Envie d'une voiture familiale, spacieuse et polyvalente ? Optez pour un SUV. Nous avons choisi pour vous les meilleurs SUV électriques du marché.

Le top 3 des meilleurs SUV électriques en 2023

S’ils n’ont plus grand-chose à voir avec leurs ancêtres utilitaires, les SUV (pour Sport Utility Vehicle) n’en sont pas moins la catégorie de véhicules la plus populaire du marché. Il faut avouer qu’ils ont bien des avantages : plus grands et massifs que les berlines, ils offrent un habitacle et un coffre plus vastes. De quoi en faire une bonne option pour les familles, ou tout simplement pour celles et ceux qui ont besoin de place.

Logiquement, ils font l’objet de toutes les attentions de la part des constructeurs automobiles, avec une offre que l’on qualifiera de pléthorique. On a donc choisi de vous aider à y voir plus clair en allant piocher les modèles les plus convaincants de SUV électriques.

Tesla Model Y Propulsion (2022) Le meilleur SUV électrique

Sur les déclinaisons du catalogue Tesla, la version moins chère est la Propulsion. Le SUV électrique conserve le design racé quoique terriblement similaire aux autres modèles de la gamme Y. Le niveau de finitions au sein de l’habitacle ainsi que le confort pour chaque passager est très élevé. Elle se paie même le luxe d’être la moins chère des voitures Tesla disponibles.

Son aspect SUV familial ne fait pourtant aucune concession sur le volet des performances. Ce modèle est capable d’effectuer le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes pour une vitesse maximale de 217 km/h. La puissance de près de 300 chevaux se fait sentir sous la pédale à partir du moment où vous vous lancez dans de longs trajets.

Côté autonomie, l’endurance WLTP est affichée à 455 km. Surtout, la consommation est mesurée avec 15,8 kWh/ 100 km que ce soit en ville ou bien sur les routes secondaires. Au niveau des technologies embarquées, le meilleur de Tesla est bien intégré notamment grâce à un bon planificateur de trajets.

En termes de prix, la Tesla Model Y Propulsion est affichée au prix de 44 990 euros auxquels il faut retirer les 5000 euros de bonus écologique. Si vous souhaitez en apprendre plus, nous vous conseillons la lecture de notre essai de la Tesla Model Y Propulsion.

Dimensions (L x l x h) : 4,75 m x 1,92 m x 1,62 m

: 4,75 m x 1,92 m x 1,62 m Coffre : 854 litres

854 litres 0 à 100 km/h : 6,9 secondes

6,9 secondes Consommation : 15,8 kWh/100 km

15,8 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Tesla Model X (2021) Le SUV électrique 7 places

Au sein de son catalogue, Tesla propose deux modèles de SUV électriques. La Tesla Model X représente la dernière arrivée en France avec des dimensions gigantesques adaptées aux routes américaines avec notamment 2 mètres de large. Un SUV au style un peu standard qui ne se démarque pas trop des autres modèles Tesla.

Les dimensions assez massives impliquent aussi un espace intérieur optimal pour les passagers. Si vous choisissez la configuration à 7 places, alors vous rognez un peu sur la place du coffre avec 425 litres au lieu de 935 litres. Les places arrière sont plus prévues pour les personnes de petite taille en termes d’infodivertissement, la voiture est parfaitement dotée. Il est même possible de jouer sur Steam sur votre Model X.

Comme toujours, les technologies d’aides à la conduite sont à la pointe notamment grâce à l’Autopilot. De même, le planificateur d’itinéraire est performant pour vous permettre de gérer vos trajets en avance. Ce qui vous permet de profiter du réseau de SuperChargeurs Tesla qui est l’un des plus fiables à l’heure actuelle. En conduite, celle-ci se révèle être plus sportive que familiale notamment grâce à un 0 à 100 km/h abattus en 2,6 secondes.

L’autonomie de 625 kilomètres WLTP et la consommation mesurée à 19,1 kWh/100 km permettent d’encaisser plusieurs longs trajets. Au final, la seule chose que vous ne serez pas en mesure de contenir, c’est son prix. Sans options, la version Dual Motor est affichée à 111 990 euros sans possibilité d’avoir un quelconque bonus écologique. Notre essai de la Tesla Model X est aussi disponible à la lecture pour en savoir plus.

Dimensions (L x l x h) : 5,05 m x 2,27 m x 1,68 m

: 5,05 m x 2,27 m x 1,68 m Coffre : 935 litres

935 litres 0 à 100 km/h : 2,6 secondes

2,6 secondes Consommation : 19,1 kWh/100 km

19,1 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Hyundai Ioniq 5 (77 kWh) Pas qu'une belle gueule

Si Tesla est sans surprise la référence dans la voiture électrique, d’autres constructeurs plus traditionnels sortent du lot, au rang desquels Hyundai. Avec sa Ioniq 5, le constructeur coréen reprend le même châssis que la Kia EV6, mais avec une allure néo-rétro franchement sympathique et élégante.

