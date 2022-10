Aujourd'hui, les autoradios sont équipés, pour la plupart, d'Android Auto ou Apple CarPlay. Si vous êtes à la recherche d'une solution, retrouvez notre guide pour trouver les meilleurs autoradios Android Auto et Apple CarPlay.

De jour en jour, la technologie de ne cesse de s’améliorer pour rendre plus agréable notre confort lors de la conduite d’un véhicule. Pour cela, ces autoradios « connectés » permettent de toujours garder les yeux sur la route, tout en profitant des fonctionnalités de son smartphone.

Sur le marché, on retrouve aujourd’hui deux solutions largement répandues : Android Auto et Apple CarPlay. Ces deux systèmes proposent une expérience utilisateur quasi similaire qui permet de connecter son smartphone en USB ou Bluetooth pour profiter de l’intégralité du contenu de son téléphone : fonctions GPS (avec Google Maps ou Plans), recevoir/transmettre des appels et SMS, écouter de la musique en streaming via Spotify, Apple Music ou autre avec une bonne qualité de son, et bien d’autres. Le tout est géré grâce aux commandes vocales qui permettent d’offrir aux automobilistes une certaine liberté au volant.

Ces autoradios permettent surtout d’améliorer la conduite. Sans perturber la concentration sur la route, ils nous livrent des tonnes d’informations en temps réel (météo, état de la route, chemins alternatifs…). Il s’agit clairement d’un kit mains libres nettement amélioré.

Sony et Pioneer sont deux acteurs importants de ce marché et proposent de nombreux modèles, tous différents. Nous avons sélectionné les meilleures références pour vous aider dans votre choix. Suivez le guide !

Alpine iLX-W650BT : le meilleur modèle disponible

Sur le marché du haut de gamme, plusieurs concurrents tentent de se faire une place au soleil avec des autoradios de qualité. Si vous souhaitez sortir du prisme Sony/ Pioneer, la marque Alpine Europe se présente en alternative. Avant d’aller plus loin sachez qu’elle n’a rien à voir avec son homonyme de chez Renault.

L’Alpine iLX-W650BT est un produit d’abord destiné aux voitures ayant un espace 2 DIN standard. Il présente un écran tactile capacitif de 7 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto. La connexion Bluetooth dans sa version 4.2 permet de s’adapter à des smartphones ou même des iPhone. La puissance sonore est assurée par 4 hauts parleurs de 16 Watts.

Si la mise en place est simple l’Alpine iLX-W650BT reste tout de même assez onéreux. En effet, l’autoradio est disponible au prix conseillé de 549 euros.

Pourquoi s’orienter vers l’Alpine iLX-W650BT ?

Facile à installer

Sa capacité de connexion

Compatible CarPlay et Android Auto

Sony XAV-AX8000 : la valeur sûre

C’est le meilleur des autoradios de notre sélection. En l’occurrence, le Sony XAV-AX8000 est le produit de la démesure avec un superbe écran tactile de 9 pouces. Grâce à cela, il pourra aussi bien faire office de tableau de bord connecté que de chaîne stéréo. C’est l’accessoire idéal à installer sur des voitures un peu plus anciennes.

Le volet de la connectique est assuré par la présence d’un port USB permettant de connecter votre smartphone. L’alternative est de passer par une connexion Bluetooth. La qualité du son est amélioré par l’amplificateur sonore intégré offrant une puissance de 4 x 55 W et un mode Extra Bass pour offrir un son plus percutant.

L’installation fait en sorte que l’écran peut être incliné de trois manières différentes en fonction de votre position de conduite. La mise en place est simple et surtout, l’autoradio Sony est compatible Apple CarPlay et Android Auto. Sony met même en place le système Weblink pour afficher l’écran sur smartphone sur l’écran.

Pourquoi s’orienter vers le Sony XAV-AX8000 ?

Son grand écran tactile

La qualité sonore

Compatible CarPlay et Android Auto

Pioneer SPH-DA230DAB : la meilleure alternative

L’autoradio Pioneer SPH-DA230DAB est un véritable lecteur multimédia à mettre à l’intérieur de votre véhicule. Avec son écran tactile de 7 pouces, il offre une connectivité intuitive avec la majorité des smartphones. Son amplification offre une puissance de 4 x 50 W, ce qui offre une bonne qualité sonore.

Compatible Android Auto et Apple CarPlay, il est très facile de connecter son smartphone (ou tablette) via USB ou Bluetooth afin que le menu du smartphone soit accessible sur l’écran tactile. Le port USB permet également de connecter d’autres périphériques comme une clé USB contenant vos contenus préférés. Il est également compatible DAB+ pour la radio.

Pourquoi s’orienter vers le Pioneer SPH-DA230DAB ?

Un véritable lecteur multimédia pour voiture

Grande compatibilité avec les différents formats audio et vidéo

Un bon rapport qualité/prix

L’autoradio Pioneer SPH-DA230DAB est habituellement affiché à 550 euros frais d’importation inclus.

