liber-t Vacances Prix 1,45 €/mois (ou 17,50 €/an)



2,50 €/mois circulé en Espagne, Portugal ou Italie



10 € de frais de mise en service (14 € avec l’option Italie) 1,90 €/mois (0 € les mois non circulés)



2,50 €/mois circulé en Espagne, Portugal ou Italie



10 € de frais de mise en service (14 € avec l’option Italie) 0 €/mois (2 €/mois circulé sans crédit Chèques-Vacances)



2,50 €/mois circulé en Espagne, Portugal ou Italie



0 € de frais de mise en service (4 € avec l’option Italie) Engagement NON NON NON Suivi conso OUI OUI OUI Parking +1 300 parkings (dont 800 en France) +1 300 parkings (dont 800 en France) +1 300 parkings (dont 800 en France) Couverture géographique France, Espagne et Portugal (Italie en option) France, Espagne et Portugal (Italie en option) France, Espagne et Portugal (Italie en option) Assurance En option (14,50 €/an et par véhicule) En option (14,50 €/an et par véhicule) En option (14,50 €/an et par véhicule)

À l’instar d’Ulys, nous avons deux offres avec les mêmes avantages, mais l’une pour les conducteurs occasionnels et l’autre pour les conducteurs réguliers. Les abonnements « Au forfait » et « À la carte » proposent le télépéage en France, en Espagne et au Portugal, l’accès à plus de 1 300 parkings ainsi qu’un suivi de sa consommation sur l’application dédiée disponible sur l’App Store et le Play Store. Cette application dispose aussi d’un planificateur d’itinéraires, permet de repérer les stations-service, les aires de repos et les stations de lavage à proximité, mais aussi de réserver sa place de parking. Et ici aussi, un abonnement permet de payer le télépéage avec ses chèques-vacances.

Enfin, une offre pour les jeunes conducteurs (ceux de moins de 26 ans titulaires d’un permis de conduire depuis moins d’un an) permet de profiter des mêmes avantages pour seulement 16 euros l’année et la mise en service offerte.

Dans chacun de ses abonnements, le télépéage en Espagne et au Portugal est déjà inclus, ce qui est un bon point. L’abonnement devient légèrement plus cher les mois circulés dans ces pays. Le télépéage en Italie est aussi disponible en option, les frais de mise en service sont alors plus élevés pour les personnes qui y souscrivent. Sachez également que le badge Bip&Go est compatible avec certains ferries italiens.

Une option premium pour conduire l’esprit tranquille

Bip&Go propose comme Ulys un service d’assurance, sauf que celui-ci est disponible en option payante pour tous ses abonnés. Pour 14,50 €/an et par véhicule, l' »Option Premium » couvre les dépenses liées aux crevaisons jusqu’à hauteur de 200 euros et jusqu’à 1 000 euros s’agissant des pannes mécaniques. Cette assurance couvre aussi la perte ou le vol du badge, le remorquage ainsi que le financement du stage de récupération de points de permis.

Attention toutefois à lire les petites lignes ! Par exemple, la garantie panne mécanique ne s’applique pas aux véhicules électriques. Et bien que cette assurance soit valable en France ainsi qu’en Espagne, au Portugal et en Italie, ce n’est pas le cas de toutes les prestations comme les prises de rendez-vous en garage et les stages d’éco-conduite, disponibles uniquement en France.

Une Offre Electric pour les conducteurs survoltés

Ce n’est que depuis récemment que Bip&Go propose un pass de recharge électrique afin de s’aligner sur la concurrence. L’opérateur revendique un accès à 450 000 bornes de recharge publiques en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. D’ordinaire vendu pour 14,90 euros, le pass de recharge est disponible à moitié prix dans l’abonnement Bip&Go – Electric à 1,90 €/mois circulé.

De plus, l’application Bip&Go vous permet de localiser les bornes de recharge disponibles en temps réel et d’optimiser les frais de recharge en filtrant par prix de recharge, puissance et connecteur.

Fulli : le petit dernier du télépéage

Filiale d’APRR et d’AREA, autres gros exploitants du réseau autoroutier français, Fulli résulte de la fusion en 2023 entre Mango, l’ancienne entité chargée du télépéage, de KiWhi, un service de recharge électrique, et de ce qu’était anciennement Fulli, une chaîne de stations-service. Ce qui permet à l’actuel Fulli de concentrer tous ces services et d’être à la hauteur de la concurrence. Au premier abord, on remarque que Fulli propose des tarifs légèrement plus accessibles et une couverture géographique plus large dans les abonnements de base. L’accès aux parkings reste de mise, bien que moins nombreux ici.