L’habitacle propose un volume généreux, avec un coffre de 527 litres. De son côté, la planche de bord se compose de deux écrans de 12,5 pouces et propose un accès aisé aux informations et commandes.

Plusieurs motorisations sont disponibles, montant jusqu’à un très respectable 306 chevaux. La conduite met plus l’accent sur le confort que sur les performances et c’est tant mieux au vu des 2 175 kg de l’engin. L’autonomie atteint quant à elle les 400 km dans nos tests, une valeur plus que respectable. La charge utilise la plateforme eGMP à 800 volts, ce qui lui permet de passer de 10 à 80 % en 18 minutes sur une borne compatible. Dommage toutefois que ces dernières soient encore peu fréquentes.

Pour en savoir plus, lisez donc notre essai de la Hyundai Ioniq 5.

Dimensions (L x l x h) : 4,63 m x 1,80 m x 1,60 m

: 4,63 m x 1,80 m x 1,60 m Coffre : 588 litres

588 litres 0 à 100 km/h : 5,2 secondes (modèle 306 chevaux)

5,2 secondes (modèle 306 chevaux) Consommation : 18,4 kWh/100 km

18,4 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Hyundai Kona Electric Le SUV petit format

Si ce petit SUV coréen vous rappelle quelque chose, c’est normal, il utilise la même base technique que la Kia Niro. Malgré son positionnement SUV, l’habitacle n’est pas gigantesque. Le coffre, tout particulièrement, ne propose que 332 litres. Pas question non plus de faire de longs trajets avec 3 adultes à l’arrière.

Ce petit SUV sort principalement du lot par son autonomie annoncée de 450 km. De quoi en faire sur le papier un bon candidat pour ceux qui veulent faire de longs trajets sans se soucier de la prochaine borne de charge. Sur la route, le Kona offre un comportement surprenant pour son format, avec un excellent compromis entre nervosité, confort et agilité.

Sans atteindre le niveau de ce que propose Tesla, le système d’infotainement est d’excellente facture. Simple à utiliser, il est aussi compatible Apple Carplay et Android Auto. Parmi les quelques reproches que l’on pourra lui faire, on notera un coffre un peu petit et des tarifs relativement élevés. Malgré cela, c’est l’un des très bons choix de sa catégorie.

On vous en parle plus en détail dans notre essai du Hyundai Kona Electric.

Dimensions (L x l x h) : 4,18 m x 1,80 m x 1,57 m

: 4,18 m x 1,80 m x 1,57 m Coffre : 332 litres

332 litres 0 à 100 km/h : 9,9 secondes

9,9 secondes Consommation : 12,61 kWh/100 km

12,61 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km

garantie 8 ans ou 160 000 km Capacité de batterie : 39 kWh ou 64 kWh

: 39 kWh ou 64 kWh Autonomie WLTP : 289 – 484 kilomètres



Volvo XC40 Recharge (2023) Le SUV électrique simple

La marque Volvo est d’abord connue pour ses voitures thermiques. Avec la XC40 Recharge, c’est un modèle premium sous le format SUV qui est mis en avant. En termes de design, la voiture électrique ne se distingue par réellement de ses cousines. C’est surtout son habitacle qui est à saluer, laissant de l’espace à plusieurs passagers.

Dans le volet des technologies embarquées, le système de chez Volvo est compatible Android Auto et Apple CarPlay. Cela vous permet de planifier vos trajets à l’avance avec la prise en compte des bornes de recharge. Une fonction pratique tant la consommation constatée lors de notre essai est élevée. Nous avons mesuré 24,6 kWh/100. Ce qui est conséquent.

Heureusement, la Volvo XC40 dans sa version Twin est équipée d’un chargeur 11 kW et accepte la charge rapide à 150 kW qui permet de faire le 10 à 80 % en 40 minutes. En termes d’autonomie, la voiture offre 418 kilomètres dans un usage polyvalent, notamment en route. Enfin, le 0 à 100 km/h est réalisé en à peine 4,9 secondes.

Surtout, quelques améliorations ont été annoncées par le constructeur. La voiture électrique débute à 46 990 euros et est éligible au bonus écologique de 7000 euros. Si vous souhaitez en apprendre plus sur cette dernière, lisez notre essai de la Volvo XC40 Recharge.