Sony XAV-AX100 : le meilleur son possible

Le Sony XAV-AX100 est un modèle autoradio au format double DIN. Il propose un écran tactile de 6,4 pouces (soit une diagonale de 16,3 cm) qui est plutôt réactif et de bonne qualité. Depuis l’interface, vous pourrez facilement accéder à la majorité des fonctionnalités de votre smartphone. Grâce à l’amplification 4 x 55 W, il offre une qualité audio très satisfaisante.

Compatible Android Auto et Apple CarPlay, la navigation est largement facilitée via les applications Google Maps et Plans. En intégrant les commandes vocales, il suffit de lui parler pour choisir un itinéraire, changer de musique.

Ce modèle est également disponible avec une option lecteur DVD, mais il est également possible d’y connecter d’autres périphériques comme une caméra de recul (ce qui demande des connaissances précises pour l’installation).

Pourquoi opter pour le Sony XAV-AX100 ?

La qualité du son

Possibilité d’ajouter un lecteur DVD et une caméra de recul

Un bon rapport qualité/prix

Comme la référence Pioneer au-dessus, le Sony XAV-AX100 peut facilement se trouver à moins de 400 euros.

Junsun : le constructeur chinois pour des modèles spécifiques

L’autre alternative aux marques omniprésentes sur le secteur de l’autoradio connecté est de se tourner vers des entreprises chinoises. Sur le site Aliexpress, vous pourrez par exemple découvrir les autoradios de la marque Junsun. Le fonctionnement des produits est un peu particulier puisque ces derniers sont bien souvent orientés pour un certain modèle de véhicule. Par exemple, le produit ne sera pas identique si vous possédez une Clio 4 ou bien une BMW. Pour l’installation, il faudra faire preuve d’un peu de débrouille, mais l’installation est aussi simple que pour les modèles cités plus haut. La plupart des autoradios proposés sont compatibles Apple CarPlay et pour Android Auto, il faudra passer par une APK pour en profiter.

Comment bien choisir son autoradio ?

Maintenant que vous avez vu différents modèles d’autoradio compatibles Android Auto et Apple CarPlay, il faut maintenant savoir lequel est compatible avec votre véhicule. Pour cela, il y a plusieurs informations à prendre en compte.

La taille : 1 DIN ou 2 DIN ?

Le terme « DIN » désigne la taille de l’espace prévu pour l’autoradio dans la voiture. Sur le marché, il n’existe que deux formats : 1 DIN ou 2 DIN (double DIN).

Les autoradios 1 DIN mesurent environ 5 cm de hauteur, il s’agit de l’emplacement standard que l’on retrouve sur la plupart des modèles de voitures. Ils proposent l’avantage de la praticité par leur format réduit en comparaison du double DIN, avec généralement une partie amovible pour ranger votre autoradio dans la boîte à gant.

Les autoradios 2 DIN font le double, soit environ 10 cm de hauteur. Il est donc nécessaire que la voiture intègre deux compartiments pour y loger un autoradio de cette grosseur. Si ce n’est pas le cas, le vide-poche situé en dessous de votre compartiment radio peut être (dans certains cas) utilisé comme compartiment secondaire pour y installer un autoradio double DIN. Bien souvent, ils ont l’avantage de proposer un écran qui peut atteindre jusqu’à 7 pouces avec de nombreuses options.

N’hésitez pas à consulter le manuel de votre véhicule pour connaître ses spécificités avant de craquer pour un nouvel autoradio.

Quel autoradio connecté pour ma voiture ?

La plupart des voitures ont un autoradio de base. Comme évoqué plus haut, les tailles nommées « DIN » signale l’espace prévu pour recevoir votre autoradio. Toutefois, sachez que certains modèles commercialisés sont exclusivement pensés pour certains modèles de voitures. Si vous êtes un peu bricoleur et que votre voiture est un tant soit peu moderne, il est même possible d’installer une caméra de recul.

Ai-je besoin de faire des achats supplémentaires ?

Si l’autoradio est conforme avec la norme ISO (suivie par une grande majorité des constructeurs automobiles), il s’installe facilement, car compatible avec votre véhicule. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas en fonction des différents modèles. Les marques peuvent alors proposer des adaptateurs pour effectuer les branchements au niveau de :

L’alimentation : si elle n’est pas compatible ISO, il faudra alors prévoir un faisceau ISO compatible en fonction de la marque de votre autoradio.

: si elle n’est pas compatible ISO, il faudra alors prévoir un faisceau ISO compatible en fonction de la marque de votre autoradio. L’antenne : de même, un adaptateur antenne corrigera le problème si l’autoradio n’est pas compatible ISO.

de même, un adaptateur antenne corrigera le problème si l’autoradio n’est pas compatible ISO. Les haut-parleurs : la majorité des véhicules sont équipés de 4 haut-parleurs et les autoradios sont généralement adaptés pour cette configuration. Toutefois, certains anciens véhicules peuvent posséder moins d’enceintes dans l’habitacle. Il sera donc nécessaire d’acheter de nouveaux haut-parleurs si vous souhaitez profiter au maximum du son de votre nouvel autoradio.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.