Les offres Fulli s’adressent aussi aux véhicules de classe 1, 2 et 5. Voici les offres les plus populaires de l’opérateur.

Fulli Nomade Fulli Nomade+ Fulli Liber-t Vacances Prix 1,90 €/mois (0 € les mois non circulés)



2,40 €/mois circulé en Espagne ou au Portugal



11 € de frais de mise en service 1,90 €/mois (0 € les mois non circulés)



2,40 €/mois circulé en Espagne, Portugal et Italie



15 € de frais de mise en service 0 €/mois (2 €/mois circulé sans crédit Chèques-Vacances)



0 € de frais de mise en service Engagement NON NON NON Suivi conso OUI OUI OUI Parking +900 parkings en France, Espagne et Portugal +1 000 parkings en France, Espagne, Portugal et Italie +600 parkings en France Couverture géographique France, Espagne et Portugal France, Espagne, Portugal et Italie France (Espagne, Portugal et Italie disponibles en option) Assurance NON NON NON

Dans chacun de ces abonnements, le badge ne coûte rien les mois où il n’est pas utilisé. La seule différence notable entre les formules Nomade et Nomade+ est le télépéage en Italie qui est inclus dans la dernière. Enfin, le troisième abonnement permet de payer le télépéage avec ses chèques-vacances, mais il ne concerne que le réseau routier français. Il est possible d’y avoir recours en Espagne, au Portugal et en Italie, mais seulement en souscrivant à l’option. Entre ses tarifs attractifs, mais aussi ses promotions régulières sur les mensualités et les frais de mise en service, Fulli fait mouche auprès des conducteurs occasionnels.

En réalité, le jeune opérateur propose également nombre d’abonnements pour les conducteurs réguliers, les offres Cito qui proposent des réductions sur les trajets réguliers. Par exemple, la formule Cito 30 applique une réduction de 30 % sur les trajets réguliers, soit 10 allers-retours effectués dans le mois. Une offre similaire pour les conducteurs de moins de 25 ans propose quant à elle la même réduction à partir de trois allers-retours sur le mois. En revanche, ces formules ne sont pas disponibles pour les véhicules de classe 2, certaines excluent même les classes 5. Elles ne proposent ni le télépéage à l’étranger.

Enfin, à l’instar de ses concurrents, Fulli a une application dédiée disponible sur le Play Store et l’App Store. Celle-ci permet de suivre facilement sa consommation en télépéage et en recharges électriques, de localiser les bornes de recharge disponibles, les parkings accessibles avec le badge Fulli ainsi que d’autres points d’intérêt tels que les aires de repos.

Un réseau de plus de 400 000 bornes en Europe

Depuis 2023, l’ex-Mango propose dans son catalogue un pass de recharge électrique donnant accès à un parc de 400 000 bornes dans toute l’Europe, dont 120 000 en France. Contrairement à Ulys et Bip&Go où le pass de recharge s’obtient après un paiement unique, celui de Fulli est disponible par abonnement dans une certaine offre, comme pour le badge télépéage. Il existe deux offres :

Pour les conducteurs occasionnels : l’Offre à l’acte . Le pass de recharge est à 19 euros et les frais par acte de charge s’élèvent à 0,70 € TTC.

. Le pass de recharge est à 19 euros et les frais par acte de charge s’élèvent à 0,70 € TTC. Pour les conducteurs réguliers : l’Offre Confort. Le pass de recharge est facturé 24 euros par an et les frais par acte de charge s’élèvent à 0,35 € TTC. Il est possible d’obtenir quatre pass supplémentaires, ces derniers sont facturés 6 euros par an.

Enfin, un abonnement Duo Plus permet de profiter d’un badge télépéage pour la France, l’Espagne et le Portugal et d’un pass de recharge. Le tout pour 2,90 euros par mois.

Tout savoir sur les offres de télépéage

Pourquoi opter pour un badge télépéage ?