Dimensions (L x l x h) : 4,43 m x 1,86 m x 1,66 m

: 4,43 m x 1,86 m x 1,66 m Coffre : 460 litres

460 litres 0 à 100 km/h : 4,9 secondes

4,9 secondes Consommation : 24,6 kWh/100 km

24,6 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Dans le catalogue de chez Volvo, plusieurs SUV sont intégrés comme le C40. Ce véhicule se présente comme étant un peu plus compacte. Surtout, la voiture propose un changement de motorisation et de batterie bénéfique lui permettant d’être l’une des meilleures en termes d’autonomie WLTP avec 573 kilomètres d’annoncés. Seul son prix de départ à 51 990 euros peut-être un réel. Pour en apprendre plus, lisez notre test de la Volvo C40.



Après un premier e-tron hors de prix, Audi revient avec un SUV légèrement plus abordable pour venir mettre des bâtons dans les roues à la Model Y de Tesla. S’il y a bien un point sur lequel ce Q4 se distingue, c’est sur son design et sa finition. À l’exception de quelques plastiques un peu cheap, les finitions sont propres. De son côté, l’habitacle s’avère spacieux et confortable.

Malgré une motorisation puissante, le véhicule n’est pas le plus réactif qui soit. Il ne trahit toutefois pas son poids important (2,2 tonnes). En contrepartie, on a cependant droit à une conduite parmi les plus agréables que nous ayons testées ainsi qu’à un confort au top.

La consommation est dans la moyenne haute du secteur, avec 20 kWh/100 km, ce qui se traduit par 350 km sur autoroute. Réussi à défaut d’être très original, le Q4 e-tron pèche un peu par un tarif gonflé et par de très nombreuses options. Pour plus de détails, ça se passe sur notre test de l’Audi Q4 e-tron.

Dimensions (L x l x h) : 4,58 m x 1,87 m x 1,63 m

: 4,58 m x 1,87 m x 1,63 m Coffre : 520 litres

520 litres 0 à 100 km/h : 6,2 secondes

6,2 secondes Consommation : 20 kWh/100 km

20 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Skoda Enyaq iV Le SUV bon dans tous les domaines

Le constructeur tchèque propose sa version d’un petit SUV électrique. La Skoda Enyaq iV se dévoile comme étant une cousine technique de la Volkswagen ID.4. Le modèle se distingue par une habitabilité défiant toute concurrence. L’intérieur du véhicule est spacieux avec la présence de cuir végétal non traité en son sein apportant du cachet tout en restant spacieux. Il faut aussi noter la présence d’un coffre de 585 litres pour encore plus d’espace.

L’atout principal du Skoda Enyaq iV est aussi la maîtrise de sa consommation. Dans la finition baptisée 80, vous avez droit à une batterie de 77 kWh et une puissance affichée de 204 chevaux. Grâce à une maîtrise de sa demande énergétique, celle-ci affiche une endurance maximale de 537 kilomètres. De quoi réaliser de longs trajets en toute quiétude.

Dans l’ensemble général, notre essai de la Skoda Enyaq iV a révélé de nombreuses surprises. Ce SUV électrique est bon dans quasiment tous les domaines sans toutefois exceller. On regrettera néanmoins les quelques bugs de la tablette dans notre version testée.

Dimensions (L x l x h) : 4,64 m x 1,87 m x 1,61 m

: 4,64 m x 1,87 m x 1,61 m Coffre : 585 litres

585 litres 0 à 100 km/h : 11,3 secondes

11,3 secondes Consommation : 20 kWh/100 km

20 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Si vous avez envie d’un look plus dynamique, Skoda a aussi sorti une déclinaison de ce modèle, la Enyaq Coupé iV, que nous avons eu l’occasion de tester sur les routes.

Fin 2022, la marque a encore décliné son modèle avec une version sportive : la Enyaq RS iV, également testée par nos soins.

Ford Mustang Mach-E Le SUV électrique selon Ford

Avec la reprise du nom mythique « Mustang », le constructeur Ford propose un SUV électrique, bien loin de l’image des voitures sportives habituellement estampillée du nom. Dans sa construction, le véhicule reprend des lignes fines même si son gabarit confirme sa situation de SUV.

La force de cette Ford Mustang Mach-E est surtout son comportement en route. Sous le capot, vous trouverez un moteur de 351 chevaux et 580 Nm sur les quatre roues. Le passage de 0 à 100 km/h se fait en à peine 5,1 secondes avec une vitesse maximale plafonnée à 180 km/h. La voiture dispose de trois modes de conduite pour s’adapter à votre situation, mais ce n’est pas tout.

