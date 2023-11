Test de l’Amazon Echo Auto 2 : Alexa s’invite de nouveau dans votre voiture

Si l’assistant vocal d’Amazon est très bien implanté dans les domiciles du monde entier, Alexa est quasi inexistant dans l’univers de l’automobile. Un état de fait que le nouvel Echo Auto 2 veut changer en étant, pour commencer, plus convaincant et joli que le premier du nom.

L’année dernière, Amazon lançait l’Echo Auto pour apporter Alexa dans toutes les automobiles. Alors que le constructeur et son assistant vocal sont très bien implantés dans nos domiciles, il est totalement absent de nos voitures. Difficile à accepter pour le géant américain, surtout quand Apple et Google se sont imposés dans nos véhicules via Apple CarPlay et Android Auto.

Le test de l’Amazon Echo Auto ne nous avait pas enthousiasmés. Ici, la marque semble avoir écouté les nombreuses critiques émises par les journalistes et les utilisateurs pour concevoir son nouvel Echo Auto 2. Comme nous allons le voir, l’effort est réel, mais peut-être pas suffisant pour rendre ce produit indispensable.

Ce test a été réalisé à partir d’un produit prêté par le constructeur.

Design : une évolution stylistique bienvenue

Le premier Echo Auto affichait un design et une qualité de fabrication assez décevante. Pour sa deuxième itération, Amazon rehausse particulièrement le niveau avec un produit qui se compose de deux parties, une pour les micros et l’autre pour les haut-parleurs. La première, qui cache cinq micros, est très joliment dessinée avec des courbes élégantes et une face avant recouverte d’un joli tissu tressé.

On trouve deux boutons en façade, parfaitement intégrés au design du produit. Le bouton o permet de réaliser une demande à Alexa sans l’activer par la voix et le bouton ø coupe le micro. Le bandeau lumineux commun à tous les produits Alexa se situe sur la partie supérieure de l’Echo Auto 2. La couleur changera en fonction de l’état de l’assistant vocal : orange lors de l’installation et l’appairage, bleu quand Alexa traite une demande. Il passe au jaune quand vous recevez un message, au vert pour un appel et au rouge lorsque vous coupez le micro.

Le module micro est très compact avec des dimensions de 52 x 23, x 15,3 mm. La seconde partie cache un haut-parleur et affiche un design plus banal. Un simple rectangle en plastique noir de 57 x 35 x 14 mm, avec une petite grille en longueur pour permettre au haut-parleur de s’exprimer, et qui se termine par un câble USB. Si l’Echo Auto 1 faisait un peu cheap, la qualité de fabrication de l’Echo Auto 2 est bien plus qualitative.

Installation : tout est plus simple

Alors que l’Echo Auto 1 proposait un système d’accroche assez exotique et peu pratique, ici, Amazon va à l’essentiel avec un support magnétique très compact qui accueille le module micro et qui se fixe dans votre habitacle à l’aide d’un adhésif double-face. Un second adhésif est livré pour fixer le module haut-parleur. Le câble reliant les deux modules mesure 90 cm, ce qui devrait convenir à une installation propre dans la majorité des intérieurs d’automobile.

Notez que l’Echo Auto 2 est livré avec une alimentation allume-cigare et un câble double mini-jack. Ce dernier permet d’utiliser le produit avec un véhicule sans port USB ou avec un système embarqué incompatible avec Echo Auto. Ce cas reste rare et vous avez ici la liste des véhicules concernés.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Une fois l’Echo Auto 2 installé dans votre voiture, il est temps de passer à l’application Alexa. Elle est essentielle au fonctionnement du produit et utilise une connexion Bluetooth LTE 4.2.

Vous devrez ajouter l’Echo Auto 2 comme nouveau produit dans l’application, un processus très simple durant lequel vous serez accompagnés pas à pas.

Le processus se poursuit par le choix de la sortie audio (Bluetooth, Auxiliaire, Android Auto ou Apple CarPlay en filaire ou sans-fil).

Un calibrage du système audio et des micros s’active ensuite pour adapter le produit à l’acoustique de votre habitacle.

Pour terminer le processus d’installation, vous n’aurez plus qu’à sélectionner votre application GPS ou vos services multimédia.

Les micros : une belle captation de la voix et une réactivité améliorée

Echo Auto 2 ne fonctionne pas comme une enceinte ou un écran connecté Echo classique. Ces derniers n’ont besoin que d’un réseau Wi-Fi actif pour être opérationnels, alors qu’ici l’usage d’un smartphone est obligatoire. Celui-ci apporte la connexion internet et fait surtout tourner l’application Alexa en arrière-plan. C’est elle qui réalise le travail, l’Echo Auto 2 n’étant finalement qu’une interface dédiée à l’automobile entre l’assistant vocal et vous.

Nous avons testé le produit dans une Renault Megane E-Tech et une Zoé. Le module micro fait des miracles et même les fenêtres mi-ouvertes sur une nationale, nos demandes sont parfaitement prises en compte. Si nous écoutons de la musique à un volume permettant une conversation avec un passager, idem, Alexa est très réactif. Si vous poussez le son plus fort, il faudra alors élever la voix en proportion. À moins de saturer vos enceintes, la compréhension est donc de très bon niveau et nous apprécions des réponses plus rapides qu’avec l’Echo Auto premier du nom.

Echo Auto 2 utilise les haut-parleurs de votre voiture et nous n’avons pas noté de gros défaut de rendu audio. Sauf si vous utilisez la connectique mini-jack, le son sera alors un peu plus étouffé qu’en utilisant la connexion USB ou sans-fil. Il est également possible d’utiliser le smartphone pour la restitution du son et si vous n’avez pas d’écran embarqué dans votre véhicule, l’affichage peut se réaliser sur celui de votre mobile.

À l’usage : pour les accrocs à Alexa

Avec l’Echo Auto 2, vous pouvez faire tout ce que vous faites déjà avec vos produits Alexa à la maison. Ainsi, vous pouvez lancer des services musicaux, lancer une playlist précise, avoir un résumé de votre journée, demander la météo ou les informations du jour. Avant de rentrer chez vous, vous pourrez activer à distance votre robot aspirateur ou demander au chauffage d’être réglé à 21° pour votre arrivée.

Au quotidien, nous avons apprécié la qualité de captation et la réactivité des réponses à nos demandes. Seul réel bémol, la lecture des messages et SMS qui est très longue. Pour le reste, nous restons face à l’un des meilleurs assistants vocaux du marché.

Prix et disponibilité

L’Echo Auto 2 est disponible au prix de 59,99 euros sur le site d’Amazon et chez ses partenaires.