Que l’on soit un conducteur occasionnel ou de tous les jours, il n’y a que des avantages à souscrire à un badge télépéage :

Moins d’attente au péage : Subir les embouteillages à l’entrée du péage, ouvrir la portière pour prendre le ticket, perdre le ticket à la fin du tronçon… Le genre de désagrément qui s’envole une fois le badge télépéage sur le pare-brise. Les files réservées au télépéage sont d’ordinaire celles qui sont le moins encombrées et le passage est plus fluide, au point où le conducteur peut passer sans marquer un arrêt. Cela permet également de fluidifier le trafic en réduisant les bouchons.

: Subir les embouteillages à l’entrée du péage, ouvrir la portière pour prendre le ticket, perdre le ticket à la fin du tronçon… Le genre de désagrément qui s’envole une fois le badge télépéage sur le pare-brise. Les files réservées au télépéage sont d’ordinaire celles qui sont le moins encombrées et le passage est plus fluide, au point où le conducteur peut passer sans marquer un arrêt. Cela permet également de fluidifier le trafic en réduisant les bouchons. Simple d’utilisation : Une fois l’abonnement souscrit et le badge fixé sur le pare-brise, il n’y a plus qu’à ! Le paiement au péage est désormais automatique, plus besoin de perdre du temps à chercher la petite monnaie. Les opérateurs proposent généralement un suivi des dépenses sur une application dédiée et plusieurs formules d’abonnement en fonction des préférences du conducteur.

: Une fois l’abonnement souscrit et le badge fixé sur le pare-brise, il n’y a plus qu’à ! Le paiement au péage est désormais automatique, plus besoin de perdre du temps à chercher la petite monnaie. Les opérateurs proposent généralement un suivi des dépenses sur une application dédiée et plusieurs formules d’abonnement en fonction des préférences du conducteur. Pas seulement pour les autoroutes : Contrairement à ce que son nom indique, les badges télépéage ne fonctionnent pas uniquement avec les péages. Ils sont valables dans certains parkings et même avec des bornes de recharge électrique.

Comment fonctionne un badge télépéage ?

Une fois l’abonnement souscrit, le conducteur reçoit son badge télépéage avec un boîtier amovible permettant de le fixer dans l’habitacle. Ceci fait, il n’y a plus qu’à laisser faire la magie de la tech ! Au péage, il suffit de s’engager sur les files siglées d’un « t » orange, le badge est détecté et le portique s’ouvre automatiquement. Le passage est ensuite facturé tous les mois avec l’abonnement au badge.

Dans la plupart des cas, il est possible d’utiliser un badge pour plusieurs véhicules, il faut alors commander un autre boîtier de fixation auprès de l’opérateur.

Sur quels critères choisir son abonnement télépéage ?

Il faut en premier lieu prendre en compte vos usages. Si vous prenez le volant uniquement pour partir en week-end ou en vacances, mieux vaut privilégier les formules où les mensualités sont prélevées uniquement les mois où le badge est utilisé. Ce n’est donc pas tant le prix qu’il faut prendre en compte mais plutôt la fréquence d’utilisation du badge télépéage.

Un autre point à prendre en compte est la couverture géographique du badge. Pour les travailleurs transfrontaliers où les personnes qui partent souvent en Espagne, en Italie ou au Portugal par exemple, certaines formules incluent ou proposent une extension de la couverture au-delà de l’Hexagone.

Enfin, n’oubliez pas de jeter un œil aux services complémentaires tels que l’accès aux parkings et aux bornes de recharge électrique ou un espace client un ligne pour gérer sa consommation. Les opérateurs proposent même une formule dédiée spécialement aux vacanciers disposant d’un compte chèque-vacances sans frais de gestion.

Puis-je utiliser mon badge télépéage à l’étranger ?

C’est possible, il suffit de vérifier si le badge couvre d’autres autoroutes que celles de la France. Mais chez les principaux opérateurs, c’est généralement limité à l’Espagne, au Portugal et à l’Italie. Pourquoi pas ailleurs ? Tout simplement parce que ce sont nos seuls voisins qui appliquent le système des péages.

Dans les pays du Benelux et en Allemagne, pas besoin de payer car les autoroutes sont gratuites ! Ailleurs comme en Suisse, en Autriche et dans les pays d’Europe centrale, on peut circuler sur les autoroutes en achetant une vignette, numérique ou non, et associée à une plaque d’immatriculation.