Au rayon de l’habitabilité, ce modèle ne fait pas de détails. L’intérieur de la Mustang Mach-E est soigné avec un cuir artificiel pour les sièges et de l’espace pour quatre adultes ou même une famille de 5 membres. Notre essai de la Ford Mustang Mach-E vous donnera plus de détails sur le véhicule.

Dimensions (L x l x h) : 4,71 m x 1,88 m x 1,59 m

: 4,71 m x 1,88 m x 1,59 m Coffre : 402 litres

402 litres 0 à 100 km/h : 4,9 secondes

4,9 secondes Consommation : 17,0 kWh/100 km

17,0 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Les Françaises électriques ont la cote sur le marché. Avec la Renault Mégane E-Tech, le constructeur au losange propose une voiture qui n’entre dans aucune case. Au regard de son design, elle oscille entre le crossover, la berline et le SUV. C’est cette dernière catégorie qui symbolise le mieux ce modèle malgré des lignes sportives.

C’est l’habitabilité de la voiture qui joue en sa faveur. À l’intérieur, celle-ci se pare de matériaux fiables et élégants venant apporter du cachet à l’habitacle. Pour un véhicule de ce genre, quatre adultes pourront s’installer en son sein sans ressentir une quelconque claustrophobie. La qualité allemande à la française.

En conduite, la Mégane E-Tech offre satisfaction avec un moteur électrique de 220 chevaux et une vitesse maximale de 160 km/h. La performance de 0 à 100 km/h se fait en 7,4 secondes. La voiture est à la fois confortable et dynamique. Avec une batterie de 60 kWh, la Renault électrique affiche une endurance de 470 kilomètres.

Pour en apprendre plus, nous vous invitons à lire notre essai de la Renault Mégane E-Tech.

Dimensions (L x l x h) : 4,21 m x 1,78 m x 1,50 m

: 4,21 m x 1,78 m x 1,50 m Coffre : 389 litres

389 litres 0 à 100 km/h : 7,4 secondes

7,4 secondes Consommation : 17,1 kWh/100 km

17,1 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



Quel SUV électrique choisir en 2023 ?

Quelles sont les conditions du bonus écologique en 2023 ?

Depuis le 1er janvier 2023, le bonus écologique a une nouvelle fois évolué :

Bonus de 5 000 euros pour les ménages achetant un véhicule de moins de 47 000 euros TTC et de moins de 2,4 tonnes

pour les ménages achetant un véhicule de moins de 47 000 euros TTC et de moins de 2,4 tonnes Bonus de 7 000 euros pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros

pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros Bonus de 3 000 euros pour les personnes morales achetant un véhicule de moins de 47 000 euros ;

Pour rentrer plus dans les détails, on vous renvoie vers notre article dédié au bonus écologique.

Comment bien choisir sa voiture électrique ?

On ne le répétera jamais assez, mais la meilleure voiture électrique, c’est celle qui correspond le plus à vos usages. Bien que séduisant, un SUV ne sera pas forcément le plus adapté si vous roulez exclusivement en ville par exemple. Vérifiez aussi que vos systèmes soient des autoradios compatibles Android Auto ou Apple CarPlay.

Malgré un accès qui s’est amélioré ces dernières années, il y a encore des éléments importants à prendre en compte, notamment concernant la recharge. Pour tout savoir avant d’acheter une voiture électrique, n’hésitez pas à consulter notre article dédié : « Voiture électrique : autonomie, recharge et prix, les choses à savoir avant un achat ».

Comment installer une borne de recharge à la maison ?

Si vous utilisez quotidiennement votre voiture électrique, l’installation d’une borne de recharge à domicile sera probablement nécessaire. Les bornes publiques existent, mais elles sont encore trop peu nombreuses à notre goût. Pour plus de confort, installer une prise renforcée ou une Wallbox peut être un choix judicieux.

Que l’on soit propriétaire (et même en copropriété) ou locataire, des solutions existent. Et comme on adore vous aider, on a un dossier complet sur le sujet vous expliquant comment installer une borne de recharge pour voiture électrique à la maison.

Quels sont les différents coûts d’entretien d’une voiture électrique ?

Moteur plus petit, pas de boîte de vitesses, batteries garanties plusieurs années et plaquettes de frein moins utilisées, les voitures électriques nécessitent moins d’entretien qu’un véhicule thermique. L’opération la plus contraignante et coûteuse sera un éventuel changement de batterie.

Mais ici encore, leur conception est assez simple et elles bénéficient de garanties solides, généralement jusqu’à huit ans après l’achat du véhicule. Pour tout savoir sur l’entretien d’une voiture électrique, nous vous recommandons de lire notre dossier dédié au coût et à l’entretien d’une voiture électrique.

