Apple CarPlay : tout ce qu’il faut savoir sur le système d’exploitation d’Apple dans nos voitures

Les géants de la tech' s’invitent dans nos voitures et Apple n’échappe pas à la règle avec CarPlay, un système d’exploitation qui agit en quelque sorte comme l’extension d’un iPhone au sein de votre véhicule. Mais que peut-on réellement faire avec Apple CarPlay ? Comment faut-il configurer son iPhone avec sa voiture ? Nous allons faire le point dans ce dossier.

Apple CarPlay, vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous envisagez l’achat d’une voiture neuve, ou du moins assez récente pour être compatible avec ce système d’exploitation. Aujourd’hui, une bonne partie des systèmes d’infodivertissement embarqués peuvent paraître désuets par rapport à ce que nous retrouvons sur nos téléphones. GPS à la cartographie imprécise, graphismes datés, ergonomie compliquée… Les qualificatifs peu élogieux ne manquent pas pour qualifier les systèmes d’infodivertissements embarqués, même si certains s’en sortent mieux que d’autres.

Si certains constructeurs ont enfin compris qu’il était important de proposer un système d’infodivertissement clair et limpide à leurs clients, la plupart s’associe à des géants de la tech’ et leur confie directement le développement de ces technologies. C’est par exemple le cas de Volvo qui, pour ses nouveaux modèles, propose un système d’exploitation conçu avec Google : Android Automotive, un système qui ne requiert aucune connexion avec un smartphone. Si ce type de technologie n’existe pas encore avec Apple, il n’est pas à exclure que cela arrive un jour.

Pour le moment, les utilisateurs d’iPhone ont encore davantage recours à Apple CarPlay au sein de leur voiture, et nous allons donc passer en revue ce qu’est Apple CarPlay et ce qu’il est possible de faire avec.

À quoi sert Apple CarPlay ?

Apple CarPlay est une version du système d’exploitation mobile iOS d’Apple conçue pour s’intégrer au sein des tableaux de bord des voitures. Il permet aux smartphones et tablettes fonctionnant avec le système iOS d’interagir directement avec le système d’infodivertissement du véhicule doté d’un écran tactile (ou même d’un écran tout court), afin de déporter les commandes de votre iPhone vers le tableau de bord.

Pour la petite histoire, ce système a été présenté à la WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) de juin 2013 : Apple changea le nom d’iOS in the Car lors du Salon international de Genève le 3 mars 2014, pour CarPlay. C’est également l’occasion pour l’entreprise d’annoncer le portage de CarPlay sur certains modèles de grandes marques. Aujourd’hui, pratiquement toutes les voitures neuves sont compatibles avec Apple CarPlay.

Cela permet de profiter des applications de votre iPhone dédiées à la conduite, comme la navigation GPS sur Waze ou Google Maps par exemple, directement depuis l’écran de sa voiture. Vous pouvez également lire plusieurs contenus multimédia, vos SMS, passer des appels, et même effectuer des recherches sur Internet. À l’instar du système iOS, des fonctions peuvent s’ajouter par des applications, et les constructeurs eux-mêmes proposent parfois leurs propres applications au sein de l’interface d’Apple.

Quels avantages avec Apple CarPlay ?

Comme pour Android Auto, l’avantage principal d’Apple CarPlay, c’est d’avoir une interface similaire à celle de son iPhone. Cela permet de retrouver une ergonomie qui nous est familière, bien loin de certains systèmes embarqués catastrophiques. Avec Apple CarPlay, vous pouvez avoir accès à plusieurs applications incontournables en voiture, dont Waze évidemment, le système de navigation embarqué basé sur le principe de la production participative.

Les avantages à utiliser Apple CarPlay ne se limitent pas seulement à la navigation. Pour répondre à un SMS ou à un message reçu sur WhatsApp sans prendre son iPhone en main, c’est aussi pratique, puisqu’il est possible de se faire dicter le message et d’y répondre grâce à Siri. Toujours grâce à Siri, ou du bout des doigts, il est également possible d’écouter sa playlist favorite, ou encore, via l’app Plans d’Apple, demander à Siri d’envoyer votre heure d’arrivée estimée aux personnes que vous souhaitez tenir informées.

Quelles voitures compatibles avec Apple CarPlay ?

En général, sauf certains modèles spécifiques, quand une voiture est compatible avec Android Auto, elle l’est aussi avec Apple CarPlay. Il existe aujourd’hui plus de 600 modèles compatibles avec Apple CarPlay, 600 modèles que nous n’allons bien évidemment pas vous lister ici. Mais le site officiel d’Apple CarPlay permet de tester la compatibilité de votre voiture avec le système d’exploitation embarqué d’Apple. Certains systèmes montés en accessoires (Pionner, Sony, JVC…) peuvent aussi être compatibles avec CarPlay.

Comment configurer Apple CarPlay dans sa voiture ?

Vous êtes en possession de l’un des 600 modèles compatibles avec Apple CarPlay et vous disposez d’un iPhone relativement récent ? C’est le moment de passer à la configuration. Pour le coup, rien de plus simple, il suffit d’abord de vous assurer que Siri est bien activé. Il existe ensuite de manières de se connecter :

Si votre voiture permet d’utiliser CarPlay via un câble USB, connectez votre iPhone au port USB de votre véhicule. Le port USB peut comporter une étiquette avec une icône CarPlay ou une icône de smartphone :

Si votre voiture permet d’utiliser CarPlay en mode sans fil, appuyez sur le bouton de commande vocale de votre volant et maintenez-le enfoncé. Assurez-vous que le mode sans fil ou Bluetooth est bien activé au sein de votre système d’infodivertissement. Ensuite, sur votre iPhone, accédez à Réglages > Général > CarPlay, touchez Voitures disponibles, puis sélectionnez votre voiture.

Comment activer Siri sur Apple CarPlay ?

Là encore, cela va dépendre de votre voiture. Si elle est équipée d’une commande vocale directement intégrée, il vous suffira d’appuyer sur le bouton de commande vocale du volant et de le maintenir enfoncé. Vous n’aurez plus qu’à poser votre question à Siri. S’il n’y a pas de commande vocale directement intégrée, il faudra appuyer de manière prolongée sur le tableau de bord CarPlay ou sur le bouton d’accueil CarPlay de votre écran tactile afin d’activer Siri.

Siri peut également vous faire des suggestions dans CarPlay, et peut ainsi vous indiquer ce que vous pouvez faire maintenant, comme vous rendre à votre prochaine réunion. En outre, si vous possédez des accessoires compatibles HomeKit, comme un ouvre-porte de garage, vous pouvez demander à Siri d’ouvrir la porte de garage lorsque vous approchez de chez vous.

Quels iPhone sont compatibles Apple CarPlay ?

Tous les iPhone sont compatibles avec Apple CarPlay à partir de l’iPhone 5.

Quelles sont les applications compatibles avec Apple CarPlay ?

Comme pour Android Auto, de très nombreuses applications sont disponibles avec Apple CarPlay. Bien évidemment, quand on est en voiture, certaines sont plus utiles que d’autres, et nous vous avons regroupé globalement les applications les plus utiles par catégorie.

Les principales applications de navigation :

Les principales applications de messagerie :

Messenger

WhatsApp

Skype

Kik

Telegram

Hangouts

WeChat

Les principales applications de musique :

Les principales applications de livres audio :